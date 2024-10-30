Презентація Lenovo: інновації у сфері розробки та використання нейромереж

Протягом останніх трьох років значно зросло використання нейромереж для роботи, навчання, досліджень і творчості. Зокрема, технології генеративного штучного інтелекту активно застосовують у різних галузях для підвищення продуктивності та автоматизації завдань

Наприклад, щодо роботи та підвищення продуктивності: працівники, які користуються нейромережами, повідомляють про підвищення ефективності від 30% до 50%. Програмісти можуть збільшити продуктивність до 126%, а маркетологи, дизайнери та інші професіонали все частіше застосовують ШІ для створення контенту та аналізу даних, що дає їм змогу присвячувати більше часу на стратегічні завдання.

Також кількість наукових робіт у сфері штучного інтелекту постійно збільшується, особливо у галузях машинного навчання, компʼютерного зору та обробки природної мови. Щороку все більше студентів обирають нейромережі як напрям для досліджень і дисертацій. У навчанні та науковій діяльності штучний інтелект допомагає швидше аналізувати великі обсяги даних і знаходити нові інсайди​.

ШІ знайшов широке застосування у творчих сферах, таких як створення графіки, музики й текстів. Відповідні платформи дають змогу художникам і дизайнерам експериментувати з новими інструментами, що значно розширює можливості для візуального і текстового контенту​.

Тож у сучасному світі вже неможливо ігнорувати важливість цього напряму технологічного розвитку. Передові компанії активно працюють над розвитком ШІ та його використанням для покращення рівня життя і створення інновацій. Lenovo як одна з таких компаній представила на цьогорічному заході Tech World 2024 декілька цікавих розробок із різних галузей: від оптимізації робочого процесу та систем охолодження до технологій, що покращують рівень життя людей з обмеженими можливостями.

Інновації у сфері розробки ШІ для потреб бізнесу

Серед представлених Lenovo новинок є платформа Hybrid AI Advantage, орієнтована на персональні пристрої та корпоративні рішення для ширшого доступу до інновацій штучного інтелекту, та ноутбук ThinkPad X1 Aura Edition, який інтегрує ШІ для підвищення продуктивності, автоматизації процесів і персоналізації користувацького досвіду. Також платформа Lenovo AI Now надає готові інструменти для обробки даних у режимі реального часу, а Lenovo Learning Zone спрямована на навчання користувачів основам штучного інтелекту.

Lenovo приділила особливу увагу корпоративним рішенням, представивши технології, що інтегрують ШІ у традиційні бізнес-моделі. Завдяки новим технологіям у сфері охолодження серверів, зокрема системі Neptune, енергоефективність покращилася, що сприяє зниженню екологічного впливу, а також допомагає організаціям оптимізувати використання ресурсів.

Lenovo у співпраці з NVIDIA представила платформу Hybrid AI Advantage, створену для забезпечення швидкого повернення інвестицій шляхом оптимізації ШІ-інфраструктури для бізнесу. Hybrid AI Advantage спрямована на покращення операційних процесів і підвищення якості прийняття рішень завдяки глибокому аналізу даних у режимі реального часу, що є важливим для галузей, де швидкість обробки та доступ до інформації мають вирішальне значення.

Нейромережі та залізо Lenovo

Lenovo представила, як її називає виробник, нову еру водяного охолодження Neptune, що розроблена для ефективної роботи з потужними серверними системами, зокрема NVIDIA Blackwell. Ця технологія забезпечує можливість видалення до 100% тепла, що виникає в процесі роботи серверів.

Система ThinkSystem N1380 Neptune дозволяє організаціям оптимізувати свої центри обробки даних, зменшуючи потребу в традиційному кондиціонуванні повітря. Lenovo підкреслює, що використання водяного охолодження не лише покращує ефективність, а й знижує енергоспоживання на 40% порівняно з традиційними методами охолодження. Завдяки Neptune компанії можуть краще управляти тепловими навантаженнями у своїх центрах обробки даних, що є критично важливим для забезпечення безперебійної роботи систем.

