AI для бізнесу: як українські компанії підвищують ефективність у новій цифровій реальності

Раніше штучний інтелект сприймався в Україні радше як експеримент, а сьогодні він стає невід’ємною частиною виробничих, логістичних, енергетичних і корпоративних процесів. Компанії активно інтегрують AI у повсякденні операції, шукають інструменти для аналітики, оптимізації процесів і підвищення продуктивності.

Паралельно відбувається трансформація вимог до персональних і корпоративних пристроїв: зростає попит на локальні рішення із вбудованими AI-прискорювачами та техніку корпоративного класу.

Серед прикладів – ноутбуки ThinkPad на базі процесорів AMD Ryzen™, які поєднують мобільність, автономність і продуктивність, необхідні для роботи з AI-застосунками.

Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 Фото надано пресслужбою

Про практичні результати та плани розвитку Forbes BrandVoice поспілкувався із Тарасом Гошовським, директором з інформаційних і диджитал-технологій МХП, Валентином Винту, Chief Data Management & AI Officer MODUS X, та Сергієм Яковлєвим, комерційним директором MTI.

AI як інструмент стратегічного управління

Тарас Гошовський Директор з інформаційних та диджитал-технологій МХП

У МХП ефект від AI-проєктів вже відчутний і вимірюваний. Один із прикладів – система DMMP (Data Model Meat Processing), яка за допомогою інструментів big data оптимізує роботу ліній м’ясопереробки. Вона аналізує дані, будує математичні моделі й надає рекомендації щодо налаштування обладнання. Це дає можливість оперативно коригувати параметри виробництва, підвищуючи його ефективність. Уже зараз DMMP забезпечила зростання виходу м’яса ніжки більш ніж на 1,6% – це сотні тонн додаткової продукції. Такий результат має відчутний фінансовий ефект і демонструє, що впровадження AI – це не лише автоматизація, а й реальна рентабельність інвестицій.

Ми завжди впроваджуємо AI з орієнтацією на бізнес-результат. У птахівництві це система Smart Technology Assistant (SMART TA) – перше у світі end-to-end рішення для управління процесами вирощування птиці із застосуванням AI-моделей. SMART TA допомагає планувати виробництво, контролювати показники життєзабезпечення, розраховувати оптимальні параметри утримання й автоматично керувати ключовими факторами.

AI також допомагає нам у сфері аналітики продажів і споживчої поведінки. Ми створюємо систему, яка підказує, як і коли краще проводити промоактивності. Завдяки цьому швидко аналізуємо дані, відстежуємо нові тренди й оперативно реагуємо на зміни ринку.

Цифровізація – це не лише про аналітику, а й про інструменти, які дають змогу впроваджувати технологічні рішення на практиці: у виробництві, птахівництві, логістиці, щоденній роботі команд. Щоб AI-рішення працювали не лише на рівні моделей, а й у реальних умовах – у полі, на маршруті чи в цеху, потрібен швидкий і зручний доступ до систем і даних. У цій ролі ключовим інструментом стали ноутбуки – мобільні робочі станції, які відкривають доступ до аграрних моделей, систем моніторингу техніки, цифрових рішень й інтерфейсів управління. Це дозволяє приймати рішення тут і зараз, а також забезпечує координацію у децентралізованій системі управління.

ПРО ПРИСТРІЙ Сучасне апаратне забезпечення стає ключовим рушієм цифрової трансформації бізнесу, забезпечуючи роботу не лише з класичними обчисленнями, а й із завданнями штучного інтелекту. Саме таким рішенням є Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 – бізнес-ноутбук нового покоління, у якому висока продуктивність поєднується з інтелектуальними технологіями. В основі пристрою – 8-ядерний 16-потоковий процесор AMD Ryzen™ AI 7 PRO 360 з вбудованим нейронним блоком (NPU) потужністю до 50 TOPS для on-device AI. Це означає, що ноутбук не лише виконує обчислення, а й розуміє, як зробити їх швидше й безпечніше.

Lenovo ThinkPad T14s Gen 6

Частина аналітики та креативних завдань обробляється локально, без хмар, що відкриває компаніям низку стратегічних переваг.

Продуктивність на рівні майбутнього – складні звіти, BI-дашборди чи мультимедійні завдання виконуються швидше, без втрати ритму роботи.

– складні звіти, BI-дашборди чи мультимедійні завдання виконуються швидше, без втрати ритму роботи. Безпека як стандарт – чутливі дані залишаються на пристрої, знижуючи ризики витоку.

– чутливі дані залишаються на пристрої, знижуючи ризики витоку. Розумне енергоспоживання – AI допомагає збільшити час автономної роботи.

– AI допомагає збільшити час автономної роботи. Комунікація нового рівня – шумозаглушення, чіткіше зображення та інші інтелектуальні ефекти під час дзвінків.

