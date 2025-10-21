Безпека під контролем. Як рішення від Solidity допомагають банкам боротися з шахрайством

Понад 10 років Solidity допомагає компаніям робити IT-системи безпечними і стійкими. Команда створює рішення, які дозволяють банкам боротися із шахрайством, перевіряти потенційних клієнтів, будувати надійну інфраструктуру та інтегрувати нові технології в наявні бізнес-процеси

Solidity довіряють найбільші гравці ринку: Національний банк України, Ощадбанк, Sense Bank, Кредобанк, а також корпорації поза фінансовим сектором, серед яких Fozzy Group та «Укрнафта». Фокус компанії – у поєднанні команди, технологій та інновацій, що дозволяють клієнтам масштабувати бізнес і водночас гарантувати його безпеку. Про технології, які змінюють банківську безпеку, в інтервʼю Forbes BrandVoice розповів Юрій Федець, засновник і CEO Solidity.

Стратегічне партнерство з IBM

У чому полягає ключова експертиза Solidity?

Solidity – це команда із 64 людей, яка поєднує технологічну експертизу з глибоким розумінням фінансового сектору. Ми спеціалізуємося на впровадженні інноваційних рішень для банків та платіжних систем, допомагаючи їм підвищувати ефективність, зменшувати ризики та прискорювати цифрову трансформацію.

Зокрема, для банків ми впроваджуємо системи протидії шахрайству та перевірки клієнтів, для корпорацій – комплексні інфраструктурні та інтеграційні рішення. Наша мета – робити технології не просто модними словами, а реальним інструментом, який приносить вимірювану користь бізнесу.

Ви є золотим партнером International Business Machines – американської технологічної корпорації, яка розробляє та надає рішення в галузі гібридного хмарного середовища та штучного інтелекту. Що це означає і чому для вас важливо це партнерство?

Партнерство з IBM для нас – це не лише доступ до передових технологій, а й можливість працювати пліч-о-пліч з одним із глобальних лідерів у сфері IT, аналітики та безпеки. Solidity вже понад 10 років впроваджує інноваційні IT-рішення для банків і корпорацій, а завдяки статусу IBM Gold Partner ми отримаємо ще більше можливостей для клієнтів. IBM має унікальний досвід співпраці з фінансовими установами в усьому світі, і це дозволяє нам пропонувати клієнтам рішення, які вже довели свою ефективність на міжнародному рівні.

Solidity

Водночас статус Gold Partner підтверджує нашу експертизу у продуктах IBM та здатність реалізовувати складні проєкти. Статус Gold Partner – це один із найвищих рівнів партнерства з корпорацією IBM. Щоб його здобути, потрібно пройти складний процес сертифікації: підтвердити кваліфікацію співробітників через спеціалізовані сертифікати, відповідати суворим вимогам щодо кількості кваліфікованих фахівців і рівня наданих послуг, постійно оновлювати знання та технології. Це непростий і тривалий процес, який контролюється IBM.

У вашому портфелі – кілька рішень IBM. Чому серед них ви обрали IBM Safer Payments як стратегічний напрям для впровадження у банках?

Ми бачимо, як швидко еволюціонують шахрайські схеми у фінансовому секторі. IBM Safer Payments дає банкам унікальну гнучкість та швидкість у протидії новим загрозам. Головна її перевага – це можливість адаптації під конкретні шахрайські сценарії в режимі реального часу, без тривалих циклів розробки.

Для нас це стратегічний напрям, бо він безпосередньо підвищує безпеку та довіру клієнтів до банків, і він вже показав ефективність у проєкті з одним із європейських банків.

Один із провідних банків Молдови прагнув не просто реагувати на шахрайство, а передбачати його. Наше завдання було знайти рішення, яке працює в режимі реального часу, охоплює всі канали платежів і при цьому не затримує проведення операцій.

Solidity

Які виклики стояли перед банком у сфері захисту платежів?

Викликів було кілька. По-перше, швидко зростала кількість і складність шахрайських схем. По-друге, значна частина ресурсів йшла на ручну перевірку операцій, при цьому залишався високий відсоток хибнопозитивних спрацювань. І нарешті, потрібно було врахувати суворі регуляторні вимоги та інтегрувати нову систему з усіма наявними IT-рішеннями банку без збоїв у роботі.

Що стало вирішальним фактором для вибору саме IBM Safer Payments?

