Філософія прозорості. Як цифрові рішення Feodal відкривають нову еру взаємодії на ринку земельних відносин

Український ринок землі залишається одним із найменш прозорих секторів економіки. Розрізнені державні реєстри, неточні дані та відсутність єдиного каналу комунікації між усіма учасниками створюють додаткові виклики. Виправити цю ситуацію взялись у компанії Feodal на чолі з Андрієм Дем’яновичем. Він має профільну освіту, тривалий час працював землевпорядником та аграрним експертом

Розуміючи потреби земельного ринку зсередини, Дем’янович разом із командою створив екосистему цифрових рішень, яка змінює взаємодію між землевласниками, громадами, фермерами та бізнесом. У центрі – застосунок «моЄ», що стає основним каналом комунікації між учасниками ринку. Про те, як працює екосистема та який вплив має на галузь, Андрій Дем’янович розповів в інтерв’ю Forbes BrandVoice.

Яким був перший крок до побудови екосистеми?

Коли я працював землевпорядником, то часто робив перевірку даних у земельних реєстрах, яких в Україні з 2013 року два: Державний земельний кадастр і Державний реєстр речових прав.

Ця робота займала багато часу. Щоб автоматизувати процес, я буквально на коліні написав код.

Так у 2018 році з’явився Feodal Monitor – агрегатор даних із Державного земельного кадастру. Саме цей досвід став основою для створення наступних продуктів Feodal.

Як розвивалась екосистема далі?

Чим більше я занурювався у галузь, тим чіткіше розумів її потреби: землевласники не завжди можуть перевірити дані у державних реєстрах, фермери – знайти надійного контрагента, а громади – обробити численні запити і контролювати законність використання земель. У результаті мільйони гектарів залишаються «невидимими» для держави, а ринок втрачає прозорість.

Щоб це змінити, ми почали створювати екосистему цифрових рішень для всіх учасників земельного ринку. Мені дуже пощастило з людьми, які стали партнерами, повірили в ідею і збагатили мене своїм досвідом.

На початку 2020-го з’явилася система Feodal.Land – онлайн-сервіс для фермерів, який дає змогу перевіряти, відстежувати й бачити на карті земельні ділянки разом із даними з державних реєстрів.

У 2021 році ми запустили проєкт для територіальних громад Feodal.Hromada, який допомагає громадам ефективно керувати землею та збільшувати податкові надходження.

У 2025 році вийшов застосунок «моЄ», розрахований на землевласників.

Будь-який власник нерухомості може безкоштовно отримати відомості щодо своєї власності з реєстрів через застосунок і своєчасно виявити проблеми, якщо вони є.

Про які проблеми йдеться?

У державних реєстрах часто трапляються помилки в написанні імен та прізвищ. Наприклад, по батькові може бути вказано «Степанівна» замість «Стефанівна». Виправити таку помилку можна легко, поки людина жива. Після її смерті, коли настає час вступу у спадщину, це вже можливо лише через суд. Тому чим раніше землевласник виявить проблему, тим простіше її розв’язати.

Або є велика кількість земель, що зареєстровані в Державному земельному кадастрі, але не внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Через це держава не «бачить» цих ділянок, а власники не можуть повноцінно розпоряджатися землею – продавати, здавати в оренду чи успадковувати. Наш застосунок дає можливість все це перевірити.

Які ще переваги для землевласників у застосунку «моЄ»?

Наприклад, якщо людина успадкувала ділянку, що перебуває в оренді, то разом із землею вона приймає усі права та обов’язки за чинним договором. У застосунку можна буде одразу повідомити фермера про зміну власника й надати нові реквізити для виплати орендної плати.

Так встановлюється пряма комунікація між власником і орендарем – без посередників і зайвої бюрократії.

Наша місія – створити комунікацію між усіма учасниками екосистеми, щоб вони могли легко і швидко спілкуватися онлайн.

У застосунку можуть зареєструватися тільки землевласники. Як тоді фермер отримує повідомлення?

У цьому і полягає суть «моЄ» як комунікаційного хабу в нашій екосистемі. Якщо фермер є користувачем Feodal.Land, то він обов’язково отримує повідомлення землевласника у своєму кабінеті.

«МоЄ» створює додаткові зв’язки всередині екосистеми між власниками нерухомості та фермерами, агрохолдингами, агенціями. Це і забезпечує прозору комунікацію та відкритий доступ до даних.

Що ще можуть робити учасники ринку завдяки «моЄ»?

