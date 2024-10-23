Ринок праці відновлюється стрімкими темпами. Вже навесні цього року кількість вакансій перевищила довоєнні показники, про що свідчать дані robota.ua. Якщо на початку 2022 року на порталі було розміщено близько 90 000 вакансій, то в березні 2024-го показник сягнув понад 106 000. Станом на жовтень 2024-го на robota.ua майже 111 000 вакансій від понад 38 000 компаній.

Втім, дефіцит кадрів зберігається, і роботодавці готові йти назустріч і навчати потенційних працівників потрібним спеціальностям. Чимало з них планують підвищувати зарплати, залучати ветеранів, студентів та людей пенсійного віку.

Про ці та інші тенденції в наймі, а також до чого готуватися роботодавцям у майбутньому розповідає Валерій Решетняк, генеральний директор robota.ua.

Вакансій більшає, людей не вистачає

Ринок праці почав відновлюватися ще з першого кварталу 2022 року. Але кількість населення в Україні з початком війни суттєво зменшилась, тож попри те, що вакансій стало більше, дефіцит кадрів на ринку стабільно зберігається.

Найбільший «голод» відчувається при пошуку та наймі «синіх комірців». Потерпають сфера сільського господарства і диджитальні професії: катастрофічно не вистачає трактористів, мотористів, маркетологів, smm-ників, досвідчених спеціалістів із продажів тощо.

Проблема нестачі кадрів стосується не лише України. У всьому світі відбуваються схожі процеси. robota.ua є частиною глобальної світової мережі The Network, що загалом налічує понад 160 сайтів із пошуку роботи. Завдяки цьому ми маємо доступ до світових трендів. Цьогоріч The Network презентували дані з безробіття в 40 країнах. Із 2020-го до 2022 року відсоток безробіття зменшився майже скрізь. Водночас дефіцит працівників, наприклад у США, складає 2 млн. Тобто кадровий голод – тенденція в багатьох країнах.

Разом із тим показник безробіття в Україні все ще високий, хоча його рівень і знизився проти показника 2023 року. Так, станом на 1 січня 2024 року безробітних налічували майже 100 000, за даними Державної служби зайнятості. Але тут давно існує тенденція, повʼязана з низьким рівнем диджиталізації населення. Чимало українців все ще не звикли користуватися онлайн-сервісами для пошуку роботи та знаходять її через знайомих, «сарафанне радіо» чи оголошення в магазині. До таких людей ми також намагаємося достукатися, наприклад через зовнішню рекламу.

У фокусі роботодавців – військовослужбовці та ветерани

Близько року тому ми запустили окремий портал defence.robota.ua. Там підрозділи Сил оборони розміщують свої вакансії. Зараз це 608 різних підрозділів, від яких розміщені понад 4000 вакансій. За весь час на військові вакансії з нашого сайту відгукнулись близько 50 000 охочих. Процес найму військовослужбовців у нас на сайті дуже схожий із наймом звичайних людей. Різниця в тому, що зацікавленій людині ми даємо змогу анонімно відгукнутись на вакансію, поспілкуватися з підрозділом і лише після того розкривати свої дані.

Один із головних трендів нинішнього ринку праці України – військовослужбовці та ветерани у фокусі працедавців.

Зараз у базі Мінветеранів понад мільйон ветеранів. По закінченню війни ця цифра може сягнути 3-4 млн, а це вже понад 10% населення країни. Зі свого боку ми намагаємося «зводити» компанії, що готові наймати ветеранів, і ветеранів, які шукають роботу. Роботодавець може відмітити у вакансії, що він надає перевагу ветерану/ветеранці, а ветерани за допомогою відповідного фільтру знаходять такі вакансії.

Роботодавець може відмітити у вакансії, що він надає перевагу ветерану/ветеранці

Ветерани за допомогою відповідного фільтру знаходять вакансії для ветеранів

У рамках публічних івентів, які організовує robota.ua, ми заохочуємо компанії ділитися власними кейсами реінтеграції ветеранів: у сфері ритейлу та енергетики таких дуже багато. Не обмежуємось лише продуктовими бізнес-зусиллями, а вкладаємось ще й у медійні прояви, популяризуємо найм ветеранів серед українських компаній.

Бізнесам, що створені ветеранами та ветеранками, ми присвоюємо на сайті відзнаку – бейдж «Компанія, створена ветераном/ветеранкою». Його першочергово отримують компанії, верифіковані Міністерством у справах ветеранів України. І, що важливо, кожній із них ми надаємо бонус – 30 000 грн на послуги robota.ua. Зараз таких компаній близько 40. Зазвичай це невеликі бізнеси, й цих коштів їм вистачає, щоб повністю закрити свої потреби. Станом на зараз бонусний фонд для ветеранських бізнесів від robota.ua становить понад 1 млн грн.

Бейдж на robota.ua «Компанія, створена ветераном/ветеранкою»

Навчання як фундамент подолання криз

Світчинг, або процес зміни однієї професії на іншу, – не суто український тренд, у світі відбувається те саме. Згідно з даними The Network, ми бачимо, що населення планети старіє – людей працездатного віку стає менше, – і ця тенденція, на жаль, буде лише збільшуватися. Тому світ буде інвестувати в те, щоб пере- або довчити людей третього віку (пенсіонерів), зробивши їх повноцінними учасниками економічного ланцюга. Українські роботодавці також готові інвестувати в навчання: великі компанії вже давно мають свої внутрішні академії, курси, бази знань тощо. В цьому напрямі ми співпрацюємо з освітньою платформою Prometheus.

Важливий момент: навчати хочуть не лише роботодавці, цього прагнуть і самі пошукачі.

Нещодавно ми проводили опитування серед жінок на тему того, чи готові вони пройти навчання, щоб опановувати так звані чоловічі професії. 98% відповіли ствердно, і бізнеси вже починають у це інвестувати.

Чого чекати від 2025 року

Ми використовуємо сценарне планування, але розуміємо, що в умовах війни в будь-який момент усі плани можуть змінитись. Але якщо ми припустимо, що воєнна ситуація наступного року не буде суттєво змінюватись, то й сучасні тенденції на ринку праці зберігатимуться.

Кількість вакансій у 2025-му залишиться більш-менш стабільною, можливо, навіть зменшиться на 2-4%, дефіцит кадрів збережеться, а от гривнева зарплата – виросте. Вже понад рік ми спостерігаємо, що доларові зарплати не ростуть, зате за останні три місяці почала збільшуватись зарплата в гривні. Ми проводимо опитування щодо цього в українських компаніях, результати оприлюднимо в листопаді. Втім уже зараз з особистих розмов із власниками можу сказати, що зростання складе до 15%.

У контексті цих трендів роботодавцям важливо якісно залучати, навчати й утримувати персонал. З останнім держава вже допомогла: заброньовані працівники критичних підприємств не будуть змінювати роботу найближчим часом. А з пошуком нового персоналу допоможемо ми. Щомісяця на robota.ua заходять мільйони людей. Ми постійно покращуємо користувацький досвід на нашому сайті та в застосунках. Для категорії «синіх комірців», наприклад, ми розробили інструмент «Візитка», де вони вказують контактну інформацію, посаду та бажане місто роботи. Це по суті коротке резюме, яке роботодавці бачать у результатах пошуку.

Для працедавців гарно працює інструмент брендування сторінки роботодавця. Коли шукач роботи бачить красивий інтерфейс, може прочитати цікаву інформацію про роботодавця, подивитись фото майбутніх колег – це впливає на кількість відгуків на вакансії.