Українська Енергетична Ініціатива змінює освітній ландшафт енергетичного сектору

Наприкінці лютого відбулася зустріч учасників Української Енергетичної Ініціативи (УЕІ), організована Глобальним договором ООН в Україні за підтримки Міністерства закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії (FCDO). Захід став платформою для підбиття підсумків року та анонсу нових масштабних проєктів на 2025 рік. Головна увага була зосереджена на освітньому напрямі діяльності ініціативи.

Українська Енергетична Ініціатива: місія та досягнення

Українська Енергетична Ініціатива – це платформа для співпраці бізнесу, освітніх закладів та держави, яка спрямована на вирішення актуальних викликів енергетичного сектору. Однією з основних проблем залишається кадрова криза. У 2024 році ініціатива провела масштабне дослідження ринку праці, яке включало опитування майже 100 фахівців із 70+ компаній та організацій.

Ключові результати дослідження доступні за посиланням.

У відповідь на ці виклики УЕІ організувала серію заходів та воркшопів за участю представників Міністерства освіти й науки України, енергетичних компаній та освітніх установ. Результатом стало розроблення «дорожньої карти співпраці», яка передбачає популяризацію енергетичних професій, розширення дуальної освіти та сприяння працевлаштуванню випускників.

Нові освітні проєкти 2025 року

З огляду на євроінтеграційні процеси та поступову відмову від викопних джерел енергії до 2030 року, Україна потребує системного підходу до підготовки кадрів у сфері відновлюваної енергетики. Відповіддю на цей виклик стають освітні ініціативи, що не лише формують необхідні компетенції, а й сприяють сталому розвитку країни.

Тетяна Сахарук генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні «Освіта є ключовим елементом відбудови енергетичного сектору України. Системний підхід до підготовки фахівців у сфері відновлюваної енергетики не лише допоможе подолати кадрову кризу, а й забезпечить енергетичну безпеку та розвиток інновацій у довгостроковій перспективі». Читати більше Згорнути

Тетяна Сахарук, генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні

Глобальний договір ООН в Україні окреслив два стратегічні освітні проєкти на 2025 рік, що мають на меті зміцнення кадрового потенціалу галузі. Перший спрямований на підтримку ветеранів, які прагнуть перекваліфікуватися, другий – на підготовку нового покоління енергетиків.

Проєкт №1: ВДЕ рескіллінг ветеранів (Veterans RE:Skill)

Ветерани, які повертаються до мирного життя, мають безцінний досвід, витривалість і здатність швидко адаптуватися до нових умов. Veterans RE:Skill допомагає спрямувати ці якості на розвиток української енергетики, відкриваючи для них перспективи у сфері відновлюваних джерел енергії.

Для бізнесу це відповідь на нагальну потребу – кваліфіковані кадри в секторі ВДЕ. Нестача спеціалістів у галузі гальмує енергетичний перехід, і саме ця ініціатива здатна стати важливим містком між ринком праці та запитами індустрії. Програма передбачає інтенсивне навчання для демобілізованих працівників енергетичних компаній: від онлайн-курсів і практичних тренінгів до індивідуальних планів розвитку та підтримки в працевлаштуванні.

Презентація результатів кадрового дослідження

Veterans RE:Skill – це більше, ніж перекваліфікація. Це стратегічна інвестиція в майбутнє енергетичного сектору. Бізнес отримує підготовлених спеціалістів, країна – зміцнення своєї енергетичної незалежності, а ветерани – новий старт у перспективній та важливій для України галузі.

Клавдія Яцишина керівниця Української енергетичної ініціативи «Програма має на меті не просто перекваліфікувати ветеранів, а дати їм можливість для подальшого кар’єрного розвитку в секторі відновлювальних джерел енергії. Завдяки популяризації сонячної енергетики в регіонах України ми створюємо умови для енергетичної децентралізації та незалежності, що є важливим кроком на шляху до сталого майбутнього». Читати більше Згорнути

Клавдія Яцишина, керівниця Української енергетичної ініціативи (в центрі)

Проєкт реалізується UN Global Compact Ukraine за підтримки Міністерства закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії (FCDO), Atmosfera Academy, DTEK Academy, та KNESS.

Проєкт реалізується за підтримки UN Global Compact Ukraine, Atmosfera Academy, DTEK Academy, та KNESS

Якщо Veterans RE:Skill орієнтований на тих, хто вже має професійний досвід, то друга ініціатива покликана створити нові можливості для молодих спеціалістів, які тільки починають свій шлях у енергетиці.

Дистанційний коледж «Енергетик»

Дистанційний коледж «Енергетик» – це перший в Україні освітній онлайн-проєкт у сфері енергетики, який реалізується UN Global Compact Ukraine за підтримки Міністерства закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії (FCDO). Він поєднує гнучкість дистанційного навчання з практичною підготовкою в реальному секторі, формуючи компетенції, необхідні для роботи в сучасній енергетичній індустрії.

Навчання відбуватиметься на платформі Optima, що робить його доступним із будь-якої точки України. Студенти отримають не лише якісну теоретичну підготовку, а й реальні практичні навички, адже формат дуальної освіти передбачає поєднання дистанційного навчання з практикою на підприємствах. Програма передбачає сертифікацію випускників та відкриває можливості для подальшого працевлаштування.

Цей проєкт – ще один крок до зміцнення енергетичної незалежності України. Бізнес отримує мотивованих фахівців, країна – нове покоління професіоналів, готових працювати на енергетичну безпеку та сталий розвиток. Освіта стає доступною, а енергетика – більш інноваційною та стійкою до викликів майбутнього.

Висновки

Зустріч учасників Української Енергетичної Ініціативи підтвердила, що освіта стає ключовим пріоритетом у трансформації енергетичного сектору України. Глобальний договір ООН в Україні та його партнери не лише аналізують виклики, а й пропонують конкретні рішення для подолання кадрової кризи. У 2025 році ініціатива продовжить розвивати освітні програми, спрямовані на синхронізацію кадрових очікувань бізнесу з можливостями освітніх установ. Це означає, що бізнес отримає кваліфікованих працівників, а молодь і ветерани – перспективні кар’єрні можливості в динамічному секторі чистої енергетики.