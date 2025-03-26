«Ми робимо складні речі простішими», – Андрій Букін з банку «Південний» про рішення для експортерів

«Південний» у 2024 році збільшив обсяг корпоративного кредитування на 41%, тоді як зростання показника за банківською системою становить лише 15%. Майже 64% від загального обсягу приросту лімітів у 2024 році (5,6 млрд грн) у «Південному» припадає на експортерів. Передусім це переробна промисловість, агропідприємства тощо. В колонці для Forbes BrandVoice Андрій Букін, заступник голови правління банку «Південний» за напрямом корпоративного бізнесу, розповідає про ефективні рішення, які полегшують експортерам експансію на зовнішні ринки.

З погляду банку «Південний» немає різниці, хто є позичальником – експортер чи компанія, яка працює на внутрішньому ринку. Ми надаємо як короткострокове фінансування обігового капіталу, так і інвестиційні кредити, термін яких залежно від галузі сягає до шести-семи років. Працюємо й із фінансуванням експортних контрактів. До того ж у «Південного» є партнер у Європі – латвійський банк Regionala investiciju banka (RIB), завдяки якому ми пропонуємо клієнтам кредитування їхнього бізнесу за кордоном.

Перш ніж експортувати, треба інвестувати

Ми розуміємо, що фінансування обігового капіталу відвантаженої продукції або підписаного контракту – остання ланка. Щоб бізнес почав продавати свою продукцію, він спочатку мусить її виробити, а для цього потрібні інвестиції в розвиток виробництва. Тобто, по-перше, має бути інвестиція, і тільки по-друге – експортна діяльність.

Тому для нас інвестиційне кредитування є пріоритетом.

Ми вже маємо у корпоративному портфелі до 30–40% інвестиційних проєктів і розвиваємо цей напрям із професійним досвідом. Навіть пристосувалися приймати ризики бланковості та застави на етапі інвестиційної фази на свій балансовий ризик.

Наприклад, нещодавно для однієї компанії ми затвердили €5 млн кредитного ліміту, з яких €4 млн йде на інвестиції у купівлю обладнання терміном на чотири роки. Після надання фінансування обладнання буде поставлено клієнтові протягом чотирьох – шести місяців, і цей ризик бланковості банк бере на себе.

Проте я був дуже радий почути новину від Експортно-кредитного агентства (ЕКА), що покриття з боку ЕКА має розширитися не лише на політичні, а й на кредитні ризики. Адже воєнно-політичний ризик наразі – це передусім ризик прильоту, який є більш вірогідним на прифронтових територіях, у той час як більшість інвестицій здійснюється в центрі та на заході країни. І хоча така ймовірність, на жаль, існує на всій території України, бізнес ці ризики вже прийняв, коли принципово вирішив інвестувати. Тому розширення покриття ЕКА на ризик неповернення кредиту, звісно, має збільшити попит.

Фото Сергій Пірієв

Факторинг – проста операція

Якщо говорити відверто, в Україні зовнішнього факторингу в класичному розумінні ще не існує, бо ми не долучені до міжнародної платформи обміну інвойсами.

Але почнемо з визначення, що таке факторинг? Це, по суті, фінансування вже відвантаженої продукції й повернення дебіторської заборгованості покупця раніше, ніж обумовлено в термінах поставки.

Тому насправді факторинг – проста операція, котру будь-який банк, що має капітал і розуміння, як працює кредитування під заставу майнових прав за контрактом, має зробити швидко і просто.

Якщо йдеться про міжнародні компанії, які можуть бути незрозумілими з точки зору ризиків, клієнту варто заздалегідь звернутися до свого банку, показати контракт і дізнатися, чи профінансує він таку поставку. Джерела інформації про європейські компанії, як правило, відкриті, й український банк може оцінити їхній фінансовий стан і культуру платежів. Тому з високою ймовірністю на етапі підписання контракту ви будете розуміти, чи готовий банк фінансувати дебіторську заборгованість. Досвід банку «Південний» свідчить, що фінансування таких відвантажених контрактів може досягати 90% від суми заборгованості.

Андрій Букін, заступник голови правління банку «Південний» за напрямом корпоративного бізнесу.

Міст для інвестицій у виробництво за кордоном

Відкриття в ЄС повноцінної компанії, інтегрованої в роботу української бізнес-групи, допомагає українцям краще відчути західний ринок і будувати на ньому партнерські відносини. Проте започаткування виробництва за кордоном для українського бізнесу часто стає ускладненим. Адже українські банки зазвичай не фінансують проєкти за межами України, а європейські фінустанови бояться кредитувати українців.

У банку «Південний» є ефективне рішення для таких випадків – програма West Bridge. В її межах українських виробників, які розглядають не лише продаж власної продукції на зовнішніх ринках, а й інвестиції в запуск виробництва за кордоном, ми скеровуємо до нашого європейського партнера – банку RIB.

Фактично ми беремо клієнта, відводимо до RIB і допомагаємо сторонам порозумітися.

Ми робимо складні речі простішими для наших клієнтів, допомагаючи їм розвʼязувати питання фінансування інвестиційних проєктів на європейському ринку.

Адже європейським банкам буває складно зрозуміти український бізнес, а тим паче наважитись його кредитувати.

На сьогодні у банку RIB є приблизно $40 млн інвестиційних лімітів для українських компаній, які розвивають свій бізнес у Євросоюзі. До прикладу, в рамках програми West Bridge корпорації «Біосфера» вдалося профінансувати придбання заводу в Румунії. Зокрема й завдяки цьому «Біосфера» збільшила свій експорт з України до ЄС утричі. А найбільш знаковою угодою 2024 року стало дофінансування обсягом €12 млн запуску компанією «Фармак» нового фармацевтичного заводу в Барселоні (Іспанія).

Загалом за два роки роботи програми West Bridge у банку RIB відкрито понад 30 поточних рахунків для європейських юридичних осіб українських компаній.