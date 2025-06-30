«Якщо ліцензії будуть розблоковані прямо зараз, до кінця року ми зможемо видобути до 100 млн кубометрів газу, навіть попри обстріли», – Іван Герасимович, Smart-Holding 

Smart-Holding, колись одна з найбільших фінансово-промислових груп України, переживає складний період. До початку повномасштабної війни в групі працювало близько 4500 людей, виторг сягав 8 млрд грн, а прибуток – понад 4 млрд грн. Сьогодні – працівників втричі менше і замість прибутку – бізнес на межі закриття

У квітні 2023-го Державна служба геології та надр заблокувала ліцензії компанії на видобуток газу. Причиною стали санкції проти Вадима Новинського, якого державні органи вказали бенефіціаром, хоча він передав управління компанією в безвідкличний траст ще наприкінці 2022 року. Видобуток газу вдалося відновити лише у червні 2024-го, але вже в листопаді того ж року його знову заблокували. Цього разу санкції були запроваджені проти нових бенефіціарів – керівників кіпрських трастів – громадян ЄС, які представляють Smart Trust і Step Trust.

Нині топменеджмент шукає шляхи виходу з кризи, щоб зберегти бізнес і робочі місця. Про роботу компанії в цих умовах та перспективи холдингу Forbes BrandVoice розповідає генеральний директор Іван Герасимович.

Довідка про Smart-Holding Група компаній Smart-Holding – диверсифікована інвестиційно-промислова група компаній, заснована у 2006 році. До повномасштабної війни була одним з найбільших платників податків. Та війна і санкційні обмеження з боку держави загальмували її виробництво й розвиток. Галузі, у яких працюють підприємства Smart-Holding, – металургія, суднобудування, агробізнес, логістика та нерухомість, енергетика. Група компаній Smart Energy (входить до складу інвестиційної групи Smart-Holding) реалізує проєкти з розвідки і промислової розробки родовищ вуглеводнів. До повномасштабної війни Smart Energy входила до п’ятірки найбільших приватних газовидобувників України, сумарно видобуваючи понад 1 млн м³ газу на добу, або близько 390 млн м³ на рік. Читати більше Згорнути

Іване Анатолійовичу, які сильні сторони Smart-Holding як українського бізнесу ви можете окреслити?

Для нас найсильніша сторона компанії – це її люди. Те, що сьогодні робить команда Smart-Holding у межах різних бізнесів, особливо в найгарячіших регіонах України – Херсоні, Миколаєві, Запоріжжі, Харкові – під обстрілами, в умовах щоденної загрози життю, без перебільшення неймовірні речі. Саме завдяки завзятості команди Smart Energy нам вдалося швидко відновити видобуток після першого розблокування ліцензій. Попри побоювання щодо можливих подальших обмежень, ми все ж таки ухвалили рішення про відновлення роботи й оперативно запустили видобуток газу. Сьогодні ми вимушено скоротили штат – наразі в компаніях Групи Smart-Holding залишилося 1587 співробітників. Я вважаю, що персональні санкції проти бенефіціарів холдингу не повинні перешкоджати роботі підприємств, які здатні видобувати життєво важливий газ для України. Зупинка нашої діяльності веде до скорочення бюджетних надходжень, що, своєю чергою, знижує потенціал держави у фінансуванні пріоритетних сфер, зокрема оборони.

Тільки торік група компаній внаслідок недосконалих санкційних механізмів не доплатила до бюджету 1,6 млрд грн податків.

Як держава впливає на компанію впродовж останніх трьох років?

Санкційний вплив розпочався у грудні 2022 року. Відтоді Холдинг стикнувся з юридичними бар’єрами через санкційну політику держави, яка, на нашу думку, не ґрунтувалася на експертній оцінці можливих негативних наслідків для економіки. Її мета, схоже, полягала в тому, щоб закрeслити все, що повʼязано з підсанкційними особами.

1 грудня 2022-го Вадим Новинський – засновник і на той час власник Smart-Holding – передав усі свої активи у Smart Trust та Step Trust, зареєстровані на Кіпрі. Майже одразу після цього РНБО ввела проти нього персональні санкції. Хочу підкреслити: з грудня 2022 року Новинський не мав ані контролю, ані бенефіціарних прав у компанії, а участі в управлінні бізнесом не брав ще з 2013-го, відтоді як пішов у політику. Проте, у квітні та травні 2023 року до Державного реєстру юридичних осіб України Мінюстом внесена інформація про Вадима Новинського як бенефіціара компанії, що стало підставою для зупинки ліцензій на видобуток газу у 2023-му.

