Практика, що відкриває майбутнє. В Academic Hub Pivdenny понад рік навчають студентів розв’язувати реальні бізнес-завдання – як це працює

У лютому 2024 року банк «Південний» на базі київського вишу запустив проєкт Academic Hub, у межах якого проводить практичні воркшопи для студентів. Головна цінність навчання – робота з реальними бізнес-завданнями та взаємодія з досвідченими фахівцями. Саме цього майбутнім працівникам не вистачає, свідчать дані дослідження Gradus Research і банку «Південний» (2023). Результати останнього показали, що 79 % топменеджерів корпоративного бізнесу очікують більш практичних програм навчання для студентів економічних спеціальностей.

Як «Південний» розвʼязує проблему нестачі практичного досвіду в молоді та готує студентів до викликів ринку праці? Forbes BrandVoice розповідає про результати проєкту за рік та ділиться відгуками учасників.

Програма Academic Hub Pivdenny

У 2023 році до напрямків корпоративної соціальної відповідальності банку «Південний» додався новий, спрямований у майбутнє проєкт. Academic Hub Pivdenny – це місце для зустрічі представників бізнесу і студентів, передачі досвіду та роботи з реальними бізнес-завданнями. Для його втілення фахівці банку розробили практичний курс, який прив’язали до університетських дисциплін. Вони також стали й першими лекторами. А втім, воркшопи хабу – не лише про банківську діяльність. Кожна тема, як-то кібербезпека чи фінаналіз, стосується будь-якого бізнесу. Звідки експертиза? За понад 30 років існування «Південний» напрацював чималий досвід роботи з українськими компаніями, а також вирішив багато власних бізнес-завдань.

«Ми – український банк з українським капіталом, живемо і працюємо тут, бачимо перспективу. Хочемо, щоб її бачила й українська молодь. Тож ми поставили собі за мету допомогти студентам обрати професію, отримати необхідні знання та показати, що в Україні можна працювати і розвиватися, забезпечити тут собі цікаве й гідне життя», – розповідає про причини створення проєкту Віталій Гагауз, директор департаменту оцінки та заставних операцій банку «Південний» та амбасадор проєкту Academic Hub.

Партнером, на базі якого реалізували Academic Hub, став КНУ ім. Шевченка. Співпраця почалася з того, що команда банку помітила: через відключення електроенергії університетам складно проводити заняття – отже, потрібно допомогти і встановити генератори. Потім вирішили піти далі та створити в будівлі економічного факультету дві повністю енергонезалежні аудиторії, а також зробити в них ремонт та встановити сучасне обладнання для навчання. Зрештою ідея трансформувалась у повноцінний навчальний проєкт – курс «Управлінське мислення: сучасні підходи і практики», інтегрований в освітній процес. Програму курсу розробляли працівники банку, керівники різних напрямків, спираючись на власний багаторічний досвід і навчальну програму факультету. Жоден із них раніше не займався викладацькою діяльністю, тож підготовка до воркшопів стала неабияким викликом. Щоб допомогти лекторам-початківцям опанувати мистецтво доносити інформацію молоді доступно та цікаво, банк залучив консультанта.

Навчальний процес організували так, щоби близько половини воркшопу займала теоретична частина, ще 40% – практика, решту – домашні завдання. Наприклад, на воркшоп із фінаналізу студенти мали прийти з ноутбуками, щоб разом із директором департаменту фінансів банку працювати в Excel-конструкторі, який він для них створив. На воркшопі з оцінки активів учились рахувати вартість різних видів майна.

Після старту ініціативи до неї забажали долучитись і бізнес-клієнти банку. Так у програмі зʼявилися гостьові спікери. Першопрохідцем стала група Nova: воркшоп провів представник департаменту корпоративних фінансів.

Про результати

За рік у межах Academic Hub провели 12 воркшопів. Відвідуваність кожного – від 60 до 220 студентів. Загалом проєкт охопив майже 1000 вишівців, які прослухали хоча б один воркшоп. Це були студенти шести спеціальностей і 15 освітніх програм.

Частина інвестицій у проєкт пішла на стипендії кращим студентам. Їх обирали за кількома критеріями: відвідуваність, активність і виконання домашніх завдань. За підсумками двох семестрів стипендії отримали 37 студентів. Розмір стипендії такий самий, як в університеті, – 3000 грн на місяць (до оподаткування), її виплачують протягом пів року.

Після кожного воркшопу серед студентів проводили онлайн-опитування, в яких вони анонімно ділилися враженнями і побажаннями. Рівень задоволеності кожним воркшопом становив 80–85%. Подібне проводили й для лекторів – на After Action Review вони обмінювались досвідом і порадами, як краще подавати інформацію. Для прямої комунікації зі студентами запустили чат, де вони могли поставити запитання спікерам чи обговорити завдання. Також створили окрему електронну пошту. Вишівці пишуть туди як щодо тем лекцій, так і з інших питань, як-то допомога з матеріалами для дипломної роботи чи стажування в банку.

З весняного семестру сертифікаційний курс від банку перетворився на офіційну дисципліну, результати якої відображатимуться в заліковій книжці студента. В історії української економічної освіти це перший подібний кейс.

