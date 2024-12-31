Технології для ефективності. Наскільки продуктивні ноутбуки Lenovo ThinkPad у реальних задачах – досвід топменеджерів Ощадбанку

Сучасні гаджети значно прискорюють робочі процеси та підвищують ефективність команд. За даними досліджень, автоматизація та використання інноваційної техніки можуть збільшити продуктивність працівників на 25–30%. Компанія Lenovo, з 40-річною історією у світі технологій, створює пристрої, які поєднують функціональність, надійність і стиль, задовольняючи потреби користувачів у роботі та повсякденному житті

Однією з лінійок бренду є ноутбуки Lenovo ThinkPad. Ці універсальні пристрої – надійні, але легкі для перенесення; включають комплекс програмних безпекових рішень та розумні функції, як-от впізнавання обличчя.

Щоб перевірити, як ці переваги працюють у реальному житті, три моделі ThinkPad Forbes BrandVoice передав працівникам Ощадбанку. У цьому матеріалі топменеджери банку розповідають, як ноутбуки допомогли їм у виконанні повсякденних завдань, і діляться досвідом використання гаджетів Lenovo для роботи й бізнесу.

Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 2-in-1

Антон Тютюн заступник голови правління Ощадбанку Моя продуктивність покращилася внаслідок швидшого виконання задач і меншої залежності від зарядки. Крім того, зручна клавіатура зробила роботу комфортнішою навіть у тривалих сесіях. Думаю, що цей пристрій ідеально підходить керівникам, які багато працюють у дорозі, а також аналітикам чи фахівцям, що потребують швидкого доступу до даних Читати більше Згорнути

Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку. Фото: Артем Галкін

Типовий день заступника голови правління Ощадбанку починається з перегляду ключових показників роботи банку та обговорення пріоритетів із командою. Велика частина часу йде на зустрічі: стратегічні обговорення, розвʼязання оперативних питань, контроль виконання проєктів. Завдання, які потребують постійної уваги, – це аналіз ефективності та оперативне прийняття рішень.

Основними робочими інструментами фахівця є ноутбук та смартфон. «Зокрема, я активно використовую платформи для відеоконференцій та інструменти для аналізу даних, – зазначає Антон Тютюн. – Незамінними є пристрої, які дозволяють швидко обробляти інформацію та працювати мобільно».

Антон виділяє наступні важливі критерії якості робочих інструментів:

легкість;

продуктивність;

тривалий час роботи від одного заряду батареї.

Антон Тютюн з ноутбуком Lenovo ThinkPad X1 2-in-1. Фото: Артем Галкін

Він додає, що інколи ноутбуки старіших моделей не забезпечували достатньої продуктивності для обробки великих обсягів даних. Це уповільнювало робочий процес і змушувало шукати альтернативи, наприклад, потужніші пристрої або сервіси в хмарі. Використання хмарних рішень має певні недоліки, такі як ризики безпеки даних, залежність від інтернет-зʼєднання, що може бути нестабільним, і потенційні затримки при доступі до інформації через хмарні сервери.

ThinkPad X1 2-n-1, за словами Антона Тютюна, повністю відповідає його критеріям.

«Пристрій одразу вразив якістю збірки, швидкістю роботи та яскравістю екрана. Клавіатура дуже зручна для набору тексту, хоча до сенсорного екрана знадобилося трохи часу, щоб звикнути», – ділиться заступник голови правління Ощадбанку.

Антон Тютюн найчастіше використовував ноутбук для відеоконференцій, роботи з документами та презентаціями. Однак особливо корисною стала функція шумозаглушення під час дзвінків. Вона допомагає знижувати фоновий шум і покращувати якість звуку під час відеозвʼязку, що особливо важливо в офісному середовищі, де можуть бути присутні сторонні звуки.

Єдине, що викликало питання під час тестування гаджета, – це налаштування додаткових функцій безпеки, але технічна підтримка швидко допомогла з цим впоратися.

Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon

Володимир Москаленко директор електронної комерції Ощадбанку Мені дуже сподобався сенсорний екран ноутбука. Зазвичай мені не вистачає тактильності, а завдяки сенсорному екрану деякі дії я міг виконати швидше, наприклад, легко перемикатися між вікнами. Тепер моя робота стала значно швидшою Читати більше Згорнути

Володимир Москаленко, директор електронної комерції Ощадбанку. Фото: Артем Галкін

Робочий день директора електронної комерції Ощадбанку складається з взаємодії зі співробітниками департаменту і розвʼязання поточних питань. Це часто включає листування поштою, а також участь у нарадах. Більшість зустрічей проходять онлайн – як правило, одна за одною.

