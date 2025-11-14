Мультиплікативний ефект: як «Кока-Кола» посилює українську економіку та суспільство

Історія «Кока-Кола» в Україні демонструє, що міжнародний бізнес може бути драйвером національної економіки й водночас підтримувати соціальний розвиток та стійкість країни навіть в умовах війни. Нове дослідження соціально-економічного впливу, яке провела міжнародна дослідницька компанія Steward Redqueen на основі макроекономічних показників України, засвідчило : внесок «Кока-Кола» в економіку країни за 2024 рік сягнув 19,1 млрд грн по всьому ланцюгу створення вартості.

Ця цифра враховує не лише безпосередню діяльність компанії, а й економічний ефект, який вона створює через своїх постачальників та бізнес-партнерів. Кожна гривня доданої вартості, згенерована «Кока-Кола», сприяє створенню ще 10 грн у суміжних секторах – від торгівлі до транспорту та сільського господарства.

Бізнес, що створює додану вартість не лише для себе

Згідно з результатами дослідження, у 2024 році діяльність «Кока-Кола» забезпечила 8,1 млрд грн податкових надходжень – це приблизно 0,5% усіх податків у державному бюджеті (дані компанії та дослідження). Окрім безпосереднього внеску компанії, ці показники охоплюють ПДВ від продажу напоїв та податки, сплачені постачальниками й торговельними партнерами «Кока-Кола». Компанія разом із партнерами також виплатила 5,4 млрд грн заробітних плат.

Більш ніж за 30 років діяльності в Україні компанія глибоко інтегрувалася в її економіку. 72% від бюджету всіх закупівель «Кока-Кола» спрямовує українським постачальникам. Так, найвідчутніший імпульс від діяльності компанії отримали сфера торгівлі, промисловість, бізнес-послуги, транспорт, державні послуги та сільське господарство.

Внесок «Кока-Кола» в економіку за всім ланцюжком створення вартості у 2024 році та підтримка і відновлення громад.

Не менш масштабний вплив «Кока-Кола» і на зайнятість населення. По всьому ланцюгу вартості компанія сприяла створенню 31 700 робочих місць. Одне робоче місце в «Кока-Кола» підтримує ще 25 у дотичних галузях.

Душан Мітрев, генеральний директор «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» Ми йдемо у майбутнє разом з Україною. Дослідження соціально-економічного внеску підтвердило значний вплив «Кока-Кола» на ВВП, створення робочих місць та високий рівень інтеграції в українську економіку, що є найкращим свідченням нашої відданості українському народу. Ми й надалі послідовно розвиватимемо наш бізнес в Україні разом із українськими постачальниками та клієнтами. Читати більше Згорнути

Соціальний фронт «Кока-Кола»: небайдужість, допомога, відновлення

А втім, значення «Кока-Кола» для України не обмежується фінансовими показниками та економічним впливом. З початку повномасштабного вторгнення система компаній «Кока-Кола» разом із фундацією «Кока-Кола» спрямували понад $40 млн на відновлення зруйнованої інфраструктури, гуманітарну допомогу та матеріальну підтримку працівників і їхніх сімей.

У перші місяці війни «Кока-Кола» зосередила увагу на найнагальніших потребах українців: для центрів ВПО закупили 5000 спальних комплектів, а постраждалим передали 70 000 продуктових наборів, значні обсяги бутельованої води та напоїв, зазначають у компанії.

Згодом «Кока-Кола» змістила свій фокус на відбудову та посилення громад. У Київській області компанія відновлює зруйнований дитячий садок, а для забезпечення теплом лікарень, шкіл і домівок по всій Україні закупила 105 мобільних котелень і передала громадам 54 електрогенератори.

Крім того, у південних і східних областях України фундація «Кока-Кола» підтримала низку проєктів, спрямованих на відновлення доступу людей до чистої питної води. Зокрема у Чорнобаївській громаді збудували нову свердловину, що забезпечує водою сотні родин. Підтримку від «Кока-Кола» отримали також постраждалі фермерські домогосподарства.

Тетяна Ставицька, т.в.о. генерального директора «Кока-Кола Україна Лімітед» Розвиток нашого бізнесу в Україні тісно пов’язаний із соціальним та економічним розвитком країни. Для нас важливо дотримуватися принципів сталого розвитку, підтримувати громади, допомагати людям та формувати відповідальне бізнес-середовище. Ми й надалі докладатимемо всіх зусиль, щоб робити вагомий внесок у суспільство та економіку країни. Читати більше Згорнути

Дослідження Steward Redqueen продемонструвало: підхід «Кока-Кола» формує унікальну модель локальної відповідальності глобального бізнесу – коли інвестиції, податки, зарплати і соціальні проєкти працюють як єдина екосистема, що зміцнює економіку, громади та всю країну загалом.