Як GORO Mountain Resort створює нову інвестиційну екосистему в Карпатах

Українські Карпати стають одним із ключових напрямів для розвитку туризму й інвестицій. Зростаючий попит на сучасну інфраструктуру з одночасним дефіцитом якісних готельних місць відкриває нові можливості для приватних інвесторів.

«Ринок входить у фазу активного розвитку. Найближчими роками Карпати стануть новим центром туризму в Україні з перспективою охопити весь європейський ринок. Це створює унікальні інвестиційні можливості та дає поштовх усьому ринку готельної прибуткової нерухомості в Карпатах», – переконаний Володимир Гаразд, СЕО GORO Development.

Як Карпати стають новим центром туризму та інвестицій

Компанія презентувала можливості інвестиційної моделі курорту майбутнього у Славську на Львівщині, де готелі, сервіси й інфраструктура працюватимуть на єдиний результат.

GORO Development, що входить у групу ОККО, відповідає за будівництво та залучення приватного капіталу в готельну інфраструктуру всесезонного курорту GORO Mountain Resort у Славську на Львівщині. У компанії кажуть, що цей проєкт створить довгострокову інвестиційну екосистему, яка змінить не лише економіку регіону, а й сам підхід до інвестування в Україні.

Як зазначає Володимир Гаразд, компанія має чітке розуміння своєї ролі та відповідальності не лише перед гостями та місцевою спільнотою, а й інвесторами в готелі курорту.

«Ми створюємо екосистему, де готелі, сервіси й інфраструктура працюють як єдине ціле на благо усіх сторін, зберігаючи природу та дотримуючись позачасової концепції органічного девелопменту», – каже він. І продовжує: готельний бізнес можна порівняти із відвідуванням кав’ярень – поруч два заклади, однаково красиві, але в одному немає гостей, а інший – завжди повний. Відмінність – у сервісі, атмосфері та роботі з клієнтами.

Володимир Гаразд, СЕО GORO Development Прибутковість готелю вимірюється не квадратними метрами, а валізами біля рецепції. Щоб інвестор отримав стабільний та прогнозований результат, ми наперед проєктуємо середовище з керованим попитом.

Так само і з готелями: важливі не лише архітектура чи локація, а цілісна інфраструктура та досвід, який отримує гість. Попит на готельний бізнес потрібно не лише передбачати, а й проєктувати.

Синергія GORO

Завдяки стратегічним інвестиціям у навколишню інфраструктуру кожен готельний актив інтегрується в екосистему курорту, що формує додатковий ефект тяжіння для гостей та інвесторів. Заповнений курорт означає заповнені готелі, і навпаки: завдяки цій синергії формується передбачуваний потік гостей.

За прогнозами компанії, до 2030 року GORO Mountain Resort прийматиме понад 1 млн гостей щороку, а до 2040-го – понад 3 млн. Це відкриває широке вікно можливостей для інвестицій.

Підтвердженням цих очікувань стали результати продажів першого готелю комплексу ONDE Hotel у межах курорту: понад 60 інвесторів, які є представниками прогресивних сфер української економіки – ІТ, фінанси, агро, енергетика, – долучились до готельного бізнесу GORO Mountain Resort, за даними компанії.

Ще до запуску об’єктів інвестори мають змогу оцінити прогнозовану капіталізацію, а стабільний дохід буде забезпечуватися завдяки контрольованому туристичному потоку. При цьому передбачені моделі входу та виходу інвесторів дозволяють ефективно мінімізувати ризики як для активів, так і для самого курорту.

Чому інвестори обирають готельний бізнес від GORO Development

За словами Володимира Гаразда, сценарії інвестування у готельний бізнес GORO створені так, щоб закрити потреби більшості існуючих типів інвесторів.

Для ранніх інвесторів вхід у бізнес ONDE курорту GORO дає шанси на істотну капіталізацію в горизонті 3–7 років.

Для більш консервативних інвесторів – вхід на більш пізньому етапі із залученням механізму розтермінування та акцент на отриманні подальшого операційного прибутку. Інвестори сплачують у розтермінування аж до відкриття готелю, фіксуючи вигідний вхід і нарощуючи капіталізацію активу ще до повної оплати.

Запропоновані можливості в горизонті проєкту дозволятимуть кожному інвестору обирати комфортний рівень ризику й одночасно розраховувати на стабільний результат.

GORO Mountain Resort пропонує інвесторам прозору та гнучку модель інвестування, яка враховує як поточні ринкові умови, так і потенційні майбутні контексти.

Попит на відпочинок у Карпатах зростатиме з розвитком курортного середовища GORO

За останніми даними Держстату, в Україні у 2021 році нараховувалося близько 408 000 місць у колективних засобах розміщення. Залежно від оцінки чисельності населення це становить від 9,5 до 13 ліжко-місць на 1000 мешканців станом на сьогодні. Для порівняння: за даними Eurostat, середній показник у країнах ЄС сягає 70–80 місць на 1000 мешканців. Такий розрив свідчить про значний дефіцит туристичної інфраструктури в Україні та, відповідно, про високий потенціал для інвестицій у сферу гостинності.

GORO Development відкриває широкі перспективи інвестицій у готельну прибуткову нерухомість, поєднуючи фінансову вигоду з можливістю стати частиною масштабної трансформації Карпатського регіону. Його реалізацію забезпечує багаторічний досвід та експертиза групи OKKO, яка успішно реалізувала понад 300 000 кв. м нерухомості (за даними компанії). Це гарантує професійне управління, ефективне масштабування та стабільність розвитку курорту.