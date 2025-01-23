Інновації Samsung: ефективні технологічні рішення для українського бізнесу

У сучасному комерційному середовищі клієнти стають дедалі більш вимогливими, і тому ефективність та злагоджена інтеграція технологій набувають критичного значення. З огляду на це Samsung створили комплексну модель для B2B-сегмента , обʼєднавши всі пристрої, рішення та сервіси в одну систему, що відкриває бізнес-клієнтам доступ до персоналізованого досвіду та ефективного управління, моніторингу й оптимізації процесів.

Комплексні рішення для бізнесу та персоналізація робочого простору

Велику кількість пристроїв Samsung на кшталт смартфонів, планшетів, смарт-годинників, дисплеїв, побутової техніки, систем ОВіК і IP-рішення можна легко обʼєднати завдяки IoT-платформам, що дозволить споживачам контролювати енергоспоживання та оптимізувати свої ресурси. SmartThings Pro та IoT для бізнесу забезпечують зручний моніторинг та управління пристроями в реальному часі як у житлових, так і в комерційних приміщеннях, знижуючи витрати та підвищуючи ефективність.

Наприклад, система управління для будівель Samsung b.IoT, яка підвищує ефективність роботи обладнання. Завдяки кондиціонерам Samsung та можливостям інтегрованого контролю, вона допомагає підтримувати комфортний мікроклімат, економити енергію та спрощувати експлуатацію; а за допомогою сервера DMS 2.5 можна керувати до 256 кондиціонерами онлайн, налаштовувати робочі графіки й проводити онлайн-сервіс для діагностики та вирішення несправностей.

До того ж завдяки інструментам Samsung для індивідуального налаштування робочого середовища кожен співробітник може пристосувати його до своїх потреб (налаштування дисплеїв, освітлення, температури та вологості тощо). Така можливість підвищує комфорт та продуктивність на робочому місці, а рішення для створення оптимального мікроклімату для проведення зустрічей, сприяють кращій командній роботі.

Також серед рішень для бізнесу варто окремо виділити такі продукти, як інтерактивні дисплеї Samsung, Outdoor & Window дисплеї, LED-екрани Samsung, супервеликий екран Samsung The Wall, Indoor LED, Outdoor LED та систему управління контентом та дисплеями за допомогою CMS MagicINFO (потужної платформи для управління контентом, яка дозволяє створювати, редагувати та розміщувати контент на цифрових дисплеях будь-якого розміру та формату за допомогою єдиного рішення).

Гнучкість та зручність для готельного бізнесу

Рішення від Samsung для готелів забезпечують підвищений комфорт для гостей: автоматизовані процеси реєстрації та управління освітленням, температурою і вологістю сприяють створенню приємної атмосфери в приміщеннях. Відвідувачі можуть значно простіше скористатися послугами готелю через централізовану систему, що гарантує зручний досвід, підвищує продуктивність та виключає людський фактор, який не завжди позитивно впливає на враження від перебування в готелях.

Одним із продуктових рішень для готельного бізнесу є готельні телевізори Samsung, за допомогою яких можна не просто переглядати програми, а реалізувати підтримку персоналізованого контенту: персональні вітання на екрані, доступ до спеціальних пропозицій готелю, а також можливість виселитись із готелю прямо зі свого номера, не звертаючись до персоналу.

З боку готелю переваги полягають у можливості управляти контентом дистанційно та аналізувати запити клієнтів, що дає можливість оптимізувати рекламу та підвищити рівень обслуговування. Управляти цим процесом можна за допомогою системи LYNK Cloud, яка аналізує, як гості використовують контент, що дозволяє централізовано налаштовувати всі пристрої.

Освітні простори та житло

Для навчальних установ Samsung створили інструменти, які сприяють ефективному та комфортному навчанню: дисплеї підтримують обмін контентом, а системи моніторингу та контролю якості повітря створюють сприятливі умови для навчального процесу.

Також Samsung активно працюють над інтеграцією своїх технологій у повсякденне життя та побут користувачів – зручне управління та зрозумілі інтерфейси покращують користувацький досвід від використання систем розумного будинку та побутових пристроїв.

До таких технологій можна віднести SmartThings. Це платформа для створення екосистеми, яка дає змогу легко керувати пристроями з одного застосунку, доступного на Android та iOS (підтримується технікою Samsung, що працює на операційній системі Tizen). SmartThings є відкритою платформою, що дозволяє створити зручну і потужну систему для керування розумним домом, контролювати енергоспоживання і налаштовувати сценарії для кількох пристроїв одночасно.

Інноваційні технології та система One Samsung

Samsung розширюють можливості своїх B2B-рішень, інвестуючи в дослідження й розробки технологій: штучний інтелект, 5G і робототехніку. Такий підхід дає можливість створювати рішення для бізнесу, як система One Samsung, що об’єднує всі пристрої та сервіси в єдину екосистему, забезпечуючи зручність на всіх етапах: від встановлення до подальшої технічної підтримки протягом терміну обслуговування всіх пристроїв.

One Samsung B2B – це новий підхід для вашого бізнесу з повністю інтерактивними та захоплюючими можливостями від мобільних пристроїв до дисплеїв. Відкрийте для себе майбутнє вже сьогодні, керуйте своєю організацією за допомогою найкращих рішень від Samsung», Ганна Рижих керівник відділу розвитку В2В напрямку

Центральний контактний центр спрощує розв’язання проблем, що виникають у замовника, та підтримує постійну роботу в комерційних, громадських і житлових приміщеннях. Сервісні рішення від Samsung включають спектр послуг для користувачів і партнерів, зокрема роботу власного контакт-центру, склад запасних частин та мережу авторизованих сервісних центрів.

До переваг та послуг сервісу відносяться:

широка сервісна мережа з понад 50 офіційними сервісними партнерами в 34 містах, у тому числі 15 фірмових сервісних центрах;

додаткові сервісні послуги для корпоративних клієнтів (продовження гарантії до пʼяти років, захист від механічних пошкоджень, виїзний сервіс для великої техніки та доставка мобільних пристроїв до сервісу, встановлення та обслуговування техніки);

висока кваліфікація інженерів, оскільки всі фахівці проходять регулярне навчання та сертифікацію для підвищення своїх навичок;

швидкість обслуговування, завдяки власному складу запасних частин та 24-годинній підтримці;

підтримка сім днів на тиждень (спеціальна лінія для корпоративних клієнтів, віддалене налаштування та діагностика, відеоогляд техніки, технічна підтримка від профільного інженера).

Отже, Samsung B2B забезпечує бізнес інструментами, які поєднують технології та пристрої, щоб створити зручні умови для роботи та покращити обслуговування клієнтів.