Попри те, що згодом ці ліцензії були розблоковані й компанія поновила роботу, вже у листопаді 2024 року їх знову заблокували. Цього разу санкції наклали вже на чинних бенефіціарів – громадян ЄС.

Хоча Верховний суд України визнав дії Мінʼюсту щодо зміни записів про бенефіціарів компаній Групи Smart-Holding незаконними, замість виконання судового рішення кіпрські трасти отримали персональні санкції проти них самих.

Наслідки чергового зупинення ліцензій для економіки, як ми встановили, ніхто до ладу не оцінював, думку у відповідних профільних експертів ніхто не питав. Такі дії виглядають як системне знищення одного з найбільших українських бізнесів, адже постійний санкційний тиск фактично призводить до зупинки роботи підприємств.

Які наслідки мають чинні санкційні обмеження проти Smart-Holding для економіки, суспільства та газовидобувної галузі країни?

По-перше, це втрачений потенціал. До початку повномасштабної війни група Smart Energy була значним гравцем на газовому ринку, видобуваючи більш ніж 1 млн куб. м на добу, або до 390 млн куб. м газу на рік. Цього обʼєму в середньому вистачає для споживання 1 млн українців протягом місяця.

Нині середньодобовий видобуток компанії обвалився до мізерних 65 000 кубометрів. Ця катастрофічна ситуація сталася попри те, що Smart Energy мала амбітну інвестиційну програму на суму близько 3,2 млрд грн з буріння нових свердловин та збільшення видобутку газу.

По-друге, це втрачені податки для держави. Smart-Holding завжди чесно сплачував податки, і це чималі суми. Проте, коли бізнес заблокований, сплачувати просто нічим. До цієї кризи група Smart Energy входила до пʼятірки провідних приватних газовидобувних груп України за обсягами видобутку. Але через блокування діяльності, як я вже згадував, ми не сплатили до державного бюджету 1,6 млрд грн податків, що є втратою для країни.

По-третє, це долі наших працівників. Збитки від повномасштабної війни, помножені на блокування ліцензій Smart-Holding, зменшили штат компанії втричі, сьогодні залишилося 1587 співробітників. Кожен з цих людей – це не просто цифра, а жива історія, родина, яка щодня стикається з викликами воєнного часу. Рішення скорочувати штат – завжди складні. Державі варто пам’ятати, що за брендом стоять не лише юридичні особи, а звичайні українці, які своєю роботою формують економічну стабільність країни. І саме їхнє майбутнє сьогодні опинилося під загрозою.

Які ще шляхи, окрім власне видобутку газу, існують для утримання компанії на плаву?

Всі активи компанії арештовані в рамках кримінального провадження. Ми не можемо продати навіть непотрібні активи, наприклад, нерухомість, для фінансування зарплат або утримання. Цей арешт ґрунтується на безглуздому формулюванні про нібито допомогу представнику держави-агресора через передачу активів у траст, бенефіціарами яких став Андреас Сафоклеус із колегами. Це позбавляє компанію можливості забезпечити функціонування навіть за рахунок реалізації непотрібних активів.

Але навіть за цих умов компанія продовжує демонструвати соціальну відповідальність. Так, Smart Maritime Group за власний кошт забезпечує електроенергією, ремонтує підстанції та підтримує інфраструктуру для мешканців Корабельного району Херсона – найбільшого мікрорайону міста. Це дає змогу тисячам людей мати світло, попри те, що основна діяльність компанії призупинена.

Іван Герасимович, генеральний директор Smart-Holding.

Чи можна залучити інвесторів, аби вони підтримали бізнеси групи, яким зараз найважче?

Ми відкриті до партнерства з інвесторами, які вірять в Україну навіть у воєнний час. Але залучення капіталу неможливе без чітких гарантій захисту прав – саме цього зараз бракує. Бізнес стикається з ризиками зупинки операцій і санкційним тиском, що ускладнює перемовини та стримує нові інвестиції.

