Європа на українських колесах. Як Interpipe вдається підкоряти європейський ринок залізничної продукції

Торік залізничний дивізіон української промислової компанії Interpipe реалізував на європейському ринку понад 80 000 т продукції. Такі дані свідчать, що попри труднощі, спричинені повномасштабною війною, компанія продовжує розвиватися та збільшувати експорт. У структурі продажів дивізіону поставки на всі закордонні ринки досягли 90%, при цьому Європа з часткою у 47% стала фактично «домашнім» ринком

Наразі Interpipe постачає залізничну продукцію в усі європейські країни. Результат – на двох із трьох вантажних вагонів у Європі стоять суцільнокатані колеса українського виробництва. Підкоривши ринок вантажного залізничного транспорту, в компанії поставили амбітну мету – до 2032 року суттєво збільшити продажі у пасажирському сегменті. Як цього досягти? Про це Forbes BrandVoice довідався в Олександра Гарькавого, директора дивізіону залізничної продукції Interpipe.

Олександр Гарькавий, директор дивізіону залізничної продукції Interpipe

Як усе починалося

Перші поставки залізничної продукції Interpipe у Європу відбулися на початку 2000-х років, але більш акцентовано на європейському ринку компанія почала працювати з 2012–2013 років. Саме тоді були зроблені інвестиції у потужності з фінішної обробки та збирання із фокусуванням на якості продукції. Вже у 2015 році Interpipe розпочав експорт зібраних у Дніпрі колісних пар до Європи.

Водночас у R&D-центрі залізничного дивізіону тривали розробки нових продуктів під кожного клієнта. У 2019 році компанія вивела на ринок ЄС власну лінійку коліс під брендом ULTIMATE для різних вантажних вагонів. «Відтоді й дотепер наша розробка є найпоширенішою у Європі. ULTIMATE вважаються одними з найкращих вантажних коліс з погляду параметрів експлуатації», – наголошує Олександр Гарькавий.

Спочатку річні обсяги виробництва колісних пар для європейського напрямку не перевищували 10 000 шт. Але завдяки запуску взимку 2022 року, тобто перед самим початком широкомасштабної війни, нового великого цеху зі збирання колісних пар наразі рівень їхнього виробництва становить 18 600 шт. при завантаженні потужностей майже на 100%. Interpipe планує інвестувати в їхнє розширення, аби у 2026 році збирати вже 22 500 колісних пар для Європи.

Руслан Іллічов генеральний директор Федерації роботодавців України Розвиток виробництва продукції з доданою вартістю і, що надважливо, її експорт – це базовий принцип економічної незалежності держави. Сьогодні українському бізнесу потрібно зосередитися на розвитку виробництва складної продукції. А в експортному топі мають бути ті товари, що створюють додаткову вартість і забезпечують роботою тисячі українців. Прикладом такого підходу є компанія Interpipe , яка ¾ своєї продукції експортує до Європи, забезпечуючи в деяких нішах близько 50% потреб ЄС. Торік компанія встановила рекордні обсяги постачань, підкресливши важливість української продукції на світовому ринку. А податки, сплачені компанією у 2024 році, сягнули 5,5 млрд грн, що на 27% більше, ніж у 2023-му. Нарощування експорту і відрахувань до бюджету в умовах війни – це показник перспективності галузі, її потенціалу. Важливо, що у виробництві Interpipe використовує українську сировину. Це створює мультиплікативний ефект: роботу отримують десятки тисяч людей, а бюджети всіх рівнів – дохід. Фактично це і є наша економічна незалежність. Читати більше Згорнути

За підсумками 2024 року продажі залізничної продукції Interpipe у Європі перевищили рівень 2021-го. Географія «вантажних» продажів простягається від Іспанії на заході й до Словаччини на сході, від скандинавських країн на півночі і до Греції на півдні. «Наразі ми постачаємо нашим європейським клієнтам більше обсягів, аніж це було до війни. Безумовно, нам дуже допоміг запуск нового цеху зі збирання колісних пар. Але це і була наша стратегія. Ми готували наші потужності, наші комерційні контакти до збільшення поставок в ЄС», – зазначає Олександр Гарькавий.

ULTIMATE вважаються одними з найкращих вантажних коліс з погляду параметрів експлуатації ULTIMATE вважаються одними з найкращих вантажних коліс з погляду параметрів експлуатації Попередній слайд Наступний слайд

Зміна в структурі продажів

З початком великої війни в Interpipe дещо вимушено сфокусувалися на ринку Євросоюзу, адже через суттєве подорожчання транспортування продукції було втрачено деякі ринки, насамперед в Азії. Проте й у Європі не всі клієнти були у захваті працювати з українською компанією з урахуванням поточних воєнних ризиків.

