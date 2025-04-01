Відеоконференції майбутнього: досвід команди Enzym Group у використанні обладнання Logitech на масштабному таунхолі

Сучасні бізнес-процеси неможливо уявити без онлайн-зустрічей та відеоконференцій. Перші онлайн-переговори зʼявилися на початку 2000-х років, а популярності вони здобули в період пандемії COVID-19. З того часу попит на технологічні рішення для проведення відеоконференцій збільшується. Згідно з прогнозами, ця індустрія зростатиме й у подальшому – в середньому на 13,5% щороку. Зокрема, у 2035-му її обсяг може сягнути $53 млрд. Однак сьогодні виникає запит не лише на високу якість звуку чи зображення, а й на можливість бачити очі співрозмовника, навіть коли той повертається в інший бік. Саме такі інноваційні рішення пропонує швейцарська компанія Logitech, що працює з 1981 року. Її новітня розробка екосистема Rally Bar поєднує аудіо- та відеофункції на основі штучного інтелекту, відкриваючи нові можливості для переговорних кімнат.

Протестувати рішення Logitech у реальних умовах Forbes BrandVoice запропонував компанії Enzym Group, одному з найбільших виробників дріжджів та біотех-продуктів на її основі в Східній Європі. У березні цього року Enzym Group уперше провела масштабний таунхол, у якому взяли участь 150 співробітників – як у режимі онлайн, так і офлайн. У цьому матеріалі Андрій Цегелик, СЕО Enzym Group, ділиться досвідом використання рішень Logitech для організації такої масштабної конференції.

Екосистема для відеоконференцій Logitech Logitech Rally Bar – відеопанель для середніх і великих конференц-залів. Це універсальна система відеоконференцій із вбудованою технологією ШІ, чіткою оптикою та потужним звуком. Logitech Sight – камера-компаньйон, що забезпечує постійний зоровий контакт зі спікерами. Завдяки функції Sight наради в Microsoft Teams, Zoom або Google Meet стають більш інклюзивними для учасників онлайн і офлайн. Камера-компаньйон завжди відстежує, куди дивляться люди за столом, і передає зображення так, щоб співрозмовник завжди бачив очі візаві. Завдяки розміщенню Rally Bar у передній частині кімнати, а Sight – у центрі столу можна підтримувати постійний зоровий контакт під час розмови між учасниками, які знаходяться в кімнаті або онлайн. Logitech Tap – планшет, через який можна спільно керувати роботою під час відеоконференцій. Приєднатися до гаджета можна в один дотик. Це дозволить швидко обмінюватись контентом, не відволікаючись на пересилання файлів. Система для відеоконференцій Logitech – зручна у використанні, екосистему переговорної кімнати можна підʼєднати до персонального ноутбука за один крок. Logitech Switch забезпечує підключення ноутбука до конференц-камери та дисплея в кімнаті за допомогою одного кабелю, що полегшує командам проведення зустрічей, презентацій і потокову передачу даних через будь-які сервіси. Logitech Extend – це категорійні кабелі, завдяки яким будь-хто може зайти в кімнату для нарад на базі Android або BYOD, підключитися за допомогою кабелю USB-C і розпочати нараду на тій відеоплатформі, яка працює на ноутбуці або мобільному пристрої. Читати більше Згорнути

Генрі Левак віцепрезидент із продуктів, Logitech для бізнесу Генрі народився в Києві, а зараз живе в Кремнієвій долині. Нині він керує підрозділом, який приносить близько $2 млрд річного доходу. Його основний фокус – інноваційні рішення для відеоконференцій, оптимізація офісного простору та розробка програмного забезпечення для персональних робочих місць, адаптованих до потреб компаній будь-якого масштабу. Два його проєкти були відзначені престижною нагородою TIME, увійшовши до списку найкращих винаходів, а також здобули десятки нагород від провідних дизайнерських, галузевих, технологічних і торгових видань. За час його керівництва в Logitech портфель рішень для відеоспівпраці збільшився вдвічі з 2019 року, що дозволило Logitech стати одним із лідерів у виробництві апаратних пристроїв для відеоконференцій. Читати більше Згорнути

Запит на нові формати зустрічей

Першим поштовхом до зміни формату зустрічей в Enzym Group стала пандемія. У 2020 році вони перебудовували процеси, зробивши онлайн-зустрічі обовʼязковим елементом робочого життя. «Ми поставили амбітну ціль – вийти на нові ринки, зосередившись на Європі, тому онлайн-переговори стали нашою щоденною реальністю», – каже Андрій Цегелик, СЕО Enzym Group.

З іншого боку, наприкінці 2023 року в Enzym Group оновилася організаційна структура, чому передувала тривала розробка відповідних політик і налагодження робочих алгоритмів. «Ми прожили період турбулентності та прагнемо бути на одній хвилі з командою. Тому таунхоли стануть обовʼязковою частиною нашої корпоративної культури, – ділиться Андрій Цегелик. – Ми хочемо, щоб такі загальні зустрічі були не для «галочки», а дійсно стали можливістю відкрито проговорювати реальний стан справ у компанії».

Перший масштабний таунхол в Enzym Group провели в березні цього року. У ньому взяли участь третина співробітників компанії – понад 150 працівників: безпосередньо в переговорній кімнаті знаходилися 85 людей і ще 65 – онлайн. Решта колег, які не змогли доєднатись, отримали доступ до відеозапису події. «Для нас надважливо, щоб офлайн- та онлайн-формати поєднувались у режимі реального часу, адже Enzym Group – виробнича компанія. Частина команди приходить до зали особисто, а інші – підʼєднуються онлайн, бо працюють дистанційно або знаходяться у відрядженнях», – пояснює CEO компанії.