Блокування газовидобутку одразу бʼє по фінансових показниках і унеможливлює об’єктивну оцінку активів. Інвестори шукають стабільність і прогнозованість – те, чого сьогодні критично не вистачає.

Як ви адаптуєтесь до кризи попри війну і санкційні обмеження? Які кроки для цього робите?

Попри все, ми прагнемо зберегти команду. Усім, хто зараз працює, ми платимо зарплату, але розуміємо, що довго утримувати персонал без стабільного грошового потоку неможливо. Відтак, ми адаптуємося і шукаємо вихід – не замикаємось у кабінетах, а виїжджаємо на місця. Це допомагає краще зрозуміти працівників, відповісти на їхні запитання та отримати пропозиції. Таке живе спілкування вже дало результат – маємо кілька гідних антикризових сценаріїв, які наразі належним чином оформлюємо для погодження з кіпрськими бенефіціарами.

Яскравим прикладом, що вселяє надію та натхнення, є кейс підприємства «Смарт Граніт» у Запоріжжі. Раніше на підприємстві працювало близько 230 людей. Однак через блокування ліцензій, яке позбавило компанію можливості працювати, «Смарт Граніт» була змушена скоротити штат до 30-40 осіб. Це рішення було справжнім болем для нас – люди плакали, коли вимушено залишали роботу. Але цього року, завдяки ефективним пропозиціям співробітників, ситуація почала змінюватися. Компанія зараз не просто поновлює роботу, а має плани збільшити штат у два-три рази. Найбільш емоційно значущим моментом для нас є те, що люди повертаються з вдячністю. Це особливо важливо, оскільки Запоріжжя – регіон, де не так багато працюючих компаній. А підприємство знаходиться в 40 км від лінії фронту.

Які сценарії розглядає компанія на найближчий час – що може статися з холдингом, якщо санкційна політика буде продовжена?

Сценарії різні. Деякі наші напрями – наприклад, Smart Maritime Group, – ще мають ресурс дожити до кінця року, деяким – ми створили «кисневу подушку» на кілька місяців, а інші вже на порозі закриття. І якщо ситуація не зміниться до вересня цього року, доведеться запускати сценарії згортання.

Якщо ліцензії будуть розблоковані прямо зараз, ми зможемо до кінця року видобути до 100 млн кубометрів газу, навіть попри обстріли.

Натомість повна зупинка свердловин призведе до безповоротних втрат у видобутку і повного закриття окремих родовищ. Наприклад, свердловина №119 на Полтавщині вже стала нашою болючою точкою через надмірне заводнення. Коли свердловина працює в нормальному режимі, то відбувається процес, який відділяє воду від газу, готуючи його для подачі в мережу. Однак, якщо свердловину закрити, а потім знову запустити, газ безповоротно втрачається. Це яскравий приклад того, як адміністративні перешкоди та вимушені простої призводять до непоправних втрат для газовидобувної галузі України, зменшуючи її потенціал у такий критичний час.

Що робитимете надалі, аби пом’якшити ситуацію навколо Smart-Holding?

Ми і надалі докладатимемо зусиль, аби достукатися до влади і досягти корегування обмежувальних заходів заради майбутнього наших компаній, наших працівників. Вважаю, що уряд мусить врахувати думку фахівців, оскільки чинні формулювання санкцій не лише шкодять нам, а й завдають значних збитків Україні.

Якщо завтра ліцензії Smart Holding розблокують, що ви зробите у першу чергу?

У разі розблокування діяльності Smart Energy ми готові діяти негайно. Перш за все поїду до Полтави і Харкова, щоб на власні очі побачити, як газ пустять у систему. До речі, наша готовність до запуску видобутку газу – 24 години. Далі почнемо реалізовувати оптимістичний інвестиційний план розвитку, який у нас є. І нарешті – я почну телефонувати усім потенційним інвесторам, які не побоялися вести розмову про можливість інвестування навіть у найскладніший період.

Для нас, керівництва компанії, розуміння того, що компанія – це не лише цифри у звітах, фінанси та угоди, а конкретні люди й їхні долі, дає сили та натхнення відстоювати свої позиції.

Ми твердо переконані, що люди – це наш найцінніший актив і рушійна сила, яка дозволяє долати всі випробування та боротися за майбутнє українського бізнесу.