«Вибір року» 2024: хто став переможцем національної щорічної бізнес-премії

Бізнес-премія «Вибір року» діє на ринку України понад 20 років. Комплексне оцінювання претендентів на першість охоплює всеукраїнське маркетингове дослідження споживчих уподобань, опитування медійного журі, рекламних і комунікаційних агенцій, оргкомітету, а також ради експертів. Проте вирішальне значення у визначенні переможців має думка пересічних українців. Торгові марки – переможці у кожній з номінацій – отримують медаль-відзнаку «Вибір року».

Цього року, бажаючи бути ближчими до споживачів, премія «Вибір року» змінює вектор комунікації та надає більше інформації про процес відбору брендів, особливості комплексного дослідження, переваги компаній-переможниць на ринку України тощо. У планах організаторів премії – робити регулярні огляди товарів та аналізи якості сервісу компаній-переможниць.

З огляду на третій рік повномасштабної війни організатори премії відчувають також важливість соціальних ініціатив, тому підтримують благодійний фонд Pulse, який надає доступ військовим і цивільним до курсів з тактичної медицини. До підтримки фонду організатори премії залучають переможців і партнерів.

Це перша частина матеріалу. Детальніше про інших переможців – в другому тексті Forbes BrandVoice.

Номінації та переможці премії «Вибір року»

Виробник року хлібобулочних виробів

КИЇВХЛІБ Вже всьоме компанія «Київхліб» здобула народне визнання «Вибір року». Серед основних досягнень у компанії назвали ребрендинг, який провели влітку 2024 року. «Оновлений дизайн продукції в крафтовому стилі з яскравими помаранчевими елементами брендової айдентики зробив її ще більш впізнаваною, – розповідає Дмитро Данилович, директор маркетингу групи компаній Alviva Group (компанія «Київхліб» входить до групи з 2023 року). – Крім того, фірмовий логотип отримав нову форму поштової марки з удосконаленими шрифтами, що підкреслює сучасний вигляд бренду». Серед новинок літа 2024 року, які вже зʼявилися на полицях магазинів, – батони «Молочні» та «Гірчичні», а також нові лінійки хлібів, виготовлених на заквасках: «Домашній» та «Крафтовий на заквасці». Наприкінці цього року компанія презентувала нові субмарки поживних житньо-пшеничних хлібів Norden Brod, а також сендвічні хліби British Sandwich, створені за європейськими рецептурами. «Завдяки впровадженню сучасних технологій та постійним інвестиціям у нові лінії виробництва «Київхліб» гарантує випуск якісної та смачної продукції, виготовленої з використанням живих заквасок, цільнозернового борошна та корисних злаків. У 2025 році споживачі продовжать отримувати інноваційні новинки від оновленого бренду, які поєднують традиції та сучасні вимоги до якості», – резюмує Дмитро Данилович. Читати більше Згорнути

Дитячий порошок року українського виробництва. Дитяча косметика року для миття (шампунь, гель) українського виробництва

ВУХАСТИК Продукти «Вухастик» виготовляють в Україні з використанням сучасних технологій та перевірених інгредієнтів, що є особливо важливим для догляду за малюками і чутливою шкірою дітей. «Ця перемога для нас – показник довіри українців та потужний стимул для розвитку. Вона також демонструє, що продукція, зроблена в Україні, може бути символом якості на міжнародному рівні», – зазначає Світлана Попова, керівниця з маркетингу компанії AFINA Group. Цього року бренд зміцнив свою репутацію завдяки інноваціям та розширенню асортименту, щоб кожна родина мала змогу обрати засіб, який відповідає її потребам. «Ми і надалі будемо зосереджуватись на поліпшенні якості та розробленні нових рішень для щоденного комфорту та безпеки українських родин», – резюмує Світлана Попова. Читати більше Згорнути

