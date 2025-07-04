Техніка Apple у фармацевтичному бізнесі: досвід «Тева» в Україні

Коли йдеться про техніку для бізнесу, Apple насамперед асоціюється з креативними індустріями: дизайном, відеопродакшеном, музикою. Водночас пристрої Apple стали незамінними помічниками й у багатьох інших сферах, зокрема у фармацевтичному секторі.

Один із таких прикладів – «Тева в Україні», одна з найбільших міжнародних фармацевтичних компаній на вітчизняному ринку. Для злагодженої роботи команд, швидкої взаємодії з медичною спільнотою та якісного управління процесами тут покладаються на техніку саме цього бренду. Детальніше про те, як Apple допомагає бізнесу працювати ефективніше, – в експлейнері.

Як девайси Apple допомагають фармацевтам

iPad i iPhone Apple – невідʼємна частина щоденної роботи команди «Тева в Україні». «Медичні представники використовують iPad для демонстрації промоматеріалів, доступу до CRM-систем і всіх корпоративних ресурсів, систем навчання і внутрішніх комунікацій, а також для збору зворотного зв’язку від клієнтів. Навіть за умов інтенсивної експлуатації техніка демонструє стабільну роботу ʼв поліʼ» – зазначають у компанії.

Для офісної команди гаджети Apple слугують інструментом підвищення продуктивності у щоденних завданнях. Їх використовують для роботи з контентом, аналітикою, звітністю, участі в онлайн-зустрічах тощо. Це забезпечує швидкий доступ до актуальної інформації та підвищує ефективність ухвалення бізнес-рішень.

Більше можливостей, менше клопоту

Вся техніка в «Тева» централізовано налаштовується через Apple Business Manager за допомогою програми автоматичного розгортання DEP. Її компанія активно використовує вже близько трьох років. Завдяки цій програмі нові пристрої вже на етапі першого запуску автоматично додаються до корпоративної структури й миттєво підʼєднуються до MDM-системи без участі ІТ-відділу. Такий підхід особливо ефективний для компаній з великими або розподіленими командами.

Сергій Зенюков, керівник IT-відділу «Тева» «Завдяки автоматизованому налаштуванню пристроїв через DEP і централізованому управлінню через MDM ми втричі скоротили час на підготовку нових пристроїв для співробітників. Нові iPhone та iPad автоматично налаштовуються під корпоративні стандарти. Це спростило процес онбордингу нових працівників у різних регіонах. Централізоване управління також дає можливість бачити, які пристрої підключені, в якому вони стані та які застосунки встановлено – тож це полегшує аудит і контроль за парком техніки». Читати більше Згорнути

Гнучкість корпоративної інфраструктури Apple дає можливість масштабувати її відповідно до зростання бізнесу – від кількох десятків до тисяч пристроїв.

Стабільність і безпека

За словами представників «Тева в Україні», вибір на користь Apple зумовлений насамперед надійністю техніки – як «заліза», так і програмного забезпечення. Висока продуктивність iPhone та iPad, їхня стабільна робота навіть після кількох років експлуатації мінімізує звернення до ІТ-підтримки й суттєво знижує навантаження на технічну службу.

Ще одна перевага – інформаційна безпека, адже фармацевтичний сектор нині є одним із найбільш привабливих для кіберзлочинців. Apple пропонує комплексний захист даних: усі пристрої мають вбудоване шифрування, у разі втрати їх можна дистанційно заблокувати або стерти дані. Через керовані Apple ID співробітники отримують доступ до корпоративних ресурсів без використання особистих акаунтів. І навіть після скидання налаштувань пристрої залишаються прив’язаними до компанії через Apple Business Manager. Це знижує ризики несанкціонованого використання, крадіжок чи перепродажу.

Інвестиція, що окупається

У прагненні оптимізувати витрати чимало компаній обирають дешевші або компромісні рішення, заощаджуючи на техніці. Часто під сумнів ставлять доцільність використання Apple у щоденних бізнес-процесах – мовляв, це надто преміально. Але на практиці така економія часто обертається додатковими витратами: на обслуговування, підтримку, заміну, інтеграцію. У «Тева» придбання техніки Apple вважають вдалою інвестицією. За словами команди, вона стабільно працює, має довгий життєвий цикл, не потребує частих ремонтів чи заміни.

Андрій Фесенко, інженер інформаційно-комунікаційних систем компанії DEKOM, що є офіційним партнером Apple в Україні «Apple регулярно оновлює свої операційні системи, що дає змогу бізнесу залишатися на сучасному рівні та швидко адаптуватися до нових вимог. Бренд постійно реагує на виклики ринку й впроваджує інновації, що допомагає підтримувати актуальність техніки навіть через кілька років після придбання». Читати більше Згорнути

Додатковою перевагою для корпоративних клієнтів є глобальна програма Apple Trade In, яка значно спрощує процес оновлення техніки. Для бізнесу це зручно ще й тому, що не потрібно окремо розвʼязувати питання утилізації застарілих пристроїв.

Офіційно означає надійно

Повноцінне використання інструментів Apple для бізнесу з усіма перевагами DEP, MDM і централізованого управління можливе лише за умови, що техніка придбана в офіційних партнерів компанії-виробника. У такому разі пристрої автоматично додаються до корпоративної системи та без проблем інтегруються в ІТ-інфраструктуру.

Сергій Зенюков, керівник IT-відділу «Тева» «Понад десять років ми співпрацюємо з DEKOM, від підбору техніки до гарантійної та післягарантійної підтримки. Такий формат «під ключ» зручний для бізнесу. А оскільки DEKOM є глобальною компанією, ми можемо ефективно підтримувати транснаціональні бізнес-процеси та забезпечувати єдині стандарти використання техніки в різних країнах». Читати більше Згорнути

Фармацевтичний ринок – один із найбільш динамічних і конкурентних. Щоб працювати ефективно в таких умовах, компанії потрібні надійні інструменти, які забезпечують безперебійну роботу, захист даних і можливість швидко адаптуватися до змін. У компанії «Тева в Україні» добре це розуміють, саме тому для повсякденної роботи тут обрали техніку Apple. Її можливості дозволяють не лише ефективно розвʼязувати внутрішні бізнес-завдання, а й будувати продуктивну взаємодію з медичною спільнотою та пацієнтами. У випадку «Тева» це ще й приклад того, як провідні технології можуть ефективно працювати на благо і здоров’я мільйонів людей.