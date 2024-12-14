Тепер речі мають «дім»: як сервіс «Чердак» створює надійний і безпечний простір для зберігання майна

Вже кілька років поспіль українці переживають масштабні зміни: спочатку пандемія, а згодом і повномасштабна війна змушують нас переїжджати, скорочувати простір офісів або залишати дім надовго. Куди подіти речі, які важливі, але не потрібні щодня? Олександр Логвін, який на власному досвіді зіткнувся з цими труднощами, заснував сервіс зберігання «Чердак» . Це місце, де речі знаходять безпеку, а їхні власники – спокій. Олександр розповів Forbes BrandVoice про шлях та історію «Чердака» – як один переїзд народив ідею масштабного бізнесу, який стає все більш актуальним для українців

Успішний бізнес починається з особистої потреби

Моя кар’єра стартувала у провідних міжнародних компаніях: спочатку я здобував досвід у сфері продажів та операційного управління в Coca-Cola та Danone. Згодом протягом семи років я працював в аграрному секторі, де вдосконалив свої навички стратегічного планування.

Прагнення спробувати себе у власному бізнесі привело мене до відкриття кількох відділень національного поштового оператора у форматі франшизи. А згодом виникла ідея створити «Чердак». Як це часто буває, вона народилася з особистої потреби. У 2014 році, переїхавши до Києва, я зіткнувся з проблемою: в орендованій квартирі накопичилося багато речей, які створювали дискомфорт. Викинути їх я не міг і не хотів, але тримати під рукою теж не було сенсу.

Я почав шукати, куди ж їх можна подіти, і зрозумів, що таку проблему могла б розв’язати послуга зберігання. Провівши аналіз ринку, побачив, що у США та Європі self-storage вже давно став частиною повсякденного життя. В Україні ж цей бізнес тільки починав формуватися – здебільшого у вигляді оренди гаражів чи комор. Про масштабні сервіси на той момент майже ніхто не думав.

Сервіс зберігання «Чердак»

$5000 на старт бізнесу

У 2017 році «Чердак» розпочав із невеликого складу площею лише 70 кв. м. Перші інвестиції склали $5000, і на старті я сам займався буквально усім: від проєктування комірок до пошуку клієнтів.

Одним із найбільших викликів було визначити, які саме розміри боксів будуть мати найбільший попит. Ми використали цей перший склад як дослідницький майданчик, щоб краще зрозуміти ринок і потреби клієнтів. Уже за рік роботи стало очевидно, що найбільший попит мають середні за розміром бокси. Водночас на складі було забагато маленьких комірок, і ми скоригували їх пропорції.

Цей досвід став нашим конкурентним інструментом. Ми не лише зрозуміли, яка площа потрібна клієнтам, а й створили систему, що дає змогу швидко адаптуватися до змін попиту. Завдяки цьому наші бокси можна будувати оперативно і без значних витрат, що стало ключовим фактором успіху.

Довідка про сервіс «Чердак» Сервіс «Чердак» працює в Києві з 2017 року, допомагаючи людям розвʼязувати питання зі зберіганням речей. У компанії чотири склади загальною площею 2500 кв. м, де можна орендувати місце за ціною від 350 грн за 1 кв. м. За роки роботи сервіс отримав кілька нагород, зокрема «Вибір року 2024» у номінації «Мережа сервісів зберігання речей формату «мінісклад біля дому» та «Вибір Країни 2024» як найкращий сервіс зберігання. Засновник компанії Олександр Логвін був також відзначений званням «Професіонал року 2024». Ці досягнення підтверджують, що «Чердак» стає зручним рішенням для тих, хто шукає надійний простір для зберігання своїх речей. Читати більше Згорнути

Більше, ніж просто приміщення для зберігання

Від самого початку ми будували «Чердак» як комплексний сервіс, де пріоритетами стали зручність, безпека та комфорт клієнтів. Наші склади розташовані у зручних локаціях із простим доступом.

