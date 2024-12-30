Технології в русі: які гаджети допомагають в житті та побудові компанії Анні Хаустовій, Corcel Group

У сучасних реаліях, коли бізнес потребує мобільності, а робочі умови стають дедалі складнішими, технології є важливою складовою ефективності. Анна Хаустова, засновниця та СЕО логістичної компанії «Корсель Груп», тестує новинку Lenovo ThinkPad T14s Gen 6, перший серед ThinkPad АІ-ноутбук класу Copilot+. Для Forbes BrandVoice вона розповіла, як цей пристрій підтримує багатозадачність, оптимізує робочі процеси та допомагає поєднувати інтенсивний темп роботи з сімейними обов’язками та вихованням дітей. Відтак, після тестування Анна Хаустова вирішила придбати ноутбук для свого технічного директора, переконана в здатності обладнання значно підвищити ефективність роботи

Ранковий ритм та ефективність: час для себе

Мій день починається рано – о шостій ранку. Це час, який я витрачаю виключно на себе, не пов’язаний ані з бізнесом, ані з родиною. Це не просто ранкова рутина, а мій спосіб налаштуватися на продуктивний день, організувати внутрішній баланс і підготуватися до викликів, які чекають попереду. Кожен момент цього часу важливий: зарядка, сніданок, 15-20 сторінок художньої літератури та інколи медитація на природі влітку.

Три рази на тиждень я займаюся спортом, а коли не тренуюсь, відвідую масажі чи інші процедури для підтримки здоровʼя. Це дає змогу звільнитися від стресу, що накопичується через напружений графік. Ще одна важлива складова моєї фізичної рутини – це регулярний 10-кілометровий біг чи прогулянка. Вся моя родина, колеги, друзі та знайомі знають, що щоденно з 10 до 12 ранку я ходжу. Де б я не була – вдома, у відрядженні чи у відпустці – я завжди знаходжу час для цього заняття.

Під час тренувань я часто проводжу робочі онлайн-наради. Також спільні прогулянки або спортивні заняття з колегами стали частиною нашої звичної робочої практики. Ці наради під час бігу чи прогулянок не тільки дозволяють обговорювати важливі питання, а й створюють атмосферу легкості, в якій з’являються справжні ідеї та рішення. У таких неформальних обставинах інколи виникають натхненні обговорення, що приводять до глибших, більш креативних і результативних рішень.

Анна Хаустова, засновниця та СЕО логістичної компанії «Корсель Груп». Фото: Артем Галкін

Про Анну Хаустову та Corcel Group Анна Хаустова народилася у Харкові. За освітою – перекладач з іспанської мови. У 2008 році заснувала ТОВ «Корсель», логістичну компанію, місією якої є створення робочих місць в Україні та розвиток логістики Європи на ринку України. На сьогодні компанія надає логістичні, складські й експедиторські послуги та має офіси в Україні, Іспанії та Польщі. В Corcel Group працює 150 людей. Нещодавно Анна Хаустова оголосила про запуск академії Corcel Group. Читати більше Згорнути

Організація роботи та побуту в умовах нестабільності

Моє життя зараз – це постійний рух і балансування між особистими та професійними обов’язками. Я живу в Харкові разом із дітьми, тут розташований один з наших офісів, але через міркування безпеки ми з колегами не ходимо туди. Харків – це мій дім, також я часто буваю в Одесі. І, звісно, маю поїздки, що пов’язані з роботою, хоча їх зараз не так багато. Раніше я користувалась автомобілем та послугами водія, але наразі віддаю перевагу потягу.

У харківському офісі, коли ми ще працювали там, головні рішення часто приймалися біля апарату з кавою. Це був момент для неформальних обговорень, де народжувалися цікаві ідеї. Зараз ці наради продовжуються, але вже у новому форматі – з ноутбуком, планшетом, телефоном чи на ходу.

Мені часто доводиться працювати просто з машини, й тут я просто не уявляю себе без багатофункціональної техніки. Мій ноутбук, телефон, переносний Wi-Fi, навушники – все це стає невід'ємною частиною робочого процесу.

