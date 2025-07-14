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TOUS: століття креативу та майстерності, що змінює уявлення про ювелірне мистецтво /надано пресслужбою
Категорія
BrandVoice
Дата

TOUS: століття креативу та майстерності, що змінює уявлення про ювелірне мистецтво

Forbes BrandVoice
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2 хв читання

надано пресслужбою

Іспанський бренд із понад віковою історією, заснований ще у 1920 році, не зупиняється на досягнутому. Сьогодні TOUS знову демонструє новий рівень інновацій та дизайну – цього разу через запуск колекції з діамантами, вирощеними в лабораторії

TOUS впевнено вирізняється серед ювелірних брендів завдяки впізнаваному стилю, що поєднує багату спадщину, емоційність і інноваційність. Історія бренду почалася понад сто років тому – з юного учня-годинникаря в маленькому містечку поблизу Барселони, діда нинішніх власників. Від скромної сімейної майстерні TOUS виріс до глобального бренду з понад 600 магазинами у 40 країнах і власною візуальною мовою.

Секрет унікальності TOUS – у вмілому балансі між традицією та сучасністю. Ювелірну майстерність із багатовіковою історією тут не просто зберегли, а переосмислили як основу для сміливих інновацій. Під гаслом We Craft a World of Joy бренд створює вишукані прикраси, які мають залишатися цінністю на все життя і навіть довше.

У центрі філософії TOUS – справжня історія любові та пристрасті до справи. Сальвадор Тус, син того самого годинникаря, закохався у сусідку Росу Оріол. Саме вона вдихнула в бренд нову енергію – почала створювати персоналізовані прикраси в невеличкій майстерні. Її ідея стала революційною: так зʼявилися прикраси, що виходять за межі традиційних святкових подій і однаково пасують і для повсякденної елегантності, і для вечірнього образу, і як подарунок, і для вираження власного «я». 

TOUS: століття креативу та майстерності, що змінює уявлення про ювелірне мистецтво /Фото 1

Поворотним моментом для бренду стало створення легендарного ведмедика – дизайну, що з’явився майже випадково. На його створення надихнула звичайна плюшева іграшка – з плином часу саме цей ведмедик став символом любові. Хто б міг уявити, що маленький золотий ведмедик підкорить серця по всьому світу? Проте мільйони людей полюбили цю грайливу й ніжну ікону, яка швидко стала найулюбленішим символом TOUS.

TOUS

Спираючись на успіх ведмедика та зарядившись енергією Олімпійських ігор 1992 року, які відкрили Барселону для міжнародної аудиторії, TOUS розпочав амбітне розширення – спочатку по всій Іспанії, а згодом і в усьому світі. Їхній революційний підхід до ритейлу змінив уявлення про шопінг у ювелірній сфері: у магазинах TOUS клієнти могли вільно досліджувати прикраси та безпосередньо взаємодіяти з ними.

TOUS

Сьогодні TOUS перетворився з невеликої сімейної ювелірної майстерні на глобального ритейл-гіганта та улюблений бренд закоханих. Ця трансформація дала змогу власникам розширити асортимент, додавши сумки, аксесуари та парфуми – усі вони пронизані тією ж сміливістю, креативністю й грайливою елегантністю, які давно стали візитівкою бренду.

Втім, майстерність залишається серцем компанії. Глибока повага до коштовних металів, натуральних каменів і діамантів поєднується з тим, що TOUS називає tecno-craft – витонченим поєднанням стародавніх ремісничих технік і сучасних технологій. Саме цей баланс визначає ДНК компанії – попри те, що їй понад сто років, вона вже думає про наступне століття.

TOUS

Вихід у нову еру ювелірного мистецтва

Філософія TOUS, що гармонійно поєднує мистецтво та інновації, сьогодні вийшла на новий рівень: тепер у колекціях зʼявляються діаманти, вирощені в лабораторії. Цей сміливий крок доповнює вже наявний асортимент натуральних діамантів, підкреслюючи прагнення бренду пропонувати вишукані та доступні прикраси для кожного, на будь-який момент. 

TOUS: століття креативу та майстерності, що змінює уявлення про ювелірне мистецтво /Фото 2

Діаманти, вирощені в лабораторії, вперше зʼявилися на горизонті ювелірного мистецтва ще у 1970-х. Проте лише нещодавно, завдяки невпинному технологічному прогресу, вони досягли бездоганної якості, гідної дорогоцінних каменів. Саме ця досконалість спонукала TOUS до сміливого кроку: інтегрувати їх у свої вибрані колекції, презентуючи під особливим маркуванням LGD.

TOUS: століття креативу та майстерності, що змінює уявлення про ювелірне мистецтво /Фото 3

Хімічно, візуально та фізично ці діаманти неможливо відрізнити від природних побратимів. Їхня єдина відмінність криється у походженні: якщо природні діаманти формувалися мільйони років у глибинах Землі, то лабораторні створюються у високотехнологічних печах, відтворюючи природні умови, але за значно коротший термін – лише кілька тижнів.

Ця нова сторінка в багатій історії TOUS відкриває двері для ширшої аудиторії, запрошуючи кожного відчути справжню радість від витончених прикрас. Це не просто коштовності, а справжні витвори, що сяють спадщиною майстерності, креативністю сучасності та яскравою обіцянкою світлого, інноваційного майбутнього.

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