Війна, дані й швидкість: як Eigenmethod допомагає українським компаніям ставати цифровими підприємствами

Український бізнес переживає масштабну управлінську трансформацію. Компанії від промислових холдингів до ритейлу переходять на SAP – глобальну систему управління, яка об’єднує фінанси, логістику, виробництво й операції в єдину цифрову «нервову систему» компанії.

Таку динаміку відзначають в Eigenmethod – українській сервісній ІТ-компанії та партнері SAP, яка допомагає бізнесу підвищувати ефективність завдяки впровадженню SAP ERP, розробці масштабованих рішень на SAP Business Technology Platform. Також компанія має експертизу у побудові систем бюджетування та управлінської звітності.

Серед клієнтів Eigenmethod – Оператор ГТС України, Fozzy Group та ІТ-компанія групи ДТЕК ModusX.

Навіть під час повномасштабної війни ці компанії інвестують у автоматизацію фінансових і виробничих процесів, щоб впроваджувати глобальні стандарти цифрового управління як інструмент для досягнення реальної стійкості та швидкості бізнесу. Як це працює на практиці та які переваги отримує бізнес, коли «зшиває» свої процеси в одну систему? Про це – в експлейнері Forbes BrandVoice.

Український прорив у глобальній екосистемі SAP

У випадку Оператора ГТС України «зшивка» процесів відбулася через запуск єдиної цифрової платформи. Вона об’єднала усі дані в одному середовищі SAP. Eigenmethod реалізувала для компанії мобільне рішення на базі SAP BTP.

Це дало ОГТСУ можливість перетворити технічне обслуговування з паперового й фрагментованого процесу на єдину цифрову систему з актуальною аналітикою.

Після запуску платформи кейс став помітним і на глобальному рівні. У 2025-му два українські проєкти ввійшли до фіналу SAP Innovation Awards, і серед них – ОГТСУ. Журі оцінювало ініціативи за креативністю, реальним впливом на бізнес та ефективністю використання технологій SAP. Це вперше, коли масштабний український інфраструктурний проєкт отримав міжнародне визнання серед понад двохсот заявок з усього світу, каже співзасновник і CEO Eigenmethod Микола Струтинський. А присутність двох українських компаній у фіналі SAP Innovation Award, додає Струтинський, показує зрілість локальної SAP-екосистеми.

Кейс ОГТСУ також відзначили і в регіоні Central & Eastern Europe, проект отримав SAP Quality Awards 2025. Читати більше Згорнути

Кейс ОГТСУ: застосунок, що трансформує модель технічного обслуговування

У 2023 році Eigenmethod розпочала співпрацю з Оператором ГТС України зі створення мобільного застосунку ТОРО – інструменту, що став ключовим елементом модернізації технічного обслуговування газотранспортної інфраструктури. «Ми забрали у бригад папери й дали смартфон, підключений до нашої основної ІТ-системи», – каже в.о. генерального директора ОГТСУ Владислав Медведєв.

Через застосунок ТОРО бригади отримують завдання, фіксують результати виконаних робіт, час, використані матеріали, додають фото та відео виявлених дефектів. Уся інформація автоматично повертається в систему й формує актуальну аналітику.

Це суттєво підвищило швидкість і якість робіт у полях: кількість поїздок між об’єктами та офісом скоротилася приблизно на 40%, на стільки ж зменшився час реєстрації дефектів і передачі даних. Паперовий документообіг у цьому напрямі зник повністю.

Медведєв наголошує, що система лишається працездатною навіть у складних умовах: «Коли немає зв’язку чи світла, бригада все одно може працювати, а дані не губляться». ТОРО забезпечує чітку фіксацію робіт – видно, хто, коли і що зробив на об’єкті, кожне завдання має цифровий «слід». Це зменшує ризик помилок, підвищує прозорість і контроль якості.

Для газотранспортної системи це також додатковий рівень захисту: компанія краще бачить стан інфраструктури й може швидше реагувати на технічні відхилення.