Сметана року

President За рік Lactalis, компанія-виробник сметани President, відзначатиме 30 років роботи в Україні. У 1996 році компанія стала першим іноземним інвестором у молочну галузь України, повіривши в її аграрний і промисловий потенціал. Сьогодні попри війну вони продовжують інвестувати у виробництво, інновації та розвиток співробітників. За зізнаннями команди компанії, поштовхом до роботи із ще більшою завзятістю попри виклики війни є любов споживачів до продуктів бренду. Відповідати очікуванням споживачів і досягати успіху команді President допомагає злагоджена робота та розуміння відповідальності перед споживачами, партнерами та клієнтами. «Серце нашої компанії – це люди. Довіра, чесність, двосторонні зобов’язання і відкрити комунікації – це наш фундамент, і саме такий підхід дозволяє нам бути ефективними щодня, – ділиться Олександр Аврамук, генеральний директор Lactalis в Україні. – У 2024 році ця нагорода особливо важлива, адже попри виклики сьогодення нам вдалося зберегти не лише унікальний смак – золотий стандарт сметани, а й якість продукту». Читати більше Згорнути

Оптичні товари року

SOLENTE У 2024 році в компанії розширили асортимент товарів, покращили процес обслуговування клієнтів та оптимізували зручність замовлення, що дало змогу ще більше наблизитися до потреб споживача. «Одним із ключових чинників успіху стала команда, яка зосереджена на постійному покращенні якості й готова швидко адаптуватися до змін, – говорить операційний директор SOLENTE Сергій Іванов. – Отримання нагороди «Вибір року» надихає нас на нові досягнення та підтверджує нашу відданість клієнтам. Це визнання стимулює нас ще більше підвищувати стандарти, аби завжди залишатися одними з лідерів у галузі». Читати більше Згорнути

Майонез року

«Королівський смак» Вже четвертий рік поспіль майонези ТМ «Королівський смак» отримують нагороду «Вибір року». За словами першого заступника генерального директора Максима Короля, це доказ того, що зусилля команди у створенні якісного продукту були не даремними. Перемога в цій номінації підтверджує, що ми на правильному шляху і наш продукт обирають мільйони українців. В усіх соусах ми використовуємо лише перевірені та якісні інгредієнти. Наші технологи постійно вдосконалюють рецептуру, а відділ контролю якості слідкує за всіма процесами. Навіть у складних сьогоднішніх реаліях ми прагнемо робити наш продукт смачним і доступним кожному, адже за багато років усі звикли, що «Якість – королівська, а ціна – народна!». Читати більше Згорнути

Національна мережа року торговельних центрів

«Епіцентр» За час повномасштабного вторгнення «Епіцентр» втратив 10 торговельних центрів загальною площею 200 000 кв. м, які були повністю знищені, окуповані або пошкоджені. Втім, попри складнощі війни, у компанії відкрили нові торгові центри у Києві, Львові, ТРЦ «Епіцентр» у Чабанах Київської області та перший дитячий розважальний центр Epiland в одному зі столичних ТЦ. «Епіцентр» активно розвиває мережу супермаркетів біля дому Епіцентр Express і напрями електронної комерції – центри видачі замовлень і поштомати. Також вдосконалює онлайн-платформи – сайт і застосунок рухаються до омніканальності, – розповідає генеральний директор компанії Петро Михайлишин. – «Епіцентр» і надалі інвестуватиме у ритейл, логістику, транспорт, виробництво, e-commerce та аграрний напрям». Читати більше Згорнути

Електрогриль року. Мультипіч року. Праска року. Мʼясорубка року

Tefal Одна із цілей компанії Tefal полягає в тому, щоб їхні клієнти жодної зайвої хвилини не витрачали на хатню рутину. «Сучасний світ дуже динамічний. Постійно потрібно обирати, на що витрачати час. І ми старанно працюємо, щоб ви жодної зайвої хвилини не витрачали на хатню рутину», – пояснює менеджер з маркетингу компанії «ГРУП СЕБ УКРАЇНА» Богдан Вікторенко. У цьому році Tefal виграв нагороду «Вибір року» в категоріях: грилі, м’ясорубки, мультипечі та праски. «Я в захваті від того, як Tefal виходить за межі установки, що м’ясорубка – тільки для м’яса, – говорить продакт-менеджерка компанії «ГРУП СЕБ УКРАЇНА» Мех Дарина. – Різноманітні насадки, металеві з’єднання шнеку та мотору. Все продумано до деталей, щоб готувати з легкістю». А за словами Анни Радченкової, продакт-менеджерки компанії «ГРУП СЕБ УКРАЇНА», антипригарне покриття Tefal – це те, що виділяє грилі та мультипечі Tefal від інших виробників, воно стійке до подряпин і цілком безпечне для здоров’я. «Автоматичний гриль Tefal самостійно визначає товщину та розмір стейку, а також підбирає час просмаження. Вам не потрібні щупи чи інші прилади. Просто оберіть м’ясо та ступінь просмаження, який ви любите, а решту він зробить сам. Ну хіба це не магія поза Хогвардсом?», – посміхається Анна. Погляди продакт-менеджерів резюмує менеджер з маркетингу компанії «ГРУП СЕБ УКРАЇНА» Богдан Вікторенко. «Як бачите, коли створюєш продукт з думками про потреби користувачів, вони це відчувають. Це і є наш ключовий фактор успіху», – говорить він. Читати більше Згорнути

