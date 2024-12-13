Інга Андреєва: «Технології мають створювати цінність». Як Mastercard цифровізує платежі в Україні та впроваджує соціальні проєкти

Інга Андреєва має понад 20-річний досвід роботи у фінансовій галузі, зокрема у комерційних банках і Національному банку України, а протягом останніх шести років є генеральною директоркою Mastercard в Україні та Молдові. Під її керівництвом компанія впроваджує в Україні передові платіжні технології, покращуючи користувацький досвід і розвиваючи цифрову економіку

Про нові тренди на фінансовому ринку України, цифровізацію платежів і сервісів, а також про соціальні проєкти Mastercard, що стали опорою для українців, Інга Андреєва розповіла в інтерв’ю Володимиру Федоріну на YouTube-каналі Forbes Ukraine.

Інтерв’ю Інги Андреєвої скорочено та відредаговано для зрозумілості.

Про важливість банківського досвіду для роботи у Mastercard

Коли я закінчила кафедру банківського менеджменту Київського національного економічного університету, популярність банківської індустрії тільки набирала обертів – тоді ще мало хто достеменно розумів специфіку цієї діяльності. Моя кар’єра стартувала у Нацбанку в департаменті банківського нагляду, там я по-справжньому зрозуміла всесвіт банківського менеджменту. Після роботи в НБУ я очолила картковий департамент у комерційному банку, отримавши перший досвід співпраці з міжнародними платіжними системами. І тоді я чітко усвідомила, що мені цікаво будувати великі проєкти з нуля.

Про перші перемоги у Mastercard

Коли я приєдналася до команди Masterсard у 2013 році, левова частка карткових транзакцій в Україні була зняттям готівки, а не безготівковими операціями. Нині офіційна статистика свідчить про кардинально протилежне – 9 із 10 транзакцій безготівкові.

Разом із партнерами нам за ці роки вдалося змінити платіжну поведінку користувачів. Ба більше, зараз уже третина українців готова повністю відмовитися від пластикових карток на користь цифрових.

Це наступний етап розвитку безготівкових оплат і сервісів, в основі якого лежать всі ті зусилля, які були докладені за десятиліття. І приємно усвідомлювати, що тут є і результат зусиль нашої команди.

Інга Андреєва та Володимир Федорін. Фото: Артем Галкін

Згадаю ще кілька проєктів, які стали для мене особливо значимими.

На початку повномасштабного вторгнення ми за лічені тижні масштабували послугу «Готівка на касі». До великої війни вона вже існувала на ринку, але справжню цінність отримала якраз у перші місяці вторгнення. У той час, коли можливість інкасації банкоматів була обмежена, а українцям потрібен був доступ до коштів для забезпечення базових потреб, «Готівка на касі» дозволила під час оплати покупки карткою знімати готівку на касах торгових точок. Ми оперативно збільшили ліміт зняття у 12 разів, до 6000 грн, а також потроїли мережу торгових партнерів, де доступна послуга.

Ще один важливий напрям – рішення Smart Сity. У 2015 році у київському метрополітені зʼявляється можливість оплатити проїзд безконтактною банківською карткою прямо на турнікетах – так Київ стає пʼятим містом у світі, де доступна ця технологія. З того часу безконтактні оплати не лише у торговій мережі, але і у транспорті та міській інфраструктурі стали щоденною звичкою українців. Сьогодні команда Mastercard в Україні реалізувала понад 40 інноваційних проєктів Smart Сity, зробивши досвід оплат простішим і, звісно, максимально безпечним.

Про культуру й цінності Mastercard

Три кити, на яких стоїть філософія Mastercard, – це створення цінності, спільне зростання і швидкість у діях.

Create value, або створення цінності. Ми керуємося принципом: технологія має створювати цінність, а не існувати заради технології. Вона має надавати користувачам користь, бути зручною і безпечною.

Grow together, або спільне зростання. Це про створення середовища, де кожен відчуває себе вільним висловлювати думку й ухвалювати рішення. У Mastercard є правило: керівник висловлює думку останнім. Спершу слухає, а потім говорить. Ми не використовуємо поняття «правильна» і «неправильна» думка – слухаємо усіх і разом ухвалюємо рішення.

Також у Mastercard є можливості горизонтального і вертикального розвитку всередині компанії. Якщо працівник хоче розібратися у роботі певного напряму, не змінюючи своєї посади і профілю роботи, він може це зробити в межах тимчасового проєкту. Це такий собі пробний період, щоб зрозуміти, чи підходить тобі нова роль, і після цього приймати рішення.

Move fast, або швидкість у діях. Ми працюємо, не зволікаючи, не втрачаючи можливостей і тримаючи руку на пульсі трендів. Швидкість ухвалення рішень впливає на успіх.

Інга Андреєва та Володимир Федорін. Фото: Артем Галкін

Про платіжні тренди

9 із 10 малих і середніх підприємців в Україні сьогодні пропонують можливість безготівкових розрахунків для своїх клієнтів.

