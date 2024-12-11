«Криптовалюта – це стиль життя»: Дмитро Нікіфоров та Ігор Кучеренко, засновники криптогаманця з вбудованою платіжною карткою HitBit Pro

Криптовалюта – глобальний тренд, який важко стримати навіть найсуворішим регулюванням. Вона змінює фінансовий ландшафт і дає нові можливості для бізнесу. Засновники криптокартки HitBit Pro Дмитро Нікіфоров та Ігор Кучеренко знають це з власного досвіду. Після декількох проєктів у реальному секторі вони вирішили повернутися до світу фінтеху, який виявився їм ближчим. Так виникла ідея HitBit Pro – проєкту, що обʼєднав попит на зручні криптогаманці та їхні амбіції створити щось унікальне. У цьому матеріалі розповідаємо, як запустити криптопроєкт усього за пів року, чому HitBit Pro бачить свою місію як освітню і як команда прагне стати першими у своєму сегменті

Як за пів року створити криптопроєкт

Ще два роки тому купити USDT (стейблкоїн, цифровий долар) було важко. Зараз у центрі Києва на одній вулиці можна зустріти одразу кілька пунктів обміну, де ним торгують. Так само з купівлею та продажем USDT не виникне проблем ані в Маямі, ані в Дубаї, ані в Сан-Франциско. Криптовалюта стає в кроковій доступності для пересічного громадянина – цей простий висновок став першим тригером для Дмитра Нікіфорова та Ігоря Кучеренка, що підштовхнув їх до створення проєкту HitBit Pro. Другий тригер – ресурсний.

«Ми виходили не від ідеї (вона в принципі не нова і носиться в повітрі), а від своїх можливостей», – пояснює Дмитро, співзасновник HitBit Pro. – Так вийшло, що в цей момент ми були готові й технічно, й інфраструктурно. У нас уже був софт, і в нас була (і є) європейська фінансова компанія з усіма відповідними ліцензіями».

Завдяки цьому HitBit Pro усього за шість місяців виріс з ідеї до реального рішення – криптокартки, яку можна отримати через Telegram-бот.

Розробляти власне програмне забезпечення (ПЗ) засновники проєкту вважають у більшості випадків недоцільним. «На сьогодні всі заводи, інфраструктури та софти вже створені, – каже Ігор. – Наприклад, компанія Apple не має власних заводів із виробництва iPhone. А якби мали, то, попри наявність гарантованого попиту, їхня продукція коштувала б дорожче. Це ж саме стосується і ПЗ. Усі глобальні софти, які дозволяють виконувати багатофункціональні завдання, вже створені».

Той софт, що взяли за основу для HitBit Pro – це масштабний необанкінг, що використовується багатьма компаніями за принципом White Label і дає змогу виконувати різноманітні фінансові операції. Лише невелика його частина здатна закрити всі потреби криптопроєктів.

Під функціонал криптокартки цей софт адаптували три людини. Це зайняло близько місяця і коштувало замість мільйонів сотні тисяч. Також близько трьох місяців зайняв брендинг – його створенням займалась агенція Superheroes, і ще близько двох – інтеграція дизайну бота і сайту з програмним забезпеченням.

Проєкт не про криптовалюту, а про стиль життя

Основний функціонал HitBit Pro – це можливість розплачуватися криптовалютою через звичайну Mastercard картку:

Продукт підтримує зберігання близько 10 основних криптовалют (найближчим часом цей список буде збільшений до 30).

Також у межах цього гаманця ви можете легко обмінювати криптовалюту не тільки на фіатні гроші, а й між собою.

Можна без посередників і бірж придбати біткоїн та почати трейдити або інвестувати.

Безпеку даних гарантує Mastercard і деякі фічі продукту. Наприклад, пароль після введення зникає одразу після обробки системою. Реалізується рішення через Telegram-бот, бо це найзручніше рішення з інтуїтивною навігацією. Крім цього, наразі розробляється застосунок та вебверсія продукту.

Втім, як наголошує Ігор Кучеренко, цей проєкт – не про криптовалюту, а про стиль життя:

«Наші користувачі в 99% випадків користуються стейблкоїнами. Коїни використовуються як засіб платежу, виконуючи одну з п’яти основних функцій грошей. Але функції накопичення чи інвестування – не ядро цього проєкту. Ядро – це використання цифрового безготівкового долара (грубо кажучи, анонімного) у повсякденному житті».

На сьогодні понад пів мільярда осіб по всьому світу користуються криптовалютою, і ця кількість зростає. Тому продукти, що забезпечують перехід з децентралізованої системи до традиційної фіатної валютної системи, користуватимуться стабільним і зростаючим попитом. Отже, цільова аудиторія HitBit Pro – це всі.

Криптогаманці та криптокартки вже з’являлись на ринку України та Європи, але, за словами Дмитра, вони охоплюють лише 0,1% користувачів. Ба більше: місія HitBit Pro – боротися не з конкурентами, а з людською необізнаністю та аналоговим мисленням, тобто з невіглаством. Проєкт має в першу чергу просвітницьку мету.

