Великі плани «Аврори». Мережа мультимаркетів інвестує в логістичні потужності. Яку стратегію масштабування має компанія?

Ефективна логістика – основа стабільного розвитку, вважають у мережі мультимаркетів «Аврора». Саме тому компанія продовжує інвестувати в логістичний напрям, відкривши розподільчий центр площею понад 7000 кв. м у Стоянці Київської області. Цей крок став першим етапом масштабного інвестиційного проєкту, спрямованого на відновлення логістичного комплексу West Gate Logistic, що зазнав руйнувань під час ворожих обстрілів. На початковому етапі розподільчий центр обслуговуватиме 150 магазинів у Києві та Київській області, а в травні цей показник збільшиться до 250 торгових точок. Детально про масштабні плани з логістичного розвитку мережі мультимаркетів «Аврора» – у матеріалі Forbes BrandVoice.

Термінал у Київській області

Загалом комплекс West Gate Logistic включає земельну ділянку 14,4 га, склад на 7400 кв. м та зруйновану будівлю площею 90 000 кв. м. У лютому цього року «Аврора» ввела в експлуатацію термінал у наявній будівлі. Повноцінний запуск усього логістичного комплексу планується наприкінці 2026 року. Цей крок дозволить швидше та якісніше доправляти товари до Києва та його околиць, оптимізувати логістичні процеси та масштабувати логістичні хаби в інших регіонах.

Відкриття логістичного комплексу West Gate Logistic.

Олена Цимбалиста, директорка з логістики мережі мультимаркетів «Аврора» «Наш принцип – товар має надходити до магазинів що два дні. Відкриття цього розподільчого центру дасть змогу зменшити витрати на транспортування та прискорити процес доставки. Окрім того, одразу після запуску ми створимо близько 200 нових робочих місць». Читати більше Згорнути

Комплекс West Gate Logistic.

Комплекс West Gate Logistic створюють з урахуванням інноваційних технологій, які поступово запустять на всіх інших складських обʼєктах мережі. Зокрема, це впровадження системи для точного управління запасами та встановлення сортувальних конвеєрів із можливістю автоматичного відбору товарів, а також інтеграція систем інтелектуальної аналітики, що скоротить час простою та збільшить загальну продуктивність.

West Gate Logistic. West Gate Logistic. West Gate Logistic. Попередній слайд Наступний слайд

Масштабування розподільчого центру у Львові

«Аврора» працює над розширенням й інших логістичних обʼєктів. Зокрема, навесні 2025 року розподільчий центр у Львові переїде з 9000 на 20 000 кв. м, що дозволить реалізувати дедалі більші потреби у західних областях України.

Рішення про розширення розподільчого центру саме у Львові в компанії ухвалили з огляду на кілька ключових факторів. Насамперед це логістична інфраструктура, адже новий центр розташований на тій самій локації, що й старий, а це гарантує зручний доступ до основних транспортних артерій. Крім того, західний регіон України демонструє значне зростання споживчого попиту, що вимагає відповідного посилення логістичних потужностей. І, нарешті, оптимізація поставок дозволить скоротити терміни доставки товарів до магазинів у цьому регіоні.

Стратегія на найближчі роки

На сьогодні мережа «Аврора» оперує чотирма розподільчими центрами та двома логістичними хабами. «Поки що цих потужностей буде достатньо для забезпечення наших потреб. Однак у розрізі ефективності доставки ми розглядаємо можливість відкриття додаткового хабу в Одесі, – розповідає директорка з логістики. – Це дозволить покрити важливий регіон із високим попитом та значним логістичним потенціалом, а також забезпечити швидке та ефективне обслуговування наших магазинів».

Загалом у найближчі два роки у компанії планують реалізувати масштабні проєкти. Зокрема, запустять нові формати магазинів із розширеним асортиментом, проведуть модернізацію наявних торгових обʼєктів з акцентом на адаптацію приміщень до інклюзивних вимог.