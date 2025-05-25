Світло для дітей, сила для країни. Як SPP Development Ukraine перетворює напрям КСВ на стиль роботи

Коли у січні 2025 року адміністрація Трампа розпустила Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), багато гуманітарних ініціатив в Україні опинилися на межі закриття. Серед них – запорізький ком’юніті-центр «Опліч Хаб», що надає психологічну підтримку мешканцям прифронтових територій. У цей критичний момент українська компанія SPP Development Ukraine взяла на себе витрати на його тримісячне функціонування.

Завдяки своєчасному втручанню бізнесу «Опліч Хаб» продовжив надавати безкоштовні консультації та соціальну підтримку 1600 людям, серед яких 400 дітей. Про інші соціальні проєкти компанії та подальші ініціативи Надія та Роман Петрученки, співзасновники SPP Development Ukraine, розповіли Forbes BrandVoice.

Про SPP Development Ukraine SPP Development Ukraine – українська група компаній у сфері відновлюваної енергетики. Родинна компанія-девелопер і EPC-підрядник (компанія, що виконує повний цикл робіт із проєктування, постачання та будівництва об’єкта «під ключ»), що спеціалізується на рішеннях у галузі сонячної, вітрової енергетики та систем накопичення енергії. Заснована у 2019 році, група зосереджена на розвитку сталої енергетичної інфраструктури по всій Україні. Команда супроводжує повний цикл реалізації проєктів – від розробки концепції до отримання дозвільної документації, будівництва та експлуатації. SPP Development Ukraine є учасницею Глобального договору ООН в Україні, а її співзасновниця Надія Петрученко входить до наглядової ради ГД ООН. Читати більше Згорнути

Соціальна місія: стиль роботи SPP Development Ukraine

У компанії не відокремлюють корпоративно-соціальну відповідальність від основної діяльності, сприймаючи її як невіддільну частину ще з моменту запуску SPP Development Ukraine у 2019 році.

Надія Петрученко, співзасновниця компанії SPP Development Ukraine Попри те, що наша основна місія – сприяти енергетичній незалежності та сталому розвитку країни, соціальна відповідальність ніколи не була для нас просто словами. Ми є членами Глобального договору ООН, найбільшої у світі спільноти бізнесів, що керуються принципами ESG, підтримуючи екологічні, соціальні та управлінські стандарти. Читати більше Згорнути

Серед основних напрямів допомоги компанії – освітні програми, підтримка армії та державних дитячих закладів.

«Ми хочемо, аби наша допомога мала довгостроковий ефект і працювала на майбутнє, – пояснює співзасновниця компанії. – Маючи експертизу у сфері відновлюваної енергетики, ми передусім прагнемо забезпечити альтернативними джерелами енергії ті заклади, які цього потребують найбільше».

Сонячна енергія для дитячого будинку

Допомагати київському дитячому будинку-інтернату в SPP Development Ukraine почали ще шість років тому: закуповували меблі, техніку, продукти тощо. Але з початком повномасштабного вторгнення, коли блекаути стали частиною життя українців, потреба в забезпеченні світлом вихованців закладу стала однією з найважливіших.

«Війна вплинула на всіх нас, а тим паче на дітей з особливими потребами. Перебої з електропостачанням, надто під час обстрілів та нічних тривог, посилили їхній страх і дезорієнтацію, бо діти бояться темряви, – розповідає Надія Петрученко. – Саме тому в 2024 році ми встановили на даху дитячого будинку сонячну електростанцію з резервною системою, що працюватиме понад 10 років».

Зокрема, це 30 сонячних панелей, кожна потужністю 565 Вт, три гібридні інвертори загальною потужністю 15 кВт та три акумулятори загальною ємністю 15 кВт·год. Інвестиції в проєкт становили понад 500 000 грн.

За словами співзасновниці компанії, цей проєкт – не просто забезпечення електроенергією, а й відновлення надії та гідності тих, хто їх найбільше потребує. Наразі в закладі мешкають понад 120 вихованців із різними вадами. Навіть у найтемніші часи у них тепер є світло. «Безперебійне електропостачання дає цим вразливим дітям відчуття безпеки та стабільності, – наголошує Надія Петрученко. – Ба більше, це не просто емоційна підтримка, а й життєво важлива потреба, адже тепер ніхто не хвилюватиметься, що ліки в холодильнику зіпсуються».

Підтримка захисників та громадських ініціатив

У лютому цього року до компанії звернулася військова частина із запитом про придбання безпілотних апаратів.

Роман Петрученко, співзасновник SPP Development Ukraine Ми давно підтримуємо цю частину, тому зробили все можливе, щоб знайти кошти. Ми переказали 1 млн грн частині, а вони, через фонд «Повернись живим», придбали БПЛА та отримали їх для виконання завдань. Для нас це – особлива честь і громадянський обов’язок – підтримувати наших воїнів. Читати більше Згорнути

Цьогоріч компанія SPP Development Ukraine допомогла і ком’юніті-центру «Опліч Хаб» у Запоріжжі, коли після втрати фінансування від USAID той опинився під загрозою закриття. Компанія взяла на себе витрати на три місяці функціонування центру, завдяки чому понад 1600 людей продовжили отримувати безкоштовні психологічні консультації, арттерапію, соціальну підтримку та інші важливі послуги.