Lenovo активно співпрацює з NVIDIA, щоб впроваджувати ці рішення у великих масштабах, що робить їх доступними для компаній різного розміру – від стартапів до великих підприємств.

Серед концептуальних пристроїв, що використовують нейромережі як основу своєї функціональності, представлені такі девайси:

Lenovo AI Mouse – AI Mouse пропонує персоналізований досвід завдяки інтеграції спеціальної кнопки AI, яка зʼєднує користувачів з Lenovo AI Now. Завдяки цифровому асистенту зі штучним інтелектом ця концептуальна миша спрощує робочі процеси, допомагаючи користувачам ефективніше виконувати завдання.

– AI Mouse пропонує персоналізований досвід завдяки інтеграції спеціальної кнопки AI, яка зʼєднує користувачів з Lenovo AI Now. Завдяки цифровому асистенту зі штучним інтелектом ця концептуальна миша спрощує робочі процеси, допомагаючи користувачам ефективніше виконувати завдання. Lenovo Home AI Brain – концепт, що покращує спосіб обміну спогадами в сімʼї, використовуючи штучний інтелект для автоматичного створення відеороликів, у яких зібрані найяскравіші моменти з урочистих подій. Платформа дає змогу сімʼям редагувати і ділитися персоналізованим контентом на різних пристроях.

– концепт, що покращує спосіб обміну спогадами в сімʼї, використовуючи штучний інтелект для автоматичного створення відеороликів, у яких зібрані найяскравіші моменти з урочистих подій. Платформа дає змогу сімʼям редагувати і ділитися персоналізованим контентом на різних пристроях. Lenovo AI Buddy – імітує інтерфейс на основі почуттів для персоналізованої взаємодії з користувачами, адаптуючи свої відповіді на основі запитів і вподобань користувача. Асистент ефективно справляється з плануванням, нагадуваннями та щоденними завданнями, що робить його важливим інструментом підвищення продуктивності, який легко інтегрується в повсякденну роботу користувачів.

– імітує інтерфейс на основі почуттів для персоналізованої взаємодії з користувачами, адаптуючи свої відповіді на основі запитів і вподобань користувача. Асистент ефективно справляється з плануванням, нагадуваннями та щоденними завданнями, що робить його важливим інструментом підвищення продуктивності, який легко інтегрується в повсякденну роботу користувачів. Super Multi-view 3D – це 65-дюймовий 3D-дисплей, призначений для взаємодії кількох людей із різних точок зору. Технологія забезпечує безперешкодну взаємодію та створює інтуїтивно зрозуміле середовище для зустрічей.

– це 65-дюймовий 3D-дисплей, призначений для взаємодії кількох людей із різних точок зору. Технологія забезпечує безперешкодну взаємодію та створює інтуїтивно зрозуміле середовище для зустрічей. Smart Connect на планшетах Lenovo – інтегрує пристрої екосистем Motorola та Lenovo, забезпечуючи уніфіковану роботу з декількома пристроями, що дає змогу пристроям без ШІ користуватися окремими функціями з підтримкою ШІ.

Використання ШІ та інновації у сфері охорони здоровʼя, медицини та покращення рівня життя людей з обмеженими можливостями

Lenovo та InCor розробляють TRAdA, AI-платформу для розширеного виявлення аритмії

Lenovo у співпраці з Інститутом серця (InCor) у Бразилії оголосила про запуск платформи TRAdA (Telemonitoramento Remoto Assistido de Arritmia), яка використовує штучний інтелект для моніторингу серцевої активності в режимі реального часу. Ця платформа створена для виявлення аритмій у понад 20 млн бразильців, які страждають від серцевих захворювань, зокрема аритмій, що є причиною понад 320 000 раптових смертей щороку в країні.

