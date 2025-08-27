Виховати таланти. Як «Інтерпайп» будує екосистему технічної освіти в регіоні 

Понад шість років українська промислова компанія «Інтерпайп» розвиває екосистему технічної освіти на Дніпропетровщині. Під час конференції Forbes University Людмила Новак, директорка з комунікацій «Інтерпайп», представила освітні маршрути, які допомагають дітям обирати професійний шлях і водночас створюють кадровий резерв для регіону

Два маршрути

«Інтерпайп» пропонує школярам два освітні шляхи. Перший – професійно-технічний. Він починається з оновлених кабінетів праці в гімназіях, де учні отримують базові навички роботи з сучасним обладнанням.

«У співпраці з Дніпровською міською радою ми вже модернізували сім таких просторів і на черзі ще два», – стверджує Людмила. Далі учні вступають до профтехучилищ, де компанія облаштовує сучасні майстерні з верстатами. А після закінчення училища вони можуть працевлаштуватись на завод.

Другий маршрут – академічний. У профільних ліцеях працюють лабораторії мехатроніки, які облаштували за фінансування «Інтерпайпу». Після школи учні можуть вступити до НТУ «Дніпровська політехніка», здобути кваліфікацію інженера і отримати посаду на підприємстві.

Щоб у майбутньому завод не відчував дефіциту кадрів, ми вже сьогодні пробуджуємо в школярів інтерес до технічних спеціальностей і демонструємо, що сучасне виробництво – це інновації, престиж і високі технології. Людмила Новак директорка з комунікацій «Інтерпайп»

Інші ініціативи

Спільно з НТУ «Дніпровська політехніка» компанія щороку проводить змагання шкільних команд із мехатроніки Interpipe Mechatronic Lab, двічі організувала профорієнтаційний табір для дітей 14–17 років та реалізувала проєкт із популяризації фізики «WOW! Фізика».

«Викладачі університету проводять майстер-класи в школах, де ще немає кабінетів мехатроніки, а вчителі лише починають працювати з цим напрямом, – говорить Людмила Новак. – По суті, у нашому регіоні ми стали ефективним освітнім провайдером».

Форум Forbes University. Дискусія «Виховати таланти. Як компанії співпрацюють з освітянами». Фото надано пресслужбою

Щороку освітні програми охоплюють понад 10 000 дітей, ще близько 3000 беруть участь у змаганнях, таборах і екскурсіях на виробництва.

За останні роки компанія проінвестувала в розвиток освіти $1,1 млн, найбільше – у профтех, адже сучасні верстати для навчання коштують так само, як і на заводах. Людмила Новак директорка з комунікацій «Інтерпайп»

Перші результати

Цьогоріч випускники ліцеїв із лабораторіями мехатроніки подали понад 470 заяв до «Дніпровської політехніки». Серед них – переможці змагань Interpipe Mechatronic Lab, зокрема випускник ліцею №3 Кирило Рудих.

Загалом за шість років «Інтерпайп» створив понад 20 сучасних освітніх просторів у школах, професійно-технічних закладах і вишах. Партнерами компанії стали міська влада та освітні установи, які спільно розвивають систему підготовки нового покоління інженерів.