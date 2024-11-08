ПриватБанк: підтримка бізнесу у воєнні часи та інноваційний розвиток для майбутнього

Український бізнес, як і вся країна, стикається з безпрецедентними викликами через повномасштабне вторгнення. Проте підприємства демонструють дивовижну стійкість, здатність до адаптації та відновлення, що дає змогу економіці функціонувати навіть у складних умовах. ПриватБанк грає вирішальну роль у підтримці бізнесу та розвитку інноваційних рішень, що допомагають підприємцям вистояти і розвиватися. Ця роль полягає не лише в наданні традиційних фінансових послуг, а й у створенні цілої екосистеми, що дає можливість підприємцям адаптуватися до нових реалій. Докладніше про це – в інтерв’ю Євгена Заіграєва, члена правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ.

Сьогодні український бізнес функціонує в умовах безпрецедентних викликів. Які стратегічні кроки робить ПриватБанк для підтримки підприємців у цей час?

ПриватБанк розуміє, що економіка країни навіть у воєнний час повинна залишатися функціональною. Наша стратегія базується на трьох ключових напрямках: підтримка життєздатності бізнесу, стимулювання інновацій і розвиток нових секторів.

По-перше, для збереження бізнес-активності з перших днів війни ми вирішили не припиняти кредитування. Це було стратегічним рішенням, яке дало змогу багатьом підприємствам зберегти обігові кошти та продовжувати роботу. Більше того, ми забезпечили доступ до фінансування малих і середніх підприємств навіть у найскладніші моменти, коли багато інших кредиторів призупинили свою діяльність.

Навесні 2024 року ПриватБанк прийняв стратегічне рішення, яке передбачає початок активної роботи з великим корпоративним бізнесом. У 2025-му та в подальші роки ми продовжимо працювати над реалізацією цієї стратегії. Пріоритетом для нас є агросектор і харчова промисловість, компанії торгівлі й виробничі компанії. Незалежно від сектору економіки, також пріоритетом є фінансування енергетичних проєктів клієнтів. Відповідно, ми плануємо активно нарощувати кредитний портфель у сегменті великого бізнесу. Ми плануємо слідувати за потребами наших клієнтів, наразі бачимо всезростаючий попит на інвестиційні проєкти і спрямовуємо свої зусилля в цьому напрямку.

Попри виклики, у 2024 році обсяг кредитування наших бізнес-клієнтів зріс більш ніж на 10%. Це свідчить про те, що український бізнес демонструє стійкість, а довіра до банківської системи навіть у таких складних умовах залишається на високому рівні.

З початку 2024-го ми вже видали понад 25 млрд грн та плануємо вийти на 33–35 млрд грн нових видач за підсумками року.

По-друге, ми активно працюємо над розвитком нових технологічних рішень, що дають змогу бізнесам адаптуватися до змін. Наприклад, запуск картки Business GO та мобільних рішень для безготівкових розрахунків стали важливими кроками в напрямку цифрової трансформації підприємств.

Які інструменти і сервіси ви вважаєте ключовими для бізнесу в нинішніх умовах?

ПриватБанк створив цілу екосистему продуктів для бізнесу, спрямованих на підвищення операційної ефективності та безперервного розвитку. Один із стратегічних кроків – подовжена торгова сесія для продажу валюти, що дає змогу бізнесам ефективніше управляти своїми фінансами, особливо в умовах нестабільності ринку.

Ми також активно впроваджуємо технології цифрового підпису SmartID, які значно полегшують ведення електронного документообігу. Це в поєднанні з електронною звітністю та послугами e-Invoicing дає підприємцям можливість швидше укладати угоди та обробляти платежі, що особливо важливо для компаній, які зазнають труднощів із фізичною присутністю у звʼязку з війною.

Окрім того, інтеграція банкінгу з бухгалтерськими програмами дає можливість бізнесам автоматизувати фінансовий облік і скоротити витрати на управлінську діяльність. Ми також пропонуємо сервіси для перевірки ділової репутації партнерів, що допомагає підприємцям працювати більш прозоро та знизити ризики невдалих угод.

Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ

ПриватБанк відомий своєю увагою до інновацій. Якою ви бачите роль банку в стимулюванні технологічного розвитку бізнесу і які ініціативи соціальної відповідальності підтримують цю місію?

