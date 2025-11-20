Сила століття. Як 100 років зростає Farmak – від невеликого заводу на Подолі до виходу на світові фармацевтичні ринки

Я присвятила Farmak 45 років. І навіть сьогодні, коли могла б уже відійти від справ, я щодня з компанією – на стратегічному рівні, а подекуди й на операційному. Адже Farmak – це моє життя. Це те, що я творила разом із командою, і багато власників бізнесу мене зрозуміють.

Моя мрія завжди була одна – створити Європу в Україні. І нам це вдалося: ми збудували компанію з європейською культурою, стандартами, технологіями. А сьогодні команда з України разом з іноземними колегами завершила будівництво й облаштування заводу Farmak в Іспанії. Для мене це – приклад того, що ми вже не лише наздогнали Європу, а й стали її частиною.