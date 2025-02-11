Зростання та благодійність. Підсумки року для Binance і плани з розвитку світової криптоіндустрії. Інтерв’ю Кирила Хом’якова

Одна із найбільших криптобірж у світі Binance минулого року продемонструвала зростання – і за числом користувачів, і за кількістю транзакцій, і за їхнім обсягом. За даними компанії, станом на кінець 2024 року сукупний обсяг торгів на майданчику сягнув $100 трлн, а кількість зареєстрованих користувачів перевищила чверть мільярда. Такі результати показали світові здатність криптобіржі впроваджувати інновації, залучати новачків і підтримувати давніх користувачів, пропонуючи безпечні та прибуткові транзакції. Крім того, торік у Binance впровадили низку освітніх і благодійних ініціатив, зокрема для українців, які постраждали в результаті війни. Про багатовекторність роботи Binance у 2024 році, тенденції крипторинку і стрімкі темпи криптоадопшену у світі та Україні в інтерв’ю Forbes BrandVoice розповів регіональний голова Binance в Центральній та Східній Європі, Центральній Азії та Африці Кирило Хом’яков

Які ключові підсумки 2024 року для Binance?

Перше і найголовніше для нас – перетин позначки у 250 млн клієнтів. З них 50 млн ми залучили за другу половину року, що удвічі більше, ніж за першу. Це рекордне зростання. Наш торговий обсяг минулого року перевищив $100 трлн, Binance обробляла 4,44 млн запитів на секунду, а клієнти довіряли нам активи на понад $150 млрд. Це більше, ніж розмір сукупних активів клієнтів наступних 10 бірж після Binance разом узятих, це і є найголовнішим результатом і показником нашої роботи – довіра клієнтів.

Друге – це успішна робота відповідно до Resolution Agreement з Мін’юстом США, Комісією з торгівлі товарними фʼючерсами, Управлінням з контролю за іноземними активами та Мережею по боротьбі з фінансовими злочинами. Це демонструє нашу орієнтацію на безпеку та комплаєнс: у compliance-команді Binance працює понад 650 фахівців, і ми постійно розширюємо команду експертів. Ми отримали ліцензії на роботу у 21 юрисдикції, що підтверджує нашу прозорість і надійність. Binance, без сумніву, залишається найрегульованішою та найбезпечнішою біржею у світі.

Третє – піклування про користувачів. Йдеться про благодійні та освітні програми у світі й зокрема в Україні. У 2024 році Binance в межах Binance Academy забезпечила навчанням 44 млн людей в усьому світі. Це на понад 60% більше, ніж у 2023-му. Крім того, в межах Binance Charity було виділено майже $7 млн для допомоги 72 000 людей у світі, які постраждали від стихійних лих.

Як минулого року розвивалося українське криптокомʼюніті?

У 2024 році криптоспільнота України показала суттєве зростання, хоча воно фіксувалося і до повномасштабної війни. За всіма показниками Україна стабільно входить у десятку країн, що найшвидше розвиваються на Binance. Зокрема, за показником проникнення криптовалют у суспільство. У нас 15%+ дорослого населення виконували криптовалютні операції.

Як розширювалася ініціатива Binance Charity в Україні минулого року?

Ми втілили спільний проєкт з Superhumans Foundation, що мав на меті допомогти українцям, які постраждали від війни, та ветеранам, які прагнуть адаптуватися у цивільне життя і розпочати власну справу. Бюджет цього проєкту з боку Binance становив $150 000. Ми організовували виїзні семінари, тренінги, бізнес-інтенсиви, нетворкінг із бізнесменами. Другий наш благодійний напрям – допомога фонду «Діти героїв». Ми організували терапевтичний табір для дітей, які втратили одного або обох батьків через війну. Третя charity-ініціатива була незапланованованою, але не менш важливою. У перші дні після атаки на столичну дитячу лікарню «Охматдит» ми передали 1 млн грн на її відновлення. На цей рік також заплановано низку нових проєктів. У 2025-му ми продовжуватимемо і розширюватимемо список наших charity-ініціатив, перші з яких будуть анонсовані вже найближчим часом.

Про Кирила Хом’якова Закінчив КНЕУ ім. Вадима Гетьмана та Європейський університет. Свого часу працював у компаніях: Intesa San Paolo, BNP Paribas, Піреус Банк, «Меллон Україна», Fiserv Inc (NSDQ). У 2019–2021 роках Кирило Хом’яков був головою Державного агентства інфраструктурних проєктів України, після чого розпочав карʼєру в Binance. Спершу його робота була зосереджена навколо ринку України, а з січня 2022 року розширилася на весь регіон Центральної та Східної Європи (14 країн) і Центральної Азії. Зараз Кирило Хом’яков – регіональний голова Binance в Центральній та Східній Європі, Центральній Азії та Африці. Читати більше Згорнути

Кирило Хом’яков, регіональний голова Binance в Центральній та Східній Європі, Центральній Азії та Африці

Які тренди виникли на крипторинку у 2024 році і які новації у звʼязку з цим команда Binance пропонувала користувачам?

