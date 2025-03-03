Шлях випробувань і перемог. Сергій Черненко, голова правління банку ПУМБ, про три роки роботи у воєнних умовах

Попри воєнні виклики українська банківська система продовжує демонструвати стійкість, а деякі гравці ринку – і суттєве зростання. Зокрема, за три останніх роки показники банку ПУМБ зросли як у розрізі кредитного фінансування, так і щодо залучення депозитів. Банку продовжують довіряти десятки тисяч вітчизняних компаній і мільйони українців. За даними пресслужби, на кінець 2024 року сума коштів, яку розмістили клієнти на рахунках ПУМБ, дорівнювала 154,1 млрд грн, що на 22% більше, ніж у 2023-му. А чистий прибуток банку за результатами минулого року становив 3,95 млрд грн. Про ключові виклики та досягнення під час війни розповідає у колонці для Forbes BrandVoice Сергій Черненко, голова правління банку.

Клієнт – у центрі уваги

Перші випробування війною ми пройшли у 2014 році, коли команда головного офіса ПУМБ переїжджала з Донецька до Києва. І хоч би як складно було після початку повномасштабного вторгнення, ми швидко адаптувалися: заздалегідь сформували запас ліквідності, оперативно підготували маршрути евакуації людей, проаналізували залишки готівки у прифронтових відділеннях, зменшили там кількість документів і навіть роздали супутникові телефони.

Нашими головними завданнями було захистити співробітників, підтримати клієнтів і зберегти бізнес. Ми розуміли: у такій критичній ситуації не можна зупинитись, адже людям був потрібен доступ до грошей і розрахунків. Ба більше, щоб українці мали доступ до фінансових послуг у Європі, у ПУМБ розробили нові продукти для тих, хто мігрував туди. Завдяки цьому частка банку в міжнародних транзакціях торік зросла на 137% на іноземних маркетплейсах і на 29% – на українських платформах.

Також ПУМБ надавав кредитні канікули: дозволив не платити відсотки, реструктуризував заборгованість і скасував деякі комісії. А вже за кілька місяців після початку великої війни ми стали відновлювати ліміти на кредитування фізичних осіб.

Уроки війни

За час війни ПУМБ, як і будь-який інший український банк, втратив активи на окупованих територіях, зокрема в Маріуполі. До того ж багато клієнтів виїхало за кордон. Але, з іншого боку, ці три роки суттєво трансформували ПУМБ як організацію. Ми стали більш сильними та гнучкими, навчилися балансувати між бізнесом і соціальними проєктами. Вся наша команда стала згуртованою та об’єднаною загальною метою.

Який ще поштовх дала війна? По-перше, ми пришвидшили перехід усіх банківських сервісів і продуктів у диджитал-канали та впровадили ШІ-інструменти. По-друге, навчилися швидко ухвалювати управлінські та бізнес-рішення.

Завдяки вдалому фокусу на диджитальних продуктах частка молодої аудиторії ПУМБ за останні три роки зросла. Згідно з нашими спостереженнями, до 75% нових клієнтів приходять до нас саме з диджитал-каналів.

Мобільним застосунком ПУМБ активно користуються понад 80% наших фізичних клієнтів. А загалом мобільним застосунком ПУМБ сьогодні користуються близько 1,9 млн клієнтів, і ця цифра стабільно зростає.

Популярні послуги

З початком повномасштабного вторгнення клієнти ПУМБ стали помітно активнішими у сфері споживчого кредитування. Стало більше відкритих кредитних карток і транзакцій, зросли суми кредитів.

Тільки за 2024 рік приріст роздрібного кредитного портфеля ПУМБ становив 6 млрд грн, що на 22% вище за середній показник на ринку.

Сьогодні банк посідає третє місце (без урахування іпотечних кредитів) за обсягами кредитування для населення.