Максим Чабанюк, 21, студент ІІ курсу економічного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка, спеціальність «Менеджмент» Я обрав сферу управління, оскільки завжди цікавився організацією процесів. Моя мета – розвивати власний бізнес в Україні або працювати за наймом зі створенням пасивного доходу через інвестиції. Воркшопи Academic Hub дозволили мені поглибити знання про депозити, облігації та інвестиції і застосувати їх на практиці. Так, замість відкриття лише депозитів я придбав військові облігації на кілька тисяч гривень. За рік я відвідав 10 воркшопів, завдяки яким отримав чіткіше розуміння бізнес-процесів. Навесні після першого семестру я здобув практичні знання про роботу бізнесу, а влітку в рідному місті Гайсині організував серію культурно-розважальних заходів для молоді. Ми створили сторінки в соцмережах, активно їх просували та залучали учасників – спочатку 20–30 осіб, згодом до 70–80. Адміністрація міста підтримала наші ініціативи, адже на кожному заході ми збирали кошти для ЗСУ, сумарно передавши близько 10 000 грн, і навіть отримали додатковий дохід. Наступного літа планую продовжити роботу, створивши ФОП або громадську організацію. Практичний досвід, який дають воркшопи Academic Hub, суттєво відрізняється від теоретичних занять в університеті. Вивчення бізнесу в аудиторії є важливим, але можливість спостерігати реальні бізнес-процеси та слухати досвід професіоналів, які стикалися з реальними викликами, є безцінною. Самостійний пошук інформації та вирішення завдань дозволяють здобути найбільшу користь. Одним із найскладніших завдань став розрахунок інтегрального класу контрагента – показника для оцінки фінансового стану боржника. Робота з таблицями Нацбанку, нормативними постановами та великою кількістю матеріалів вимагала значних зусиль. Проте після кількох тижнів наполегливої роботи, коли алгоритм розрахунку почав ставати зрозумілим, відчуття задоволення було надзвичайним. Крім того, я навчився впевнено орієнтуватися у нормативних документах, що стало додатковим бонусом. Читати більше Згорнути

Юлія Коваленко, 18, навчається на ІІ курсі економічного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка, програма «Економіка бізнесу» Я обрала спеціальність «Економіка бізнесу», тому що завжди прагнула поєднати творчість з аналітичними здібностями та математичними навичками. Після закінчення університету планую залишитися в Україні – впевнена, що саме економісти відіграватимуть ключову роль у відновленні після війни. Моя мета – створити власний бізнес, адже мені імпонує контроль над різноманітними процесами. Живучи в маленькому місті, де раніше бракувало громадських просторів, я надихнулася прикладом знайомого, який відкрив кілька кафе, дитячих розважальних центрів і культурний зал. Саме завдяки таким ініціативам місто оживає, і я прагну створювати подібні простори із зонами відпочинку, розваг та корисних ігор. Про воркшопи Academic Hub я дізналася ще на початку навчання, тому відвідала всі 12 сесій. Особливо вразили теми оцінки активів і бізнесу, а також інвестиції в умовах невизначеності. Знання про ліквідність і рентабельність допомагають мені приймати обґрунтовані рішення, а зміна ставлення до інвестицій дала впевненість: навіть у воєнний час варто вкладатися, якщо розуміти ризики. Завдяки воркшопам я визначилася з напрямом своєї інвестиційної діяльності та сформувала базу для створення власного портфеля активів. Практичний підхід воркшопів Academic Hub суттєво відрізняється від університетських занять: реальні кейси, сучасні виклики та шляхи їх вирішення дозволили мені глибше зрозуміти внутрішні процеси в банках і компаніях – від кредитування до оцінки бізнесу. Я щиро вдячна Academic Hub за отримані знання і впевнена, що зможу застосувати їх для реалізації своїх професійних амбіцій. Читати більше Згорнути

Владислав Гоменюк, 22, навчається на V курсі економічного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка, програма «Корпоративні фінанси» Вже зі школи мене приваблювали фінанси, технології та кібербезпека, тому моя мета – працювати у фінансовій сфері. Залишаючись в Україні, я мрію колись керувати власним банком. Воркшопи Academic Hub дали мені впевненість у виборі професії. Особливо запам’ятався воркшоп «Аналіз фінансового стану бізнесу» Вʼячеслава Гнатюка, на якому я, студент п’ятого курсу, вперше отримав чітке пояснення інструментів фінансового аналізу, подане з щирістю та професіоналізмом. Практичний підхід воркшопів суттєво відрізняється від традиційних університетських занять – вони інтерактивні, базуються на реальних кейсах і нагадують західний стиль викладання, де теорія поєднується з практикою для швидкого засвоєння матеріалу. Хоча наразі я не працюю, отримані знання вже неодноразово застосовував під час університетських занять, і вони підтвердили моє бажання займатися фінансовими завданнями та стратегічним плануванням. Читати більше Згорнути

Майбутнє проєкту

У «Південного» довгострокова мета, тож завершувати проєкт не планують, а навпаки, будуть його розширювати. У березні розпочався черговий семестр в Academic Hub. А втім, курс дещо змінився: його наповнення поглибили, після кожного воркшопу додали семінари, також у планах провести панельну дискусію, на яку запросять представників міжнародних фінансових компаній.

А для тих, хто вже встиг відвідати воркшопи попередніх семестрів або має глибокі знання у темі, восени планують запустити сфокусовані навчальні курси. Там буде лише практика. Заняття будуть розраховані на 20–25 студентів, які вже точно знають, в якому напрямку хочуть реалізовуватися. Сьогоднішні студенти завтра відбудовуватимуть Україну, переконані в банку.