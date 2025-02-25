Коли склад – більше не головний біль: чим корисна передача логістики на аутсорсинг

Орендувати приміщення, купити складське обладнання, впровадити логістичне програмне забезпечення, найняти персонал – це далеко не повний перелік питань, які має розв’язувати бізнес для організації логістики власними силами. На щастя, є альтернативний шлях – передати логістику на аутсорсинг. У перевагах такої моделі переконує більш ніж десятирічний досвід української компанії Berger Cargo , яка надає повний цикл логістичних послуг у сегменті B2B. Детальніше про це розповідає Валерій Баранівський, співзасновник та директор Berger Cargo

Хто і кому віддає логістику на аутсорсинг

Послуги логістики для інших підприємств надають 3PL-оператори (Third-Party Logistics Providers). Вони пропонують комплексні логістичні послуги: від зберігання товарів до їх транспортування, митного оформлення та управління товаропотоками. Наприклад, у розпорядженні компанії Berger Cargo є 10 складів загальною площею близько 84 000 кв. м неподалік від Києва, Львова та Одеси. Послугами компанії користуються як українські виробники, так і імпортери, що прагнуть зосередитися на просуванні та продажах своєї продукції, натомість логістику – делегувати фахівцям. Цікаво, що під час повномасштабної війни бізнес компанії Berger Cargo зріс у шість разів.

«Передача логістики на аутсорсинг – це поширена практика у світі. Багато великих міжнародних компаній не мають власних складів у Німеччині, Європі чи США, – розповідає Валерій Баранівський, співзасновник та директор Berger Cargo. – В Україні відомі транснаціональні корпорації також передають логістику на аутсорсинг нам або іншим операторам. Адже їхній бізнес має заробляти гроші, продавати продукцію, вести комунікації, тоді як утримання власних складів відвертає від цих пріоритетних завдань».

Проте було б неправильно вважати, що делегування логістики є поширеною практикою винятково для великого бізнесу. Адже, за словами Валерія Баранівського, серед його клієнтів чимало середніх та малих компаній.

«На відміну від деяких інших операторів ринку, ми співпрацюємо з усіма клієнтами, незалежно від їхньої величини, і маємо дуже багато прикладів, коли маленький клієнт за рік ставав великим, – продовжує Валерій Баранівський. – Компанія може починати буквально з 10 палет і зростати на наших площах. Наприклад, у 2019 році в нас з’явився клієнт, у якого було тільки 16 палет, а зараз цей бізнес уже потребує близько 3000 кв. м складської площі під зберігання.

Інший прецедент, про який розповідає Баранівський: компанія зі сфери телекомунікацій, яка на початку співпраці з Berger Cargo потребувала лише 200 кв. м, а потім разом із розвитком в Україні мережі 3G зросла до 10 000 кв. м. І таких прикладів насправді чимало. Тому не можна виключати, що рішення про передачу логістики на аутсорсинг є однією із запорук подальшого успіху та масштабування бізнесу.

У чому переваги співпраці з логістичним оператором

Однією з головних переваг логістичного аутсорсингу є оптимізація витрат, адже співпраця з 3PL-операторами дозволяє знизити логістичні витрати завдяки технологічній перевазі логістичного оператора.

Завдяки технологіям, зокрема сучасним системам управління складами й оптимізації логістичних процесів, професійні оператори здатні забезпечити вищий рівень якості за менші кошти.

Наприклад, завдяки масштабу діяльності та базі клієнтів, що перевищує 120 компаній, компанія Berger Cargo може дозволити собі найякісніші навантажувачі й автотранспорт.

Наступна перевага аутсорсингової моделі проявляється на тлі кадрової кризи в Україні. Адже передача логістики 3PL-оператору позбавляє компанію необхідності наймати складський персонал і усуває проблему плинності кадрів співробітників складу. До речі, великі логістичні компанії на кшталт Berger Cargo отримують статус критичних підприємств і використовують можливість забронювати персонал.

Передача логістики 3PL-оператору позбавляє компанію необхідності наймати складський персонал

Таким чином, на думку Валерія Баранівського, в умовах досить складної економічної ситуації в країні на тлі великої війни передача логістики на аутсорсинг є одним із заходів, який допоможе зберегти бізнес. Адже це дозволяє компаніям зосередитися на своєму головному напрямі діяльності, оптимізувати витрати та мінімізувати ризики, повʼязані з логістикою.

Що перешкоджає бізнесу віддати логістику на аутсорсинг

В Україні далеко не всі підприємства обізнані щодо можливості віддати логістику на аутсорсинг. Як зазначає Валерій Баранівський, часто до 3PL-операторів бізнесмени звертаються лише тоді, коли, на жаль, уже «набили шишок» у марних спробах налагодити ефективну логістику власними силами.

Подекуди своєчасно звернутися до професіоналів бізнесменам заважають упередження, що послуги 3PL-операторів будуть їм не по кишені.

Компанії навіть не наважуються запитати про вартість послуг професійного оператора, тоді як фактично виходить із точністю до навпаки: оренда власного складу, закупка обладнання, найм персоналу виливаються в порівняно більші витрати.

Особливо економія помітна в низький для певного бізнесу сезон, коли попри тимчасове падіння попиту на товари треба піклуватися про зарплати персоналу й оплату оренди складу. А у випадку з аутсорсингом, нагадаємо, платити в такій ситуації доведеться виключно за обсяг наданих послуг. Так само й у період пікового навантаження, 3PL-оператор позбавляє від потреби залучати додатковий персонал, транспорт тощо.

У розпорядженні компанії Berger Cargo є 10 складів загальною площею близько 84 000 кв. м.

Серед причин відмови від аутсорсингу інколи фігурує упередження щодо начебто низької якості сервісу. Проте з наведених вище переваг аутсорсингової моделі виходить, що загалом 3PL-оператори працюють краще за середньоринковий рівень. Крім того, аутсорсери мають доступ до технологій, які під час організації власного складу будуть просто не по кишені невеликому гравцю ринку.

Інше поширене упередження українського бізнесу, за словами Валерія Баранівського, полягає у тому, що підприємці побоюються, що в них «відберуть бізнес». Відповідно до цих поширених страхів бізнесменам здається, що оператор, якому вони довірять логістику, вивчить всі їхні процеси, самостійно налагодить постачання такої самої продукції та вичавить їх з ринку.

Валерій Баранівський, співзасновник та директор Berger Cargo.

Проте логістичні оператори, відповідно до своїх стандартів, бережуть комерційну таємницю та конфіденційну інформацію своїх клієнтів. Ба більше, в них зовсім інша модель бізнесу B2B, яка не передбачає самостійного постачання в Україну тієї чи іншої продукції. Отже, і ця пересторога, як і всі інші, виявляється марною. Натомість передача логістики на аутсорсинг у теперішніх умовах часто є раціональним антикризовим заходом для бізнесу.