Український освіжувач повітря року

iFresh Цього року в компанії AFINA Group, що є виробником торгової марки iFresh, впровадили кілька нововведень. Одним із них стало вдосконалення формул освіжувачів повітря. «У межах лінійок iFresh HOME PERFUMED та Green Nature ми запропонували споживачам інноваційні аромати, що не лише створюють приємну атмосферу, а й відповідають сучасним стандартам екологічної безпеки, – говорить директорка з маркетингу компанії AFINA Group Світлана Попова. – Додатково ми запровадили технологію «сухого розпилення», яка дозволяє продуктам не залишати слідів на поверхнях і забезпечувати тривале збереження аромату». Це оновлення в поєднанні з розширенням асортименту й акцентом на різноманіття – від розкішних парфумерних до природних ароматів – дало можливість задовольнити смаки різних споживачів. Також у компанії провели ретельний аналіз виробництва відповідно до нового Технічного регламенту аерозольних розпилювачів і внесли необхідні зміни у виробництво. «Для команди iFresh отримання нагороди – честь і стимул працювати ще завзятіше, створюючи продукти, які приносять комфорт і радість у життя наших клієнтів, – ділиться Світлана. – Наступного року ми прагнемо збільшити частку на ринку, розширюючи лінійку продуктів і впроваджуючи нові аромати, що стануть символом якості та безпеки українського виробника». Читати більше Згорнути

Компанія року в сфері ремонту нерухомості «під ключ»

«ГОТОВО.Ремонт» Компанія «ГОТОВО.Ремонт» працює на ринку послуг ремонту квартир та будинків з 2019 року, надаючи послуги в Києві та Київській області. За цей час команда здала понад 400 об’єктів різної площі та рівня складності, від квартири-студії розміром 28 кв. м до приватних будинків від 600 кв. м та комерційних приміщень. «Наша мета – зробити переворот ринку будівельних послуг, – говорить співзасновник і генеральний директор Вадим Касіч. – Ми рухаємо ринок в бік чесності, відкритості, максимально високого рівня сервісу та послуг. Прагнемо, щоб усі послуги на ринку надавались не майстрами-одинаками, а підрядними організаціями». У компанії пропонують розробити проєктну документацію та візуалізацію, організувати роботу на об’єкті, доставити матеріал і проконтролювати будь-який етап роботи. Читати більше Згорнути

Котеджне містечко року. Буковель

Phoenix Relax Park Котеджне містечко Phoenix Relax Park є першим проєктом групи компаній Phoenix, яка має власні виробничі та будівельні потужності. «Phoenix Relax Park – котеджне містечко у самому серці Карпат на відстані 2 км від центру курорту «Буковель». На 18 га розміщено 129 котеджів, 30 апартаментів і найрізноманітніша інфраструктура для відпочинку та розваг: ресторан RestoBar, панорамний паб GastroPub, SPA-комплекс з критим басейном та унікальною акваторією «Море Феніксу», два відкритих літніх басейни з підігрівом, простір для дітей з аніматорами, атракціон «Тюбінг-гірки», альтанки з мангалами по всій території, контактний зоопарк, прокат квадроциклів і власний навчальний лижний схил зі Ski Rent та Ski School», – описує проєкт засновник Олександр Редька. Читати більше Згорнути

