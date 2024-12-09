«Ми не можемо поручитись за збереження 1,2 млрд грошових коштів за умови залучення управителя, вибраного АРМА», – Всеволод Білас

Час викликів відкриває нові можливості – саме так характеризує поточний етап у долі IDS Ukraine Всеволод Білас, її міноритарний акціонер, голова Ради директорів і фундатор ТМ «Моршинська». В інтерв’ю він акцентує на інноваціях і розширенні продуктового портфеля, що дозволило компанії зберегти позиції на ринку та закласти міцний фундамент для подальшого зростання. Білас розповідає, як на діяльність IDS Ukraine та її інвестиційну привабливість впливають арешти корпоративних прав і старт їхнього вилучення в дохід держави за ініціативою Міністерства юстиції через Вищий антикорупційний суд

Що сталося з «Моршинською» У червні 2022-го за ініціативою Офісу генпрокурора Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на корпоративні права компаній, що входять до складу IDS Ukraine, оскільки 49,9% належить росіянам під санкціями. За рішенням суду, всі сім компаній, які входять до групи IDS Ukraine, були передані до АРМА, яка у грудні для двох з них на конкурсі обрала зовнішнього управителя – іншого виробника бутильованої води. Зараз АМКУ розглядає можливість надання дозволу на концентрацію у вигляді отримання в управління компанією-конкурентом корпоративних прав «Моршинського заводу мінеральних вод «Оскар» та головної компанії групи «Індустріальні дистрибуційні системи». У вересні 2024 року Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду України щодо вилучення в дохід держави 100% корпоративних прав всіх семи компаній групи IDS Ukraine. Операційна діяльність підприємств збережена, наразі управління здійснює українська рада директорів компанії. Читати більше Згорнути

Які стратегічні цілі стоять перед компанією наразі?

Наша основна мета – закріплювати лідерські позиції на ринку фасованої води та нарощувати присутність у суміжних категоріях напоїв. Наші бренди в категорії бутильованої води – це більш ніж 40% ринку. Ми бачимо значний потенціал розвитку продуктового портфеля, особливо в категоріях напоїв, які відповідають сучасним трендам і запитам споживачів. З огляду на те, що в Україні рівень споживання води поступово доходить до європейських і світових показників – це великий потенціал зростання за обсягом споживання. Наша компанія має можливості для зростання на цьому ринку, нарощування частки та зміцнення лідерських позицій. Цьогоріч IDS Ukraine фактично єдина задовольнила запит ринку рекордними обсягами виробництва, коли інші виробники не впорались із викликами пікового попиту на воду під час аномальної спеки та дефіциту електроенергії.

Інноваційний розвиток, глибинні IT-трансформації бізнесу, орієнтація на потреби споживачів та органічне зростання – це і є наша стратегія.

З якими результатами компанія пройшла цьогорічний сезон споживання води та напоїв?

Найбільш показовий результат – це повернення виторгу на довоєнний рівень. Компанія відновлює обсяги. За нашими прогнозами, цьогоріч ми вийдемо на довоєнний рівень виторгу – близько 6,8 млрд грн за рік, що дасть змогу сплатити податки та збори до бюджетів усіх рівнів близько мільярда гривень. Вартість активів IDS Ukraine з початку повномасштабного вторгнення зросла на мільярд – до 4,6 млрд грн. Щобільше, ми зайшли в принципово нові для себе категорії. Запустили лінійку соковмісних напоїв «Лимонаду» та лінійку енергетичних напоїв «Воля». Усе це – результат злагодженої роботи команди менеджменту й інноваційного підходу. На рахунках ключових компаній групи IDS Ukraine акумульовано 1,2 млрд грн грошових коштів – це чудовий показник успішності бізнесу, ліквідності та фінансової стійкості компанії.

Як на роботу компанії впливає історія з арештом корпоративних прав?

Наразі відбувається одночасно два процеси: Мін’юст подав позов до ВАКС щодо націоналізації активу, але паралельно АРМА здійснює кроки для передачі частини компанії зовнішньому управителю, який до того ж є ключовим конкурентом. Така колізія відбувається з огляду на недосконалість нашого санкційного законодавства. На мою думку, це великі ризики для держави. Основний із них – втручання тимчасового управителя до рішення ВАКС, яке може дестабілізувати роботу компанії, порушити її цілісність і знизити її вартість. Наша позиція полягає в необхідності збереження цілісності та цінності бізнесу. Оскільки штучний розрив групи внаслідок передання двох із семи її компаній управителю з ініціативи АРМА – це шлях деградації ключових виробничих підрозділів у Миргороді та Моршині, втрати ринкової частки. Як результат – втрата цінності бізнесу.

