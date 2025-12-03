Ринок житла в Україні дорослішає: як Standard One популяризує формат «будівництва під оренду»

В Україні поступово зміщується фокус від володіння житлом до оренди. Компанія Standard One (S1) системно адаптувала модель build-to-rent (будівництво для подальшої оренди) до місцевого ринку, поєднавши архітектуру, сервіс і технології

Сьогодні Standard One переходить на новий рівень – стає девелопером повного циклу з власною екосистемою управління нерухомістю, що забезпечує стабільну окупність для інвесторів. Це природний етап еволюції бренду, який дев’ять років формує культуру сучасного житла й інвестування в Україні. Деталі – в експлейнері Forbes BrandVoice.

Від прибуткових будинків до build-to-rent

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття Київ переживав справжній будівельний ренесанс. Місто зростало, і сотні прибуткових будинків формували його сучасний вигляд.

У таких будинках на Хрещатику, Липках чи Подолі жили орендарі, а на перших поверхах працювали крамниці, майстерні та кав’ярні. Це була продумана економічна модель, що забезпечувала власникам стабільний дохід і створювала комфорт для мешканців. Сьогодні вона відроджується в форматі build-to-rent, який активно розвивається в усьому світі – від Великої Британії й США до Нової Зеландії, Сингапуру та Гонконгу.

У Британії ця модель стала ключовим елементом житлової політики, пропонуючи професійно керовані будинки з фокусом на комфорт і стійкість. У Гонконзі та Сингапурі build-to-rent розглядається як інструмент вирішення проблеми доступного житла. Так, за даними Knight Frank, обсяг інвестицій у Гонконзі у 2024–2025 роках зріс на 20% рік до року. У Польщі на кінець 2024-го діяло понад 30 000 таких квартир, і сегмент продовжує зростати двозначними темпами щороку.

За даними Savills World Research, світовий обсяг капіталовкладень у build-to-rent у 2024 році перевищив $58 млрд. Це у шість разів більше, ніж у 2020-му, а середня річна динаміка зростання становить близько 27% при стабільній високій заповнюваності таких комплексів.

Олександр Овчаренко, співвласник Standard One Першою в Україні системно й послідовно впроваджувати цей формат почала саме наша компанія Standard One. Ми надихаємося історією, але працюємо з потребами сучасних людей. Колись у прибуткових будинках жила інтелігенція та представники вищого класу. Сьогодні наші резиденти – представники креативних індустрій, ІТ-фахівці. Просторі лобі з коворкінгами, внутрішні сади, готельний рівень сервісу – сучасні аналоги ліфтів чи парового опалення у будинках початку ХХ століття.

Олександр Овчаренко, співвласник Standard One

Перший проєкт компанії – S1 ВДНГ, реалізований у 2017–2019 роках, довів, що орендне житло може бути не лише комфортним, а й прибутковим активом. Зараз за цією моделлю компанія створює екосистему: стандартизує проєктування, інженерію, сервіси, управління об’єктами та дохідністю для інвесторів.

Надія Рибакова, комерційна директорка Standard One Дохідна нерухомість більше не нішевий інструмент. Це відповідь на нові реалії життя у містах, велика трансформація ринку житла. Модель керованої орендної нерухомості стане базою для створення нових житлових стандартів із передбачуваним доходом для інвестора й комфортним сервісом для орендаря.

Надія Рибакова, комерційна директорка Standard One

Standard One бачить свою місію у створенні нового стандарту житла, що поєднує історичну логіку дохідної нерухомості з інноваційним підходом до сервісу. Так формується сучасна філософія житла як сервісу.

Гра в довгу

Формат build-to-rent орієнтований на стабільний дохід для інвесторів і комфортне життя орендарів. Такі будинки зводять із довговічних матеріалів, із ремонтопридатними фасадами та надійними інженерними системами. Девелопер зацікавлений у якості, адже сам відповідає за управління, сервіс і стан будівлі протягом усього життєвого циклу.

Олександр Овчаренко, співзасновник Standard One Ми мислимо як оператор. Ще на етапі ескізу визначаємо, як житиме будівля: які сервіси потрібні мешканцям і які процеси відбуватимуться щодня – від доставки до прибирання.

Архітектура кожного комплексу підпорядкована цій логіці. Мінімалістичний дизайн залишається актуальним роками, а стандартизовані технічні рішення забезпечують зручність експлуатації. Використовується професійне інженерне обладнання від Viessmann, Buderus, Danfoss. За комфортом це рівень бізнес-класу, при ціні у межах комфорт-класу.

Локації для нових проєктів Standard One обирає поруч із метро, транспортними вузлами та розвиненою інфраструктурою, у районах із високим попитом на житло. Це гарантує стабільну заповненість і поступове зростання вартості об’єктів.

