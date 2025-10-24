PROфесіонали у світі ШІ. В Україні стартують продажі нових MacBook Pro та iPad Pro з чипом M5

На український ринок виходять дві новинки Apple – MacBook Pro 14’ʼ та iPad Pro з процесором M5. Створені для епохи штучного інтелекту, ці пристрої задають новий стандарт продуктивності та відкривають небачені раніше можливості для роботи, творчості та розваг

MacBook Pro з чипом M5

MacBook Pro – продуктивність з інтелектом

Новий MacBook Pro отримав чип M5 з нейронними прискорювачами в кожному графічному ядрі, що забезпечує до 3,5 разів вищу продуктивність у завданнях штучного інтелекту порівняно з попереднім поколінням.

Інноваційний графічний процесор дає можливість працювати зі складними 3D-рендерами, редагувати відео у високій роздільній здатності та виконувати ресурсоємні завдання з максимальною швидкістю.

Коли йдеться про ігри, новому MacBook Pro теж немає рівних. Картинка – максимально захоплива та реалістична. А динамічне кешування оптимізує вбудовану памʼять, що забезпечує значне підвищення продуктивності. Завдяки пропускній здатності памʼяті 153 ГБ/с користувачі можуть комфортно працювати з великими моделями штучного інтелекту або масивними сценами в 3D-програмах.

Пристрій підтримує до 4 ТБ пам’яті, оснащений 14-дюймовим Liquid Retina XDR-дисплеєм з піковою яскравістю 1600 ніт для HDR-контенту, 12-мегапіксельною камерою Center Stage та шестидинаміковою аудіосистемою з підтримкою просторового звучання. Ноутбук працює на операційній системі macOS Tahoe.

Ще одна особливість нового MacBook Pro – найдовший час автономної роботи серед усіх Mac – до 24 годин. А швидка зарядка до 50% за 30 хвилин забезпечує максимальну мобільність. На відміну від багатьох інших ноутбуків, MacBook Pro гарантує однакову продуктивність і при підключені до мережі, і працюючи від акумулятора.

iPad Pro з чипом M5

iPad Pro – найпотужніший планшет

Процесор M5 відкриває нову сторінку в розвитку iPad Pro, поєднуючи особливу швидкість і енергоефективність. Його 10-ядерний графічний модуль із вдосконаленими нейронними прискорювачами дає можливість пристрою виконувати складні завдання штучного інтелекту миттєво – від створення зображень до роботи з великими мовними моделями. Завдяки покращеній пам’яті та багатопотоковій продуктивності процесора робота на новому iPad Pro стає ще більш плавною, швидкою та безмежно комфортною чим би ви не займалися.

Новинка працює на удосконаленій оперативній системі iPadOS 26, в якій покращилося керування вікнами, оновився зовнішній вигляд іконок, які до того ж тепер можна кастомізувати, додалися нові програми, зокрема «Телефон», «Оглядач», «Щоденник» тощо.

iPad Pro оснащений сучасним дисплеєм Ultra Retina XDR. Його створено за допомогою революційної технології Tandem OLED, яка забезпечує безкомпромісну яскравість, точну контрастність і надзвичайно високий динамічний діапазон. Технології ProMotion і True Tone дарують реалістичне, живе зображення з природними кольорами та плавним відтворенням руху.

Творцям контенту та шанувальникам онлайн-спілкування iPad Pro пропонує 12-мегапіксельну ширококутну камеру з адаптивним спалахом True Tone і фронтальну камеру на 12 Мп, що підтримує функцію центрування в кадрі. Мікрофони студійної якості та аудіосистема з чотирма динаміками забезпечать ідеальне звучання. Ви можете записувати відео 4K ProRes, подкасти та вибирати правильний мікрофон для кожної програми за допомогою засобу вибору вхідного сигналу.

Новий iPad Pro отримав бездротовий мережевий чип N1 – інноваційну розробку Apple. Він підтримує Wi-Fi 7, Bluetooth 6 та Thread, забезпечує кращу продуктивність під час підключення до мереж 5 ГГц, а також покращує загальну продуктивність і надійність таких функцій, як персональна точка доступу чи AirDrop.

Попри неймовірно тонкий і легкий дизайн, iPad Pro з чипом M5 вражає не лише своєю потужністю, а й автономністю. Завдяки швидкій зарядці пристрій можна зарядити до 50% лише за пів години, використовуючи адаптер динамічної потужності 40W з піковою 60W від Apple або інший зарядний адаптер 60W чи більше.

Як придбати новинки

Зробити передзамовлення новинок у офіційних партнерів Apple в Україні можна вже відсьогодні й за тиждень отримати девайс. З 31 жовтня до 2 листопада ви можете придбати новий MacBook Pro 14ʼ’ з чипом M5 у ПриватБанку в оплату частинами – 15 платежів по 5867 грн на місяць.

Ця пропозиція діє тільки в офіційних партнерів: «АйСпейс», «Комфі», «Алло», «Цитрус», «Розетка», «Фокстрот», «Водафон», «Епіцентр», «МоЙо», «Кібернетики», КТС, «ТеТеТеЮа», «Київстар».