Бізнесу варто тримати у фокусі тренд цифровізації оплат і токенізації, що швидко поширюється і покриває все більше сфер життя. Наприклад, у диджитальному гаманці уже маємо не лише платіжні картки, а й картки лояльності, посадкові талони тощо.

За цифровими гаманцями майбутнє, і їхній функціонал буде розширюватися.

Ще один тренд, який незабаром актуалізується в Україні, – open banking. Концепція відкритого банкінгу дозволяє використовувати інформацію про платіжну поведінку користувача, за його згодою, для створення персоналізованих фінансових рішень. Це такий собі фінансовий супермаркет для користувачів – коли в одному застосунку, наприклад, можна побачити дані по всіх своїх фінансових рахунках у різних банках, а також мати широкий перелік додаткових сервісів.

І ще один напрям – ESG – стандарти екологічного, соціального і корпоративного управління у компаніях. Все, що стосується соціальної відповідальності й екологічності, зараз набирає обертів у платіжній індустрії. Клієнти банків все частіше хочуть бачити, як їхня платіжна поведінка впливає на розв’язання актуальних соціальних питань, навколишнє середовище.

Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові. Фото: Артем Галкін

Про соціальні проєкти Masterсard

Mastercard сприяє рівності та інклюзії не лише в оплатах, але й в інших сферах життя.

Одним із найперших знакових проєктів Mastercard у площині ESG в Україні стало партнерство з фестивалем Atlas Weekend, який ми у 2019 році зробили інклюзивним. Тоді ми облаштували спеціальну зону для людей з порушенням слуху, встановивши кулі, що передавали ритм. Окрім цього, ми запросили всесвітньовідому перекладачку музики жестовою мовою, яка навчила своєму унікальному стилю українських перекладачів. Усе це дало старт розвитку абсолютно нової культури.

З початком повномасштабного вторгнення підтримка людей з інвалідністю стала для нас ще більш актуальним і важливим напрямом. Ми активно співпрацюємо з Superhumans. На початку 2023 року ми підтримали Superhumans у старті нової ери протезування в країні, спільно встановивши перші біонічні протези двом українським захисникам і забезпечивши навчання інженерів-протезистів. І наша співпраця продовжується, зокрема, цього року ми долучилися до розвитку нових напрямів, серед яких реконструктивна хірургія обличчя.

Інклюзивні проєкти ми розвиваємо і з нашими банківськими та торговими партнерами. Минулого року спільно з Uklon ми запустили клас авто «Інклюзивний». Це спеціально оснащені автомобілі для пасажирів, які пересуваються на кріслах колісних. Також ми обладнали оглядове колесо на Контрактовій площі у Києві спеціальною інклюзивною кабінкою для людей на кріслах колісних. Це дає їм змогу відчути, що вони живуть в інклюзивному суспільстві, у місті, яке підтримує їх і розуміє їхні потреби.

Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові. Фото: Артем Галкін

Про «БІЗНЕС ВОЯЖЕР»

Люди, які повернулися з фронту і вирішують стати підприємцями, – беззаперечні герої. Не перестаю дивуватися насназі та стійкості українців. Попри усі негаразди, нестабільність і небезпеку, українські підприємці постійно рухаються вперед, розвиваються, масштабують бізнес, виходять на нові ринки. І ми в Mastercard бачимо нашу місію в тому, аби підтримувати підприємців на цьому шляху. І я рада, що цього року спільно з Forbes Ukraine ми змогли стартувати дуже потрібну ініціативу для підтримки ветеранського бізнесу – грантово-менторський проєкт «Бізнес вояжер».

«БІЗНЕС ВОЯЖЕР» – грантова програма підтримки ветеранського бізнесу, розроблена і впроваджена компанією Mastercard i Forbes BrandVoice, за інформаційної підтримки національного проєкту «Дія.Бізнес», стартувала 6 вересня 2024 року. Згідно з умовами, троє переможців отримають по 500 000 грн на розвиток і масштабування бізнесу, а також індивідуальну менторську сесію з українським підприємцем і участь у відеоепізоді на YouTube-каналі Forbes Ukraine. Читати більше Згорнути

Про підтримку себе у непрості часи

Я навчилася ухвалювати рішення тут і зараз, не вагаючись і не шкодуючи. Намагаюся не відкладати на потім. Завжди перебуваю у русі, адже важливо невпинно рухатися, нехай навіть це будуть маленькі кроки.

Щоб підтримати себе фізично і морально, я чітко розмежовую час, який присвячую лише собі й не відволікаюся на робочі моменти. Часто комфортний час наодинці із собою – це прогулянки і читання (наприклад, мій час для читання – у літаку). Ці дії здаються простими й очевидними, та насправді дуже важливо знайти те, що дає розрядку мисленню, освіжає думки і сповільнює плин часу, щоби бути в моменті.