Ми пропонуємо чіткий алгоритм захисту цих активів в інтересах держави: Мін’юст має ініціювати заборони на доступ управителя та зміни до статутних документів усіх компаній групи до винесення рішення ВАКС. Держава отримає цілісний актив високої інвестиційної цінності та привабливості.

З наведених мною показників очевидно, що компанія два з половиною роки прекрасно працювала навіть в умовах арешту корпоративних прав, поточний менеджмент довів свою ефективність реальними економічними показниками. Тому абсолютно нелогічно ризикувати таким великим і важливим для держави активом, залучаючи управителя на два-три місяці до рішення ВАКС. Окрім того, під контролем управителя можуть опинитись саме ті підприємства групи (МЗМВ «Оскар» та головної компанії групи «Індустріальні дистрибуційні системи»), на рахунках яких акумульована переважна частка з названих мною 1,2 млрд грн коштів компанії.

Які ви бачите в цьому ризики і як пропонуєте їх уникнути?

Ми не можемо поручитись за збереження цих коштів за умови залучення управителя, вибраного АРМА. Оцінка, зроблена агенцією, втратила чинність ще в березні поточного року. Крім того, на момент проведення її вдвічі занизили – 1,4 млрд грн від оцінювача АРМА проти майже 3 млрд грн від незалежного оцінювача. Зараз показник 1,4 млрд не враховує реальний стан речей, адже майже дорівнює коштам на рахунках і не бере до уваги заводи, виробниче і торгівельне обладнання, транспорт й інфраструктуру компанії. Раніше ми наполягали на необхідності проведення об’єктивної оцінки задля збереження компанії, а зараз актуальна та об’єктивна оцінка вартості активів – це питання захисту інтересів України, яка очікує на рішення ВАКС про передання їй компанії. Залучення управителя за умови наявності відірваної від реальності оцінки компанії – це колосальний ризик її знищення.

Всеволод Білас міноритарний акціонер IDS Ukraine, голова Ради директорів і фундатор ТМ «Моршинська» Держава без залучення тимчасового управителя за рішенням ВАКС має отримати цілісний бізнес-актив і потенційно належні їй кошти, де серед 1,2 млрд грн і 930 млн грн нерозподіленого прибутку, заробленого з моменту арешту корпоративних прав, дивіденди, які можуть поповнити бюджет на потреби оборони. Наша позиція однозначна: збереження цих коштів в інтересах держави та компанії є пріоритетом. Читати більше Згорнути

IDS Ukraine після вилучення часток акціонерів під санкціями може бути цікавою інвесторам?

Якщо це відбудеться в законний спосіб через ВАКС, за умови збереження цілісності компанії та без залучення до рішення ВАКС тимчасового управителя – поза будь-яким сумнівом, що компанія цікавитиме інвесторів. Не секрет, що багато років поспіль IDS Ukraine у фокусі інтересу з боку міжнародних FMCG-гігантів чи портфельних інвесторів. Міжнародним FMCG-гігантам завжди було цікаво купити цей «квиток у ринок» із часткою 40% з потенціалом подвоєння ринку та відповідним зростанням частки. А з огляду на те, що IDS Ukraine побудована за міжнародними стандартами, це актив зрозумілий будь-яким іноземним інвесторам, стратегічним чи портфельним.

Яким ви бачите майбутнє IDS Ukraine після оприлюднення рішення ВАКС?

Я не турбуюсь за долю топменеджерів IDS Ukraine – це висококласні професіонали, які за 20 років перетворили невелике виробництво на ринкового флагмана, тож на них давно полюють хедхантери. Мене куди більше турбує доля трьох тисяч співробітників, серед яких сотні працівників заводів та їхні родини у Миргороді та Моршині, де заводи є опорою бюджетів і локального соціально-економічного добробуту. Я щиро вірю, що дії українських державних інститутів не залишать людей сам на сам із безробіттям у невеликих містах.