Корисні книги для бізнесу і суспільства: створено разом із прогресивними компаніями

Сучасний бізнес є одним із ключових драйверів до якісних змін. Свідомі компанії не обмежуються лише створенням економічної цінності – вони інвестують у культуру, освіту й інновації, сприяючи позитивному розвитку суспільства. Видавництво «Лабораторія» у співпраці з прогресивними бізнесами видає книги, які допомагають розвивати підприємництво, вдосконалювати бізнес-стратегії й надихають на досягнення. Унікальність цих видань полягає у тому, що вони створені разом із бізнесами, які розуміють важливість інвестування в знання, стратегії та розвиток українського книжкового ринку. Вони стануть незамінними для власників бізнесу, керівників, HR-фахівців, СЕО, CFO, економістів і студентів програм МВА. Про книги видавництва «Лабораторія», видані у партнерстві зі свідомими компаніями, читайте у матеріалі
«Хто. Як наймати найкращих» Джеффа Смарта і Ренді Стріта
Книга базується на 1300 годинах інтервʼю з 20 мільярдерами та 300 СЕО і пропонує прості й дієві кроки для підбору А-гравців, що визначатимуть ваш бізнес і допоможуть досягти успіху з вірогідністю 90%. «Хто» вчить ставити правильні запитання на співбесідах, створювати привабливі пропозиції та уникати помилок і невдач у наймі. «Лабораторія» видала книгу в партнерстві з компанією Genesis.
Володимир Многолєтній, співзасновник і CEO Genesis (із пресрелізу до книжки):
«Висока щільність мізків на квадратний метр – те, що дозволяє подолати будь-яку кризу та побудувати видатний бізнес. Створивши Genesis, ми з партнерами наступили на усі можливі «граблі». Не маючи досвіду, ми інтуїтивно наймали тих, хто нам подобався, доки в руки не потрапила книга «Хто». Сьогодні це настільна книга компанії, яку читав кожен керівник. Так зʼявилася стійка до криз екосистема, в якій таланти швидко зростають, очолюють команди, напрями та створюють нові компанії».
«Драйв. Дивовижна правда про те, що нас мотивує» Деніела Пінка
Деніел Пінк пропонує новий підхід до управління людьми, орієнтуючись на внутрішні потреби працівників: автономію, майстерність і мету замість традиційних методів мотивації через нагороди чи покарання. Книга, заснована на дослідженнях людської мотивації, допомагає бізнесам переосмислити підходи до управління, а працівникам – змінити мислення та спосіб життя. «Лабораторія» видала «Драйв» за підтримки Бориса Шестопалова – ідеолога Volia Food Valley та співзасновника компаній HD-GROUP і GFSGROUP.
«Як морський контейнер зробив світ меншим, а світову економіку більшою» Марка Левінсона
Перша вичерпна історія контейнеризації, яка трансформувала світову економіку, поклала початок революції світової торгівлі, знизила вартість транспортування і навіть вплинула на соціально-економічні структури міст. Видання, реалізоване «Лабораторією» разом із «Новою поштою», допомагає зрозуміти, як інноваційні бізнес-ідеї можуть трансформувати цілий сектор економіки і змінити спосіб життя людей в усьому світі.
Володимир Поперешнюк, співзасновник групи компаній Nova («Нова пошта») (з анотації до книжки):
«Цей твір Марка Левінсона якнайкраще показує, чому треба дати економіці вільно жити і зростати. Бо саме в умовах свободи прості ідеї стають причинами великих змін. І в цій книзі приклад тому – звичайний морський контейнер перевернув та змінив весь світ.
Ця залізна коробка навчила бізнес мислити out of box: «контейнеризація» стала не лише управлінським методом, а й символом глобальної торгівлі. Історія про економіку бізнесу в практичному вимірі, про підприємницький дух».
«Широким поглядом» Рона Аднера
Книга пояснює, чому навіть найкращі стратегії та інновації можуть призвести до невдачі, якщо не враховувати взаємодію з партнерами і зацікавленими сторонами. «Широким поглядом», видана спільно з TransformWise та за підтримки Caparol, пропонує новий погляд на успіх, доводячи, як важливо мати не лише продукт, але й широку бізнес-екосистему.
Володимир Павелко, засновник інтелектуальної агенції TransformWISE (з мотивації до книжки):
«Аднер аналізує природу бізнес-екосистеми крізь призму створення доданої цінності в ланцюжку взаємодії з клієнтами й доповнює загальну картину системою управління стратегічними ризиками. На прикладі всесвітньо відомих компаній автор розповідає про ефективне розроблення і впровадження стратегій, а найцікавіший урок виносить із поразок – показати, як не треба, буває найкорисніше».
Авторська серія книг з управління бізнесом в умовах невизначеності від професора фінансів і стратегії Міжнародного інституту бізнесу і доктора наук з аналізу ризиків Володимира Савчука
Першим у серії стало видання «Менеджмент в умовах невизначеності. Business Intelligence для ТОПів», видане у партнерстві з КМDШ і Crove. Ця книга допомагає освоїти базові технології управління й прийняття рішень на основі кількісних технологій. За підтримки Eva вийшла друга книга із серії – «Ризик-менеджмент», що розкриває питання управління ризиками підприємств реального (нефінансового) сектору економіки і надає чітке уявлення про те, як ефективно керувати ризиками в нестабільних умовах. «Стратегування в умовах невизначеності» – наступна книга із серії, написана у співавторстві з Дмитром Ковальовим і видана у партнерстві з QFM – пояснює основні ідеї стратегічного управління, зокрема наголошує на практичних інструментах їх реалізації та допомагає зрозуміти, як перекласти стратегічну ідею у формат «дорожньої карти». У 2025 році заплановано вихід завершальної книги із серії – «Практична енциклопедія фінансового менеджера».
Досвід співпраці із прогресивними компаніями доводить, що це сприяє не лише створенню нових якісних книг, а й формуванню бізнес-спільноти, націленої на освіту, розвиток і свідоме майбутнє. Якщо ви прагнете інвестувати у книжкові проєкти, здатні трансформувати країну, запрошуємо до партнерства із видавництвом «Лабораторія». Разом ми зможемо створити видання, що стануть ключем до успішного й відповідального майбутнього.
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