ЗАВЖДИКАВА: як кава на WOG стала ДНК-кодом бренду

Коли ми говоримо «кава», уявляємо щось більше, ніж просто напій, але так було не завжди. Для компанії WOG, однієї з найбільших мереж автозаправних комплексів в Україні, кава з напою чи позиції в асортименті перетворилась на філософію взаємодії з гостем, яка впроваджується вже понад 10 років. Як кава стала частиною ДНК бренду WOG? Розповідаємо в матеріалі

Від бізнес-рішення до клієнтської звички

WOG почав розвивати культуру споживання якісної кави на автозаправках ще тоді, коли цей напрям лише формувався, і досі послідовно впроваджує підхід, заснований на філософії, що звучить як «перевершуючи очікування клієнтів». У межах цієї концепції були впроваджені MEGA порції, а фірмова молочна пінка стала чи не так само впізнавана, як і брендоване зелене горнятко.

Початок історії – 2014 рік. Тоді на АЗК WOG з’явилися професійні швейцарські кавомашини, що автоматично налаштовують параметри приготування і забезпечують смак на рівні кави від бариста. Водночас ці машини залучали гостей до процесу: клієнт сам обирав напій, спостерігав, як він готується, – і саме це давало новий емоційний досвід. Відгук від гостей був миттєвим. Так народилася нова звичка: насолоджуватися кавою ресторанної якості просто на заправці.

Професійні швейцарські кавомашини на АЗК WOG

У відповідь на очікування гостей меню WOG CAFE постійно оновлювалось: так з’явилися напої на основі зерна без кофеїну – ЗАВЖДИКАВА. Декаф, який раніше сприймали як нішевий і дорожчий продукт – здебільшого у форматі бутікових кавʼярень, – WOG зробив доступним для ширшого кола споживачів, запропонувавши його за тією ж ціною, що й звичайну каву. Сьогодні WOG CAFE – чи не найбільша мережа з понад 250 локацій, де можна замовити каву без кофеїну.

Раміна Есхакзай, журналістка, авторка YouTube каналу «RAMINA» ЗАВЖДИКАВА – це справжній порятунок для тих людей, у яких присутня лактозна непереносимість. Або через особливості організму чи прийом ліків їм не можна споживати каву з кофеїном. Я з тих людей, які зловили ці два бонуси, і для мене WOG – це єдина заправка, де я можу купити собі смачну ЗАВЖДИКАВУ, незалежно від того, в якому місті я знаходжуся і в який час доби я повертаюся додому або, навпаки, їду на роботу. Вважаю, що WOG – це найкращі АЗК, які звертають увагу на дрібні, але дуже важливі харчові особливості кожного клієнта. Читати більше Згорнути

Раміна Есхакзай, журналістка, авторка YouTube каналу «RAMINA»

Володимир Ярославський, шеф-кухар, ресторатор та телеведучий Для мене як шефа важливо, щоб якісний продукт був доступним не лише в ресторані, а й у щоденному житті – навіть коли ти просто заїхав на заправку. Коли на АЗК можна взяти смачну каву, напій без кофеїну або на безлактозному молоці – це вже не просто сервіс, а прояв уваги до людини. ЗАВЖДИКАВА – це про вибір, про турботу і про смак, який завжди з тобою, навіть у дорозі. Читати більше Згорнути

Володимир Ярославський, шеф-кухар, ресторатор та телеведучий

Вибір без компромісів

«Концепція ЗАВЖДИКАВА – це не питати, що гість може захотіти завтра, а пропонувати вже сьогодні, – розповідає директор із маркетингу WOG Геннадій Карлінський. – Жодне дослідження восени 2022 року нам би не підказало саме цей напрям. Гості не можуть спрогнозувати, що їм відгукнеться за рік чи два, і особливо коли ми стартували з проєктом ЗАВЖДИКАВА без кофеїну взимку 2023 року – кава тоді точно не була у гостей не те що в пріоритеті, а навіть у фокусі – під обстрілами і з блекаутами».

Геннадій Карлінський, директор із маркетингу WOG

Така сама логіка лягла в основу розвитку напрямку кава на безлактозному молоці. Наразі пілотний проєкт вже об’єднує понад 35 АЗК. «Одним із стратегічних завдань є свобода вибору, коли і яку каву пити, не змінюючи звичок та споживацької поведінки (customer journey), не переплачуючи і не обмежуючи вибір. Це підхід без повчань, а виключно як опція турботи, яку надає сучасний людиноцентричний бізнес», – підкреслює Геннадій Карлінський.

Інвестиції, що створюють цінність

За останні п’ять років WOG інвестувала понад 300 млн грн у розвиток кавового напрямку – не лише в сучасне обладнання, а й у створення кавової інфраструктури. Це дало змогу зберігати стабільність навіть у складні часи: під час блекаутів більшість заправок були забезпечені водою з власних свердловин, а також системою очистки та водопідготовки, електрикою та зв’язком – і залишалися місцями, де можна було зігрітися, перепочити й випити якісної кави.

Люди для людей: WOG BARІSTA

Під час пандемії світ стрімко цифровізувався, але потреба в живому спілкуванні нікуди не поділась. Відгукуючись на запит клієнтів, у листопаді 2023 року був реалізований проєкт WOG Barista, який уперше представлений на найбільшій АЗК в Україні в с. Глибочиця перед Житомиром.

«Клієнти йдуть до бариста за настроєм та емоцією. Гості можуть обирати каву з двох видів зерен, замовляти напої на класичному, безлактозному чи рослинному молоці. Ще можна замовити матчу, фільтр-каву. Особливо гостям відгукується презентація: напої подаються в порцелянових горнятках, які додають моменту особливого затишку, а каві – смаку. Також у WOG Barista пропонують трендові десерти», – ділиться директорка дирекції громадського харчування Ірина Соколовська.

Ірина Соколовська, директорка дирекції громадського харчування WOG

У каві немає дрібниць

Стабільний смак кави залежить від багатьох компонентів: вода, кавове зерно, кавомашина, молоко, а також дотримання всіх технічних норм і стандартів на кожному кроці. Важливо, щоб кожен елемент працював за чіткими стандартами – саме це гарантує смак, який відгукується гостям. Для цього в мережі діють такі правила:

єдиний бренд кавомашин на всіх АЗК; понад 10 років постачання якісного зерна від надійного партнера; стандартизовані параметри води для кави; єдиний постачальник якісного молока; суворий контроль сервісного обслуговування і дотримання регламентів.

За відгуками клієнтів WOG, кава для них уже давно перестала бути просто напоєм. Для когось це особливий ритуал, перепочинок у дорозі, момент побути наодинці з собою, привід зустрітися з близькою людиною, можливість провести ділову зустріч. Для когось це навіть хобі: створювати контент та ділитись відгуками. Іноді – це чи не єдиний відпочинок, який сьогодні можуть собі дозволити українці. А ще кава стала символом повернення додому для сотень тисяч українців, які, перетнувши кордон, поспішають по зелене горнятко запашної кави на першій АЗК, смак якої ні з чим не сплутати.