На таунхолі проговорили стратегію розвитку інноваційних продуктів у нових напрямках, і кожен мав змогу письмово поставити будь-які запитання. «Йшлося і про можливі подальші зміни організаційної структури, і про підвищення зарплати, і навіть про такі, здавалося б, рутинні речі, як корпоративний трансфер та кондиціонер в їдальні», – розповідає Андрій Цегелик. Відтепер такі таунхоли у компанії планують проводити щоквартально.

За словами Генрі Левака, клієнтська база Logitech включає підприємства – від великих до малих і середніх компаній у різних секторах. «71% підприємств, що входять до списку Fortune Global 500, використовують наші рішення у своїх конференц-залах, – ділиться він. – Зокрема, німецька багатонаціональна компанія з виробництва хімічної та споживчої продукції Henkel використовує Sight для проведення навчальних фестивалів. У них беруть участь приблизно 9000 співробітників щороку».

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Підключення обладнання

Проведенню першого таунхолу передувала ретельна підготовка, у тому числі технічна, але, за словами Андрія Цегелика, обладнання Logitech – адаптивне. «Легкість встановлення та інтуїтивність процесу суттєво заощадили час, а відсутність великої кількості дротів і зʼєднань дозволила працювати фактично в будь-якому приміщенні, – ділиться Андрій. – Не виникло жодних проблем із підключенням до платформи, де відбувався стрім». Для відеозустрічей в Enzym Group використовують Microsoft Office-365, оскільки мають корпоративну ліцензію тільки на це програмне забезпечення. «Якість технології для нас має значення на всіх рівнях – як у розробці дріжджових рішень та виробництві продуктів, так і у забезпеченні поточних робочих процесів, – розповідає Андрій. – Нове обладнання – це про зміни, які дають відчутний результат. Через те що налаштування обладнання зайняло не більше 30 хвилин, ми заощадили час на інші бізнес-процеси».

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Ще одна особливість підключення обладнання Logitech – якість звукопередачі. Головний офіс Enzym Group знаходиться у будівлі, що має історичну цінність. Коли в компанії робили реновацію у 2019 році, то ставили за мету максимально зберегти автентику, якій понад 100 років. «Деякі приміщення дуже високі, що створювало відповідну акустику, – пояснює CEO компанії. – Ми тестували обладнання Logitech у різних залах, і воно добре впоралося з цими викликами». У підсумку таунхол пройшов без технічних збоїв, обладнання «не підкачало», і, за словами Андрія Цегелика, співробітники, які долучалися дистанційно, залишилися задоволені.

Особливістю Logitech Sight є те, що цей пристрій має передові технічні характеристики, а саме: камеру з роздільною здатністю 4K, сім мікрофонів, які фокусуються на звуці, та захисну шторку для приватності. «Однак головною особливістю є технологія кадрування, – стверджує Генрі Левак. – Наприклад, функція Smart Switching дозволяє Logitech Sight разом із фронтальною камерою Rally Bar автоматично вибирати найкращий кут зйомки для учасників онлайн. Це дає змогу зробити онлайн-зустрічі більш захопливими і схожими на телевізійні трансляції». Популярність Logitech Sight, за даними компанії, зросла після випуску Smart Switching – програмної функції на основі ШІ, яка діє як кінорежисер, самостійно вирішуючи, який кут камери показувати глядачеві.

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Ключові переваги

Якісний звук, чітка картинка та стабільна передача – такими були очікування команди Enzym Group, які, за їхніми словами, цілковито виправдалися. «У всіх наших процесах головна цінність – це люди. Важливо, аби ензимівці, попри те, в якому форматі вони відвідують зустріч цього разу, почувалися комфортно й рівноцінно з усіма учасниками, – каже Андрій Цегелик. – Таунхол ми планували таким чином, аби кожен мав можливість відвідати його в найзручніший спосіб і при цьому не втратити відчуття присутності. Тому візуальний контакт зі спікером та хороший звук, аби усе було чітко і ясно, – ключовий аспект для нас, і це одна з переваг обладнання Logitech».

Загалом ключові переваги обладнання в Enzym Group сформулювали так.

Реалістичні відеодзвінки: завдяки спеціальній камері учасники розмови завжди бачать очі один одного, навіть якщо хтось відвертається. Це робить спілкування більш живим і природним. Легке підключення: щоб почати відеодзвінок, достатньо натиснути одну кнопку, якщо в кімнаті є системи Zoom, Microsoft Teams або Google Meet. Просте підключення ноутбука: можна легко підʼєднати персональний ноутбук до системи, щоб використовувати її для відеодзвінків.

Андрій Цегелик CEO Enzym Group Ми – велика компанія, і в умовах таких масштабних подій, як таунхол, мінімалістична довершеність і легкість керування обладнанням – однозначні переваги. Читати більше Згорнути

Коли люди можуть чітко бачити та чути один одного, вони ефективніше співпрацюють, що зрештою призводить до кращих результатів для бізнесу, вважає Генрі Левак. Сьогодні компанії пропонують гнучкі умови роботи співробітникам, зменшуючи площу офісів. Натомість ці інвестиції вони перенаправляють на покращення технологій.