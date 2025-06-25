Українська історія масштабування в індустрії кліматичних рішень: досвід Vents

Наприкінці 1990-х один із перших в Україні постачальників систем побутової вентиляції вирішив розгорнути власне виробництво. Так розпочалася історія компанії «Вентиляційні системи», яка сьогодні постачає продукцію під брендом Vents до 120 країн і входить до міжнародної групи компаній Blauberg Group. Що допомогло українському виробнику закріпитися на ринку систем вентиляції, які напрями він зараз розвиває і яка його стратегія на майбутнє – у кейсі Forbes BrandVoice.

Від дистриб’ютора до глобального виробника

Для організації виробництва компанія обрала невеличке і затишне місто Боярка під Києвом. Першими продуктами стали вироби для примусової вентиляції житлових приміщень.

У 2000-х «Вентиляційні системи» поступово вибудували повний цикл виробництва: від проєктування й виготовлення компонентів до складання, тестування та логістики – і вийшли за межі побутового сегмента. «Сьогодні бізнес структуровано за кількома основними напрямами: побутова, комерційна й промислова вентиляція, а також децентралізовані системи повітрообміну. Компанія розвиває напрям протипожежної вентиляції згідно з жорсткими вимогами до безпеки та регламентами видалення диму», – розповідає про історію компанії директор Валерій Коломійченко.

Валерій Коломійченко, директор компанії «Вентиляційні системи»

Ще один стратегічний вектор – холодильна кліматична техніка, серед якої професійні кондиціонери та системи охолодження, які дають змогу регулювати не лише температуру, а й якість повітря в приміщеннях. Наразі виробник працює в 12 продуктових категоріях, загальний асортимент налічує понад 30 000 товарних позицій.

Продукція Vents представлена більш ніж у 120 країнах, системна дистрибуція – у 80 (за даними компанії). Вироби використовують у житлових і комерційних об’єктах по всьому світу – від лікарень у США та Китаї до офісних будівель у Європі й Австралії.

Серед знакових проєктів – вентиляційні системи для стадіону в Польщі, залізничного вокзалу в Китаї, ТРЦ Respublika Park в Україні, рішення для навчального центру в Німеччині та сотні інших. Сьогодні компанія входить до міжнародної групи компаній Blauberg Group із центральним офісом у Люксембурзі. За словами заступника голови ради компанії «Вентиляційні системи» Олексія Поступаленка, така широка географія дистрибуції дає змогу бути ближчою до клієнта, мінімізувати логістичні витрати й ризики, у такий спосіб підвищуючи конкурентоспроможність на місцевих ринках.

«До повномасштабного вторгнення ми входили в шістку лідерів серед найбільших виробників у нашій галузі. Зараз поступово повертаємо втрачені позиції і ставимо перед собою нові амбітні цілі», – каже Олексій Поступаленко.

Олексій Поступаленко, заступник голови ради компанії «Вентиляційні системи»

Повний цикл як конкурентна перевага

Сьогодні виробничі потужності заводу в Боярці – це 90 000 кв. м площ. Крім того, в розпорядженні компанії 200 000 кв. м виробничих площ по всьому світу, що належать Blauberg Group.

Щорічно «Вентиляційні системи» виготовляють близько 6 млн побутових та 1,2 млн промислових вентиляторів, а також понад 200 000 вентиляційних установок і більше ніж 20 млн різноманітних немоторизованих вентиляційних продуктів. Побутовий і промисловий сегменти – це окремі ринки з різною клієнтською базою, логікою закупівель і каналами дистрибуції. У світі небагато гравців, які ведуть обидва напрями, і саме ця мультисегментність формує конкурентну перевагу.

Цикл виробництва охоплює обробку пластику, металу, виготовлення електроніки, складання, логістику та тестування. Така вертикальна інтеграція забезпечує гнучкість і незалежність від зовнішніх ланцюгів постачання.

«Ми маємо базову сировину і можемо швидко переналаштувати виробництво: змінити форму, колір, конструкцію. Запускаємо новий продукт – і вже за два тижні отримуємо готову продукцію», – пояснює начальник виробництва Олексій Радер.

Олексій Радер, начальник виробництва компанії «Вентиляційні системи» (на фото зліва)

Є в портфелі виробника й складні індивідуальні рішення для спеціалізованих об’єктів – лікарень, лабораторій та інших приміщень із підвищеними вимогами до якості повітря. Це несерійна продукція, що виготовляється під конкретні проєкти з урахуванням технічних специфікацій замовника. Її виготовлення потребує глибокої інженерної експертизи, високого рівня адаптивності та обов’язкової наявності міжнародних сертифікатів. Щороку компанія реалізує понад сотню таких рішень лише в Україні, а загалом – кілька тисяч у різних країнах світу.

Робота з великими міжнародними замовниками потребує чіткого планування, бездоганного виконання зобов’язань щодо надійності постачань, а отже, й точно вивіреної логістики. Тому, крім виробництва в Україні, компанія має власні офіси та склади в США, Великій Британії, Німеччині, Польщі, Угорщині, Китаї та Австралії, а також логістичні хаби в Німеччині, Польщі й Угорщині, через які постачає товари до великої кількості країн світу.

