Іван Пономарьов, Visa: «Для компанії безпека й довіра до її цифрових послуг – це основа основ»

Visa, компанія платіжних технологій зі штаб-квартирою у Сан-Франциско (штат Каліфорнія, США), вважає Україну не тільки ринком, а й державою-хабом. Саме київський офіс допомагає діяльності корпорації у 17 країнах регіону Східної та Південно-Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу.

Станом на 1 січня 2025 року в українському обігу налічувалося 67 млн карток Visa, з-поміж яких 28,5 млн були активними, кажуть у компанії. Лише для порівняння: у 2024 році у світі випущено 4,6 млрд карток цієї платіжної системи (за даними Visa). За минулий рік VisaNet – глобальна мережа Visa, яка забезпечує електронні платежі по всьому світу, – обробила 234 млрд транзакцій у 160 валютах.

Як Visa сприяє зручності та ефективності цифрових платежів усередині України? Які інструменти Visa забезпечують безперебійну та надійну роботу грошових переказів на картки? Розповідає Іван Пономарьов, віцепрезидент, голова Visa Direct у регіоні Центральної Європи, Близького Сходу та Африки (CEMEA).

Про Івана Пономарьова, віцепрезидента, голову Visa Direct у регіоні Центральної Європи, Близького Сходу та Африки (CEMEA) Іван Пономарьов працює у сфері фінансових послуг протягом більш як 18 років. Має ступінь магістра з маркетингового менеджменту КНЕУ. Приєднався до Visa у 2018 році як керівник підрозділу Digital у Visa Consulting & Analytics у регіоні Східної та Південно-Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу. Нині Пономарьов відповідає за комерціалізацію, продажі та розробку рішень для платформи грошових переказів Visa Direct для карток, рахунків і гаманців усередині країни та за кордоном більш ніж у 80 країнах. Раніше був головою Visa Direct у регіоні Східної та Південно-Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу (частина CEMEA). Читати більше Згорнути

Як влаштовані перекази та платежі на картку?

Архітектура платіжних систем, якщо казати дуже просто, складається з банків, які випускають платіжні картки, їхніх держателів, які ініціюють платежі та перекази коштів, та юридичних осіб, які здійснюють перекази на картки. Проте за цим простим описом ховається складна мережа взаємодій і процесів. Основне завдання полягає в тому, як надійно і безпечно обʼєднати всіх цих субʼєктів в єдину систему, що працює 24/7 без вихідних і перерв.

Тут на допомогу приходять провідні світові компанії платіжних технологій, такі як Visa. Visa використовує передові технології шифрування та багаторівневу систему захисту даних, які забезпечують безпеку кожної транзакції.

Крім того, Visa активно впроваджує нові сервіси, що дозволяють здійснювати швидкі грошові перекази на картки та платежі, використовуючи новітні технології, які, наприклад, замінюють конфіденційні платіжні дані на унікальні токени, додаючи ще один рівень захисту. Завдяки цим та іншим інноваціям Visa не лише підтримує безперебійну роботу платіжної системи, а й робить її максимально зручною для користувачів, дозволяючи здійснювати фінансові операції швидко та безпечно, хай би де вони перебували.

Які технологічні мегасистеми за цим стоять?

Свого часу компанія запустила Visa Direct – глобальну технологічну платформу, яка надає доступ до 11 млрд платіжних карток, рахунків та платіжних гаманців по всьому світу. Платформа Visa Direct забезпечує швидкий переказ коштів між усіма цими різними платіжними засобами як у межах однієї країни, так і за її кордонами, та покриває понад 60 різноманітних сценаріїв використання, роблячи фінансові операції простими, швидкими та доступними.

Платформа Visa Direct забезпечує перекази між фізичними особами як за номером картки, так і за номером телефону, а також перекази на рахунки та гаманці. За допомогою Visa Direct клієнти банків надають термінову допомогу рідним, організують збори, поповнюють собі картки з інших карток або готівкою в касах та банкоматах та розділяють рахунки. Також вона забезпечує виплати на картки – наприклад, видачу кредитів, виплату чайових протягом робочого дня, цільові виплати від держави, швидке повернення грошей за товар чи послугу. Також за допомогою Visa Direct здійснюються платежі між бізнесами: приміром, оплата товару на рахунок у Великій Британії або Європі.

