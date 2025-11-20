Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
BrandVoice
Дата

Сила століття. Як 100 років зростає Farmak – від невеликого заводу на Подолі до виходу на світові фармацевтичні ринки

Forbes BrandVoice
Forbes Реклама

3 хв читання

Фармацевтична компанія Farmak /надано пресслужбою Farmak

Виробництво Farmak, 2025 рік Фото надано пресслужбою Farmak

Лише 1% компаній у світі долають рубіж у 100 років, свідчать дані Research and Markets. В Україні такі підприємства можна перелічити на пальцях однієї руки – і фармацевтична компанія Farmak серед них. Історія заводу розпочалася на Подолі у Києві у 1925 році, де спочатку виготовляли хлороформ та саліцилову кислоту. Сьогодні Farmak Group – це міжнародна фармацевтична компанія, що має два сучасні заводи в Україні – у Києві та Шостці – і новий виробничий майданчик в Іспанії, а також представництва та офіси від В’єтнаму до Великої Британії.

У портфелі – понад 450 лікарських засобів, що охоплюють усі терапевтичні напрями: від кардіології та ендокринології до гінекології, офтальмології, гастроентерології та неврології. Асортимент постійно зростає, а у наукові розробки компанія інвестує $15 млн щороку. Продукцію експортують до 60 країн світу, серед яких Швейцарія, Франція, Данія, ОАЕ, Чехія, Словаччина, Велика Британія, Ізраїль та інші. Farmak – приклад бізнесу, який став частиною глобальної системи охорони здоров’я, впливаючи на добробут мільйонів людей в Україні та за її межами.

Володимир Костюк,

Володимир Костюк,

генеральний директор Farmak

Фармацевтика – це галузь, де немає права на помилку, адже ми працюємо з найціннішим – життям і здоров’ям людей. Саме тому Farmak безперервно інвестує в команду, інноваційні технології та розвиток виробничих майданчиків. Сьогодні в Європі працює понад 1500 фармацевтичних заводів. І серед них Farmak входить до топ-100 за кількістю продукції та до топ-10 за різноманіттям технологій на одному виробничому майданчику. Це результат, яким ми вже можемо пишатися, і водночас – стимул рухатися далі.

ФАКТ №1: 

Найбільше підприємств-довгожителів у Японії, Німеччині, Нідерландах та Франції (дані Research and Markets)

Farmak

Діаграма: 100-річні бренди світу.

Факт №2:

Farmak «старший» за Державу Ізраїль (1948), IKEA (1943) чи McDonald’s (1955).

Факт №3:

За час існування компанії в Києві змінилося 30 мерів, а у світі відбулося кілька технологічних революцій – з’явилися Apple, Google і Facebook, а люди вперше висадилися на Місяць.

Farmak

Завод ім. М. Ломоносова, 1925 рік.

Факт №4: 

Серед підприємств-довгожителів України, крім Farmak – Дрогобицький соляний завод, його історія налічує 700 років, та швейна фабрика «Зорянка», замовниками якої були Prada, Marks & Spencer, BEST та інші.

ФАКТ №5: 

Farmak з 2010 року є лідером українського фармацевтичного ринку з часткою приблизно 6% (за даними Proxima Research).

Farmak

Завод Farmak у Києві, 2025 рік.

Команда Farmak

ФАКТ №1: 

Філя Жебровська працює у Farmak з 1980 року, у 1995-му вона стала генеральною директоркою підприємства, а сьогодні обіймає посаду голови Наглядової ради. Під її керівництвом завод трансформувався з виробництва діючих речовин на випуск готових ліків.

ФАКТ №2:

100 років тому на фабриці працювало 54 співробітники, а сьогодні в компанії – 3500 співробітників по всьому світу.

Farmak

Виробництво Farmak, 2025 рік.

ФАКТ №3:

Володимир Костюк працює в компанії з 2008 року. Посаду генерального директора він обіймає протягом 7 років.

ФАКТ №4:

Середній вік працівників – 40 років, середній стаж роботи в компанії – 9 років.

ФАКТ №5:

До складу топменеджменту компанії входить 14 директорів. 72% управлінських вакансій (операційний менеджмент) компанія закриває внутрішнім резервом.  

Технології і розвиток

ФАКТ №1: 

У розвиток і нове обладнання Farmak щорічно інвестує до 90% від прибутку: IT-технології, будівництво нових ліній та цехів, обладнання.  

ФАКТ №2: 

Потужності Farmak дозволяють щороку виробляти 3 млрд одиниць ліків. Це – таблетки, капсули, ампули, флакони, мазі та інші форми. Лише таблеток виготовляється понад 1,9 млрд штук щороку – якщо викласти їх у ряд, то утворився б ланцюг завдовжки майже 19 000 км. Це десь пів екватора Землі.

Farmak

Виробництво ін’єкційних ліків в ампулах, сучасний Farmak.

ФАКТ №3:

Ліки Farmak досліджують і розробляють у 13 лабораторіях, до розробки задіяно 150 спеціалістів, 40 із них – кандидати та доктори наук.

ФАКТ №4:

Лабораторії Farmak можуть здійснювати 144 види аналізів ліків – за тими самими стандартами, що й у Європі, Британії та США. Щороку сюди приїжджає приблизно 10 міжнародних інспекцій, щоб перевірити якість продукції.

ФАКТ №5:

Щороку Farmak випускає на ринок орієнтовно 20 нових ліків. Повний цикл розробки одного генеричного* лікарського засобу зазвичай займає до трьох років.

Від локального до глобального успіху

Факт №1:

У 2021 році Farmak затвердив стратегію «Farmak 2.0: від локального до глобального успіху». Саме тоді розпочалася масштабна трансформація компанії у глобальну – придбання активів за кордоном, будівництво виробничого майданчика в Євросоюзі, створення штаб-квартири Farmak International та подальша географічна експансія.

Факт №2:

Сьогодні офіси та представництва Farmak Group працюють у Великій Британії, Швейцарії, Польщі, Словаччині, Чехії, ОАЕ, В’єтнамі, Молдові, Казахстані та Киргизстані.

Farmak

Виробництво біотехнологічних субстанцій Farmak

Факт №3:

У 2025 році компанія здійснила першу поставку ліків у Китай – це рентгеноконтрастний засіб для проведення МРТ.

Факт №4:

Медики Великої Британії застосовують анестезію Farmak. Загалом у країні зареєстровано вісім препаратів компанії, які виготовляють на заводі в Києві.

Факт №5:

У країнах ЄС Farmak Group має приблизно 200 зареєстрованих лікарських засобів.

Філя Жебровська,

Філя Жебровська,

голова Наглядової ради Farmak

Я присвятила Farmak 45 років. І навіть сьогодні, коли могла б уже відійти від справ, я щодня з компанією – на стратегічному рівні, а подекуди й на операційному. Адже Farmak – це моє життя. Це те, що я творила разом із командою, і багато власників бізнесу мене зрозуміють.

Моя мрія завжди була одна – створити Європу в Україні. І нам це вдалося: ми збудували компанію з європейською культурою, стандартами, технологіями. А сьогодні команда з України разом з іноземними колегами завершила будівництво й облаштування заводу Farmak в Іспанії. Для мене це – приклад того, що ми вже не лише наздогнали Європу, а й стали її частиною.

* Генеричний лікарський препарат – лікарський засіб, який за терапевтичною ефективністю й безпекою відповідає інноваційному (оригінальному) препарату, що виробляється фармацевтичними підприємствами після закінчення терміну дії патентного захисту.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні