Лівіо Тедескі, президент BASF Agricultural Solutions: «Ми сподіваємося, що ключова роль України як провідного виробника зернових та олійних культур буде повністю відновлена»

У 1992 році, коли Україна тільки-но здобула незалежність, європейський гігант BASF зробив сміливий крок, відкривши тут своє представництво. Це було не просто формальне відкриття офісу, а справжня декларація віри в майбутнє українського аграрного сектору. BASF в Україні – це історія довгострокових інвестицій та стратегічного партнерства, яке суттєво вплинуло на розвиток сільського господарства країни. Сьогодні, коли Україна переживає важкі часи, BASF підтверджує свою відданість. З початком повномасштабного вторгнення компанія не лише продовжила працювати в країні, а й надала мільйони гривень гуманітарної підтримки, допомагаючи родинам релокуватися та забезпечуючи фермерів необхідним насінням. BASF став символом надійної підтримки, доводячи, що бізнес може бути рушійною силою позитивних змін навіть у кризові моменти.

В інтервʼю Forbes BrandVoice Лівіо Тедескі, президент BASF Agricultural Solutions, розповів, як компанія підтримує українських аграріїв, впроваджує інновації та сприяє цифровій трансформації, забезпечуючи продовольчу безпеку та стабільність ринку.

Ключова роль українського сільського господарства

Яку роль відіграє Україна в глобальній аграрній стратегії BASF?

Україна є однією з найбільших країн в аграрному секторі, а також тією державою, що стабільно зростає у цій сфері. Щоб показати вплив України на світову економіку, повернімося на три роки назад, до початку повномасштабної війни. Після перших кількох місяців, коли було неясно, чи буде взагалі можливість експортувати зерно з України, світові ціни на цей продукт стрімко зросли – адже дефіцит зерна, що надходить з України, спричинив би глобальну кризу. Це без зайвих слів підкреслює, наскільки українське сільське господарство важливе як для внутрішнього споживання, так і поза межами країни.

Як BASF підтримує українських фермерів у сьогоднішньому складному геополітичному середовищі?

Перш за все я хотів би сказати, що кожен, хто приїздить в Україну з-за кордону, відчуває велику повагу до українців. Особливо це відчувається, коли особисто знаєш тут багато людей. На початку війни нашим першочерговим завданням було створити колегам та їхнім родинам безпечні умови для життя. Водночас ми усвідомлювали, наскільки важливою є галузь сільського господарства для економіки країни, тому робили все можливе, аби українські фермери могли продовжувати свою справу.

Ми надали підтримку в кілька хвиль. Перша – коли війна тільки-но почалась і всі логістичні ланцюги було порушено. Вторгнення сталося в лютому, якраз на початку сезону – саме тоді, коли фермери потребували постачання насіння. Тож ми намагалися підтримати їх, ініціювавши кампанію з передачі посівного матеріалу, щоб допомогти аграріям розпочати сезон. Зараз багато сільськогосподарських угідь залишаються недоступними через військові дії, а вирощування деяких культур перенесено в інші місця. Зокрема, овочеві культури на південному сході були переміщені в центральні регіони України. Тому ми намагаємось максимально їх підтримати в цій релокації.

Загалом фермери в Україні сьогодні долають різноманітні виклики. По-перше, для ефективного управління їм потрібна консультаційна підтримка та інноваційні продукти. Ми задовольняємо ці потреби, надаючи експертні рекомендації та комплексне портфоліо інноваційних рішень. По-друге, це проблема ліквідності та загальної економічної стабільності. В цьому контексті ми активно співпрацюємо з банками для реалізації спеціалізованих програм із метою фінансування малих та середніх агропідприємств. Ці ініціативи спрямовані на те, щоб фермери успішно пройшли сезон і забезпечили себе необхідним.

Чи змінились ваші плани щодо розвитку компанії в Україні після початку повномасштабного вторгнення?

Спочатку ми думали просто підтримувати операційну діяльність компанії до закінчення війни. Однак швидко усвідомили надзвичайну стійкість українських фермерів. Вони не лише зберегли сільськогосподарське виробництво, але й подолали величезні труднощі – починаючи від переміщення складів, пошкоджених обстрілами, і закінчуючи розв’язанням логістичних питань. Тому ми зі свого боку почали тісно співпрацювати з дистриб’юторами, щоб доставляти продукцію безпосередньо в господарства – це вимагало створення нових логістичних механізмів.

Опинившись у ситуації, коли відбулося припинення дії страхового покриття, ми стали свідками безпрецедентного рівня співпраці по всьому ланцюжку – від постачальників до клієнтів і виробників.

Дивлячись у майбутнє, ми сподіваємося, що ключова роль України як провідного виробника зернових та олійних культур буде повністю відновлена. Тому ми прагнемо продовжувати інвестувати в інновації та цифрові технології для насіння та захисту рослин. Адже наші клієнти дивляться не лише на базову врожайність та продуктивність, а зосереджені на трансформації виробництва, щоб знизити викиди CO2.

Які основні виклики стоять перед сільським господарством у світі та, зокрема, в Україні?

Сьогодні сільське господарство по всьому світу і в Україні зокрема стикається з серйозними викликами. Україна відіграє ключову роль на світовому ринку як один із найбільших постачальників сільськогосподарської продукції. Щоб успішно експортувати врожай, українським виробникам необхідно відповідати вимогам країн-покупців. Це означає, що весь процес – від вирощування до переробки та доставки – має бути організований як єдиний ланцюг, де кожен етап контролюється та відповідає міжнародним стандартам.