У результаті застосунок ТОРО став для нас новим стандартом технічного обслуговування: ми забезпечили безперервність процесів і стабільну, надійну роботу газотранспортної системи, водночас підвищили ефективність і прозорість усіх операцій. Владислав Медведєв в.о. генерального директора ОГТСУ

Сила партнерств: ModusX

У реалізації проєкту для ОГТСУ Eigenmethod співпрацював із ModusX – ІТ-компанією групи ДТЕК, відзначаючи підтримку партнера в окремих етапах роботи. «У ДТЕК ми залучені не лише до впровадження SAP-рішень – зокрема систем бюджетування та бізнес-аналітики, – а й до їхнього подальшого розвитку», – каже Струтинський. Саме багаторічна співпраця дала змогу швидко сформувати спільну команду для проєкту.

Коли постало завдання створити мобільний застосунок ТОРО для польових бригад, Eigenmethod залучила ModusX: компанія вже розробляла мобільний інструмент для ремонтних бригад ДТЕК Мережі й добре розуміла специфіку роботи в реальних польових умовах. Це й стало основою рішення виконувати проєкт для ОГТСУ разом.

CEO ModusX Дмитро Осика пояснює, що партнерство мало два ключові напрями: шеринг експертизи та посилення розробки. «Ми допомагали формувати вимоги, консультували щодо архітектури, брали участь у дизайні та QA-інжинірингу. Це вплинуло на стабільність, масштабованість і зручність рішення», – зазначає він. На його думку, така кооперація підвищує планку якості мобільних рішень на українському SAP-ринку.

Хмарна трансформація Fozzy Group

Ще один клієнтський напрям, у якому працює Eigenmethod – хмарні трансформації. Показовим кейсом є Fozzy Group, яка у 2022-му ухвалила перехід у хмару через потребу оновлення дата-центру, труднощі із закупівлею обладнання та ризики фізичного знищення інфраструктури під час війни.

SAP-системи компанії перевели у хмару за принципом «lift and shift», тобто шляхом перенесення існуючої інфраструктури без змін її логіки та архітектури. Після міграції команда, за підтримки Eigenmethod, опанувала SAP BTP та забезпечила інтеграцію хмарних і локальних середовищ.

Вирішальним стало те, що Eigenmethod не просто підтримує систему, а розвиває нашу внутрішню команду консультантів. Андрій Носков Head of Enterprise Software Development Fozzy Group

Компанія автоматизувала контроль ключових показників і технічних журналів SAP, перевела табелі та розрахункові листки у цифровий формат із КЕП, забезпечила захищений доступ до кадрових документів і медстрахування та впровадила систему контролю цілісності даних. Наступний етап – використання SAP Business AI.

Від 1С до SAP

Після масштабних проєктів для ОГТСУ, ModusX і Fozzy Group компанія звертає увагу на ще один важливий зсув на ринку: перехід багатьох українських підприємств з 1С на SAP. «Запит на перехід із 1С на SAP стрімко зростає: щомісяця ми отримуємо від однієї до трьох таких заявок. Бізнес активно відмовляється від російського ПЗ – цьому додатково сприяє законопроєкт №13505, який передбачає повну заборону використання продуктів країни-агресора», – каже Струтинський.

Микола Струтинський, співзасновник і CEO Eigenmethod

За його словами, труднощі на цьому шляху існують, але вони переважно організаційні, а не технічні. SAP S/4HANA пропонує світові найкращі практики, і компаніям потрібно змінювати процеси, а не намагатись відтворити логіку старих систем. Трансформація потребує перегляду підходів – саме це стає найбільшим викликом.

Другий блок труднощів – міграція даних: накопичені роками масиви потрібно очистити й привести до нового формату ще на старті проєкту. Третій – залученість команди замовника, адже без активної участі внутрішніх фахівців трансформація не дасть ефекту.

