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ЗАВЖДИКАВА: як кава на WOG стала ДНК-кодом бренду /пресслужба АЗК WOG
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ЗАВЖДИКАВА: як кава на WOG стала ДНК-кодом бренду

Партнерський матеріал
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4 хв читання

пресслужба АЗК WOG

Коли ми говоримо «кава», уявляємо щось більше, ніж просто напій, але так було не завжди. Для компанії WOG, однієї з найбільших мереж автозаправних комплексів в Україні, кава з напою чи позиції в асортименті перетворилась на філософію взаємодії з гостем, яка впроваджується вже понад 10 років. Як кава стала частиною ДНК бренду WOG? Розповідаємо в матеріалі 

Від бізнес-рішення до клієнтської звички

WOG почав розвивати культуру споживання якісної кави на автозаправках ще тоді, коли цей напрям лише формувався, і досі послідовно впроваджує підхід, заснований на філософії, що звучить як «перевершуючи очікування клієнтів». У межах цієї концепції були впроваджені MEGA порції, а фірмова молочна пінка стала чи не так само впізнавана, як і брендоване зелене горнятко.

WOG

Початок історії – 2014 рік. Тоді на АЗК WOG з’явилися професійні швейцарські кавомашини, що автоматично налаштовують параметри приготування і забезпечують смак на рівні кави від бариста. Водночас ці машини залучали гостей до процесу: клієнт сам обирав напій, спостерігав, як він готується, – і саме це давало новий емоційний досвід. Відгук від гостей був миттєвим. Так народилася нова звичка: насолоджуватися кавою ресторанної якості просто на заправці.

Професійні швейцарські кавомашини на АЗК WOG

Професійні швейцарські кавомашини на АЗК WOG

У відповідь на очікування гостей меню WOG CAFE постійно оновлювалось: так з’явилися напої на основі зерна без кофеїну – ЗАВЖДИКАВА. Декаф, який раніше сприймали як нішевий і дорожчий продукт – здебільшого у форматі бутікових кавʼярень, – WOG зробив доступним для ширшого кола споживачів, запропонувавши його за тією ж ціною, що й звичайну каву. Сьогодні WOG CAFE – чи не найбільша мережа з понад 250 локацій, де можна замовити каву без кофеїну.

Раміна Есхакзай,

журналістка, авторка YouTube каналу «RAMINA»

ЗАВЖДИКАВА – це справжній порятунок для тих людей, у яких присутня лактозна непереносимість. Або через особливості організму чи прийом ліків їм не можна споживати каву з кофеїном. Я з тих людей, які зловили ці два бонуси, і для мене WOG – це єдина заправка, де я можу купити собі смачну ЗАВЖДИКАВУ, незалежно від того, в якому місті я знаходжуся і в який час доби я повертаюся додому або, навпаки, їду на роботу. Вважаю, що WOG – це найкращі АЗК, які звертають увагу на дрібні, але дуже важливі харчові особливості кожного клієнта.

Раміна Есхакзай, журналістка, авторка YouTube каналу «RAMINA»

Раміна Есхакзай, журналістка, авторка YouTube каналу «RAMINA»

Володимир Ярославський,

шеф-кухар, ресторатор та телеведучий

Для мене як шефа важливо, щоб якісний продукт був доступним не лише в ресторані, а й у щоденному житті – навіть коли ти просто заїхав на заправку. Коли на АЗК можна взяти смачну каву, напій без кофеїну або на безлактозному молоці – це вже не просто сервіс, а прояв уваги до людини. ЗАВЖДИКАВА – це про вибір, про турботу і про смак, який завжди з тобою, навіть у дорозі.

