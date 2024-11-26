«Успішна рекламна кампанія – та, що приносить реальні продажі та збільшує частку бренду на ринку», – Оксана Журовіч, CEO OMD Optimum Media Ukraine

Українська медіаагенція OMD Optimum Media, частина американського холдингу Omnicom, працює в 120 країнах. Цього року на міжнародному фестивалі реклами «Каннські леви» OMD Global було визнано медіамережею року. Оксана Журовіч, CEO OMD Optimum Media Ukraine, поділилася в інтерв’ю Forbes BrandVoice своїм баченням розвитку українського ринку маркетингу та очікуваннями від рекламних кампаній у цих умовах.

Стратегія на впізнаваність бренду

Які послуги надає медіаагенція OMD Optimum Media?

Понад 22 роки агенція розробляє та впроваджує комплексні рекламні стратегії для міжнародних і локальних брендів, таких як McDonald’s, PepsiCo, Henkel, Phillips, Sanofi, Sony Pictures, Nissan, Renault, Glovo, Servier, «Нова пошта», «Епіцентр», АТБ, Robota.ua та багатьох інших. Ми маємо досвід роботи з різними індустріями – від FMCG до технологій. Кожен із клієнтів долає складні виклики, а ми допомагаємо не лише рекламувати продукти, а й відбудовувати бренди в нових умовах.

Що для вас є прикладом успішної рекламної кампанії? На які показники орієнтуєтесь?

Успішна рекламна кампанія – та, що приносить реальні продажі клієнтові та збільшує частку бренду на ринку. Якщо у 2022 році всі були сфокусовані на тому, щоб втриматися на плаву, то сьогодні парадигма змінилася. Ми боремося за увагу споживача: в нашому гучному комунікаційному середовищі увага – це основна валюта. Адже тільки тоді, коли нас побачили чи почули, ми маємо можливість змінити щось у свідомості споживача.

Тому такі класичні медійні показники, як охоплення та частота, для нас радше тактичні KPIs. Головна ціль – максимізувати їх конверсію в AdRecall та зчитування повідомлення.

Всі наші дії – про бренд і для бренду.

Тому ми оцінюємо ефективність кампаній з точки зору змін показників бренду – як бізнесових, так і маркетингових. Тож цілком очевидно, що ROI завжди також у фокусі.

Отже, важливо оцінити, чи принесла кожна витрачена гривня бажаний результат. Ми регулярно робимо аналітичні зрізи, аби зрозуміти, наскільки успішною була кампанія з точки зору фінансового ефекту. Крім кількісних показників також оцінюємо, як кампанія впливає на довгострокові метрики, як-от впізнаваність бренду, лояльність та емоційне сприйняття. Тож за успішною кампанією завжди стоїть комплекс дій, що не просто досягають миттєвих результатів, а допомагають бренду створювати стійкий зв’язок з аудиторією та підтримувати лояльність споживачів у довгостроковій перспективі.

Цього року OMD Optimum Media стала індустріальним партнером Effie Awards Ukraine 2024, престижної світової нагороди в галузі маркетингових комунікацій. Чому для вас таке партнерство важливе?

Для мене дуже важливе правильне партнерство, та я завжди вміла його будувати і розвивати.

Effie Awards – це показник якості та результативності в індустрії. Для нас важливо бути на передовій інновацій, підтримувати креативність і професіоналізм у галузі маркетингових комунікацій. Підтримуючи такі події, ми робимо внесок у розвиток індустрії та заохочуємо інших брати в них участь. Наприклад, коли агенція OMD Optimum Media стала генеральним бізнес-партнером 17-го Українського маркетинг-форуму, до нього приєдналося багато нових гравців з рекламної сфери. Таким чином ми створюємо тренди. За цей рік ми підтримали багато гучних ініціатив і лончів. Одна із них – Музей креативу «КАКАДУ», який ми запустили у партнерстві із Всеукраїнською рекламною коаліцією. Музей представляє яскраві рекламні та дизайнерські проєкти, що здобули визнання на провідних національних і міжнародних фестивалях України з 2000 року. Також ми стали головним партнером і підтримали вихід на ринок України IAB MIXX Awards Ukraine.

Оксана Журовіч, CEO OMD Optimum Media Ukraine.

Про роль СЕО та плани

Коли у 2023 році ви стали CEO компанії, якими були ваші перші кроки на посаді?

Коли я прийшла на посаду, світ уже змінився, і це змінило мій підхід до роботи. Моє завдання полягало не лише в тому, щоб утримати компанію на рівні у часи турбулентності ринку, а й зробити її ще сильнішою. Першими кроками стало посилення внутрішньої комунікації та підтримка команди.

Я завжди відкрита до діалогу, активно слухаю співробітників і забезпечую прозорість рішень. Підтримка мотивації полягала в тому, щоб показати кожному члену команди, як його чи її внесок сприяє спільному успіху.

Ми регулярно проводимо командні зустрічі, де говоримо не лише про роботу, а й про емоційний стан. Також важливо давати команді відпочивати та відновлюватися: ми постійно працюємо над цим.

Що буде пріоритетом для OMD Optimum Media у 2025 році?

Основний фокус – це впровадження інновацій та розвиток цифрових технологій у рекламі. Ми плануємо ще більше інвестувати в аналітику, щоб приймати рішення на основі даних, і пропонувати нашим клієнтам комплексні рішення. Але водночас не забуваємо, що найважливішою частиною будь-якої кампанії залишаються люди. Емоційний зв’язок з аудиторією і розуміння контексту – це те, що робить рекламу успішною.

Попит на етичну та соціально відповідальну рекламу зростатиме, а бренди, що підтримують суспільно важливі ініціативи, отримають лояльність клієнтів. У післявоєнній Україні акцент зміститься на відновлення економіки, і бренди, які підтримають ці процеси, одержать перевагу.

Розвиток omni-channel та інтерактивних форматів, таких як AR і VR, стане важливим для створення захоплюючого досвіду. Гнучкість і адаптація до нових викликів будуть вирішальними для успіху на ринку рекламних послуг.