Ми можемо подолати будь-яку технічну складність, але є одна умова – воля СЕО на зміни. Коли керівництво бере участь у трансформації, результат завжди інший. Микола Струтинський співзасновник і CEO Eigenmethod

Бюджетування та аналітика

Паралельно Eigenmethod розвиває два ключові напрями, які формують основу сучасного управління бізнесом: системи бюджетування та аналітичні рішення.

Перший – впровадження бюджетних систем на базі SAP. Наразі компанія реалізує одразу чотири проєкти для виробничих компаній, допомагаючи їм побудувати прозоре планування, контроль виконання бюджетів і фінансову дисципліну. Другий напрям – корпоративна аналітика. Eigenmethod впроваджує SAP Datasphere та SAP Analytics Cloud для роботи з великими масивами даних і побудови прозорої звітності. Один із показових прикладів – проєкт екологічного моніторингу для ArcelorMittal Кривий Ріг, де аналітична платформа дає змогу оперативно відстежувати екологічні показники та підвищувати відповідність стандартам сталості.

Власна школа талантів

Успіх проєктів для ОГТСУ, ModusX та Fozzy Group має спільний знаменник – сильні команди. В Eigenmethod переконані: якість технологічних рішень визначають люди. «Успішні впровадження народжуються там, де є співпраця, глибока експертиза і спільна відповідальність за результат», – каже Струтинський. Компанія робить акцент не на швидкому масштабуванні, а на розвитку власних фахівців.

Культура взаємної підтримки та відкритості – одна з головних відмінностей Eigenmethod. Люди залишаються не через формальні бенефіти, а завдяки простору для ідей, амбіцій і розвитку. Такий підхід напряму впливає на якість співпраці з клієнтами та результат складних SAP-проєктів.

У компанії вибудували власну навчальну екосистему: внутрішні курси, менторські програми та регулярну сертифікацію. «ІТ швидко змінюється, і фахівці мають постійно вчитись», – підкреслює Струтинський.

Микола Струтинський, співзасновник і CEO Eigenmethod

Eigenmethod також працює з провідними університетами України, разом готуючи майбутніх SAP-фахівців. Близько 30% стажерів залишаються в компанії. Це важливо не лише для Eigenmethod, а й для ринку загалом: компанія фактично формує нове покоління українських спеціалістів. Плинність кадрів – лише 5,3%, а чверть команди працює тут із моменту заснування у 2017-му (дані компанії).

Важливою частиною цієї культури є довіра. На початку повномасштабної війни компанія принципово вирішила не скорочувати команду, а підтримати людей. Європейські партнери донатили співробітникам у складних ситуаціях.

Люди побачили, що компанія поруч не лише у періоди успіхів, а й у кризу. Цього не купиш грошима. Микола Струтинський співзасновник і CEO Eigenmethod

Майбутнє українського SAP

В Eigenmethod очікують, що попит на SAP в Україні й надалі зростатиме. Бізнеси у виробництві, агросекторі, фармі та ритейлі дедалі активніше переходять до «вищої ліги управління» – систем, які забезпечують єдине достовірне джерело даних, швидке планування та сценарний аналіз у періоди нестабільності.

Особливо швидко зростатиме сегмент бюджетування, де Eigenmethod має ключову експертизу та залучена практично до всіх проєктів на ринку. Саме тому компанія очікує збільшення кількості бюджетних і аналітичних проєктів у найближчі роки.

Другий напрям розвитку – експорт української експертизи. Міжнародні відзнаки SAP і якість реалізованих в Україні проєктів під час війни формують репутацію країни як потужного технологічного центру. В Eigenmethod прогнозують зростання попиту на українські SAP-команди з боку західних замовників.

Ми плануємо нарощувати обсяг проєктів у Європі та США і довести частку виручки від міжнародних клієнтів до 50%. Микола Струтинський співзасновник і CEO Eigenmethod

За його словами, українські компанії демонструють, що готові працювати за глобальними управлінськими стандартами – і попит на експертизу SAP у країні та за її межами лише посилюватиметься.