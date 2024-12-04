Корисні книги для бізнесу і суспільства: створено разом із прогресивними компаніями

Сучасний бізнес є одним із ключових драйверів до якісних змін. Свідомі компанії не обмежуються лише створенням економічної цінності – вони інвестують у культуру, освіту й інновації, сприяючи позитивному розвитку суспільства. Видавництво «Лабораторія » у співпраці з прогресивними бізнесами видає книги, які допомагають розвивати підприємництво, вдосконалювати бізнес-стратегії й надихають на досягнення. Унікальність цих видань полягає у тому, що вони створені разом із бізнесами, які розуміють важливість інвестування в знання, стратегії та розвиток українського книжкового ринку. Вони стануть незамінними для власників бізнесу, керівників, HR-фахівців, СЕО, CFO, економістів і студентів програм МВА. Про книги видавництва «Лабораторія», видані у партнерстві зі свідомими компаніями, читайте у матеріалі

Книга базується на 1300 годинах інтервʼю з 20 мільярдерами та 300 СЕО і пропонує прості й дієві кроки для підбору А-гравців, що визначатимуть ваш бізнес і допоможуть досягти успіху з вірогідністю 90%. «Хто» вчить ставити правильні запитання на співбесідах, створювати привабливі пропозиції та уникати помилок і невдач у наймі. «Лабораторія» видала книгу в партнерстві з компанією Genesis.

«Хто. Як наймати найкращих» Джеффа Смарта і Ренді Стріта

Володимир Многолєтній, співзасновник і CEO Genesis (із пресрелізу до книжки):

«Висока щільність мізків на квадратний метр – те, що дозволяє подолати будь-яку кризу та побудувати видатний бізнес. Створивши Genesis, ми з партнерами наступили на усі можливі «граблі». Не маючи досвіду, ми інтуїтивно наймали тих, хто нам подобався, доки в руки не потрапила книга «Хто». Сьогодні це настільна книга компанії, яку читав кожен керівник. Так зʼявилася стійка до криз екосистема, в якій таланти швидко зростають, очолюють команди, напрями та створюють нові компанії».

Деніел Пінк пропонує новий підхід до управління людьми, орієнтуючись на внутрішні потреби працівників: автономію, майстерність і мету замість традиційних методів мотивації через нагороди чи покарання. Книга, заснована на дослідженнях людської мотивації, допомагає бізнесам переосмислити підходи до управління, а працівникам – змінити мислення та спосіб життя. «Лабораторія» видала «Драйв» за підтримки Бориса Шестопалова – ідеолога Volia Food Valley та співзасновника компаній HD-GROUP і GFSGROUP.

«Драйв. Дивовижна правда про те, що нас мотивує» Деніела Пінка

Перша вичерпна історія контейнеризації, яка трансформувала світову економіку, поклала початок революції світової торгівлі, знизила вартість транспортування і навіть вплинула на соціально-економічні структури міст. Видання, реалізоване «Лабораторією» разом із «Новою поштою», допомагає зрозуміти, як інноваційні бізнес-ідеї можуть трансформувати цілий сектор економіки і змінити спосіб життя людей в усьому світі.

«Як морський контейнер зробив світ меншим, а світову економіку більшою» Марка Левінсона

Володимир Поперешнюк, співзасновник групи компаній Nova («Нова пошта») (з анотації до книжки):

«Цей твір Марка Левінсона якнайкраще показує, чому треба дати економіці вільно жити і зростати. Бо саме в умовах свободи прості ідеї стають причинами великих змін. І в цій книзі приклад тому – звичайний морський контейнер перевернув та змінив весь світ.

Ця залізна коробка навчила бізнес мислити out of box: «контейнеризація» стала не лише управлінським методом, а й символом глобальної торгівлі. Історія про економіку бізнесу в практичному вимірі, про підприємницький дух».

Книга пояснює, чому навіть найкращі стратегії та інновації можуть призвести до невдачі, якщо не враховувати взаємодію з партнерами і зацікавленими сторонами. «Широким поглядом», видана спільно з TransformWise та за підтримки Caparol, пропонує новий погляд на успіх, доводячи, як важливо мати не лише продукт, але й широку бізнес-екосистему.

«Широким поглядом» Рона Аднера

Володимир Павелко, засновник інтелектуальної агенції TransformWISE (з мотивації до книжки):

«Аднер аналізує природу бізнес-екосистеми крізь призму створення доданої цінності в ланцюжку взаємодії з клієнтами й доповнює загальну картину системою управління стратегічними ризиками. На прикладі всесвітньо відомих компаній автор розповідає про ефективне розроблення і впровадження стратегій, а найцікавіший урок виносить із поразок – показати, як не треба, буває найкорисніше».

Авторська серія книг з управління бізнесом в умовах невизначеності від професора фінансів і стратегії Міжнародного інституту бізнесу і доктора наук з аналізу ризиків Володимира Савчука

Першим у серії стало видання «Менеджмент в умовах невизначеності. Business Intelligence для ТОПів», видане у партнерстві з КМDШ і Crove. Ця книга допомагає освоїти базові технології управління й прийняття рішень на основі кількісних технологій. За підтримки Eva вийшла друга книга із серії – «Ризик-менеджмент», що розкриває питання управління ризиками підприємств реального (нефінансового) сектору економіки і надає чітке уявлення про те, як ефективно керувати ризиками в нестабільних умовах. «Стратегування в умовах невизначеності» – наступна книга із серії, написана у співавторстві з Дмитром Ковальовим і видана у партнерстві з QFM – пояснює основні ідеї стратегічного управління, зокрема наголошує на практичних інструментах їх реалізації та допомагає зрозуміти, як перекласти стратегічну ідею у формат «дорожньої карти». У 2025 році заплановано вихід завершальної книги із серії – «Практична енциклопедія фінансового менеджера».

«Менеджмент в умовах невизначеності. Business Intelligence для ТОПів» «Ризик-менеджмент» «Стратегування в умовах невизначеності» Попередній слайд Наступний слайд

Досвід співпраці із прогресивними компаніями доводить, що це сприяє не лише створенню нових якісних книг, а й формуванню бізнес-спільноти, націленої на освіту, розвиток і свідоме майбутнє. Якщо ви прагнете інвестувати у книжкові проєкти, здатні трансформувати країну, запрошуємо до партнерства із видавництвом «Лабораторія». Разом ми зможемо створити видання, що стануть ключем до успішного й відповідального майбутнього.