Компанія NTI Loyalty стала фіналістом престижного міжнародного конкурсу International Loyalty Awards 2025. Нагородження переможців відбудеться в Дубаї 15.05.2025

Українська компанія NTI Loyalty стала фіналістом престижного конкурсу International Loyalty Awards 2025, представивши інноваційний проєкт на підтримку національної збірної України з футболу. Цей проєкт поєднав цифрову гейміфікацію, блокчейн-технології та офлайновий ритейл, об’єднавши українських вболівальників навколо ідеї підтримки збірної з футболу. Для підприємців це чудовий приклад того, як інновації можуть змінювати правила гри на ринку ритейлу та відкривати нові можливості для взаємодії зі споживачами.

Про NTI Loyalty

NTI Loyalty – компанія, що спеціалізується на розробці інноваційних програм лояльності, використовуючи передові технології гейміфікації, блокчейн та персоналізований маркетинг для створення рішень нового покоління. Головна мета компанії – допомогти бізнесу зміцнити взаємодію з клієнтами та сприяти її цифровій трансформації завдяки інтеграції інноваційних технологій.

Особливість NTI Loyalty – здатність об’єднувати лідерів різних галузей ринку у спільні проєкти, що дає змогу створювати масштабні ініціативи з потужним впливом на споживачів. Програми лояльності, розроблені компанією, дозволяють створювати довготривалі емоційні зв’язки між бізнесом та споживачами – ключовий фактор успіху для сучасного підприємництва у сфері ритейлу.

Проєкт «Збірна 2024»: коли технології зустрічають спорт

Проєкт «Збірна 2024» – яскравий приклад колаборації, яка гармонійно поєднала технологічні інновації та традиційну колекційну механіку. Вона була присвячена майбутньому чемпіонату Європи з футболу 2024 року та покликана об’єднати вболівальників навколо ідеї «зібрати удачу» для своєї команди.

Проєкт відбувся у співпраці з мережею супермаркетів «АТБ-Маркет», магазини якої охоплюють майже всю країну. Вболівальники збирали колекційні картки з футболістами Національної збірної України. Кожна картка містила унікальний QR-код який давав доступ до диджитальної гри в жанрі play-to-earn. Найбільш активні вболівальники мали шанс виграти криптовалютні подарунки від спонсора Національної збірної компанії WhiteBIT.

Завдяки цьому мобільний додаток АТБ на момент акції здійснив значний прорив, посівши місце в пʼятірці найбільш завантажуваних додатків AppStore та Google Play.

Для власників бізнесу цей приклад демонструє, як ефективно використовувати інноваційні технології для залучення широкої аудиторії та посилення позицій бренду на ринку.

Партнери проєкту

АТБ – найбільша мережа роздрібної торгівлі в Україні, забезпечила широке охоплення аудиторії та популяризацію акції на національному рівні.

– найбільша мережа роздрібної торгівлі в Україні, забезпечила широке охоплення аудиторії та популяризацію акції на національному рівні. WhiteBIT – одна з найбільших криптоплатформ в Європі, що надала сучасні технологічні рішення та ексклюзивні криптобонуси, підкреслюючи інноваційність проєкту.

– одна з найбільших криптоплатформ в Європі, що надала сучасні технологічні рішення та ексклюзивні криптобонуси, підкреслюючи інноваційність проєкту. УАФ – які забезпечили вболівальників якісним футболом та надали права на використання образів футболістів та символіки Збірної.