Не таємниця, що перекази з Європи до України й навпаки завжди були важливими для нашої економіки та для пересічних українців, які, наприклад, надсилали родичам частину своїх закордонних заробітків або переказували кошти за кордон, аби підтримувати свої сім’ї.

Таким чином, Visa Direct інтегрована у щоденне життя клієнтів банків, забезпечуючи перекази та платежі в надійній інфраструктурі. Наприклад, уранці ви відправили кошти рідним на лікування або як подарунок, вдень переказали кошти за кордон своїй дитині, ввечері зустрілися з друзями, сплатили за вечерю і отримали від них їхню частину рахунку. При цьому вони здійснили вам переказ швидко і надійно просто за номером телефону.

Коли такий набір послуг став доступним в Україні?

Сервіс грошових переказів за номером картки Visa Direct ми вперше запустили в Україні в 2003 році у партнерстві з ПриватБанком. Сьогодні ці швидкі перекази успішно працюють як у межах України, так і за кордоном. Visa забезпечує зручність і внутрішньодержавних, і міжнародних транзакцій. За минулий рік компанія здійснила понад 10 млрд транзакцій через Visa Direct по всьому світу та майже 3 млрд за IV квартал 2024 року. Ці вражаючі цифри підкреслюють популярність та ефективність нашого сервісу. І саме ця платформа забезпечує надійність переказів на картки в Україні завдяки значним інвестиціям в інфраструктуру та високим обсягам операцій. Наш стандарт доступності платформи становить 99,9999%, тобто платформа може бути недоступною лише 32 секунди на рік.

До того ж Visa не стоїть на місці й постійно розширює портфоліо сервісів. Приміром, у 2021 році ми запустили можливість переказів за номером телефону через Visa+. Цей сервіс дозволяє відправляти та отримувати гроші як в Україні, так і за кордоном так само легко, як відправляти повідомлення у месенджері. Visa+, своєю чергою, надає доступ до інших інноваційних сервісів, зокрема Request to Pay, який дозволяє надсилати запити на оплату певної суми особам зі свого списку контактів і переказувати запитувану суму в одне натискання в мобільному додатку свого банку. Це значно спрощує процес оплати рахунків, роблячи його швидким і зручним.

Таким чином, Visa продовжує впроваджувати інноваційні рішення, які відповідають сучасним потребам користувачів та бізнесу, забезпечуючи високу надійність та зручність фінансових операцій.

Ми прагнемо робити ваші фінансові транзакції максимально простими, швидкими та безпечними.

Згідно із дослідженням Visa Stay Secure Study 2025, 80% дорослих українців «здебільшого або повністю» довіряють цифровим транзакціям. Цю довіру важко здобути, але легко втратити. Яких зусиль докладає Visa, щоб споживачі дедалі більше цифровізувалися?

Я маю сказати, що для Visa безпека й довіра – це основа основ. Компанія регулярно інвестує в розвиток та захист платіжної інфраструктури й екосистеми. Наприклад, ми розробляємо інструменти запобігання ризикам шахрайства під час здійснення грошових переказів за допомогою карток, рахунків та платіжних гаманців із застосуванням штучного інтелекту (ШІ).

Крім того, Visa постійно перевіряє власну платіжну інфраструктуру та екосистеми на відповідність стандартам захисту платіжних технологій. Цей моніторинг забезпечує високу надійність та безпеку для всіх учасників платіжної системи. А найголовніше – їхню довіру, про яку ви запитували.

Тепер – про згадане вище рішення Visa Direct. Трохи відкрию завісу: датацентри, які забезпечують функціонування Visa Direct, розташовані по всьому світу. Платіжна інфраструктура Visa забезпечує функціонування глобальної мережі VisaNet із часом безперервної роботи, як я вже зазначив, 99,9999%. Додам, що VisaNet функціонує через захищені канали, і за останні 22 роки з моменту запуску Visa Direct ми не мали жодних випадків компрометації нашої платіжної інфраструктури.

Зрештою, Visa має план безперервності бізнесу (Business Continuity Plan) – такий підхід забезпечує захист персоналу та активів, а також їхнє стабільне функціонування та оперативне відновлення у разі будь-якої форс-мажорної ситуації. Який результат? Безперебійна робота VisaNet для банків, фінансового сектора та користувачів. Це і швидка обробка платежів, і безпечні та зручні цифрові платіжні послуги для споживачів й бізнесу. В результаті це призводить до більшої довіри з боку користувачів, тому вони з іще більшою впевненістю користуються сервісами Visa / Visa Direct.