«Безумовно, простій потужностей Interpipe одразу після вторгнення змусив клієнтів понервувати. Хтось поставив на паузу виконання деяких контрактів. Хтось навпаки дуже нас підтримував. Наприклад, найбільша у Європі компанія з лізингу вантажних вагонів, німецька VTG, подовжила з нами контракт, спочатку до 2024 року, наша співпраця триває і зараз», – розповідає директор дивізіону залізничної продукції Interpipe.

Загалом основні контракти були збережені, а за останні три роки компанія змогла залучити нових клієнтів у Європі. Це зумовило перерозподіл у структурі продажів вантажних коліс. «Якщо до війни основними споживачами у вантажному сегменті були вагоноремонтні та лізингові компанії, то наразі ми здебільшого сфокусовані на співпраці з компаніями, що будують нові вантажні вагони», – каже Олександр Гарькавий.

Залізничні колеса Interpipe

Зокрема, у 2024 році Interpipe уклав річну угоду з європейським підрозділом Greenbrier Group, одним із найбільших світових вагонобудівників, на постачання 5000 колісних пар. Ще один новий контракт підписано зі словацькою машинобудівною компанією Tatravagonka, яка займається переважно виробництвом вантажних вагонів.

Це вагомий успіх компанії з України, адже зараз Greenbrier і Tatravagonka разом виробляють близько 70% від усіх нових вантажних вагонів у Європі. «Водночас цьогоріч конʼюнктура на європейському ринку несприятлива, вантажоперевезення падають, тому попит на нові вагони зменшується. Це негативно впливає на нас», – підкреслює Олександр Гарькавий.

Руслан Гашев голова правління Експортно-кредитного агентства Розширення експорту української залізничної продукції до Європи – це стратегічний вектор розвитку національної промисловості. Вихід на європейські ринки відкриває доступ до нових партнерств, залучення інвестицій та підвищення конкурентоспроможності українських виробників. Водночас для українських компаній, що експортують залізничну продукцію, найбільшими викликами залишаються відповідність європейським технічним стандартам, наприклад, сертифікація за нормами TSI, конкуренція з європейськими виробниками та фінансові ризики, пов’язані з відтермінуванням платежів від замовників або необхідністю залучення кредитних ресурсів для виконання експортних контрактів. Саме тут державна підтримка експорту – ключовий фактор для підвищення конкурентоспроможності українських виробників на міжнародному рівні. В цьому контексті роль Експортно-кредитного агентства України є стратегічною, оскільки ми забезпечуємо фінансові інструменти, що дають змогу компаніям працювати на нових ринках із новими контрагентами з мінімальними фінансовими ризиками та залучати доступне фінансування на виконання експортних угод. Читати більше Згорнути

Ставка на «пасажирку»

Маючи міцні позиції у вантажному сегменті, перед дивізіоном залізничної продукції Interpipe стоїть завдання суттєво збільшити поставки та розширити продуктовий портфель у пасажирському сегменті. У 2020–2021 роках компанія успішно відвантажувала пасажирські колеса для швидкісних поїздів Deutsche Bahn. Проте для збільшення частки на цьому ринку, яка наразі оцінюється приблизно у 5%, потрібно розширювати співпрацю з національними операторами залізниць країн Європи, зокрема іспанською Renfe, французькою SNCF та італійською Trenitalia, а також завершити сертифікацію у світових вагонобудівних корпораціях, таких як Siemens, Alstom, Stadler.

На відміну від вантажних коліс, що мають 10–15 стандартних видів, у пасажирському сегменті кожен поїзд чи електропоїзд має власну конструкцію колеса, що може вимагати розробки окремого процесу виробництва – від відливки сталі до механічної обробки та фарби на кожен новий дизайн колеса. Тобто передусім Interpipe буде потрібно багато технічно освічених інженерів, оскільки колесо під певний пасажирський рухомий склад – це розвиток окремого продукту. До того ж у компанії планують продовжувати модернізацію виробничих потужностей.

Автоматизована лінія контролю коліс Контроль геометричних параметрів на координатно-вимірювальній машині Mora Попередній слайд Наступний слайд

«Крім того, не слід забувати, що у Європі такі теми, як декарбонізація та «зелена» сталь, є провідними. І тут заздалегідь зроблені інвестиції вже дають змогу Interpipe бути найефективнішим виробником у контексті зниження викидів CO2. Завдяки переходу на електросталеплавильну технологію та закриттю мартенівського виробництва ми зменшили карбоновий слід у нашій залізничній продукції на 47%. Це дуже велике досягнення», – наголосив топменеджер.