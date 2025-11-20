Сила століття. Як 100 років зростає Farmak – від невеликого заводу на Подолі до виходу на світові фармацевтичні ринки

Лише 1% компаній у світі долають рубіж у 100 років, свідчать дані Research and Markets. В Україні такі підприємства можна перелічити на пальцях однієї руки – і фармацевтична компанія Farmak серед них. Історія заводу розпочалася на Подолі у Києві у 1925 році, де спочатку виготовляли хлороформ та саліцилову кислоту. Сьогодні Farmak Group – це міжнародна фармацевтична компанія, що має два сучасні заводи в Україні – у Києві та Шостці – і новий виробничий майданчик в Іспанії, а також представництва та офіси від В’єтнаму до Великої Британії.
У портфелі – понад 450 лікарських засобів, що охоплюють усі терапевтичні напрями: від кардіології та ендокринології до гінекології, офтальмології, гастроентерології та неврології. Асортимент постійно зростає, а у наукові розробки компанія інвестує $15 млн щороку. Продукцію експортують до 60 країн світу, серед яких Швейцарія, Франція, Данія, ОАЕ, Чехія, Словаччина, Велика Британія, Ізраїль та інші. Farmak – приклад бізнесу, який став частиною глобальної системи охорони здоров’я, впливаючи на добробут мільйонів людей в Україні та за її межами.
Володимир Костюк,
генеральний директор Farmak
Фармацевтика – це галузь, де немає права на помилку, адже ми працюємо з найціннішим – життям і здоров’ям людей. Саме тому Farmak безперервно інвестує в команду, інноваційні технології та розвиток виробничих майданчиків. Сьогодні в Європі працює понад 1500 фармацевтичних заводів. І серед них Farmak входить до топ-100 за кількістю продукції та до топ-10 за різноманіттям технологій на одному виробничому майданчику. Це результат, яким ми вже можемо пишатися, і водночас – стимул рухатися далі.
ФАКТ №1:
Найбільше підприємств-довгожителів у Японії, Німеччині, Нідерландах та Франції (дані Research and Markets)
Факт №2:
Farmak «старший» за Державу Ізраїль (1948), IKEA (1943) чи McDonald’s (1955).
Факт №3:
За час існування компанії в Києві змінилося 30 мерів, а у світі відбулося кілька технологічних революцій – з’явилися Apple, Google і Facebook, а люди вперше висадилися на Місяць.
Факт №4:
Серед підприємств-довгожителів України, крім Farmak – Дрогобицький соляний завод, його історія налічує 700 років, та швейна фабрика «Зорянка», замовниками якої були Prada, Marks & Spencer, BEST та інші.
ФАКТ №5:
Farmak з 2010 року є лідером українського фармацевтичного ринку з часткою приблизно 6% (за даними Proxima Research).
Команда Farmak
ФАКТ №1:
Філя Жебровська працює у Farmak з 1980 року, у 1995-му вона стала генеральною директоркою підприємства, а сьогодні обіймає посаду голови Наглядової ради. Під її керівництвом завод трансформувався з виробництва діючих речовин на випуск готових ліків.
ФАКТ №2:
100 років тому на фабриці працювало 54 співробітники, а сьогодні в компанії – 3500 співробітників по всьому світу.
ФАКТ №3:
Володимир Костюк працює в компанії з 2008 року. Посаду генерального директора він обіймає протягом 7 років.
ФАКТ №4:
Середній вік працівників – 40 років, середній стаж роботи в компанії – 9 років.
ФАКТ №5:
До складу топменеджменту компанії входить 14 директорів. 72% управлінських вакансій (операційний менеджмент) компанія закриває внутрішнім резервом.
Технології і розвиток
ФАКТ №1:
У розвиток і нове обладнання Farmak щорічно інвестує до 90% від прибутку: IT-технології, будівництво нових ліній та цехів, обладнання.
ФАКТ №2:
Потужності Farmak дозволяють щороку виробляти 3 млрд одиниць ліків. Це – таблетки, капсули, ампули, флакони, мазі та інші форми. Лише таблеток виготовляється понад 1,9 млрд штук щороку – якщо викласти їх у ряд, то утворився б ланцюг завдовжки майже 19 000 км. Це десь пів екватора Землі.
ФАКТ №3:
Ліки Farmak досліджують і розробляють у 13 лабораторіях, до розробки задіяно 150 спеціалістів, 40 із них – кандидати та доктори наук.
ФАКТ №4:
Лабораторії Farmak можуть здійснювати 144 види аналізів ліків – за тими самими стандартами, що й у Європі, Британії та США. Щороку сюди приїжджає приблизно 10 міжнародних інспекцій, щоб перевірити якість продукції.
ФАКТ №5:
Щороку Farmak випускає на ринок орієнтовно 20 нових ліків. Повний цикл розробки одного генеричного* лікарського засобу зазвичай займає до трьох років.
Від локального до глобального успіху
Факт №1:
У 2021 році Farmak затвердив стратегію «Farmak 2.0: від локального до глобального успіху». Саме тоді розпочалася масштабна трансформація компанії у глобальну – придбання активів за кордоном, будівництво виробничого майданчика в Євросоюзі, створення штаб-квартири Farmak International та подальша географічна експансія.
Факт №2:
Сьогодні офіси та представництва Farmak Group працюють у Великій Британії, Швейцарії, Польщі, Словаччині, Чехії, ОАЕ, В’єтнамі, Молдові, Казахстані та Киргизстані.
Факт №3:
У 2025 році компанія здійснила першу поставку ліків у Китай – це рентгеноконтрастний засіб для проведення МРТ.
Факт №4:
Медики Великої Британії застосовують анестезію Farmak. Загалом у країні зареєстровано вісім препаратів компанії, які виготовляють на заводі в Києві.
Факт №5:
У країнах ЄС Farmak Group має приблизно 200 зареєстрованих лікарських засобів.
Філя Жебровська,
голова Наглядової ради Farmak
Я присвятила Farmak 45 років. І навіть сьогодні, коли могла б уже відійти від справ, я щодня з компанією – на стратегічному рівні, а подекуди й на операційному. Адже Farmak – це моє життя. Це те, що я творила разом із командою, і багато власників бізнесу мене зрозуміють.
Моя мрія завжди була одна – створити Європу в Україні. І нам це вдалося: ми збудували компанію з європейською культурою, стандартами, технологіями. А сьогодні команда з України разом з іноземними колегами завершила будівництво й облаштування заводу Farmak в Іспанії. Для мене це – приклад того, що ми вже не лише наздогнали Європу, а й стали її частиною.
* Генеричний лікарський препарат – лікарський засіб, який за терапевтичною ефективністю й безпекою відповідає інноваційному (оригінальному) препарату, що виробляється фармацевтичними підприємствами після закінчення терміну дії патентного захисту.