«Свого часу так було з «Моршинською». Вони хотіли привчити людей купувати бутильовану воду замість того, щоб пити кип’ячену з чайника. А інші бренди вже намагалися відвоювати частину ринку у «Моршинської». Так і ми зараз: ми ні в кого нічого не відбираємо, ми створюємо новий ринок. Ми йдемо, розповідаємо й показуємо, як можна спростити своє життя та перебудувати його, використовуючи криптовалюту». Дмитро Нікіфоров

Дмитро Нікіфоров, співзасновник криптогаманця з вбудованою платіжною карткою HitBit Pro

Дмитро додає, що це завдання значно складніше, ніж класично розправитися з конкурентами. Служба підтримки проєкту постійно в роботі. Наприклад, люди просять пояснити, як додати картку в Apple Pay або Google Pay. У відповідь на це компанія створює цикл статей і матеріалів, які пояснюють продукт з різних боків для різних груп населення. Це робиться для того, щоб люди зрозуміли, що це таке, як воно працює і навіщо їм це потрібно.

Коли через два–три роки конкуренти почнуть «наступати на п’яти», HitBit Pro планує вже мати повноцінне криптоком’юніті, для якого пропонуватиме різні бенефіти: як-от кешбеки та спеціальні пропозиції від партнерів (маркетплейсів, сервісів оренди тощо).

Про криптовалюту як тренд

Як і будь-яка система, що залежить від нових учасників, криптовалюта росте завдяки тому, що до неї долучаються нові люди. Це не класична фінансова піраміда, але принцип подібний. Криптовалюта не забезпечена нічим, каже Дмитро: «Люди іноді згадують технології на кшталт Ethereum чи Solana (блокчейн-технології), але варто запитати, як саме це впливає на валюту – і настає пауза. Ніяк. Монети у вашому гаманці – це окрема історія, не пов’язана з технологією».

Попри це, глобальний тренд криптовалют залишається на зростання, тому що нові люди, що вірять у неї, заходять у ринок. Так, тут існує багато шахрайства, але з криптовалютою, як і з іншими фінансами, варто бути обачними. Найважче було першим учасникам. Але після цього спільнота почала рости в геометричній прогресії – від кількох людей до пів мільярда за відносно короткий історичний період.

За словами Ігора Кучеренка, варто тільки порівняти: перша кредитна картка з’явилася у 1950 році, а перший банкомат ввели в експлуатацію через 17 років після цього. Натомість біткоїн з’явився у 2009-му, а вже у 2018 році перше місто (Агнес Вотерс, Австралія) дозволило розрахунок криптовалютами. З урахуванням того, як швидко ми розвиваємося технологічно (порівняно з 1950-60 роками), всі технічні питання інтеграції крипти в наявну фінсистему – це питання недалекого майбутнього.

«Зараз ми живемо на стику двох реальностей: крипта не до кінця зрозуміла багатьом, але все одно витісняє стару фінансову систему, яка заважає товарообміну і створює чорні ринки. Що швидше кожен із нас перебудується зі старої мобілки з маленькими кнопками на останню версію смартфона, то простіше нам усім буде адаптуватися в епоху, що стрімко розвивається». Ігор Кучеренко

Ігор Кучеренко, співзасновник криптогаманця з вбудованою платіжною карткою HitBit Pro

Зараз держави намагаються втрутитися у цей процес і почати регулювати криптовалюту, але це майже нереально, вважає Дмитро Нікіфоров: «Стейблкоїни, які забезпечені 1:1 доларом, уже починають регулюватися, і це добре. Вони прирівнюються до цінних паперів і потрапляють під контроль держави. Проте інші криптовалюти ніколи не будуть повністю підконтрольними. Це неможливо. Якби ми з вами вирішили використовувати кленовий листок як засіб платежу, ми могли б так зробити без жодних договорів чи дозволів».

Ба більше, чим активніше держава намагатиметься втрутитись, тим популярніше ставатиме крипта. Адже фінансові моніторинги, ліміти, недосконале адміністрування податків змушують громадян і бізнес шукати більш комфортні способи організації свого життя і діяльності.

Своєю чергою, крипта дозволяє бути глобальним і не прив’язаним до конкретної держави та її правил. Наприклад, криптокартка HitBit Pro для українців за кордоном – це альтернатива відкриттю рахунку в європейському банку: «Навіть відкрити рахунок у європейському банку для наших громадян важко: треба кудись там поїхати, надати різні документи та довідки, почекати якийсь час… Або спробуйте покласти на рахунок принаймні €2000 чи €3000. Виникнуть питання. А у нас ви отримаєте європейський мастеркард за пʼять хвилин і ліміт €50 000 на розрахунки в місяць! Тобто це дуже зручне рішення для наших громадян, які перебувають в інших країнах».

Втім, компанія так само налаштована глобально. Україна – це тільки початкова точка, бо фаундери українці. Також почали з європейського ринку, бо картка в євро. Але загалом, це глобальний проєкт, який працює будь-де, де функціонує Mastercard і де криптовалюта не заборонена законодавчо.