TRAdA – це зручний пристрій, який безперервно відстежує серцеві ритми та електричні сигнали серця, застосовуючи розвинені алгоритми штучного інтелекту. Це дозволяє виявляти потенційні аритмії в режимі реального часу, надсилаючи критичні сповіщення медичним працівникам для швидкого реагування на стан пацієнтів. Платформа вже успішно протестована на 253 учасниках у клінічних дослідженнях, зокрема в післяопераційний період.

TRAdA, AI-платформа від Lenovo та InCor для розширеного виявлення аритмії

До того ж TRAdA демонструє успішні результати на практиці, наприклад, система повідомила про симптоми надшлуночкової тахікардії в однієї із пацієнток, що дозволило лікарям провести термінову консультацію, встановити діагноз і призначити лікування. Інший пацієнт, після лікування мітральної недостатності, під час віддаленого моніторингу повідомив про прискорене серцебиття, що привело до консультації та подальшого направлення в лікарню, де було підтверджено фібриляцію передсердь. Пацієнт потребував госпіталізації, і під час перебування в лікарні йому оперативно діагностували тромбоемболію легеневої артерії. Моніторинг дозволив провести швидке і цілеспрямоване втручання, що підкреслює важливість цієї технології в післяопераційному догляді. Тобто TRAdA не тільки покращує лікування аритмій, а й підвищує безпеку пацієнтів у післяопераційний період.

Комунікаційне рішення на основі штучного інтелекту для людей, які живуть із БАС, представлено на Lenovo Tech World

Також на заході Tech World 2024 компанія Lenovo у співпраці з Фондом Скотта-Моргана представила нове рішення на основі штучного інтелекту для людей, які страждають на бічний аміотрофічний склероз (ALS) та інші тяжкі недуги. Ця технологія обʼєднує різноманітні інноваційні елементи, такі як предикативний ШІ, гіперреалістичні аватари, персоналізовані голоси і технології відстеження погляду.

Комплект включає круглу клавіатуру, яку розробили фахівці SMF і виготовили у Lenovo, а також алгоритми ШІ для персоналізації голосів. Додатково використання аватарів від D-ID та технології відстеження погляду від IrisBond допомагає створити швидкий і зручний спосіб спілкування. Ця технологія реалізована на базі ноутбука Lenovo ThinkPad x12, що дозволяє легко використовувати пристрій в різних умовах, як-от на столах або в інвалідних візках.

Комунікаційне рішення на основі штучного інтелекту для людей, які живуть з БАС Технологія реалізована на базі ноутбука Lenovo ThinkPad x12, що дозволяє легко використовувати пристрій у різних умовах, як-от на столах або в інвалідних візках Попередній слайд Наступний слайд

Перший фотореалістичний ШІ-аватар для людей із хворобою Альцгеймера та деменцією випустили Lenovo та Innovations in Dementia

Alzheimer’s Intelligence – це, по суті, фотореалістичний ШІ-аватар для людей із хворобою Альцгеймера та деменцією. У світі налічується близько 55 млн людей, які страждають від деменції, і ця кількість прогнозовано зросте до 139 млн до 2050 року. ШІ-аватар забезпечує можливість для пацієнтів та їхніх родин отримувати підтримку в непростих ситуаціях. Аватар створено на основі зображень 10 людей із деменцією, а генеративний ШІ розширює їхні вирази обличчя для створення природного спілкування.

Перший фотореалістичний ШІ-аватар від Lenovo та Innovations in Dementia для людей із хворобою Альцгеймера та деменцією

Він забезпечує можливість користувачеві ставити запитання та отримувати відповіді, які розроблені на основі знань і досвіду реальних людей. Команда розробників активно працювала над тим, щоб аватар був зручним у використанні для людей без спеціальних технічних навичок. Та важливо зазначити, що він не дає медичних порад і функціонує лише як джерело підтримки: Lenovo акцентує, що використання ШІ в такій формі не замінює людський контакт, а радше доповнює його, надаючи корисну інформацію і підтримку в моменти, коли люди потребують допомоги.

Матеріал підготовлено за підтримки дистрибʼютора товарів ТМ Lenovo – ТОВ МТІ.