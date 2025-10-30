«Ми прагнемо дати голос галузі, яка досі залишалася «мовчазною», – Андрій Абросимов, про запуск платформи Fobberg Media 

Жодне сучасне промислове виробництво не обходиться без вогнетривких матеріалів – бетонних сумішей, мас і сформованих виробів, здатних витримувати екстремально високі температури. Їх використовують металургійні, цементні та скляні підприємства для безперервної роботи печей і високотемпературних процесів. За даними Coherent Market Insights, глобальний ринок вогнетривких матеріалів у 2025 році перевищить $35 млрд

Попри масштаб галузі у спільноти виробників, закупівельників, інженерів, науковців та логістичних операторів досі не було єдиного інформаційного середовища – простору, де можна обмінюватися знаннями, відстежувати технологічні зміни, публікувати кейси чи знаходити партнерів. Щоб закрити цю прогалину, підприємець Андрій Абросимов створив Fobberg Media – платформу, що має стати своєрідною екосистемою для індустрії. Про концепцію платформи та її ключові інструменти Андрій Абросимов розповів в інтервʼю Forbes BrandVoice.

Про Андрія Абросимова Андрій Абросимов – підприємець із Дніпра, засновник міжнародного бізнесу в сфері вогнетривких матеріалів. Починав кар'єру в сімейній компанії, пройшовши шлях від менеджера з продажу до генерального директора. У 2015 році заснував Refrathermica Ceramics у Запоріжжі, зосередившись на виробництві вогнетривких бетонних сумішей, мас і формованих виробів. З 2018-го компанія розвиває міжнародний вектор і виробляє вогнетривкі матеріали на заводах у п'яти країнах: Україні, США, Польщі, Індії та Китаї.

Чому ви вирішили запустити медіаплатформу?

Я побачив запит на майданчик, який міг би об’єднати розрізнені сегменти галузі. Сьогодні вся інформація розпорошена: її можна знайти і на виставках, і в спеціалізованих журналах, і на профільних маркетплейсах. Через це кожен гравець живе у власній «інформаційній кімнаті», без можливості швидко обмінюватися знаннями чи знаходити партнерів.

Саме тому я вирішив створити платформу, яка поєднає новини, аналітику, освітній контент і професійну комунікацію, а згодом – і цифрову торгівлю. Це буде щось на межі галузевого медіа, аналітичного центру, професійної соцмережі та B2B-хабу – комплексне рішення для всієї індустрії, яке дозволить налагодити зв’язки, обмінюватися досвідом і стимулювати розвиток ринку.

Ключова мета – зробити Fobberg Media єдиною точкою входу у світ вогнетривів із живим контентом, перевіреними продуктами, реальними людьми та відкритою взаємодією.

Які інструменти пропонує Fobberg Media для учасників галузі?

Перший – це інформаційна стрічка. Щодня ми висвітлюємо ключові події у світі вогнетривів, сировини, теплоізоляції, металургії, логістики та геополітики. Це як короткі новини, так і глибокі аналітичні огляди на основі професійних джерел із Північної Америки, Європи, Азії. Весь контент публікуємо англійською мовою.

Другий – аналітика, що орієнтована на закупівельників, трейдерів, технічний і фінансовий менеджмент, R&D-відділи. Це звіти, дайджести, огляди цін тощо.

Третій інструмент – YouTube-канал Fobberg Reviews. Тут ми демонструємо тести матеріалів, даємо практичні лайфхаки щодо монтажу, використання та зберігання вогнетривких рішень. Формат «Зроби сам» робить контент доступним як для інженерів, так і для приватних користувачів.

Четвертий – профільна ком’юніті-платформа (наразі у розробці). Компанії зможуть створювати власні кабінети, публікувати продукти, ділитися кейсами, коментувати новини, шукати партнерів і клієнтів. У наступних версіях ми підключимо тендери, додаткові торгові інструменти та профільні каталоги.

Ви використовуєте ім’я Andrew Fobberg. Чому саме так?

На міжнародному рівні я використовую ім’я Andrew Fobberg, яке для мене символізує довіру, відкритість і впізнаваність. Це мій публічний псевдонім, який походить від прізвища моїх предків по материнській лінії. Я свідомо обрав його як частину бренду: він звучить універсально, легко сприймається в США, Європі та Азії і водночас зберігає особисту родинну історію.

Якою ви бачите платформу в найближчі 2–3 роки?

Мета Fobberg Media – стати провідною незалежною платформою у вогнетривкій галузі на глобальному рівні. Ми прагнемо не просто «писати новини», а створити інфраструктуру для комунікації, ухвалення рішень, доступу до знань та комерційної взаємодії в індустрії, яка десятиліттями залишалася фрагментованою і малопублічною.

Серед найближчих цілей: запуск новин і аналітики для Північної Америки, Європи та Азії, адаптованих до специфіки кожного ринку, розширення аналітичного блоку, створення відкритої професійної спільноти, побудова повноцінного маркетплейсу з перевіреними продуктами, контактами та технічною документацією і, найголовніше, формування відкритої репутаційної екосистеми, де гравці ринку знатимуть одне одного.

Які послуги наразі доступні користувачам платформи?

Немає значення, хто ви – власник печі для піци, фермер, який футерує котел, чи головний інженер доменної печі на металургійному комбінаті, на нашій платформі ви зможете переглянути пропозиції від перевірених постачальників, отримати технічну консультацію, проаналізувати ціни і навіть укласти угоду просто на платформі.

Крім того, ми бачимо Fobberg Media як просвітницький центр у світовій вогнетривкій індустрії. Адже більшість речей, якими ми користуємося щодня, – сталь, скло, пластик, папір, харчова упаковка, ліки, добрива – так чи інакше проходять через виробничі процеси, де використовують вогнетривкі матеріали. У прямих і непрямих технологічних ланцюгах вони забезпечують теплову безпеку, ефективність і стабільність процесів.

Тож ми прагнемо дати голос галузі, яка досі залишалася «мовчазною».