Коньяк року

AZNAURI «Вибір року» – вагоме визнання для бренду AZNAURI у 2024 році. Про ключові фактори успіху розповів Олексій Друзенко, СЕО GLOBAL BEVERAGE TRADE: «Головною запорукою успіху AZNAURI стало правильне позиціонування ще на етапі запуску бренду. Ми використовуємо комплекс маркетингових заходів, які допомогли досягти високого рівня впізнаваності на ринку, – 82%. AZNAURI задає тренди, що підтверджує лінійка AZNAURI Flavored зі смаками Wild Cherry, Espresso та новинкою Chocolate De Luxe, яка демонструє феноменальні результати. Важливу роль також відіграє фокус команди на забезпеченні максимальної дистрибуції». Комунікаційний слоган бренду – «AZNAURI – сила лева в тобі» – надихає споживачів досягати нових висот і створює сильний емоційний зв’язок із аудиторією. «Отримання нагороди «Вибір року» – це вагоме визнання нашої роботи та потужна мотивація для подальшого розвитку,» – підсумував Олексій Друзенко. Читати більше Згорнути

Виробник модульних будинків року

SCANDI У 2024 році в компанії розробили рішення, які дозволяють клієнтам легко адаптувати будинки під свої потреби, а також запустили програми післяпродажного обслуговування, щоб залишатися з ними постійно на зв’язку. «Однією з революційних інновацій стало використання додаткової реальності – тепер наші клієнти можуть легко візуалізувати будинок на своїй ділянці лише за 60 секунд», – говорить Сергій Лоцман, власник SCANDI. У компанії також запустили інтернет-магазин, який дозволяє обирати рішення й оформляти замовлення в режимі онлайн. «Отримання нагороди мотивує нашу команду, підтверджуючи правильність наших зусиль та інновацій. Ми пишаємося спільними досягненнями, і це спонукає нас до подальшого розвитку, – зазначає Сергій. – Ми працюємо над створенням екосистеми навколо SCANDI, що об’єднає всі аспекти наших рішень – від проєктування та будівництва до обслуговування клієнтів після завершення проєктів». До списку досягнень SCANDI входить також включення компанії до рейтингу Forbes Next 250. Читати більше Згорнути

Житловий комплекс року комфорт-класу в передмісті Києва з рекреаційною складовою (відпочинок біля будинку)

ЖК «МОЛОДІСТЬ» Ключовим приводом для гордості команди MOLODIST є, на думку їхнього директора Володимира Співака, вміння забезпечувати своєчасну здачу об’єктів навіть у складних економічних умовах. «Важливим фактором стало відновлення робіт після бойових дій в Ірпені та забезпечення умов для стабільного будівництва», – розповідає Володимир. Житлові комплекси у компанії будують так, щоб забезпечити комфортне середовище, що передбачає наявність паркових зон. Зокрема, території комплексів закриті для авто, у дворах облаштовані прогулянкові алеї з місцями для відпочинку, дитячими майданчиками та спортивними зонами. «Отримання нагороди «Вибір року» для нас є особливим досягненням, адже це ще одне підтвердження довіри до нашої компанії. До того ж компанія MOLODIST увійшла до топ-10 будівельних компаній України за версією Forbes Ukraine, що підкреслює наш професіоналізм, – ділиться Володимир Співак. – Ці відзнаки надихають нас ще активніше працювати над підвищенням якості обʼєктів, впроваджувати інноваційні рішення та підтримувати високі стандарти безпеки. Створення сучасних та інноваційних урбаністичних просторів і цифровізація є нашими приоритетами, оскільки ми прагнемо зробити життя в наших будинках максимально зручним і безпечним». Читати більше Згорнути

Автобусні тури року

Аккорд-Тур Цьогоріч у компанії розширили кількість дитячих турів і програм для шкільних канікул. За словами директорки київського офісу «Аккорд-тур» Марії Ткач, під час війни, як ніколи, важливо створювати світлі моменти для дітей. «Це можливість для них відволіктися, знайти нові враження та просто побути дітьми – безтурботними й щасливими», – пояснює Марія. Крім того, в «Аккорд-турі» вперше запустили ретрит-тури, які допомагають українцям знайти спокій, відновити енергію та досягти емоційного балансу. Наступного року в «Аккорд-турі» планують розширювати асортимент турів, відкривати нові маршрути та напрямки. «Наші плани – це ще більше можливостей для комфортного, безпечного відпочинку, щоб кожен, хто обирає «Аккорд-тур», отримував не лише незабутні враження та справжнє перезавантаження, а й високий рівень сервісу, який вони заслужили», – впевнена Марія Ткач. Читати більше Згорнути

Венотонік року (в таблетках). Препарат року (в таблетках) для лікування геморою