Наприклад, виставити свою ділянку на продаж або оренду. Замість того, щоб шукати покупців на OLX, користувач оголошує про це у межах екосистеми через застосунок.

Пропозицію побачать фермери, які зацікавлені в консолідації земель, або інвестори, які хочуть наростити земельний портфель. Так формується прозорий внутрішній ринок – без комісійних, шахраїв і з упевненістю, що кожен учасник є верифікованим власником.

При цьому ми забезпечуємо асинхронну комунікацію: щоб зв’язатися із землевласником, не потрібно мати особисті контакти співрозмовника. Це дає змогу спілкуватися безпечно та зручно, відсікаючи небажані дзвінки.

Ще одна цінність – безпека. Користувач бачить у застосунку, чи має його ділянка ознаки забруднення вибухонебезпечними об’єктами. Система надсилає про це сповіщення на основі даних із системи управління інформацією для протимінної діяльності (IMSMA). Власник може переглянути цю ділянку на карті і скористатися інструкціями, що робити далі, наприклад, подати заявку чи зв’язатися з ДСНС.

Екосистема Feodal у цифрах

Які больові точки холдингів та інвестиційних агенцій закриває застосунок?

Найперше – потребу в прозорому та ефективному управлінні земельними активами через відкриту систему комунікації та прозорості відносин із землевласником.

Холдингам тепер не потрібно створювати власні СRM-cистеми для управління пайовиками, така СRM-система вже є на базі «моЄ», з реальними користувачами, де можна публікувати новини, обмінюватися повідомленнями та вести облік. І що важливо – вийти за межі своїх власників і охопити тих, хто є в регіонах, де працює агрохолдинг.

Крім того, наша екосистема полегшує роботу інвестиційним агенціям. Через вебкабінет вони контролюють портфель інвестицій, відстежують орендну плату, строки дії договорів, вартість набуття, окупність і надходження. Це дає змогу ефективно працювати з великими обсягами ділянок своїх інвесторів без ручної обробки в Excel.

Ми автоматично отримуємо дані з реєстрів, оновлюємо інформацію про ділянки, забезпечуючи актуальність портфеля інвестора в реальному часі.

Чому громадам вигідно бути частиною екосистеми?

Через Feodal.Hromada вони отримують доступ до спілкування з власниками нерухомості, можуть ділитися новинами громади і в перспективі – надсилати рахунки на сплату податків та опрацьовувати інші запити.

Поширення застосунку серед жителів громади зменшує навантаження на співробітників ЦНАПів та сільрад, адже громадяни часто приходять із запитом перевірити дані про ділянку або дізнатися, чи зареєстрований їхній договір.

Прозорість відносин і комунікації в межах громади впливає на добробут і надходження податків у бюджет.

Чи можете поділитися результатами, як екосистема вплинула на конкретну громаду?

Найуспішніші громади в межах нашої екосистеми отримують приріст мінімум 15 млн грн до бюджету в майбутній ітерації (мінімум сім років).

Деякі, менш ефективні, – від 2 млн грн. Все залежить від громади та її бажання бути ефективною.

Ми бачимо амбіції громад і рух до суб’єктності. Вони можуть бути успішними, зокрема з використанням нашої екосистеми.

Які інновації можна очікувати в застосунку найближчим часом?

Ми вже запустили безкоштовного АІ-агента, який допомагає власникам землі розв’язувати їхні питання. Агент має повну інформацію про ділянку, знає всі актуальні закони і може, наприклад, підказати, як виправити помилки у документах або допомогти скласти заяву.

Для нас це спосіб одночасно підтримати сотні тисяч людей та підвищити їхню обізнаність. Ми віримо, що знання та прозорість змінюють ринок і покращують екосистему, а масштабний доступ до інформації дозволяє створювати реальний вплив, а не обмеження.

Який вплив має застосунок на всіх рівнях?

Для користувачів він підвищує обізнаність, робить інформацію про землю прозорою та спрощує управління ділянками.

Бізнес, включно з фермерами, громадами та агенціями, отримує конкурентні переваги через прозору взаємодію з власниками нерухомості.

Важливим елементом є і безпека: інформування про ймовірне забруднення територій убезпечує цивільних і впливає на ринкову вартість землі.

Нові зв’язки та швидкий доступ до інформації роблять ринок ефективнішим. Прозорість і відкрита комунікація змінюють правила гри, а ті, хто впроваджує цифрові рішення, отримують ключову перевагу для майбутнього.