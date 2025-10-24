«Сингента» – один зі світових лідерів у виробництві високоякісних засобів захисту рослин, насіння та розробці передових агротехнологій. У 2024-му глобальний бізнес компанії сягнув $16,9 млрд. Що стоїть за успіхом українського представництва, чим вирізняється філософія лідерства компанії та її керівника, розповідає СЕО Олександр Кравчук. Він ділиться міркуваннями про страхи як суперсилу, прагматичну емпатію та цінність людини як фундамент бізнесу

Страхи і сумніви вголос

Що скаже хороша книга із сучасного лідерства? Лідер – це втілення візіонерства, здатності стимулювати інновації, створювати згуртовану команду, управляти змінами та прогнозовано збільшувати капіталізацію бізнесу. Беззаперечно, це правильні характеристики і єдино можливий вектор руху лідерів нового часу.

Але я хочу відкрити інший «бік Місяця» – згадати про властиві лідеру страхи та сумніви і водночас – його здатність обернути їх на суперсилу. Проте для початку – визнати їх. Йдеться про ті страхи, що приходять ззовні та стосуються всіх. І ті, про які мовчать навіть наодинці із собою – глибоко внутрішні.

Війна – наш найбільший спільний страх і виклик.

Мій особистий – старіння, розумове та фізіологічне. Я боюся втратити когнітивну гостроту. Боюся моменту, коли не зможу бігти поруч із командою, бути там, де вони – в моменті, фізично і ментально, витримувати той інтенсивний темп і навантаження, які (парадоксально) приносять задоволення, попри шалену втому.

Є також страх втратити професійність, першість. Страх розчарувати команду. Мало хто про це говорить вголос, а даремно. Страх – це не про слабкість. Це сигнал усвідомленості. Це енергія, яка може зруйнувати або створити щось неймовірне. Лідер, який визнає свої переживання та страхи, отримує команду, готову підтримати в найскладніші моменти, і бігти далі, разом. Це створює довіру, без якої неможливе справжнє лідерство.

Емпатія у бізнесі

Ідеальних людей не існує. Ідеальних рішень також. Замість їх пошуку варто будувати процеси, досягати цілей і розвивати людей з урахуванням того прихованого потенціалу, який має кожен.

Тут роль емпатії набуває нового значення – дозволяє побачити недосконалість як унікальну особливість. Але для CEO важлива не лише емоційна чи когнітивна емпатія, а й дієва. Саме вона допомагає розв’язувати завдання – всередині колективу та за його межами. Приймаючи, розуміючи людину глибше, ти знаходиш їй краще застосування. Важливо знайти місце, де людина дає результат і зростає природно, а не біжить марафон на виживання, доводячи свою цінність. Можливо, це прагматична емпатія, але від неї виграють усі.

Правда у стратегічній комунікації

В обставинах війни кожен керівник великої міжнародної організації ставить собі запитання: як розповісти штаб-квартирі правду про виклики і при цьому не поставити під загрозу майбутнє бізнесу та команди?

З одного боку, повна транспарентність про реальний стан речей, якої вимагає культура сумлінного і відповідального бізнесу. З іншого – розуміння того, що велика кількість фактів про проблеми без запропонованих рішень може призвести до скорочення інвестицій, згортання проєктів, зменшення команди та втрати довіри до ринку, замість того щоб шукати точки зростання.

За цим стоїть вибір між двома філософіями ведення бізнесу: помʼякшувати ризики або шукати можливості у цьому полі невизначеності. «Сингента» в Україні обирає другий шлях. Ми зосереджуємося на тому, що саме в Україні, попри війну, є колосальний потенціал, який робить цей ринок важливим, унікальним, пріоритетним для інновацій. І це працює. Коли ти фокусуєшся на можливостях, ти їх знаходиш. Коли шукаєш проблеми, знаходиш їх ще більше.

Олександр Кравчук, СЕО «Сингента» в Україні

Справжня сила цифри

Інноваційний бізнес потребує широкого погляду на світ. Куди рухаються інші індустрії, що відбувається на фінансових ринках, які тренди формуються на стиках інших бізнесів – це неможливо ігнорувати.

Агро завжди було про землю, досвід і людські руки. Але його майбутнє нерозривно пов’язано із цифровою революцією. Особливість консервативних галузей у тому, що вони найбільше потребують інновацій, але найдовше їх адаптують. Здатність до інновацій у такому середовищі – це сміливість (і майстерність) поєднати традиції з новітніми технологіями.

Саме цифра для агро – це місток до можливостей майбутнього.

Алгоритми сьогодні враховують історію сівозмін, погодні патерни, характеристики ґрунтів і цінову динаміку світових ринків. Сучасне програмне забезпечення демонструє справжню силу цифрової агрономії. Не мати сьогодні потужного «софту» під індустрію – величезне упущення.

Коли глобальна «Сингента» придбала український цифровий бізнес Cropio у 2019 році, вона передбачила життєво необхідну потребу галузі увійти у цифровий простір.

Сьогодні цей продукт еволюціонував у мультицифровий бренд агрорішень із глобальним охопленням площ у 100 млн га, разом з іншими цифровими рішеннями, а в Україні це понад 8 млн га.

«Сингента» дала агровиробнику абсолютну перевагу, коли він здатен за допомогою єдиної цифрової системи управляти й оптимізувати агровиробничі операції втричі швидше й ефективніше – від обробки ґрунту, посіву, внесення добрив і ЗЗР до моніторингу погодних умов, скаутингу полів, трекінгу техніки в полі, фінобліку та збору врожаю.

Людиноцентричність

І крапка. Неможливо декларувати клієнтоорієнтованість без людиноцентричності в основі культури і філософії організації. Починаємо зсередини, з людей у команді. Лише тоді це по-справжньому працюватиме назовні.

Я знаю на власному досвіді, що створити середовище, де людина відчуватиме свою цінність і матиме бажання розвиватися саме тут, в компанії, важче, ніж здається. Але мені надзвичайно приємно розуміти і бути дотичним до того, що в «Сингента» це є. І ми продовжуємо вдосконалюватися – іноді через помилки та виклики, але завжди з повагою до людини.

Понад 700 колег «Сингента» в Україні – це 700 різних індивідуальних цінностей, бекграундів та експертиз. Завдання лідера – створити простір, де ця різноманітність стає силою. Вона здатна на унікальні трансформації всередині бізнесу і якісні зміни в індустрії.

Тільки цінуючи людину як індивідуальність, як активатора креативності й інновацій, можна розраховувати на справжню турботу про клієнта.