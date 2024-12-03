Цифрова фортеця. Як датацентр «ПАРКОВИЙ» став альтернативою хмарним гігантам і забезпечує безперебійну роботу віртуальної та фізичної ІТ-інфраструктури

Один із головних викликів для державних і приватних компаній сьогодні – забезпечення безперебійної роботи своєї ІТ-інфраструктури. Перехід у хмару стає важливим рішенням у цьому напрямку. В Україні працює кілька великих комерційних датацентрів, які пропонують хмарні послуги, дотримуючись усіх необхідних стандартів і сертифікатів. Датацентр «ПАРКОВИЙ» вирізняється тим, що не лише надає хмарні сервіси та відповідає всім вимогам, а й забезпечує надійне розміщення ІТ-інфраструктури для великого бізнесу, державних установ і фінансового сектору

Це єдиний комерційний датацентр в Україні, який має сертифікат TIER III від Uptime Institute, що підтверджує відповідність міжнародному стандарту TIA 942. Завдяки цьому компанії отримують стабільну, безперебійну роботу ІТ-систем, яка дозволяє їм продовжувати розвиток навіть у складних умовах війни. Як у ДЦ «ПАРКОВОМУ» забезпечують стабільність інженерної інфраструктури та вирішують завдання клієнтів, Forbes BrandVoice дізнався у CEO датацентру Володимира Покатілова та комерційної директорки Алли Кітаєвої.

Технологічні можливості

Коли почався розвиток датацентру «ПАРКОВИЙ»? Які послуги він сьогодні надає?

Володимир Покатілов: Будівництво Датацентру «ПАРКОВИЙ» завершилось у 2013 році. Його спроєктувала і побудувала французька компанія Schneider Electric. Наша команда працює в ДЦ «ПАРКОВОМУ» з березня 2020 року, коли змінились його власники.

Важливо підкреслити, що згідно з вимогами українського законодавства критична інфраструктура та організації, які її обслуговують, повинні належати виключно українським власникам. ДЦ «ПАРКОВИЙ» відповідає цим вимогам на 100%.

Володимир Покатілов, CEO Датацентру «ПАРКОВИЙ»

Алла Кітаєва: Ми даємо доступ до найвищих технологій обслуговування ІТ-інфраструктури, щоб оптимізувати організаційні та фінансові витрати і забезпечити гарантовану роботу ІТ-обладнання навіть під час довготривалих вимкнень світла. До речі, під час блекаутів ДЦ «ПАРКОВИЙ» не робив і не робить додаткових нарахувань клієнтам при живленні від власної дизель-генераторної електростанції. Це один з прикладів допомоги приватного бізнесу критичній інфраструктурі, що мінімізує негативні наслідки дефіциту електроенергії.

Також для компаній, які привозять серверне обладнання з інших регіонів, особливо прифронтових, ми надаємо послугу «віддалені руки» команди датацентру 24/7. Тобто за запитом ми перезавантажимо сервер, замінимо жорсткий диск або проведемо роботи з обладнанням.

Алла Кітаєва, комерційна директорка Датацентру «ПАРКОВИЙ»

Ви також надаєте послуги інтернет-провайдера. Кому і на яких умовах?

ВП: Так, крім розміщення серверного обладнання та забезпечення його безперебійної роботи в необхідних кліматичних умовах згідно вимог безпекових і інфраструктурних сертифікатів, ми надаємо сервіси як інтернет-провайдер. Наша оптична мережа має більш ніж 200 км оптики по Києву, що дає змогу під’єднатись напряму до датацентру й обмінюватись інформацією на максимально можливій швидкості. А завдяки нашому майданчику у Львові ДЦ «ПАРКОВИЙ» дає змогу додатково розширити послугу резервного копіювання інформації для тих, кому важливо залишити сегменти власної інфраструктури в межах України, зберігаючи найшвидший трансфер і доступ до даних через високошвидкісне 10 Гбіт/с пряме з’єднання ЦОДу Києва та Львова.

У 2024 році Датацентр «ПАРКОВИЙ» здобув статус премʼєр-партнера ІТ-компанії гіганта Broadcom. Які переваги це дає?

ВП: Хмарні послуги ми надаємо на базі двох гіпервізорів – Hyper-V та VMware by Broadcom. У 2023 році Broadcom за $44 млрд поглинула VMware і змінила політику співпраці з компаніями, виділивши три рівні партнерства. Перший рівень – Pinnacle Partner, куди входять Microsoft, IBM, Google. Другий рівень – Premier Partner, куди в Україні увійшли всього декілька операторів хмарних рішень. До речі, ми – одна з трьох компаній в Україні, які отримали такий статус, що засвідчує позицію Датацентру «ПАРКОВИЙ» як одного з найбільших українських провайдерів хмарних сервісів. Третій рівень – Registered Partner, куди входять усі інші компанії.

Чому для нас було важливо стати партнером другого рівня? Бо так ми маємо право отримувати швидку технічну підтримку напряму від самого вендора, а не через третіх осіб. А отже, ми можемо оперативно вирішувати проблеми тих наших клієнтів, ІТ-інфраструктура та продукти віртуалізації яких побудовані на базі VMware.

