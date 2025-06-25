Інновації Logitech на дотик. У Києві вже рік працює флагманський шоурум Logitech. Що він пропонує

У сучасному світі, де технології розвиваються з надзвичайною швидкістю, а конкуренція зростає, для бізнесу стає критично важливим знаходити нові підходи до взаємодії з клієнтами та демонстрації інновацій. Саме тут на перший план виходять шоуруми або experience centers – спеціально обладнані простори, де потенційні партнери та покупці можуть не просто ознайомитися з продукцією, а й особисто протестувати її, занурившись у реалістичний сценарій використання. Це дає змогу компаніям продемонструвати функціонал, зокрема інтеграцію штучного інтелекту в новітнє обладнання, побудувати довіру, надаючи унікальний, інтерактивний досвід.

У 2024 році компанія Logitech відкрила такий центр у Києві. За даними компанії, цей простір став першим подібним майданчиком у Східній Європі. Детальніше про функціонал центру та умови його відвідування – в експлейнері Forbes BrandVoice.

Про концепцію центру

Ідея центру – показати клієнтам обладнання Logitech і дати змогу протестувати його. За словами Антона Ткаченка, керівника відділу з B2B-продажів в Україні, Молдові та Балканських країнах, такі простори – не ноу-хау, але саме в українському можна протестувати будь-яке обладнання Logitech, навіть те, якого ще немає в продажі.

Антон Ткаченко, керівник відділу з B2B-продажів в Україні, Молдові та Балканських країнах «Ми даємо можливість «погратися» зі своєю продукцією. Тут є як звичайні камери та гарнітури, так і цілі відеоконференс-системи – від базового до найвищого рівнів». Читати більше Згорнути

Якщо до запуску центру у клієнтів Logitech був єдиний можливий варіант протестувати продукцію – замовити демо-зразки, то тепер все можна спробувати в одному місці. «Коли в 2023 році зʼявилась нова камера SIGHT, то черга на її тестування була на три тижні вперед. Тепер же можна просто прийти в досвідовий центр і без жодних очікувань все протестувати, – пояснює Антон Ткаченко. – Ба більше, ми намагаємось привозити до центру новинки, які вже анонсовані в Європі, але поки ще не дістались України. Так було, наприклад, з портативною клавіатурою CasaPop, яка тривалий час продавалась тільки у Великій Британії».

Які запити клієнтів вирішує

Найчастіше до центру звертаються компанії, яким потрібно обладнати переговорну кімнату в офісі. «Спочатку всі думають, що для цього достатньо простої панорамної камери. Але згодом виникають проблеми: поганий звук, неякісна картинка або складнощі з інтерактивною взаємодією для тих, хто приєднується віддалено. Тоді ми пропонуємо рішення, – ділиться Антон Ткаченко. – Для звичайної переговорної кімнати це може бути базовий набір обладнання, а якщо є специфічні проблеми, ми показуємо, як їх виправити за допомогою рішень Logitech».

Про камеру Logitech Sight Це камера-компаньйон, що забезпечує постійний зоровий контакт зі спікерами. Завдяки функції Sight наради в Microsoft Teams, Zoom або Google Meet стають більш інклюзивними для учасників онлайн і офлайн. Камера-компаньйон завжди відстежує, куди дивляться люди за столом, і передає зображення так, щоб співрозмовник завжди бачив очі візаві. Завдяки розміщенню Rally Bar у передній частині кімнати, а Sight – у центрі столу можна підтримувати постійний зоровий контакт під час розмови між учасниками, які знаходяться в кімнаті або онлайн. «Коли ви працюєте дистанційно, система дозволяє завжди бачити обличчя та очі співрозмовників, навіть якщо вони спілкуються між собою, а не дивляться прямо в екран», – пояснює Антон Ткаченко. Читати більше Згорнути

Важливим нюансом є і те, що вся продукція Logitech – із дротами. Саме тому в центрі всі дроти є видимими. «Ми нічого не приховуємо, дозволяючи оглянути всі зʼєднання, – говорить Антон Ткаченко. – Це демонструє нашу чесність перед замовником. Адже якщо директору достатньо побачити гарну картинку, то IT-спеціалісту необхідно розуміти, як все це встановити».

Вартість базової переговорної кімнати – від $1000, і що складніший запит, то вища ціна. «Існують рішення і за €15 000–20 000, тому наші спеціалісти намагаються кожен випадок обговорити індивідуально та знаходити оптимальне рішення», – додає Антон Ткаченко.

Однією з неочевидних переваг відвідування досвідового центру є можливість отримати прямий контакт зі співробітником Logitech, який відповідає за B2B-бізнес. «Одного разу до центру завітала невелика провайдерська компанія з Вінниці. Вони приїхали, оглянули обладнання, спробували його в роботі, а за місяць придбали переговорну систему MeetUp 2, навіть не спитавши у мене про якісь спеціальні умови, – згадує Антон. – Цей випадок став нагодою пояснити: для B2B-клієнтів у нас існують корпоративні знижки, тому варто купувати обладнання в авторизованих партнерів Logitech».

Як потрапити до центру

Записатись на відвідування центру можна через заявку на сторінці Антона Ткаченка в LinkedIn (вгорі поруч із контактами) або на глобальному сайті Logitech, де є форма зворотного звʼязку українською мовою. Відвідування центру – безкоштовне.

За рік цією можливістю вже скористалися майже 70 компаній, деякі з них відвідували центр по кілька разів. Серед них були не лише українські, а й міжнародні компанії. Загалом клієнти проводять у центрі від однієї до двох годин.

«Наше обладнання коштує чималих грошей, тому важливо достеменно вивчити його. Хтось приходить просто ознайомитися з асортиментом, а хтось має чіткий запит, і ми зосереджуємося на ньому», – зазначає Антон Ткаченко.

Прийняття рішень щодо обладнання може тривати довго – місяці, а то й роки. Наприклад, з одним великим міжнародним банком в Україні Антон Ткаченко обговорював проєкт модернізації переговорних кімнат три роки, але врешті співпраця склалась.

«За рік близько восьми компаній прийняли рішення про закупівлю чи переобладнання, і це є добрим показником», – вважає керівник відділу B2B Logitech.

До досвідового центру Logitech можуть завітати не лише представники компаній, а й індивідуальні відвідувачі. Вони мають змогу ознайомитись з ергономічною лінійкою продуктів Logitech – спеціальними мишками та клавіатурами, розробленими для людей, які проводять багато часу за компʼютером.

«У сучасному світі, де комунікації набувають вирішального значення, якісне обладнання відіграє ключову роль, – підсумовує Антон Ткаченко. – Завдяки прямому доступу до експертизи Logitech та індивідуальним рішенням у створенні продуктивних робочих просторів бізнес отримує нові можливості. Це інвестиція в майбутнє, де кожна зустріч має відбуватись із максимальним комфортом».