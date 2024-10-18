Приборкання вітру. Як чеська група MND зміцнює енергетичну незалежність України

Вітрова енергетика є одним із важливих елементів енергетичної незалежності України. Вона має низку переваг порівняно з іншими альтернативними джерелами енергії. Серед її плюсів – екологічність, низькі експлуатаційні витрати, швидке встановлення та необмежений ресурс. А ключовою перевагою вітрових електростанцій є їхня здатність виробляти електроенергію навіть узимку під час пікового споживання. Згідно з останнім дослідженням ООН, 90% українських потужностей вітрової енергетики було знищено через російське вторгнення.

Часткове відновлення вітроенергетичних потужностей в Україні стало можливим завдяки чеським інвесторам, зокрема, компанії MND, яка входить до складу інвестиційної групи KKCG. На початку цього року в партнерстві з українською компанією «Екооптима» вони запустили вітроелектростанцію з десятьма 100-метровими турбінами в гірському районі Львова. Детальніше про вартість проєкту «Орів» та виклики, з якими стикнулися під час його реалізації, читайте в експелейнері Forbes BrandVoice.

Долаючи перешкоди

Будівництво Орівської вітроелектростанції (ВЕС) у Львівській області розпочалося у вересні 2021 року, а основний етап робіт прийшовся на початок 2022 року. «Коли в Україні почалось повномасштабне вторгнення, деякі іноземні компанії відмовились направляти сюди своїх спеціалістів та поставляти обладнання – навіть ті, хто заздалегідь отримав аванс. Натомість вони пропонували безкоштовно зберігати устаткування на складі в Німеччині, – пояснює Степан Козицький, представник «Екооптими». – Ми почали шукати альтернативні транспортні компанії, але не знайшли нікого, хто б погодився їхати в Україну, через побоювання щодо безпеки».

Ці проблеми не зупинили інвесторів, натомість вони вирішили перебудувати логістику. Сотні великогабаритних вантажів вирушили з Німеччині та Польщі до прикордонного пункту пропуску «Краковець», де іноземні перевізники передали вантаж українським. Вже звідти вантаж доправили до місця призначення в передгірʼя Карпат.

Вітроелектростанція з десятьма 100-метровими турбінами в гірському районі Львова

За словами спеціалістів компанії MND Group, найскладнішим був останній відрізок шляху, адже через великі габарити вантажів – а деякі досягали довжини 72 м і були під 80 т – машини мали дуже обмежений радіус розвороту. Для доставки обладнання тут навіть побудували нову, більш пряму дорогу, що стало неабиякою перевагою для місцевих жителів. Коли все необхідне обладнання нарешті було доставлено, українські фахівці змонтували його та ввели вітрову станцію в експлуатацію.

Через такі логістичні проблеми ВЕС «Орів» відкрили на два роки пізніше, ніж планували. Початковою датою запуску мав стати серпень 2022 року.

«Російська агресія затримала, але не зупинила будівництво». Яна Гармшмідова, генеральна директорка енергетичного підрозділу MND Group

Яна Гармшмідова, генеральна директорка енергетичного підрозділу MND Group

«Ми не залишили Україну в 2014 році, коли почалася війна на сході країни, і продовжуємо підтримувати її сьогодні, – продовжує Лукаш Свозіл, директор MND в Україні. – Крім постійної розвідки та видобутку природного газу на кількох родовищах по всій Україні – від Львова до Полтави – ми раді, що диверсифікували виробництво енергії в Україні за рахунок відновлюваних джерел, і тепер вітрова енергія живить мережу з Оріва».

Перші кроки до енергонезалежності

Запланована потужність станції становила 55 МВт, але завдяки модифікації програмного забезпечення та вдосконаленню технології було додано ще 4,4 МВт. Тож загальна потужність Орівської вітрової електростанції становить майже 60 МВт. «Ми очікуємо, що річне виробництво буде близько 140 млн кВт-годин, – додає пан Свозіл. – Це покриє споживання електроенергії для понад 50 000 домогосподарств у Львівському регіоні та дозволить забезпечити 5% енергетичних потреб Львівщини».

Загальна потужність Орівської вітрової електростанції становить майже 60 МВт

Чиновники стверджують, ця вітрова електростанція може поліпшити ситуацію під час ймовірних блекаутів. «Енергосистема в Україні – єдина, але що більше буде таких децентралізованих джерел електроенергії, то більша ймовірність того, що райони, в яких вони встановлені, будуть зі світлом. Така вітрова генерація зміцнить енергетичну незалежність Львівщини», – стверджує Максим Козицький, голова Львівської обласної військової адміністрації.

Орівська вітроелектростанція (ВЕС) у Львівській області

Загальна вартість проєкту ВЕС «Орів» становила €75 млн. Половину вклали чеські інвестори. У компанії MND Group вже працюють над новими проєктами, маючи на меті подвоїти потужності до 2027 року. Це дозволить забезпечити альтернативними джерелами енергії близько 150 000 домогосподарств.