У мене навіть є портативний принтер, адже не завжди зручно працювати з документами на екрані, тому часто я їх друкую безпосередньо в авто.

Кожна з моїх доньок також має гаджети. У старшої – великий стаціонарний комп’ютер, адже вона багато займається з репетиторами. Також у неї є планшет і телефон, що дають змогу залишатися на звʼязку. Молодша має планшет і телефон. Я завжди купую їм хороші навушники, великі, щоб було комфортно, бо важливо, щоб робота та навчання були зручними та приємними. Я з дитинства вчу доньок, що працювати має бути комфортно, і для цього потрібно мати відповідну техніку, яка забезпечить максимальну зручність у процесі навчання і роботи.

Анна Хаустова. Фото: Артем Галкін

Вибір, що відповідає потребам: Lenovo ThinkPad як оптимальне рішення для технічних завдань

Як я вже казала, вдома та в поїздках часто працюю з ноутбуком і телефоном. Зручність інтеграції між пристроями дозволяє ефективно працювати з будь-якої точки, адже всі документи автоматично дублюються на кожному пристрої. Однак інколи робота потребує складного програмного забезпечення, і ось тут на допомогу прийшла новинка – Lenovo ThinkPad T14s Gen 6.

Вже давно я зрозуміла важливість автономності пристроїв. Мій робочий день насичений подорожами та постійними зустрічами, тому батарея, яка не розряджається за три дні активної роботи, для мене стала справжнім відкриттям.

У той час як мій ноутбук часто потребує підзарядки, Lenovo ThinkPad працював без жодних проблем протягом трьох діб навіть при встановленні складного софта, такого як SolidWorks, що використовує мій технічний директор для створення 3D-моделей і креслень. Це стало значною перевагою при тестуванні нового ноутбука.

Крім того, вагу пристрою я також враховую як важливий фактор. Техніка повинна бути компактною і легко переносною, адже я постійно переміщуюсь. Важливість того, щоб ноутбук був не тільки легким, а й функціональним, зіграла вирішальну роль у виборі Lenovo для мого технічного директора. Він працює з важкими файлами та складним програмним забезпеченням, тому для нього ThinkPad став ідеальним рішенням. До того ж дизайн Lenovo на мою думку більш притаманний чоловічій аудиторії, тому я вирішила придбати ноутбук для технічного директора Corcel Group.

Анна Хаустова

Технічний відділ та логісти, які часто перебувають у поїздках, також отримають ці ноутбуки для більш зручної роботи з великими обсягами даних. Але, мабуть, найважливіше в цьому виборі – це мій власний підхід до створення комфортних умов для роботи. З кожним роком я більше орієнтуюсь на власні потреби та бажання створити максимально зручну атмосферу для себе і команди.

Lenovo ThinkPad T14s Gen 6

Про Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 – потужний і компактний ноутбук класу Copilot+ ПК, оснащений процесором Snapdragon® X Elite з 12 ядрами і 12 потоками, що забезпечує високу швидкість роботи до 3,4 ГГц. Завдяки графічному процесору Qualcomm® Adreno™ він відмінно справляється з графічними та відео завданнями. Моделі оснащені 14-дюймовим дисплеєм WUXGA з яскравістю 400 ніт, памʼяттю 32 ГБ LPDDR5x і SSD на 1 ТБ, що забезпечує стабільну роботу з великими обсягами даних. Ноутбук важить всього 1,3 кг, має потужну батарею на 58 Вт·год та інтеграцію з Microsoft 365 для підвищення продуктивності. ThinkPad T14s Gen 6 має відмінну автономність, що дає змогу працювати без підзарядки протягом трьох діб. Завдяки вдосконаленому захисту та високій продуктивності цей ноутбук є ідеальним рішенням для великих робочих навантажень, таких як перекодування відео, аналіз і кодування великих наборів даних. Читати більше Згорнути

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