Для нас інновації та соціальна відповідальність взаємопов’язані – обидві є ключовими для підтримки бізнесу, особливо в умовах сьогоднішніх викликів. Ми усвідомлюємо, що довгострокова стійкість українського підприємництва залежить від здатності швидко адаптуватися та впроваджувати нові технології.

Тому ПриватБанк не лише впроваджує інноваційні фінансові інструменти, а й сприяє підвищенню цифрової грамотності та розширює доступ підприємців до нових можливостей.

Один із стратегічних напрямів нашої соціальної відповідальності – освітні ініціативи. Наприклад проєкт ПриватБанку, випуск нової для ринку картки Business GO, навколо якої ми будуємо екосистему підтримки підприємців від помітних знижок на пальне до інших преференцій та мікросервісів.

Спільно з Mastercard ми реалізуємо програму «Бізнес-школа для захисників», яка надає ветеранам та військовослужбовцям важливі знання та навички для заснування й розвитку власної справи в мирному житті. Ця бізнес-школа охоплює ключові теми для підприємців-початківців: від реєстрації бізнесу, фінансового планування та бюджетування до управління операціями. Окрім навчальної частини, програма передбачає спеціальні пропозиції для учасників: від банківських сервісів до особливих умов кредитування, що допомагають ветеранам комфортно обслуговувати свій бізнес.

Ми віримо, що підтримка нової хвилі підприємців, які створюють робочі місця та зміцнюють економіку України, – це інвестиція в майбутнє країни.

ПриватБанк також інвестує в технології, що сприяють розвитку мікро- та малого бізнесу. Наприклад, наш мобільний додаток «Термінал», який дає змогу приймати безготівкові платежі через смартфон, відкриває нові можливості для підприємців, зокрема в віддалених або постраждалих регіонах. Україна завдяки нашим зусиллям стала однією з перших у світі країн, де Apple дозволяє приймати платежі через iPhone без додаткових POS-терміналів.

Ми також розвиваємо «Приват24» для бізнесу, який дає можливість підприємцям не тільки зручно керувати рахунками онлайн, що стає критично важливим у мобільних умовах ведення бізнесу, а й надає низку інших безкоштовних сервісів, як-от: нагадування про звітність, перевірка репутації компанії тощо. Ця платформа – справжня екосистема, що значно полегшує життя підприємців та є однією з найкращих платформ для користування у світі. Створюючи нові продукти та послуги, ми допомагаємо підприємцям адаптуватися до змін, залишатися конкурентоспроможними та стійкими. ПриватБанк прагне бути не лише надійним фінансовим партнером, а й інноваційним рушієм для всіх, хто розвиває українську економіку.

Євген Заіграєв на Київському марафоні Незламності 2024 Київський марафон Незламності 2024 Попередній слайд Наступний слайд

Чи є якісь специфічні галузі, на які ПриватБанк робить особливий акцент у своїй стратегії?

Безумовно. Ми приділяємо особливу увагу стратегічно важливим галузям, таким як аграрний сектор та енергетика. Агросектор є основою економічної стабільності країни, тому ми активно фінансуємо проєкти з модернізації сільськогосподарської техніки та розвитку аграрних підприємств. Наші кредити для встановлення сонячних панелей та енергозберігаючих технологій допомагають компаніям ставати більш енергоефективними і знижувати свою залежність від збоїв в інфраструктурі.

Енергетика – ще один важливий напрямок, особливо в контексті війни. Ми бачимо необхідність у фінансуванні проєктів з енергонезалежності підприємств, зокрема встановлення локальних генераторів або альтернативних джерел енергії. Це дає змогу бізнесу бути менш вразливим до руйнувань інфраструктури, забезпечуючи безперебійну роботу навіть під час кризових ситуацій.

Які виклики та можливості ви бачите для українського бізнесу в найближчому майбутньому?

Викликів, безперечно, багато. Але з кожним із них приходять нові можливості. Війна навчила український бізнес бути гнучким, а це – ключова навичка у світі, де зміни відбуваються постійно.

Ми бачимо величезний потенціал у технологічному розвитку та цифровізації бізнес-процесів, що дасть змогу компаніям ставати більш ефективними та конкурентоспроможними на міжнародному рівні.

Наша стратегія полягає в тому, щоб продовжувати підтримувати бізнес інноваційними рішеннями, розвивати фінансову інфраструктуру та сприяти сталому розвитку країни навіть у цих складних умовах.