Ключова роль у нашій системі належить менеджерам складів, які виконують функцію success-менеджерів. Вони супроводжують клієнта на всіх етапах – від першої консультації до розвʼязання будь-яких питань під час зберігання. Ми пропонуємо широкий спектр додаткових послуг, зокрема віддалене управління договором, допомогу з транспортуванням речей і зберігання сезонних предметів, таких як шини чи велосипеди. Це робить наше рішення не просто складом, а сервісом, який враховує всі потреби клієнта.

Найважчими були перші два місяці повномасштабної війни

Говорити про цей період складно, адже війна триває, і для «Чердака», як і для всієї України, це постійний процес подолання нових викликів. Найважчими для нас стали перші два місяці, коли доводилося одночасно піклуватися про бізнес і про людей, зберігаючи баланс між вимогами роботи та людяністю.

Ми з командою робили все, щоб утримати компанію на плаву, водночас надаючи підтримку клієнтам і співробітникам. Нам важливо було, щоб усі почувалися в безпеці і бізнес працював у нових умовах. Це був час важкого антикризового управління, коли потрібно було миттєво адаптуватися, зберігати ефективність і, що найважливіше, стабільність.

Нам це вдалося. За ці три роки «Чердак» став надійною опорою для багатьох. Ми допомагали людям з окупованих територій, організовували перевезення речей, навіть із зон, близьких до бойових дій. Також ми надали можливість тим, хто евакуювався за кордон, віддалено підписати договори та розвʼязати питання збереження своїх речей, щоб вони не переживали через це в складний час.

Кризи створюють ризики, але й відкривають можливості

Приблизно через три — пʼять місяців після початку великої війни нам вдалося стабілізувати ситуацію. Проте стратегія зазнала змін: ми вирішили стати не просто сервісом зберігання, а розв’язувати ширший спектр завдань. Сьогодні наша місія – створювати простір, який дарує людям впевненість і комфорт.

Наші склади – це сучасні, безпечні та зручні локації. Ми впровадили багаторівневу систему безпеки, що включає цілодобове відеоспостереження, контроль з боку менеджерів і охоронну систему.

Склади «Чердака»

Гнучкість – одна з ключових переваг «Чердака». Ми пропонуємо оренду боксів на термін від семи днів до кількох років, а вибір площі варіюється від 1 до 50 кв. м. Наші клієнти можуть перебувати за кордоном чи навіть на іншому континенті, але зберігати контроль над своїми речами. Ми створюємо простір, де майно знаходить свій «другий дім».

Окрім основних послуг, ми пропонуємо фулфілмент. Це рішення популярне серед клієнтів, які орендують приміщення для співпраці з інтернет-магазинами, зокрема такими, як Rozetka.

Плануємо стати лідером в Україні та розвивати self-storage у США

У найближчі п’ять років «Чердак» прагне стати національним лідером у сфері зберігання речей в Україні, розширивши мережу до 20 складів. Паралельно компанія виходить на міжнародний ринок із проєктом MEGA BOX у США – сервісом мобільних контейнерів для зберігання, що стає популярним на ринку, який щорічно зростає на 7–8% і, за прогнозами IBISWorld, досягне $10,9 млрд до 2028 року.

Модель MEGA BOX пропонує клієнтам доставку контейнера для завантаження в зручний час, після чого контейнер зберігається у захищеному сховищі або транспортується до іншого штату. Такий формат популярний серед малого бізнесу, який цінує мобільність і гнучкість, а також серед приватних клієнтів, зокрема тих, хто переїжджає.

Для реалізації проєкту в Каліфорнії ми плануємо залучити $2–3 млн інвестицій. Ці кошти підуть на запуск пілотного складу та закупівлю 600 контейнерів. Розрахунки свідчать, що інвестиції окупляться за 15 місяців, а вже протягом наступних трьох років прогнозуємо рентабельність у межах 25–30%.