Минулий рік ознаменувався багатьма змінами на ринку. Це стосується запуску біржових фондів (ETF), що збільшило попит на крипту з боку інституціональних інвесторів: корпорацій, фондів, держави.

Водночас індивідуальні користувачі фокусувалися на мемкоїнах і Tap-to-Earn іграх. Тому Binance запропонувала у 2024 році Megadrop, AirDrop для наших холдерів, а також премаркет-трейдинг, що дає змогу торгувати криптою до її офіційного виходу. Також ми надали спрощений доступ до криптовалютних функцій через Web3 Wallet.

Які тенденції українського крипторинку ви можете виокремити?

Повномасштабна війна пришвидшила проникнення криптовалют в українське суспільство. По-перше, криптовалюти – це можливість зберегти гроші від інфляції та знецінення. По-друге, змога швидко донатити і допомагати рідним, якщо ті знаходяться за кордоном. І, нарешті, це вигідне та швидке переміщення капіталу, адже зазвичай переказ через банк займає щонайменше три дні, а криптовалютні перекази відбуваються за один клік.

Щодо відсутності регулювання, то поки в Україні немає законодавчого регулювання ринку, Нацбанку складно запустити прозорий офіційний механізм депозитів і зняття криптовалюти у гривні та навпаки. Тому в нас і немає досі якісних продуктів для введення та виведення національної валюти з бірж, не сплачуються податки, бюджет не отримує доходу. Коли зʼявиться регуляція, виникнуть і прозорі фіатні канали, ймовірно, на базі банків.

Зараз єдиний безпечний механізм, доступний в Україні, – це P2P-перекази, і на Binance працює найбільший P2P-майданчик. P2P-перекази відбуваються між реальними фізособами, і Binance гарантує безпеку такої транзакції.

Механізм такий: коли клієнт хоче купити чи продати гривню за криптовалюту, Binance блокує ці гроші на його рахунку та утримує їх, доки клієнт і його контрагент не підтвердять, що транзакція завершена. Це унеможливлює будь-який обман.

Чому виникають і стають популярними мемкоїни? Наприклад, як це сталося з мемкоїнами $TRUMP та $MELANIA?

Мемкоїни – це реінкарнація NFT. Ці токени не несуть користі для індустрії та цінності для клієнта. Поки вони в тренді, їх купують, а ціна зростає. Коли перестануть купувати, ціна на них різко впаде. Американський президент надав новий імпульс криптоіндустрії, випустивши свій токен. Гадаю, інші бізнесмени, політики та корпорації також випускатимуть свої токени. Однак користувачам слід бути обережними з мемкоїнами: для вигідної торгівлі ними важливо розуміти, на якому етапі циклу знаходиться кожен токен: після фази зростання, під час якої триває хайп, відбудеться падіння, коли хайп знизиться. Потрібно завжди памʼятати, що цей момент настане, але якщо правильно його передбачити, можна швидко примножити свій капітал кратно.

Який стан законодавчого регулювання криптоактивів в Україні і як на це впливають європейські норми MiCА?

Коли адміністрація Джо Байдена була негативно налаштована щодо криптовалют, МіСА вважався позитивним регламентом. А зараз, коли США позитивно налаштовані щодо крипти, МіСА видається, зокрема і деяким європейським лідерам, надто консервативною. Справді, цей документ дещо суворий до користувачів, бізнесів і криптопроєктів.

Для України як для майбутнього члена ЄС важливо поєднати українське законодавство і європейську регуляторну рамку, але не робити закон надто складним. Це допоможе національним проєктам бути більш конкурентоздатними, ніж європейські.

Ми та інші представники бізнесів працюємо із законодавцями, щоб відповідний законопроєкт був представлений у парламенті до кінця березня.

Що зміниться на крипторинку України, коли буде ухвалено закон і зʼявиться офіційне оподаткування криптовалютних транзакцій?

Попри те, що користувачам потрібно буде сплачувати податок на прибуток після ухвалення законодавчого регулювання ринку криптовалют, майже 90% з опитаних нами 20 000 українських криптокористувачів підтримують таке впровадження. Річ у тім, що доходи, отримані від криптовалюти, а також криптовалютні заощадження стануть повністю легальними і можуть використовуватися як джерела походження коштів, для підтвердження будь-яких покупок нарівні з деклараціями про доходи.

На скільки можуть зрости обсяги операцій і число зареєстрованих користувачів Binance за рік?

В Україні 10 млн інтернет-користувачів, тобто тих, хто щось купує у мережі. Сподіваємося, що у наступні два роки усі ці 10 млн отримають досвід використання криптовалют. Можливості традиційних фінансів і криптовалют – абсолютно різні світи. Криптовалюта виграє і за швидкістю та простотою транзакцій, і за вартістю, і за дохідністю. Криптовалюті, як і інтернету у свій час, потрібно ще трохи часу, щоб усі люди оцінили її переваги. Ідеї свободи, зручності та швидкого збагачення, закладені у цілях і сенсах блокчейну і криптовалют, і є рушійною силою розвитку цього ринку.