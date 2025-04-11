«Велика гра почалася». Dе Novo створила першу в Україні хмару для проєктів ШІ та машинного навчання і розширює її вдвічі. Інтервʼю з CEO Максимом Агєєвим

Щоб отримати в Україну сучасні процесори NVIDIA, необхідні для роботи зі штучним інтелектом, хмарному провайдеру De Novo доведеться чекати в черзі близько семи місяців – настільки великий попит на ці технології у світі. Попри це, компанія бачить великі можливості для України. De Novo вже подвоює потужності своєї хмарної інфраструктури для проєктів з ШІ. А для клієнтів, які лише тестують ідеї, компанія пропонує безкоштовну експертизу та доступ до хмари для інженерів. До кінця 2025-го De Novo інвестує в розвиток першої в Україні спеціалізованої хмари для проєктів зі штучним інтелектом і машинним навчанням 100 млн грн. CEO компанії Максим Агєєв розповів, чому вірить у потенціал галузі, у що готова вкладатися команда De Novo і що важливо знати бізнесу, який лише починає знайомство з технологіями ШІ

Про стан української ШІ-галузі

Щоб уявити, який сьогодні вигляд має українська АІ-галузь на тлі світового ринку, пропоную застосовувати три метрики: обсяг ринку в галузі АІ, обсяг інвестицій в інфраструктуру АІ та використання тензорних процесорів (TPU) від NVIDIA – скільки їх залучають у нас і в інших країнах.

Очікується, що світовий ринок ШІ цього року сягне майже $300 млрд. Якщо говорити про капітальні інвестиції, то Дональд Трамп заявив, що США планують вкласти понад $500 млрд у розвиток національної системи штучного інтелекту протягом пʼяти років. Ілон Маск казав про залучення $6 млрд у свою компанію для розвитку ШІ. Що стосується використання тензорних процесорів, то всім відомий ChatGPT4, наприклад, має 25 000 найновіших карт NVIDIA.

Коли ми говоримо про Україну, хочу зауважити, що йдеться саме про внутрішніх користувачів, бо є достатня кількість аутсорсингових компаній, які працюють на західний ринок, де ситуація краща. В Україні сегмент ШІ-рішень має обсяг кілька десятків мільйонів гривень – це майже нічого. Я не знаю жодного клієнта, що використовував хоча б 25-30 карт одночасно.

Щодо інвестицій: компанія De Novo з 2024 року інвестувала понад 60 млн грн у пілотний проєкт створення ML Cloud – першої національної хмарної системи для машинного навчання – та інвестує ще 40 млн грн до кінця цього року. Цього дуже мало, та це найбільші інвестиції у цей напрям в Україні. Найкраща новина для всіх нас, що велика гра почалась. Про це свідчать заяви держави та кейси, які ми вже бачимо.

Центр керування хмарою. Фото: De Novo

Нестача тензорних процесорів: черга на купівлю – до 7 місяців

Наразі є спроби використовувати фазу дефіциту та шалену перевагу у галузі ШІ як економічний, а можливо, й політичний важіль тиску «сильніших» країн на більш «слабкі». Картки NVIDIA не можна постачати в треті країни, але тоді постає питання: як забезпечити потребу українських проєктів за умов такої лімітації?

Якщо ми говоримо про дефіцит тензорних процесорів від NVIDIA, то вже є випадки, коли великі гравці намагаються викупити усе наявне на конвеєрах, щоб не дати обладнанню піти на відкритий ринок. Як бути? Це можливо один із прикладів, коли маленький розмір українського ринку є перевагою. Бо, якщо комусь в Україні потрібно було б придбати 10 000-20 000 карт, це скоріш за все не вдалося б зробити. Зокрема, De Novo купляє карти невеликими партіями та замовляє їх заздалегідь, проте все одно ми чекаємо їх по шість-вісім місяців. Це потребує дуже гарного планування й тісного спілкування з замовниками, щоб розуміти, кому, що й на коли потрібно.

Зараз ми готуємо інвестицію близько 40 млн грн, щоб восени, чи наприкінці року подвоїти кількість таких карт в Україні.

Процес інтеграції графічного прискорювача NVIDIA H100 у серверну платформу. Акселератор оснащений тензорними ядрами четвертого покоління, прискорює навчання AI-моделі удев'ятеро, порівняно з попереднім поколінням. Його ціна становить від $27 000 до $60 000 за одиницю залежно від конфігурації. Фото: De Novo

Три кроки, щоб не втратити час і ресурси

Я хочу зауважити, що ШІ – дуже дорога технологія, яка потребує великих зусиль від бізнесу. Ми бачили, як один з наших потенційних клієнтів розчарувався за три–чотири місяці. Бо лише у розробку концепції вони вклали десятки тисяч доларів, та у підсумку прийшли до висновку, що простіше зруйнувати компанію й побудувати нову, щоб отримати вигоду від впровадження ШІ.

Що б я запропонував компаніям, які лише починають працювати з АІ чи ML:

Перший важливий крок – пошук реальної цінності. Ви повинні розуміти, для чого вам ШІ, що саме ви прагнете покращити. Окрім вас, як власників бізнесу, на це питання ніхто не відповість. Прискіпливо дивитися на стадію проєкту proof of concept (PoC), на простій моделі розглянути, чи все працює, чи потягнете ви це далі. Можливо, впровадження АІ вимагатиме значної перебудови компанії – це новий рівень трансформації, до котрого не кожен готовий. Рухайтеся далі – зменшення витрат і ризиків. Підняти ROI та не загальмувати на цьому шляху можливо, але треба думати наперед і бути прагматичним. Зокрема ми даємо шалені знижки на PoC для потенційних клієнтів, бо бачимо, що зараз таке становище на ринку, коли компаніям потрібно зрозуміти, що робити далі. Ми інвестуємо гроші й час у розвиток та підтримку потенційних клієнтів. Не нехтуйте українським досвідом. В Україні склалася мода на все закордонне, але можу вас запевнити – всередині країни достатньо досвідчених фахівців, які здатні «перекласти» технічні питання на мову бізнесу.

Про майбутнє АI-галузі в Україні

Я завжди кажу – у нас багато внутрішньої роботи. За останні 10 років усі найкращі ІТ-системи онлайн-сервісу були створені саме українськими розробниками. Тобто це не західні технології, чи вендори. Це українські команди створили «Дію», «Дельту», eHealth, «Прозоро» та багато інших. Тому я раджу не зволікати, а спілкуватися з тими, хто сьогодні в українському АI-авангарді.

Ми, як приватна компанія, є економічним націоналістом, і ми будемо й надалі вкладати свої гроші в розвиток інфраструктури та підтримку нових кейсів.

Ми віримо у співробітництво між замовниками, державою, колегами-конкурентами і постачальниками.