До цього додається запас ресурсів: 32 ГБ LPDDR5x + SSD 1 ТБ – максимум для багатозадачності, аналітики та роботи з великими наборами даних.

14″ WUXGA IPS, 400 ніт – яскравий сенсорний дисплей з чіткою передачею кольору та широкими кутами огляду.

Порти та зв’язок: 2× USB-C (Thunderbolt 4 / USB4, PD 3.1, DP 2.1), 2× USB-A, HDMI 2.1, аудіороз’єм, Wi-Fi 7, BT 5.3 – підключення будь-яких пристроїв та стабільний високошвидкісний інтернет.

TPM 2.0 / Microsoft Pluton, сканер відбитка, BIOS self-healing, шторка камери, опційний Smart Card Reader – фокус на безпеку корпоративного рівня.

Інтегрована графіка AMD Radeon™ 880M – плавна робота в офісних додатках, обробка мультимедіа та підтримка апаратного прискорення для аналітичних завдань.

Карбоно-алюмінієвий корпус, вага 1,3 кг, батарея 58 Вт·год із Rapid Charge – висока мобільність і швидке відновлення заряду для роботи поза офісом.

Lenovo ThinkPad T14s Gen 6

Валентин Винту Chief Data Management & AI Officer MODUS X

Ми активно застосовуємо AI для прогнозування навантаження електромережі в реальному часі, враховуючи погодні умови, споживчі патерни та виробіток від відновлюваних джерел енергії. Це дозволяє згладжувати пікові навантаження, зменшувати ризики аварій, а алгоритми формують рекомендації для диспетчерів щодо перерозподілу потужностей.

AI також використовується для оптимізації технічного обслуговування через predictive maintenance. Аналіз історичних даних із сенсорів і показників зношування обладнання дозволяє прогнозувати ймовірність відмов, оптимізувати графіки ТО та підвищувати надійність мережі, зменшуючи витрати на непродуктивне обслуговування.

Ми реалізуємо стратегічну програму масштабування AI-рішень на рівень усієї енергосистеми. Створюється єдина AI-архітектура та платформа, що дозволяє централізовано управляти життєвим циклом рішень і поширювати успішні кейси в усіх бізнесах холдингу.

Lenovo ThinkPad T14s Gen 6

Безпека даних для нас – пріоритет. Ми відокремлюємо середовище, де створюються і тестуються моделі, від того, де вони працюють у реальному часі з «живими» даними, щоб уникнути витоків або помилок. Для навчання моделей не використовуємо реальні дані, а якщо потрібні сценарії, що імітують реальні процеси, застосовуємо глибоку анонімізацію. Доступ до систем суворо контролюється: кожен користувач має лише необхідні права, використовується багатофакторна аутентифікація та принцип Zero Trust. Крім того, ми проактивно захищаємо інфраструктуру за допомогою сучасних систем моніторингу та реагування на загрози, а перед запуском будь-якого AI-сервісу перевіряємо його на вразливості.

Мобільні робочі місця значно підвищують ефективність роботи польових техніків. Вони отримують завдання, маршрути та доступ до цифрових технічних паспортів прямо на планшетах або смартфонах. Ми також тестуємо AI Copilot, який у реальному часі допомагає знаходити потрібні схеми або інструкції навіть через голосовий запит, роблячи роботу простішою і швидшою.

Сергій Яковлєв Комерційний директор MTI

За перше півріччя цього року ми не спостерігаємо значного зростання запитів на персональні пристрої з вбудованим AI – більшість компаній використовує звичайні ноутбуки з онлайн-сервісами штучного інтелекту через високу вартість спеціалізованих моделей. Водночас зростає попит на ноутбуки з AI-прискорювачами, які забезпечують вищу продуктивність, оптимізацію корпоративних AI-процесів і кращий контроль над даними.

Локальні обчислення (on-device AI) стають критично важливими для аналітики, генерації контенту та роботи з великими даними. Вбудовані NPU-процесори обробляють запити на місці, гарантують стабільну продуктивність і підвищують безпеку, адже дані не передаються у зовнішні середовища. Це зменшує залежність від інтернет-з’єднання та хмарних ресурсів, роблячи бізнес-процеси більш надійними й автономними.

Lenovo ThinkPad T14s Gen 6

На 2025 рік ключовими трендами корпоративного ІТ ми вважаємо гіперавтоматизацію, інтеграцію low-code/no-code-платформ для AI, розвиток суверенного AI та використання автономних AI-агентів у банківському секторі. Компанії прагнуть прозорості й ефективності AI, контролюючи, які дані використовуються у запитах.

MTI допомагає компаніям адаптувати інфраструктуру та обирати оптимальні рішення для AI-трансформації. Співпрацюємо з провідними розробниками програмного забезпечення та апаратних рішень, зокрема AMD, і надаємо сучасні AI-ready інструменти. Наші технічні експерти підбирають рішення під конкретні бізнес-завдання, забезпечуючи ефективність і безпеку процесів.

