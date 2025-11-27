Освіта без кордонів: як українська група компаній «Оптіма» перетворюється на глобальний бренд

Освітні технології перетворилися на самостійну галузь із багатомільярдним світовим ринком, кажуть в «Оптімі». У цьому середовищі українські розробники посідають помітне місце. Група компаній «Оптіма», що розпочинала роботу як перша дистанційна школа в Україні, за 10 років сформувала освітню систему, яку сьогодні використовують у різних країнах світу. Детальніше – у матеріалі.

Від першої дистанційної школи до освітнього холдингу

Історія «Оптіми» почалася не з інвестицій чи готових методик.

Ми створювали систему з нуля, не було жодних готових програм чи рішень. Був лише запит: якісна гнучка освіта, доступна будь-де. Марія Мілецька засновниця групи компаній

У 2015 році в Україні ще не існувало дистанційної освіти в системному вигляді. Команда «Оптіми» створювала власні методики з нуля, пояснюючи батькам і вчителям, що дистанційне навчання може бути не компромісом, а зручною моделлю.

Сьогодні, через 10 років після заснування, «Оптіма» об’єднує понад 20 000 учнів у більш як 70 країнах, а її освітня платформа стала основою для десятків програм – від дошкілля до міжнародних дипломів і сучасного фахового коледжу.

«Оптіма» стала відповіддю на потребу українських родин, але згодом сама сформувала новий сегмент – інноваційну, технологічну дистанційну освіту, яка здатна на рівних масштабуватися за кордон», – зазначають у компанії.

Фрагмент уроку дистанційної школи «Оптіма»

Криза та зміни

У 2020 році, коли світ лише вчився переходити на дистанційне навчання, «Оптіма» вже мала повноцінну інфраструктуру для такого формату передавання знань. А у 2022 році, з початком повномасштабної війни, школа стала одним із найбільших гуманітарних проєктів у сфері освітніх технологій: понад 100 000 дітей навчалися на платформі безоплатно в перші місяці вторгнення (дані компанії).

«Це стало точкою неповернення – модель довела свою ефективність навіть у стресових умовах. А попит з-за кордону перетворився на стабільну тенденцію», – кажуть в «Оптімі».

Фрагмент уроку дистанційної школи «Оптіма»

Експорт якісної освіти: від Польщі до Канади

Сьогодні «Оптіма» – українська група компаній, що офіційно відкрила власні освітні заклади в Європі. У Польщі вже працюють:

початкова школа; ліцей для підлітків; ліцей для дорослих.

У процесі – запуск проєктів у Великій Британії та Канаді.

Ми переносимо українську модель на глобальний ринок – з її технологічністю, якістю та гнучкістю. Робертс Вайшла співзасновник «Оптіми»

Вихід у нові країни демонструє бізнес-модель, що масштабується: локалізація програм, адаптація освітніх процесів, робота з регуляторами, інвестиції в середовище освітніх технологій.

Технології як точка конкуренції

«Оптіма» інвестує в освітні технології так само системно, як технологічні компанії у власні продукти.

Освітній контент базується на:

якості; інтерактивних сценаріях; анімаційних відеолекціях; смарттестах; персоналізованих рекомендаціях; аналітиці прогресу; елементах штучного інтелекту.

«Ми робимо освіту гнучкою та технологічною, не втрачаючи людяності. Дитина ніколи не залишається сам на сам із системою», – наголошує директорка школи «Оптіма» Ольга Білодід.

Випускники «Оптіми» навчаються у Великій Британії, Нідерландах, Німеччині, Іспанії, Італії, Польщі, Канаді, США, Японії, Китаї та інших країнах світу (дані компанії).

Масштаб, що формує довіру

Зростання «Оптіми» – це не лише про кількість учнів, а й про стійкість моделі. За 10 років кількість випускників зросла з кількох учнів до понад 3000 (дані компанії). Компанія розширила освітній контент, створивши десятки нових курсів, провела низку великих подій, зокрема міжнародні форуми у сфері освітніх технологій, і двічі здобула відзнаку EdTechX D&I Award у Лондоні.

Фрагмент уроку дистанційної школи «Оптіма»

У найближчі роки «Оптіма» зосереджується на розширенні міжнародної присутності: компанія нарощує мережу закордонних центрів, масштабує систему міжнародних програм і готує нові цифрові рішення для персоналізованого навчання. Окремий стратегічний напрям – створення сучасного дистанційного університету.

Досвід компанії демонструє, що український освітній продукт може конкурувати на ринках Європи, Північної Америки та Азії. Якісна освіта справді не має кордонів, але має країну походження, і одна з найуспішніших моделей сьогодні створена саме в Україні, резюмують в «Оптімі».