Іван Пономарьов, віцепрезидент, голова Visa Direct у регіоні Центральної Європи, Близького Сходу та Африки (CEMEA). Фото пресслужба Visa

ШІ та стейблкоїни в платежах

Залучення ШІ у фінансову сферу – це мастхев сьогодні?

Переконаний, що у сфері фінансів та грошових переказів це про збільшення можливостей, зміцнення безпеки та підвищення ефективності.

Visa визнала трансформаційну силу ШІ понад 30 років тому. Компанія продовжує інвестувати в цю сферу і впроваджує ШІ з 1993 року. Отже, це мастхев, який випливає з того факту, що технологічні досягнення йдуть пліч-о-пліч із підвищеними ризиками шахрайства. Онлайн-злочини, спрямовані проти споживачів, стають дедалі складнішими та обʼємнішими. Глобальна шкода від кіберзлочинності, оцінена в $7 трлн у 2022 році, за прогнозами, до 2025 року зросте до $10,5 трлн.

Чи є підстави вірити, що ШІ дасть найвищі результати у боротьбі з кібершахрайством?

Вірю, що так. Як велика SaaS-платформа, Visa бореться з кіберзлочинністю, використовуючи передові ШІ-інструменти та власну експертизу. Це приносить закономірні плоди: лише за 2024 рік Visa заблокувала шахрайські платежі на суму $40 млрд, запобігла 80 млн шахрайських транзакцій та уникнула шахрайства у сфері електронної комерції на суму понад $122 млн.

Далі – більше: Visa нещодавно поліпшила свою пропозицію клієнтам, презентувавши новий інструмент, що використовує генеративний ШІ для виявлення та оцінки атак.

Підсумую: ми у Visa вважаємо, що, зважаючи на швидку еволюцію ШІ, його гнучке й адаптивне регулювання є важливим, а прозорість у роботі ШІ-моделей є ключовою для формування довіри. Цю позицію формує власний досвід Visa у роботі в цій сильно регульованій галузі, що підкреслює важливість нормативних актів для підтримки, а не стримування корисних досягнень ШІ.

Яку роль відіграють стейблкоїни в майбутньому фінансів та комерції?

Як світовий лідер у галузі цифрових платежів, Visa звернула увагу на зростання стейблкоїнів ще на ранній стадії та почала інвестувати в цю сферу, щоб створити місток від них до традиційної фінансової системи.

У 2021 році Visa стала першою великою платіжною мережею, яка розпочала розрахунки у USD Coin (USDC), популярному стейблкоїні, підкріпленому доларом США. Далі ми продовжували інновації у цій сфері: у 2023 році Visa розширила можливості платежів на блокчейн Solana та дала старт співпраці з компаніями Worldpay та Nuvei, щоб дозволити споживачам використовувати карти Visa для покупок зі стейблкоїнами у мільйонах торговців по всьому світу, які приймають картки Visa.

На ринках, де існує відповідне регулювання стейблкоїнів, ми спостерігаємо значну зацікавленість із боку банків та фінтех-компаній у розробці стратегій, повʼязаних з їхнім використанням. Це відкриває нові можливості для розширення доступу споживачів до інфраструктури стейблкоїнів. Відтак можна очікувати, що на таких ринках доступність стейблкоїн-сервісів значно зросте, що сприятиме більшій фінансовій інклюзії та інноваціям у фінансовому секторі.

Visa готова допомогти здійснити цю трансформацію, надаючи швидкі та надійні рішення, які допоможуть усім учасникам фінансової системи адаптуватися до змін і скористатися новими можливостями.

І ключове питання: перекази на картку та платежі є невідʼємною частиною життя споживачів. На які інновації у сфері руху грошей ми можемо очікувати в Україні або в регіоні?

По-перше, штучний інтелект значно підвищить безпеку, допомагаючи виявляти та запобігати шахрайським ризикам у платежах і переказах. По-друге, розширення доступу до стейблкоїнів відкриє нові можливості для стабільних і надійних фінансових операцій. І нарешті, спрощення клієнтського досвіду зробить перекази та платежі ще зручнішими – як усередині країни, так і за кордоном.

Майбутнє фінансових технологій в Україні має перспективний вигляд, і ми з нетерпінням чекаємо на ці захопливі зміни.

Visa постійно інвестує в інфраструктуру, інновації та розвиток безпечних та інноваційних платіжних інструментів.