Окрім того, фермери відчувають тиск через посилення регулювання екологічних норм, особливо щодо викидів вуглекислого газу та досягнення вуглецевої нейтральності. Їм потрібно не лише забезпечувати високу врожайність, але й одночасно зменшувати негативний вплив на довкілля. Це вимагає впровадження нових методів обробки землі та оптимізацію використання добрив та інших ресурсів. Зміна клімату також створює додаткові труднощі. Підвищення температури, зниження вологості ґрунтів, посухи та непередбачувані погодні умови роблять сільське господарство більш нестабільним. Тому аграрії повинні думати над тим, як зменшити вплив на клімат, і водночас адаптуватися до нових, більш складних умов.

Створення сучасного сільськогосподарського виробництва

Як інновації допомагають BASF впоратися з викликами в Україні?

Інновації відіграють важливу роль, особливо коли аграрії стикаються з важкими умовами, визначеними війною. Через обмеження, повʼязані з війною, аграріям доводиться використовувати менше сільськогосподарських земель для задоволення потреб внутрішнього ринку, підтримуючи при цьому експорт, який є життєво важливим для економічної стабільності країни. Ось чому забезпечення максимального врожаю та продуктивності зараз є ще важливішим, ніж раніше.

Інноваційні рішення BASF допомагають агровиробникам досягти високих показників продуктивності, попри виклики, повʼязані зі зміною клімату та появою нових шкідників. Крім того, оскільки українська сільськогосподарська продукція експортується до країн ЄС та Азії, де діють суворі стандарти якості, інновації допомагають українським виробникам відповідати цим вимогам. Це, своєю чергою, забезпечує стабільність експорту та зміцнює позиції України на світовому ринку.

Які саме інноваційні рішення BASF пропонує аграріям?

Щоб допомогти фермерам успішно долати виклики сьогодення, BASF пропонує комплекс інноваційних рішень, що охоплюють різні аспекти сільськогосподарського виробництва. Насамперед компанія зосереджується на розробці технологій, які допомагають адаптуватися до мінливих кліматичних умов та зменшити вплив сільського господарства на довкілля. Наприклад, цифрова платформа xarvio® Digital Farming Solutions та бізнес-модель під назвою Healthy Fields надають агрономічні рекомендації для конкретних полів, ґрунтуючись на аналізі даних із кожного конкретного поля. Цифрова платформа використовує безліч інструментів прогнозування, щоб передбачити, як змінюється погода та яка ймовірність того, що шкідники чи хвороби з’являться в певний момент. Із цією допомогою фермери можуть використовувати правильні ресурси в потрібний час, щоб мінімізувати витрати на виробництво та підвищити врожайність.

Другий важливий напрямок – це захист рослин. BASF пропонує фермерам інноваційні засоби захисту рослин, які відповідають дедалі суворішим нормам, забезпечуючи при цьому чудові врожаї. Нещодавно ми випустили на ринок новаторські фунгіциди на основі Ревісол®, які демонструють виняткову біологічну ефективність. Ці продукти є універсальними та можуть бути застосованими на широкому спектрі сільськогосподарських культур, забезпечуючи значну перевагу в урожаї.

Компанія також активно працює над новою технологією гібридизації пшениці, і Україна робить великий внесок у це, тому що тут ми маємо одну з наших селекційних станцій.

Таким чином, BASF не лише постачає агровиробникам необхідні продукти, але й активно залучає Україну до процесу створення інновацій, що відповідають потребам сучасного сільського господарства.

Погляд у майбутнє

Як би ви описали свій стиль лідерства? Що особисто спонукає вас діяти?

Лідерство для мене – це постійне навчання та розвиток. Я прагну щодня вдосконалюватися, адаптуватися до змін та бути в тісному контакті з людьми, щоб розуміти їхні потреби та проблеми. Для цього намагаюся якомога більше часу проводити безпосередньо в полі, а не в офісі, адже це дає змогу краще відчути реальні потреби людей і знайти шляхи їх задоволення. Мене надихає робота в сільському господарстві, особливо в поєднанні з інноваціями. Це дає можливість робити відчутний внесок у забезпечення якості та доступності продуктів харчування. Найбільше задоволення я отримую, коли клієнти бачать реальні результати від використання нашої продукції. Це підтверджує, що вони цінують не лише якість, а й етичні стандарти, а також багаторічні зусилля, вкладені в розробку інноваційних рішень.

Яка стратегія розвитку BASF в Україні на найближчі пʼять років?

Раніше наша підтримка українських фермерів була зосереджена переважно на підвищенні продуктивності їхніх господарств та збільшенні прибутковості. Але зараз ми змінюємо підхід, переходячи від зосередження на окремих продуктах до комплексного бачення, яке охоплює весь ланцюжок створення цінності. Україна з її величезними полями, різноманітністю культур та високою якістю продукції має потужний потенціал для подальшого розвитку. І ми бачимо її не лише як споживача інновацій, а і як їх виробника. Тому наша пʼятирічна стратегія в Україні полягає в тому, щоб активно співпрацювати з українськими науково-дослідними інститутами та селекційними станціями, підтримуючи їх у розробці та впровадженні новітніх агротехнологій. Ми прагнемо зробити Україну ключовим гравцем на світовому ринку інновацій у сільському господарстві, адже саме тут народжуються рішення, які відповідають викликам сучасного аграрного сектору.