Хмарні сервіси, безпека і персональний підхід

Хто є ядром замовників Датацентру «ПАРКОВИЙ»?

Головний замовник нашого датацентру – ІТ-команда в будь-якому прояві. Її конфігурація залежатиме від розміру компанії. Це можуть бути комерційні компанії, великий ентерпрайз, середній бізнес і держсектор. Володимир Покатілов

АК: Наш ключовий бізнес концентрується довкола хмарних сервісів, вони становлять 70% нашого портфелю. Здебільшого це запити від державних і приватних компаній на віртуалізацію ІТ інфраструктури та безпеку даних. Щоб мінімізувати вплив викликів війни й захистити важливі дані від втрати, клієнти Датацентру «ПАРКОВИЙ» мають змогу дублювати окремі критично важливі компоненти своєї cloud-інфраструктури на сертифікованому та захищеному обладнанні датацентрів у Польщі, Литві або Німеччині. Наприклад, розміщуючи всю або критично важливі компоненти ІТ-інфраструктури датацентру в Варшаві, клієнту доступна опція резервного копіювання важливої інформації на окремий майданчик у Франкфурті. Всі локації для бекапів побудовані на відстані більш ніж 120 км одна від одної. Ми будуємо і з’єднуємо майданчики закордоном захищеними прямими каналами, без інтернету і затримок.

У чому переваги ДЦ «ПАРКОВОГО» порівняно з закордонними датацентрами?

АК: У перші місяці повномасштабного вторгнення в хмари гіперспекейлерів, таких як Azure та AWS, мігрувало понад 10 ПБайт даних від державних органів, банківської й освітньої систем України. Якщо раніше всі переймались за безпеку своїх даних, то зараз, коли ми стабілізували роботу, українські компанії почали рахувати гроші, адже сервіс за кордоном дорожчий на 15-20%, ніж в Україні. Крім того, співпраця з гіперскейлерами напряму відбувається тільки за передоплатою, що створює додаткове фінансове навантаження. Наші компанії, особливо державні, відчувають відсутність персонального підходу та недостатність технічної підтримки. Всі клієнти для них, навіть держава – пересічний клієнт.

Натомість ми впевнені, що для клауд-сервісів і компаній, які їх отримують, повинен бути виключно персональний підхід і робота, побудована в парадигмі вимог українського законодавства.

Тому ми слідкуємо за законодавчою базою і вимогами від регуляторів для роботи з інформацією. Крім всіх базових і необхідних сертифікатів, ми додатково сертифікували приватну хмарну інфраструктуру для розміщення конфіденційної інформації. Тобто приватна хмара Датацентру «ПАРКОВИЙ» відповідає вимогам регулятора щодо зберігання конфіденційної інформації й за необхідності надає підготовлене ізольоване середовище без зовнішнього доступу до даних, а також забезпечує готове рішення для розміщення інформації критично важливих підприємств, які мають специфічні вимоги до безпеки.

Алла Кітаєва, комерційна директорка Датацентру «ПАРКОВИЙ»

Про сертифікати та ліцензії

Чи має Датацентр «ПАРКОВИЙ» всі необхідні сертифікати та ліцензії, щоб бути не гірше за закордонні центри обробки даних?

ВП: ІТ-інфраструктура та дані клієнтів, розміщені у хмарі ДЦ «ПАРКОВИЙ», захищаються згідно з міжнародними стандартами ISO 27001:2022, ISO/IEC 27701 і сертифікатом відповідності КСЗІ. Фізична безпека та стабільність роботи сертифікована TIER III та відповідає міжнародному стандарту TIA-942. Для вдосконалення системи управління якістю надання послуг у сфері ЦОД і хмарних сервісів використовуються підходи згідно сертифікату ISO 9001. Це дає змогу забезпечити найвищий рівень сервісів і відповідати суворим вимогам розміщення інформації для держсектору та критичної інфраструктури, фінустанов і великого бізнесу.

Ми також маємо міжнародні сертифікати, як наприклад SAP Certified Provider of Cloud and Infrastructure Operations, що дає право клієнту розміщувати продукти SAP у межах нашої інфраструктури та отримувати пряму підтримку від SAP.

Важливим є те, що ці сертифікати потрібно не тільки отримати, а й за деякий час підтвердити їх. Наприклад, аудити сертифікатів SAP навесні 2022 року ми проводили онлайн. Організаційно це навіть складніше. Підготовка займає два місяці, безпосередньо процес сертифікації/аудиту – два дні, протягом яких наша команда залучена у ці процеси на 100%.

АК: Ми також маємо специфічні та галузеві сертифікати. Для приватної хмарної інфраструктури компаній – фізично ізольованої віртуальної інфраструктури, що побудована під діючу ІТ-інфраструктуру замовника, – існують окремі рішення для захисту конфіденційної інформації. Ці рішення повинні відповідати специфічним вимогам, за якими слідкують контролюючі органи (до прикладу, Держспецзв’язку). Ми слідкуємо за законодавчою базою і вимогами від регуляторів для роботи з інформацією, тому у нас є приватна хмара з елементами додаткового шифрування, побудована спеціально для розміщення службової та конфіденційної інформації для державного сектору й міністерств, банків, фінансових установ і комерційних організацій, які надають сервіси держустановам та повинні дотримуватись вимог законодавства щодо роботи з конфіденційною інформацією.