Інновації – драйвер для глобального зростання

Інноваційний напрям також працює як замкнена система – від формування ідеї до тестування та патентного захисту. У його структурі власне конструкторське бюро, департамент продукт-менеджменту і 13 лабораторій. Це дає змогу проводити весь цикл досліджень і випробувань усередині компанії, без зовнішніх підрядників. «Ми не передаємо тестування на аутсорс – усе робимо самі. Це значно прискорює розробку нових рішень і дає повний контроль над якістю», – каже Олексій Поступаленко.

Виробництво компанії «Вентиляційні системи»

Завдяки тому, що інновації інтегровані в усі етапи виробництва, компанія здатна адаптувати продукцію під змінні вимоги міжнародних ринків протягом лічених місяців.

Портфель компанії налічує понад 350 патентів, зареєстрованих в Україні, США, країнах Європи та Китаї. За словами Олексія Поступаленка, це не тільки правовий захист, а й маркер технологічної унікальності.

Гнучкість і технічна експертиза R&D-команди допомагають ефективно працювати з великими замовниками по всьому світу, адаптуючи рішення до конкретних технічних умов і нормативів. У цьому контексті інженерна автономія стає і операційною перевагою, і стратегічною основою для глобального зростання.

Виробництво компанії «Вентиляційні системи»

Оптимізація з фокусом на сталий розвиток

У 2015 році компанія розпочала впровадження принципів Lean-менеджменту, а згодом автоматизацію основних процесів. Виробничі лінії поступово оснащуються роботизованими модулями, які активно застосовуються на ділянках обробки пластику, а також у процесах складання, де автоматизація дає змогу мінімізувати втрати матеріалів і підвищити продуктивність праці.

Виробництво компанії «Вентиляційні системи»

Окрема увага – роботизованому металообробному парку. «Ми вкладаємо значні кошти в найсучасніше обладнання – комп’ютеризовані комплекси з обробки металу від провідних світових виробників. Це високоточна техніка, яка потребує залучення кваліфікованих фахівців для налаштування та обслуговування», – розповідає Олексій Поступаленко. Такі рішення допомагають скоротити виробничі витрати, підвищити якість і стабільність процесів.

Виробництво компанії «Вентиляційні системи»

Автоматизація поєднана з фокусом на сталість. Компанія мінімізує відходи та впроваджує принципи ощадливого виробництва. «Ми намагаємося звести до нуля будь-які викиди – метали, пластики, навіть залишки упаковки проходять повторну переробку або передаються на ресайклінг», – додає Олексій Поступаленко. В основі операційної моделі – власна система Vents Production System, що базується на Lean-принципах: енергоефективність, оптимізація людських ресурсів і роботизація шкідливих або трудомістких процесів.

З 2022 року в компанії почали працювати над власною енергетичною незалежністю, і зараз дизельні генератори та резервні джерела живлення забезпечують стабільну роботу навіть у періоди блекаутів, наголошує Олексій Поступаленко.

Основа – люди

Сьогодні в компанії «Вентиляційні системи» працює 2800 співробітників і співробітниць. Середній термін роботи кожного і кожної – понад сім років. Але один із найсерйозніших викликів на ринку праці – залучення молоді до виробничих професій.

«Професійна освіта в Україні потребує активнішого просування. Без цього ми не зможемо підготувати фахівців, здатних забезпечити сталий розвиток країни через промисловість», – пояснює Володимир Нікітін, керівник HR-департаменту компанії «Вентиляційні системи». На його думку, дефіцит кваліфікованих кадрів змушує бізнес самостійно інвестувати в навчання, щоб закривати критичні потреби виробництва.

Володимир Нікітін, керівник HR-департаменту компанії «Вентиляційні системи»

У компанії впроваджено програми професійної підготовки тривалістю від одного до трьох місяців залежно від складності спеціальності. Вони охоплюють базові виробничі навички, роботу з електронікою та сучасним обладнанням. Після завершення навчання працівники і працівниці проходять оцінювання й можуть отримати розряд, перейти на складніші завдання та розвивати карʼєру в межах компанії.

Підхід до розвитку персоналу охоплює не тільки навчання, а й активну комунікацію, як через традиційні канали, так і цифрові. Співробітники і співробітниці можуть брати участь у програмі подання ініціатив: від ідей щодо оптимізації виробничих процесів до інновацій у логістиці або пакуванні. Після техніко-економічної оцінки ефективні пропозиції впроваджують, а їхні автори й авторки отримують матеріальне заохочення.

Можливість зростати всередині компанії – одна з головних цінностей. Чимало нинішніх керівників і керівниць підрозділів починали як монтажники/-ці, складальники/-ці або диспетчер(к)и. Такий підхід зміцнює команду і формує бренд роботодавця, який інвестує у своїх людей і створює умови для довгострокового професійного розвитку.