Як херсонці розвивають курорт міжнародного рівня в Карпатах: історія Green Rest

Українські Карпати стрімко змінюються. У регіоні формується новий туристичний кластер, і вже за кілька років тут запрацює гірськолижний курорт міжнародного рівня. Це стимулює прихід інвесторів, девелоперів і готельних операторів, зокрема тих, хто релокувався з прифронтових регіонів і переосмислив стратегію. Один із таких прикладів – бренд Green Rest , що розвивається у Славському з пʼятизіркового комплексу та будує стійку готельну мережу з фокусом на сервіс, прозору економіку й соціальну відповідальність. Деталі – в матеріалі Forbes BrandVoice

Новий стандарт відпочинку в серці Славського

Славське поступово перетворюється на один із найперспективніших туристичних центрів України, претендуючи на статус найбільшого та найсучаснішого гірськолижного курорту Карпат. Цей статус підтверджує і якість готельних проєктів, що реалізуються поблизу. Один із них – п’ятизірковий комплекс Green Rest у селі Нижня Рожанка, що вже задає стандарти туристичного ландшафту регіону.

Готель розташований у затишній долині серед гір і річки – всього за кілька хвилин від основних туристичних маршрутів. Це одна з перспективних локацій країни, оптимальна як для родинного відпочинку, так і для wellness-ретритів чи ділових подій.

Інфраструктура комплексу відповідає потребам гостей усіх вікових категорій. У літній сезон діятиме pool-зона з відкритим басейном, бунгало та шезлонгами, створена для відпочинку просто неба. Взимку працюватиме лижна кімната, окрема зона для сушіння спорядження й трансфер до GORO Resort. Для дітей передбачено ігровий майданчик, внутрішню кімнату для дозвілля та прокат велосипедів для гірських маршрутів. Активним гостям доступні падл теніс, тренажерна зала з панорамними вікнами й простір для йоги.

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Сергій Ратушний молодший, співвласник Green Rest Green Rest – не просто готельний комплекс, а інструмент трансформації Карпат. Це інвестиція не на сезон, а на роки: з орієнтиром на прозорий бізнес, розвиток місцевих громад і формування нової культури гостинності в регіоні. Проєкт співзвучний зі змінами в самому Славському, яке поступово переходить із категорії «вихідного дня» до статусу повноцінного туристичного хаба європейського рівня. Інвестори Green Rest роблять ставку не лише на якість сервісу, а й на довгострокову цінність – розвиток інфраструктури, підтримку локальних ініціатив і стійкий підхід до туризму. Це один із тих проєктів, що формують нову оптику на потенціал українських Карпат. Читати більше Згорнути

Цілорічна Wellness & SPA-зона включатиме 25-метровий критий басейн із підігрівом, джакузі, гідромасаж, дитячий басейн, зону аква-лежаків, хамам, сауну, інфрачервону сауну, японську лазню з чанами, снігову кімнату, масажні кабінети та кисневу капсулу. На другому поверсі облаштують зону релаксу з соляною кімнатою, парним масажем, ароматерапією й косметологічними процедурами.

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Для бізнес-клієнтів передбачено конференц-зал на 60 осіб із усім необхідним обладнанням. Банкетний зал з терасою на шостому поверсі стане майданчиком для весіль, приватних святкувань і закритих подій під відкритим небом.

Банкетний зал з терасою на шостому поверсі Банкетний зал з терасою на шостому поверсі Банкетний зал з терасою на шостому поверсі Конференц-зал Green Rest Конференц-зал Green Rest Конференц-зал Green Rest Попередній слайд Наступний слайд

Гастрономічну концепцію комплексу втілюють ресторан з авторським меню, шведською лінією сніданків, обіднім і вечірнім сервісом, а також гриль-ресторан просто неба для поціновувачів мʼяса на відкритому вогні та атмосфери гірського затишку.

Ресторан з авторським меню, шведською лінією сніданків, обіднім і вечірнім сервісом Ресторан з авторським меню, шведською лінією сніданків, обіднім і вечірнім сервісом Ресторан з авторським меню, шведською лінією сніданків, обіднім і вечірнім сервісом Гриль-ресторан просто неба Попередній слайд Наступний слайд

Будівництво Green Rest триває. Здача в експлуатацію запланована на кінець 2025 року, відкриття – на середину 2026-го.

Релокація й нова стратегія девелопера

Девелопер Green Rest має багаторічну історію на українському ринку. До початку повномасштабного вторгнення компанія «Стройінвест Херсон» реалізовувала проєкти в південних регіонах країни, сформувавши портфель із понад 150 000 кв. м житлової, комерційної та логістичної нерухомості.Серед знакових об’єктів – ТЦ «Гагарін» в Одесі, де компанія виконувала функції генерального підрядника.

Після деокупації Херсона компанія ухвалила стратегічне рішення про релокацію до західного регіону. Попри часткову втрату техніки та ресурсів, вдалося відновити операційну діяльність, перевезти обладнання й команду до Карпат. У новій реальності обрано новий напрям – девелопмент преміальної курортної нерухомості. Так з’явився бренд Green Rest, під яким компанія розвиває мережу готельних комплексів у Карпатах.