Інфраструктура комплексів включає просторі лобі, коворкінги, лаунж-зони, фітнес-простори, двори без авто. Мешканці можуть працювати, спілкуватися й відпочивати у комфортному середовищі. Через онлайн-платформу вони оплачують послуги, подають заявки на ремонт або замовляють додатковий сервіс. Поруч – стоматологія, ресторани, кавʼярні, супермаркет. Цілодобово працюють рецепція й охорона, а керуюча компанія S1 Property забезпечує технічне обслуговування, чистоту та порядок.

S1 ВДНГ

Для інвесторів build-to-rent означає готовий орендний бізнес із налагодженими процесами. S1 Property бере на себе всю операційну роботу – від пошуку орендарів до прибирання після виїзду.

Компанія розглядає цей формат як довгострокову стратегію розвитку – створення просторів, що приносять дохід, формують спільноти й задають нові стандарти міського життя.

S1 REIT – доступ до ринку для приватних інвесторів

Формат REIT (Real Estate Investment Trust – Інвестиційний фонд нерухомості) давно став стандартом для тих, хто хоче інвестувати в нерухомість без потреби володіти нею одноосібно. Такі фонди працюють як об’єднання роздрібних інвесторів, що отримують частку в портфелі нерухомості й пасивний дохід.

Віктор Бойчук, комерційний директор S1 REIT У США REITи існують із середини минулого століття. Їхня капіталізація перевищує 1,4 трлн доларів. Ми адаптували цю модель під українські реалії.

Віктор Бойчук, комерційний директор S1 REIT

В Україні поняття REIT у законодавстві відсутнє, але його функціональним аналогом є пайовий інвестиційний фонд. За цією моделлю і працює S1 REIT. Активи перебувають під управлінням компанії, яка підпорядкована нагляду НКЦПФР. Це гарантує прозорість і захист інтересів інвесторів.

«Ми створили механізм, який дозволяє отримувати дохід від нерухомості, не занурюючись у жодні операційні процеси», – пояснює Бойчук.

S1 REIT відкриває ринок прибуткової житлової нерухомості для приватних інвесторів. Якщо раніше для входу потрібно було мати щонайменше $50–70 000, тепер достатньо близько 3000, кажуть у компанії. Мінімальна інвестиція становить 122 000 грн, далі можна доінвестовувати від 1000. «Ми дали можливість стати співвласником реальної нерухомості в проєктах Standard One формату BTR, що приносить щомісячні дивіденди», – підкреслює комерційний директор S1 REIT.

Інвестори S1 REIT мають гарантований exit протягом кількох годин за поточною ціною. «Це простіше, ніж пошук покупця на вторинному ринку», – резюмує Віктор Бойчук.

S1 Obolon

Прозорість – один із ключових принципів. Компанія регулярно публікує звітність, проходить щорічний незалежний аудит, спілкується з інвесторами у соцмережах та відкритих чатах. За перший рік роботи S1 REIT довів ефективність моделі: кожен другий інвестор здійснює доінвестування (дані компанії).

Новий етап розвитку та професійна оренда

Standard One оголосив про новий етап розвитку: компанія стає девелопером повного циклу з власною екосистемою управління нерухомістю. «Standard One сформувався завдяки досвіду людей із холдингу KDD Ukraine. Це важлива частина бізнес-історії, але цей етап завершено і час рухатися далі. Усе найцінніше – команда, досвід і стандарти – інтегровано у Standard One. Зараз ми – незалежний гравець ринку, який контролює всі етапи – від вибору локації до експлуатації готового будинку», – розповідає Олександр Овчаренко.

Співвласник Standard One підкреслює, що компанія свідомо фокусується на обраній ніші build-to-rent, прагнучи масштабуватися, покращувати сервіс і розвивати інвестиційні напрями.

За словами Овчаренка, ринок оренди в Україні проходить етапи, які Європа пережила 10–15 років тому: люди переходять від ідеї «моя квартира» до «мій сервіс проживання». Сучасний орендар – це вимогливий користувач сервісу. Він очікує якісне житло, цифрову взаємодію (бронювання, оплата, комунікація), а також безпеку і спільноту.

Олександр Овчаренко, співзасновник Standard One В Україні ринок оренди ще не інституціоналізований, а переважна більшість орендного житла – це приватні квартири, які здаються неофіційно. Це створює величезний потенціал для build-to-rent (будівництво для подальшої оренди, – ред.) проєктів, які зможуть запропонувати готельні стандарти та сервіс в будинках. У найближчі роки поведінка українських орендарів швидко еволюціонуватиме.

Попит на якісну, енергоефективну та юридично чисту нерухомість наразі лише зростає, попри дефіцит кредитування, зростання собівартості та брак кадрів. «Сьогодні виживають ті, хто мислить життєвими циклами будівлі, а не короткими циклами будівництва. Перемагає якість, комфорт і сервіс», – підкреслює Овчаренко.

S1 Позняки Фото надано пресслужбою

Компанія продовжує масштабуватися: у найближчі місяці стартують два нові проєкти в Києві. Перший із них – S1 Позняки, прибутковий будинок із торговельним центром на перших поверхах. «Ми бачимо чудові можливості саме зараз і продовжуємо інвестувати, бо віримо в майбутнє країни», – резюмує він.