Ключовим стало поєднання гнучкості та інтелектуальної потужності. IBM Safer Payments сама адаптується до нових схем шахрайства завдяки машинному навчанню.

І ще один важливий фактор – швидкість: система аналізує транзакції за мілісекунди, тож безпека працює паралельно з комфортом клієнтів, не створюючи затримок у платежах.

Які ключові етапи охоплювало впровадження системи? Скільки часу тривав проєкт?

Ми почали з детального аналізу бізнес-процесів банку та моделювання можливих шахрайських сценаріїв. Далі створили унікальну структуру обробників даних, інтегрували систему з наявними IT-рішеннями, протестували її в реальних умовах і поетапно запустили. Реалізація всього проєкту, від перших зустрічей до повного переходу на продуктив, тривала кілька місяців.

З якими технічними або організаційними викликами довелося стикнутися?

Головним технічним викликом була інтеграція з численними внутрішніми системами банку, кожна з яких мала свої особливості. Ми розробляли конектори для кожної системи.

Організаційно важливо було заручитися довірою команди банку, тому провели спільні воркшопи та навчання, щоб персонал відчув себе комфортно з новим інструментом.

Як команда банку сприйняла зміни? Чи швидко вдалося адаптуватися до нового інструменту?

Адаптація пройшла досить швидко. По-перше, інтерфейс та логіка системи зрозумілі навіть користувачам без глибоких технічних знань. По-друге, результати були помітні вже в перші тижні, що додатково мотивувало команду активно використовувати інструмент.

Зокрема, ми зафіксували суттєве зниження рівня фінансового шахрайства та скорочення часу реагування на загрози. При цьому кількість хибнопозитивних спрацювань зменшилася, що зняло навантаження з аналітиків, а швидкість обробки платежів залишилася на високому рівні.

Тепер банк працює проактивно: замість того щоб чекати на шахрайські випадки, він виявляє підозрілі операції ще до того, як вони можуть завдати шкоди.

Яку роль у цьому кейсі відіграла команда Solidity?

Ми були технологічним партнером банку – налаштовували систему під їхні потреби, будували нову архітектуру захисту і забезпечували плавний перехід на нову платформу. І що важливо – ми залишаємося на зв’язку і після запуску, підтримуючи розвиток та масштабування рішення.

Майбутнє банківської безпеки

Які стратегічні напрями розвитку компанії Solidity ви вважаєте пріоритетними на найближчі роки?

Наша стратегія зосереджена на чотирьох ключових напрямах.

По-перше, ми розвиваємося разом із поточними клієнтами. Після впровадження Safer Payments продовжуємо супроводжувати рішення, забезпечувати його безперервну роботу та підвищувати безпеку бізнесу. По-друге, ми прагнемо розширювати портфель великих сучасних банків, допомагаючи їм підвищувати захист клієнтів, особливо соціально вразливих груп. Третій напрям – вихід на міжнародний ринок. Щороку все більше закордонних компаній зацікавлює наш рівень експертизи, і ми зосереджуємося на залученні нових клієнтів та розширенні присутності за межами України. І нарешті, ми відчуваємо, що наш внесок у підвищення захисту української банківської системи є важливим. Ми допомагаємо робити її безпечнішою та менш вразливою до шахрайства.

Які технології, на вашу думку, найбільше вплинуть на розвиток банківської галузі в наступні три–п’ять років?

Передусім це штучний інтелект і машинне навчання – вже сьогодні вони змінюють підходи до боротьби з шахрайством і персоналізації сервісів. Також автоматизація бізнес-процесів та розвиток low-code/no-code платформ, що дають змогу швидко адаптуватися до змін ринку.

І нарешті, це кібербезпека та моніторинг транзакцій у реальному часі, бо сучасні загрози потребують миттєвої реакції.

Які поради ви зазвичай даєте своїм клієнтам щодо запобігання фінансовому шахрайству?

Ще під час наших перших консультацій із клієнтами ми рекомендуємо не чекати, поки проблема стане критичною. Інвестуйте у сучасні технології вже зараз, навіть якщо масштаби шахрайства поки невеликі. Дивіться на це питання стратегічно: технології та команда повинні працювати синхронно. І обирайте рішення, що забезпечують гнучкість і швидкість реагування, бо у світі фінансових загроз перемагає той, хто діє на випередження.