Модель Green Rest базується на принципі вертикальної інтеграції: від проєктування й будівництва – до управління готелями власною керуючою компанією. Відмова від залучення сторонніх операторів забезпечує повний контроль сервісу, ефективність експлуатації й прозору взаємодію з інвесторами. Такий підхід дає змогу будувати стабільну бізнес-модель, адаптовану до викликів воєнного часу та готову до післявоєнного відновлення.

Прозора інвестиційна модель і потенціал зростання

Green Rest пропонує класичну модель дохідної нерухомості: кожен інвестор набуває повного права власності на готельний юніт і укладає договір з керуючою компанією. Прибуток від кожного юніту розподіляється таким чином: 75% дивідендів від чистого прибутку отримують інвестори, а 25% залишає собі керуюча компанія. У ці 25% входять витрати на ремонт номерів та амортизацію. Всі операційні процеси – на стороні керуючої компанії, що мінімізує навантаження на власника. Додатково інвестори отримують 30 днів проживання в готелі на рік.

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За попередніми розрахунками девелопера, потенціал капіталізації інвестицій на етапі будівництва може сягати 25–30%. Співвласник Green Rest Сергій Ратушний молодший пояснює, що це зумовлено двома чинниками: стрімким розвитком туристичного регіону Славського та привабливою стартовою ціною. З початком експлуатації готелю й появою нової інфраструктури привабливість регіону зростатиме, що зумовить підвищення цін на оренду номерів і, відповідно, зростання їхньої вартості.

Управління готелем здійснює власна керуюча компанія. Такий формат дозволяє зберігати стандарти сервісу, контролювати витрати та забезпечувати прозору взаємодію з інвесторами на всіх етапах.

Підтримка дітей з Херсонщини та військових – не разова допомога, а система

Підтримка дітей із деокупованої Херсонщини та військових – не разова акція, а складова довгострокової стратегії відповідального бізнесу Green Rest. Ініціатива з забезпечення літнього оздоровлення дітей виникла після особистої розмови співвласника компанії Сергія Ратушного й голови Херсонської асоціації бізнесу з представницею місцевої військової адміністрації.

Перший заїзд для дітей-сиріт і дітей загиблих військових відбувся в Славському в дитячий табір за ініціативи Green Rest. Публічний заклик до інших представників українського бізнесу приєднатися до ініціативи став сигналом: навіть у складні часи компанії можуть і повинні брати участь у розв’язанні суспільно важливих проблем.

Сергій Ратушний, співвласник Green Rest Якщо не бізнес – то хто? У Херсоні майже не залишилося підприємців, але це не означає, що про дітей можна забути. Ми в Green Rest регулярно підтримуємо не лише дитячі ініціативи, а й Збройні сили України. Це не маркетинг і не піар – це частина наших цінностей. У воєнний час бізнес повинен не просто виживати, а зберігати економічну активність і повертати суспільству довіру й ресурси. Як член Спілки будівельників Півдня України і очільник Херсонської бізнес-асоціації, я також беру участь у створенні стратегії післявоєнного відновлення регіону. Переконаний: без стратегічного партнерства влади, бізнесу і громади нічого не вийде. Тільки разом ці три сили здатні ухвалювати рішення на користь міста. І бізнес має бути почутим. Читати більше Згорнути

Від першого готелю до повноцінної мережі

Пʼятизірковий готель у Нижній Рожанці – лише перший крок у стратегії масштабування Green Rest. Компанія будує повноцінну мережу курортної нерухомості преміум-класу в Карпатах із єдиними стандартами сервісу та централізованим управлінням.

Вже у 2026 році стартує будівництво ще двох готелів у селі Волосянка – у безпосередній близькості до майбутнього курорту GORO Mountain Resort. Green Rest у Волосянці буде зосереджена в радіусі 1,5 кілометра від підйомників. Це дасть змогу створити спільну логістику, ефективну модель управління та уніфікований гостьовий досвід.

Загальний обсяг будівництва – понад 40 000 м² готельної нерухомості протягом найближчих трьох–чотирьох років. У фокусі – якісна інфраструктура та прозора економіка: від централізованих сервісів до оптимізації витрат на утримання. Зокрема, Green Rest зводить окремий гуртожиток для персоналу на понад 200 осіб. Це дає змогу не лише зменшити витрати на оренду житла для персоналу, а й підвищити операційну ефективність і лояльність команди.

«Ми не хочемо бути забудовником одного об’єкта. Наша мета – стійкий і масштабований бізнес із чіткою системою управління, глибоким розумінням сервісу та довірою інвесторів», – підсумовує співвласник Green Rest Сергій Ратушний молодший.

Дозвіл на виконання будівельних робіт (клас наслідків СС2), виданий Державною інспекцією архітектури та містобудування України від 19.04.2024 р., реєстраційний номер в ЄДЕССБ ІУ012240410231.

Клас енергетичної ефективності В.