Володимир Ярославський, шеф-кухар, ресторатор та телеведучий

Володимир Ярославський, шеф-кухар, ресторатор та телеведучий

Вибір без компромісів

«Концепція ЗАВЖДИКАВА – це не питати, що гість може захотіти завтра, а пропонувати вже сьогодні, – розповідає директор із маркетингу WOG Геннадій Карлінський. – Жодне дослідження восени 2022 року нам би не підказало саме цей напрям. Гості не можуть спрогнозувати, що їм відгукнеться за рік чи два, і особливо коли ми стартували з проєктом ЗАВЖДИКАВА без кофеїну взимку 2023 року – кава тоді точно не була у гостей не те що в пріоритеті, а навіть у фокусі – під обстрілами і з блекаутами». 

Геннадій Карлінський, директор із маркетингу WOG

Геннадій Карлінський, директор із маркетингу WOG

Така сама логіка лягла в основу розвитку напрямку кава на безлактозному молоці. Наразі пілотний проєкт вже об’єднує понад 35 АЗК. «Одним із стратегічних завдань є свобода вибору, коли і яку каву пити, не змінюючи звичок та споживацької поведінки (customer journey), не переплачуючи і не обмежуючи вибір. Це підхід без повчань, а виключно як опція турботи, яку надає сучасний людиноцентричний бізнес», – підкреслює Геннадій Карлінський.

ЗАВЖДИКАВА: як кава на WOG стала ДНК-кодом бренду /Фото 1

Інвестиції, що створюють цінність

За останні п’ять років WOG інвестувала понад 300 млн грн у розвиток кавового напрямку – не лише в сучасне обладнання, а й у створення кавової інфраструктури. Це дало змогу зберігати стабільність навіть у складні часи: під час блекаутів більшість заправок були забезпечені водою з власних свердловин, а також системою очистки та водопідготовки, електрикою та зв’язком – і залишалися місцями, де можна було зігрітися, перепочити й випити якісної кави.

Люди для людей: WOG BARІSTA

Під час пандемії світ стрімко цифровізувався, але потреба в живому спілкуванні нікуди не поділась. Відгукуючись на запит клієнтів, у листопаді 2023 року був реалізований проєкт WOG Barista, який уперше представлений на найбільшій АЗК в Україні в с. Глибочиця перед Житомиром.

«Клієнти йдуть до бариста за настроєм та емоцією. Гості можуть обирати каву з двох видів зерен, замовляти напої на класичному, безлактозному чи рослинному молоці. Ще можна замовити матчу, фільтр-каву. Особливо гостям відгукується презентація: напої подаються в порцелянових горнятках, які додають моменту особливого затишку, а каві – смаку. Також у WOG Barista пропонують трендові десерти», – ділиться директорка дирекції громадського харчування Ірина Соколовська.

Ірина Соколовська, директорка дирекції громадського харчування WOG

Ірина Соколовська, директорка дирекції громадського харчування WOG

У каві немає дрібниць

Стабільний смак кави залежить від багатьох компонентів: вода, кавове зерно, кавомашина, молоко, а також дотримання всіх технічних норм і стандартів на кожному кроці. Важливо, щоб кожен елемент працював за чіткими стандартами – саме це гарантує смак, який відгукується гостям. Для цього в мережі діють такі правила:

єдиний бренд кавомашин на всіх АЗК;

понад 10 років постачання якісного зерна від надійного партнера;

стандартизовані параметри води для кави;

єдиний постачальник якісного молока;

суворий контроль сервісного обслуговування і дотримання регламентів.

За відгуками клієнтів WOG, кава для них уже давно перестала бути просто напоєм. Для когось це особливий ритуал, перепочинок у дорозі, момент побути наодинці з собою, привід зустрітися з близькою людиною, можливість провести ділову зустріч. Для когось це навіть хобі: створювати контент та ділитись відгуками. Іноді – це чи не єдиний відпочинок, який сьогодні можуть собі дозволити українці. А ще кава стала символом повернення додому для сотень тисяч українців, які, перетнувши кордон, поспішають по зелене горнятко запашної кави на першій АЗК, смак якої ні з чим не сплутати.

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