Попри складну економічну ситуацію, українці відповідально ставляться до кредитів: рівень платежів у 2022–2023 роках вищий, ніж очікувалося. Це дозволило банку швидко відновити кредитування на покупку електроніки, будівельних матеріалів та інших товарів ще у 2022 році. Сьогодні завдяки ефективному ризик-менеджменту новий кредитний портфель формується більш якісно, а рівень прострочень навіть кращий, ніж показники до лютого 2022 року.

Якщо взяти корпоративний бізнес, то тут акцент змістився на кредитування малого та середнього бізнесу.

Наша мета – побудувати платформу, яка дасть можливість малому, мікро-, середньому бізнесу отримати будь-яку послугу виключно онлайн.

Півтора року тому ми запустили Digital Entry для юросіб. Тож відтепер стати клієнтом банку можна повністю дистанційно. Це вже допомогло наростити кредитний портфель у цьому сегменті: нині ми прокредитували ФОПів на 1,5 млрд грн.

Також однією з головних індустрій, які розвиває та фінансує ПУМБ, є агросектор, концентрація в нашому портфелі становить 22–23%. Ми маємо низку програм фінансування для кожного сегмента бізнесу – від мікро- і малого до великих холдингів. Ці програми комплексно покривають потреби і запити бізнесу – від фінансування обігового капіталу до надання техніки в лізинг, факторингу, кредитів на купівлю землі, угоди M&A тощо. Ми суттєво зросли в цій індустрії за період війни: з 4 млрд грн до близько 11 млрд грн станом на зараз.

Сергій Черненко, голова правління банку ПУМБ. Фото Артем Галкін

Соціальна відповідальність

Після лютого 2022 року ми усвідомили, що український бізнес більше не може думати винятково про власний прибуток. Тому із перших днів повномасштабного вторгнення робили все, щоб допомогти країні вистояти. За три роки ПУМБ спрямував на допомогу Силам безпеки та оборони, на волонтерські проєкти, допомогу постраждалим від війни й інші соціальні ініціативи понад 829 млн грн. Завдяки проєкту «Ми однієї крові» було закуплено 6700 одиниць такмеду, здійснено 92 доставки крові, залучено понад 3600 донорів. Це разом понад 160 000 врятованих життів.

Ще одним важливим напрямом стала робота із захисниками, які повертаються додому. Це нова реальність, у якій нам всім потрібно жити. Команда ПУМБ розробила великий проєкт з розбудови інклюзивного бізнесу, щоб кожен співробітник, клієнт чи партнер почувався гідно та мав рівні можливості.

Вже 96% відділень банку фізично доступні для людей з інвалідністю, і ми продовжуємо працювати над розбудовою внутрішнього інклюзивного простору. Понад 2000 співробітників пройшли навчання з комунікації, що полегшить їхнє спілкування з різними людьми.

Торік ми запустили партнерську платформу «Жити назустріч», що спрямована на якісну інтеграцію ветеранів і ветеранок у цивільне життя. Зокрема, започаткували освітньо-грантову програму з розвитку ветеранського бізнесу, в межах якої майже 300 захисників пройшли бізнес-навчання від викладачів KSE Business School та презентували свої бізнес-плани. Експертне журі обрало 15 переможців, які отримали фінансування від 500 000 до 1 млн грн. Також банк створив окремий соціальний продукт для ветеранів-підприємців і релокованого бізнесу «Незламний бізнес», завдяки якому вони можуть отримати послуги банку на пільгових умовах.

Вектор на зростання

Попри всі негативні фактори, які переживає наша країна, ми бачимо, що український фінансовий сектор не тільки відновлюється, а й показує зростання. За 2024 рік українські банки отримали 103,7 млрд грн чистого прибутку. А податки, які сплачує фінансовий сектор до держбюджету, вже другий рік поспіль перевищують 1% ВВП країни. Зокрема, з 2022 року банк ПУМБ сплатив понад 11 млрд податку на прибуток, що є п’ятим показником на банківському ринку.

До того ж приватні банки всі прибутки реінвестують, зміцнюючи власний капітал. Це фундамент для активного кредитування післявоєнної відбудови. Тому можна впевнено сказати, що фінансовий сектор твердо стоїть на ногах і допомагає країні.