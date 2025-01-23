Цифровізуємо міста і громади: в Україні запускають платформу MISTO. Як вона працюватиме

Цього року в MISTO запускають однойменну вебплатформу для міської влади та мобільний застосунок для мешканців. Останній стане інструментом, що допоможе містянам бути в курсі всього важливого: від руху транспорту та оплати погодинного паркування до участі в опитуваннях та сповіщень про небезпеку. Застосунок створений, щоб зробити взаємодію з міськими сервісами зручною для жителів як мегаполісів, так і невеликих міст. Про можливості платформи для містян та місцевих адміністрацій і плани розвитку Forbes BrandVoice розповів Антон Максименко, CEO MISTO .

Уже зараз понад половина населення світу – 56% – живе у містах, і за прогнозами ООН, до 2050 року ця цифра сягне 68%. Це означає більше машин, більше людей на вулицях і більше викликів для кожного, хто живе у великому місті. У компанії MISTO вирішили спростити життя містян, а тому пропонують рішення – платформу, яка об’єднує всі сервіси міста та дозволяє мешканцям швидко знаходити потрібну інформацію.

Антон Максименко, CEO MISTO

Майбутнє міст

Сучасні міста зіштовхуються з новими викликами щодня: війни, кліматичні зміни, пандемії ставлять під загрозу стабільність життя. Технології ResilienceTech створені, щоб допомогти містам реагувати на ці виклики, захищати мешканців і будувати стійке майбутнє.

За даними інституту McKinsey, міста, які інвестують у технології, можуть знизити смертність мешканців на 8–15%. Минулого року першу сходинку у рейтингу десяти «найрозумніших» міст світу посів Цюрих. «Українські міста теж можуть стати частиною цього руху, але потрібно починати вже зараз», – каже Антон Максименко, CEO MISTO.

Саме з цією метою у 2023 році з’явилася ідея створити платформу MISTO, яка стала першим кроком на шляху до «розумних» міст в Україні.

Ми усвідомили, що в Україні існує велика потреба в інтегрованих рішеннях для управління міськими послугами, особливо в умовах кризових ситуацій. Однією з наших цілей було створення перевіреного каналу комунікації між міською владою, мешканцями та гостями міста, що дозволило б швидко інформувати про важливі події та створювати умови для безпеки. Антон Максименко CEO MISTO

Над створенням платформи та застосунку MISTO понад рік працювала команда з 30 провідних спеціалістів у галузях ІТ, урбаністики та управління містами.

Як, для кого і навіщо працює MISTO

MISTO – це платформа, яка робить життя в місті зручнішим. Вона охоплює різні функції: від безпеки й міської мобільності до електронної демократії та сталого розвитку. Її головна мета – налагодити ефективну взаємодію між містом і його мешканцями.

Користувачі платформи – це, з одного боку, міські адміністрації, а з іншого – мешканці міст, які потребують швидкого доступу до послуг та інформації. Платформа автоматизує процеси обміну даними, управління кризовими ситуаціями, моніторингу транспорту та інших послуг. Вона також впливатиме на повсякденне життя людей. Зокрема, дозволяє їм отримувати важливі дані про місто, брати участь у голосуваннях та петиціях, отримувати сповіщення про надзвичайні ситуації: ракетні атаки, повені, пожежі тощо.

«MISTO допомагає громадам розвивати свої міста так, щоб вони ставали більш безпечними та стійкими. Завдяки опрацюванню запитів, базуючись на даних, міста можуть приймати продумані рішення, а мешканці отримують якісніші послуги», – пояснює CEO компанії.

У першій ітерації застосунку запрацюють функції екстрених сповіщень, петицій, опитувань та є інтеграція з паркувальними системами. А найближчим часом запустять такі функції, як запис до ЦНАПів, оплату житлово-комунальних послуг та функціонал міської мобільності, додадуть мапи укриттів та пунктів незламності. Згодом також планують інтегрувати MISTO з платформою «Дія», що дозволить створити більш цілісне рішення для розвитку «розумного» міста.

Від України до Європи

Платформа MISTO готується до запуску: до кінця року компанія планує залучити до співпраці 15 українських міст.

«Ми хочемо, щоб підключення до MISTO було максимально простим. Міста зможуть самостійно активувати потрібні сервіси чи створювати нові за допомогою low-code інструментів нашої платформи», – пояснює Антон Максименко. Компанія також пропонує підтримку місцевій владі: технічний супровід, аналітику в реальному часі та інструменти для швидкого реагування на критичні ситуації.

Щоб приєднатися до платформи, міській владі чи громаді достатньо залишити заявку на сайті.

MISTO вже має декілька нагород. Зокрема, дві срібні нагороди команда MISTO отримала на церемонії нагородження Titan Awards, одній із найпрестижніших міжнародних премій у сфері технологічних рішень. Нею відзначають інновації, лідерство та видатні досягнення в бізнесі. «Ми отримали нагороди у категоріях «NextGen Технології» та «Інновації у спільнотах», – розповідає Антон Максименко, CEO MISTO. – Це підтверджує нашу здатність пропонувати інноваційні рішення для міського управління і надихає рухатися далі».

Команда вже отримала запит на інтеграцію платформи у місцеві муніципалітети від європейських країн, тому у планах компанії – масштабування у країни ЄС.