Також Володимир Москаленко досить багато працює з документами. «У нас більшість програмних комплексів побудовані в інтернет-браузерах. Там треба при вході вводити певні підтвердження, коди, паролі. Відповідно, часто треба переходити з вікна в вікно», – пояснює специфіку роботи директор електронної комерції Ощадбанку.

Зазвичай Володимир Москаленко працює з офісу, але буває, що виконує задачі й вдома. В обох випадках користується ноутбуками: на роботі на додаток має ще один екран. З неробочого ноутбука в офісі може виходити на конференції. У дорозі часто працює з планшета або смартфона.

Завдяки сенсорному екрану ThinkPad X1 Carbon частково зміг замінити планшет та суттєво пришвидшити роботу: бо перемикатися між вікнами зручніше пальцями, ніж мишкою чи тачпадом.

Володимир Москаленко з ноутбуком Lenovo ThinkPad X1 Carbon. Фото: Артем Галкін

Функціонально Володимир Москаленко оцінює гаджет на 10 з 10.

«Якщо порівнювати з моїм робочим ноутбуком, то рішення від Lenovo значно більш елегантне. З ним приємно ходити, не соромно діставати у кав’ярні, він влазить в невелике відділення рюкзака. При цьому функційно він пропонує багато. Може бути частиною вашого всесвіту».

Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s

Ганна Старик керівниця контакт-центру Ощадбанку Абсолютно точним буде сказати, що це гаджет для вашого комфорту. Особливо сподобалось те, що він легкий. Для заміни свого старого ноутбука, що страшенно тяжкий і не влазить в елегантну сумочку, я б цей гаджет точно розглядала Читати більше Згорнути

Ганна Старик, керівниця контакт-центру Ощадбанку. Фото: Артем Галкін

Контакт-центр Ощадбанку – це підрозділ банку, який обробляє більш ніж мільйон запитів на місяць. 75% звернень обробляються автоматизовано, 25% – залишаються на обробку працівниками. За усім цим треба слідкувати й це – основна робота керівниці контакт-центру.

«Я маю величезну кількість звітів і доступів та можу в будь-який момент прослухати будь-яку розмову співробітника з клієнтом», – розповідає про свою роботу Ганна Старик.

Її робочі інструменти – це комп’ютер і ноутбук. Плюс комп’ютера в тому, що в нього є великий екран, який дає змогу працювати з таблицями та великими звітами. Втім, саме ноутбук дозволяє керівниці контакт-центру бути більш мобільною та час від часу працювати дистанційно. Тому й в ThinkPad T14s вона виділяє в першу чергу компактність і легкість – те, що його, на відміну від її поточного гаджета, зручно носити з собою.

Ганна Старик з ноутбуком Lenovo ThinkPad T14s. Фото: Артем Галкін

Крім того, Ганна Старик особливо виділяє функцію впізнавання, що пропонує гаджет.

«Зазвичай, щоб почати працювати, я маю ввести мільйон паролів. І це займає хвилин 5–10 на початку кожного робочого дня, – розповідає Ганна Старик. — А цей ноутбук можна налаштувати так, що він сам вас впізнає і вмикається автоматично. Ба більше, якщо хтось підходить ззаду і гаджет «бачить» чуже обличчя, він автоматично блокується».

Також топменеджерка Ощадбанку високо оцінила безпосередньо роботу екрана: гарну якість передачі картинки та відсутність бліків. Він автоматично підлаштовується так, що працювати не заважає ані сонце, ані лампочки.

Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s

«Щодо великих звітів, то саме такий аспект роботи цей ноутбук не покрив. Але це складно для будь-якого ноутбука, бо для коректного відображення треба великий екран. Втім, це займає усього 10% моєї роботи. Більшість – це робота з документами та презентаціями й цього гаджету для цього цілком достатньо», – підсумовує Ганна Старик.

Для топменеджерів Ощадбанку використання ноутбуків Lenovo ThinkPad стало справжнім проривом у підвищенні ефективності роботи. Завдяки надійності, легкості та тривалому часу автономної роботи ці пристрої допомагають зосередитися на важливих завданнях і досягти високої продуктивності в мінімальні терміни.

Ноутбуки Lenovo ThinkPad – гарний вибір для бізнес-професіоналів, які цінують надійність і мобільність у роботі. Вони забезпечують швидкий доступ до необхідної інформації, знижують залежність від зарядки й надають комфорт під час тривалих робочих сесій.

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