Безперебійність роботи

Як інженерна інфраструктура великого датацентру працює під час війни?

ВП: Ніхто не міг спрогнозувати, яким викликам ми протистоятимемо під час активних бойових дій, ракетних і дронових атак. У звʼязку з цим ми були вимушені багато чого зробити. Наприклад, підвищили ємності зберігання дизелю до 50 тонн. Зробили великі запаси охолоджуючої рідини, акумуляторів, системи автоматики. Ми також організували приміщення для місць відпочинку під час ракетних атак, що розміщується глибоко в датацентрі під багатометровими шарами бетону.

На початку війни вартість електроенергії від міста та дизелю була приблизно однаковою. Тому коли місто переживало перші обстріли енергетики й блекаути, ми не виставляли додаткові рахунки клієнтам. За два роки вартість електроенергії подорожчала приблизно на 20%, а вартість дизелю збільшилась майже вдвічі. Тож зараз працювати на власній дизельній електростанції набагато дорожче за живлення від міської лінії, але ми продовжуємо робити це за наш кошт, не виставляючи додаткових нарахувань клієнтам.

Для великого датацентру найкритичніше – це часті перемикання і, як наслідок, величезні стрибки напруги. Тому нам довелося переналаштувати перемикачі напруги між різними вводами (які, до речі, дають змогу перемикатись від основного джерела живлення через силовий модуль APC Symmetra за 0,005 сек, що є безшовним для обладнання). Однією з ключових складових екосистеми, яка відповідає за безперервність роботи датацентру, є джерело безперебійного живлення Symmetra MW. У нас активно працює три джерела безперебійного живлення Symmetra по 1,6 МВт кожне, хоча в проєкті одне з них було передбачене як резервне. Проєктна потужність Датацетру «ПАРКОВИЙ» – 4 МВт, при цьому «завантаження» ЦОД на сьогодні становить 50%. Фактичне споживання ДЦ «ПАРКОВИЙ» з урахуванням сезонного PUE наближається до 1 МВт на годину.

В ДЦ «ПАРКОВИЙ» активно працює три джерела безперебійного живлення Symmetra по 1,6 МВт кожне

Для забезпечення безперебійної роботи датацентру потрібна не тільки техніка, а й люди. Чи відчуває сфера ЦОД кадровий голод сьогодні?

ВП: Зараз у нас 67 співробітників, що майже вдвічі більше, ніж в січні 2023 року. Для нас розповсюджений сценарій – це не розширення наявної команди, а залучення профільних фахівців на окремі проєкти. У сьогоднішніх реаліях на ринку праці в Україні сформувався стійкий дефіцит профільних спеціалістів, особливо в специфічних сферах. Наприклад, сьогодні нам потрібно розширити команду з кібербезпеки. Попри те, що ми готові платити більше, ніж в державному секторі, це зробити важко, адже після 2020-го фахове навчання в Україні залишається на досить низькому рівні.

АК: Найбільша ланка за кількістю спеціалістів в організаційній структурі нашого датацентру – це технічний відділ, який налічує трохи більш ніж 47% від загальної кількості співробітників. Другі за розміром – продажі та обслуговування клієнтів. Наша рекрутингова мета на найближчий час – знайти профільних ІТ-спеціалістів з віртуалізації, архітекторів хмарних рішень, кіберофіцерів тощо.

Зі свого боку ми робимо вклад у розвиток майбутніх кадрів і в освітні курси для розвитку таких спеціалістів. Разом з НКЦК при РНБО залучаємо їхніх і наших фахівців.

На нашому прикладі процес онбордингу таких спеціалістів виглядає наступним чином. Ми залучаємо початківців, беремо їх у техпідтримку після універу або під час навчання. Пропрацювавши у нас деякий час, вони мають скласти іспити Cisco Certified Network Associate. Якщо все успішно, то переводимо людину на посаду інженера мережевої інфраструктури. Компанія навіть готова компенсувати витрати на навчання, але після того, як спеціаліст успішно складе іспити.

Які ключові вектори розвитку Датацентру «ПАРКОВИЙ» на 2025 рік?

ВП: Ми і надалі продовжуватимемо інвестувати в експансію закордонних майданчиків. Ми також розглядаємо можливість створення додаткових майданчиків в Європейському союзі, ОАЕ або Азербайджані, бо отримаємо запити на це від клієнтів. У планах є навіть побудова окремого майданчика в Чехії. Щодо диверсифікації портфелю послуг, дивимось у бік створення сервісів із кібербезпеки за підпискою, а також розробки альтернативних гіпервізорів, крім класичних VMware by Broadcom і Hyper-V та продуктів із контейнеризації. Дуже чекаємо замовлене нами обладнання для побудови хмар з високопродуктивними тензорними ядрами і, як результат, будемо активно застосовувати ШІ-інструменти.