«Коли фінансування від USAID раптово зупинилося, представники Глобального договору ООН, учасником якого ми є, звернулися до своїх членів із проханням про разову допомогу на три місяці, поки вирішиться питання з подальшим фінансуванням, – зазначає співзасновниця SPP Development Ukraine. – Ми взяли на себе зобовʼязання повністю профінансувати діяльність хабу, а це 180 000 грн, і радіємо, що змогли підтримати важливий проєкт».

Вплив і відповідальність поза бізнесом

З огляду на соціальну та благодійну роботу, яку проводить SPP Development Ukraine, у 2024 році Надію Петрученко обрали членкинею наглядової ради Глобального договору ООН в Україні. Тож окрім ведення основного бізнесу її завдання – залучати інші компанії до ініціатив Глобального договору та ділитися з ними своєю експертизою.

«Наразі Глобальний договір розробляє нову масштабну програму навчання щодо принципів соціальної відповідальності, і я також братиму в ній участь, – пояснює Надія. – Буду ділитися, як ми впроваджуємо принципи сталого розвитку і який це має вплив на українське суспільство». Крім того, Надія постійно бере участь в освітніх та бізнес-конференціях, організованих Глобальним договором. Ці заходи присвячені темам боротьби з корупцією та досягненням кліматичних цілей до 2030 та 2050 років.

Крім того, щороку Глобальний договір ООН в Україні проводить конкурс «Партнерство заради сталого майбутнього». Він відкритий для всіх учасників договору, тому загальна кількість заявок, що надходять, перевищує 1500.

«Торік ми також подали проєкт із побудови сонячної електростанції для дитячого будинку і перемогли в категорії «Планета», – з гордістю говорить Надія. – Було неймовірно приємно отримати таке престижне міжнародне визнання».

Анастасія Голетіані, директорка з комунікацій Глобального договору ООН в Україні Активна роль бізнесу в досягненні цілей сталого розвитку – це не просто прояв соціальної відповідальності, а стратегічне бачення, що формує довгострокову конкурентоспроможність. Саме з цього усвідомлення 25 років тому і виник Глобальний договір ООН – сьогодні найбільша у світі корпоративна ініціатива сталого розвитку, що об’єднує понад 25 500 компаній зі 167 країн. З бізнесового погляду впровадження ESG-підходів – це інвестиція у стійкість, репутацію та майбутнє. Компанії, які демонструють сталість у своїх бізнес-моделях, є більш привабливими для західних інвесторів, зокрема у сфері зеленої енергетики. Водночас вплив на суспільство є не менш значущим. ESG-підходи передбачають не лише дотримання трудових прав, рівності, прозорості, а й інклюзивність, підтримку освіти, охорони здоров’я, безпеки. Наприклад, SPP Development Ukraine підтримала роботу «Опліч Хаб» у Запоріжжі, що дозволило центру функціонувати навіть після завершення донорського фінансування. Також компанія обладнала «Клас безпеки» у Бобрицькому ліцеї на Черкащині, забезпечивши навчальний процес практичними інструментами. Це не поодинокі приклади, а частина системного підходу, який інтегровано у стратегічне управління компанією. Компанія SPP Development Ukraine – яскравий приклад бізнес-лідерства нового покоління. Як учасник Глобального договору ООН, вона працює над прогресом у досягненні цілей сталого розвитку щодо доступної та чистої енергії, гідної праці та економічного зростання тощо. Читати більше Згорнути

Освіта – фундамент майбутнього

Компанія активно опікується освітніми проєктами, розуміючи, що саме через них закладається міцний фундамент для майбутнього України. У 2023 році облаштувала клас безпеки у Бобрицькому ліцеї на Черкащині, де дітей навчають, як надавати першу допомогу та захистити себе під час обстрілів. Для цього компанія забезпечила клас усіма навчальними матеріалами, включаючи макети мін.

А зараз команда SPP Development Ukraine працює над ще одним проєктом: разом із міжнародним партнером планує розвивати професійно-технічну освіту. «Професійна освіта неможлива без реальної експертизи, тому в рамках проєктy студенти зможуть відвідати наші обʼєкти, – наголошує Роман Петрученко. – Це буде не просто «день відкритих дверей», а надання практичних знань. Наприклад, під час пусконалагоджувальних робіт студенти зможуть побачити, як усе відбувається наживо, і зрозуміти тонкощі процесу».

Проєкт реалізовуватиметься у партнерстві з міжнародною організацією та передбачає залучення закладів професійної освіти в регіонах, що потребують пріоритетної підтримки.